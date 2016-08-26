Потерянные эпизоды (крипипаста)

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 17:09

TheMysteryMan Просмотров: 28 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 17:09 by

Потерянные Эпизоды.Я не хочу ненароком лопнуть чей-нибудь мочевой пузырь, но... если вы не верите в преследуемые легенды о Потерянных Эпизодах наших мультфильмов детства или всё ещё хотите спокойно спать по ночам, осознавая, что нет таких вещей, которые заставляют людей вздрагивать в постели при мыслях о них, возможно, всё, что будет написано ниже, не для вас.Не поймите меня неправильно – я ненавижу, когда люди жалуются на «недостаток реализма» в волшебных историях, и я думаю, что всем детям нужно, как можно дольше верить в Дедушку Мороза или Зубную фею, но... это немного другое.Еще в 80-ых я познакомился с одним чуваком – Сидом, – который раньше обрезал пленки старых кассет для записи и прочее бесполезное на сей день дерьмо. Для него это было не просто увлечением – это была почти вся его жизнь, хобби, заложенное с рождения. Его родители были немного богаче, чем мои, поэтому, когда мы были подростками, и я подрабатывал в ресторане быстрого питания «Скаты» (Да, «Скаты»), он всю свою юность обрезал старые видеоплёнки. Каждый день. Каждую ночь.Конечно, по мере того, как мы становимся старше, мы понемногу находим логичные ответы на наши вопросы, и всё становится яснее, и я думаю, что он мог быть «пограничным аутистом»...Или, может быть, он был очень работоспособным человеком с синдромом Аспергера (болезнь нарушения умственного развития).Но, конечно, я не эксперт, и не мне судить. Ведь это был бы самый лучший и быстрый способ, который я могу придумать, чтобы объяснить его личность и эту одержимость к порче кассет.Это началось, когда он впервые посмотрел фильм "Старый Брехун" в детстве. Не знаю, по какой причине его родители позволили ему посмотреть это дерьмо. Если вы не знакомы с этим, то вот краткое описание: в фильме рассказывается о мальчике и его собаке, и в конце мальчик должен застрелить свою собаку, потому что она была бешеной. Простите за спойлеры!Сид был крайне разочарован концовкой.Его папа фотографировал и записывал видеозапись свадьбы, поэтому заодно обучил Сида, как работать с лентами видеокассет и управлять ими.И Сид вырезал финал "Старого Брехуна", заменив его более ранней, более счастливой сценой, как будто фильм внезапно стал лучше за кадром.После этого он навязчиво наблюдал за работой с лентами даже в раннем подростковом возрасте, когда я впервые встретил его. Он буквально заставил меня посмотреть его версию фильма, чтобы показать, как он «исправил» его, и я мог бы представить Сида, как маленького мальчика: как только он начал аплодировать и подбадривать своё собственное «безупречное» завершение фильма.Но и моя реакция была такой же! На тот момент в этом не было ничего плохого, и я спросил, может ли он сделать это с другими фильмами.Мой главный интерес состоял в том, будет ли он обрезать фильмы, в котором участвуют обнажённые актрисы... Не волнуйтесь. У меня никогда не было смелости спросить его об этом. Я просто представлял себе, насколько это круто. Часто.Сид сказал мне, что да, он может «исправить» любой фильм, который я бы хотел. Фактически он сделал это и с парочкой подобных. У него была копия мультфильмов "Охотники за Приведениями" и – я вас не держу за дурачков – каждый призрак был полностью удален. В итоге, история не имела смысла, не было логики смены сцен, но он это сделал, и я был очень впечатлен.Думаю, во времена кассетных приёмников, данные фокусы казались волшебством. (Не то, что сейчас).Со временем я лишь поддерживал Сида в редактировании всё большего количества фильмов, но с разными целями. Вместо того чтобы убрать из фильмов все страшные вещи, как он хотел сделать, я стремился пролить свет на то, какие удивительные вещи он может сделать на самом деле.Где-то там один пухлый ботаник из нашей гимназии имел все три оригинальных фильма "Звёздных Войн" с безупречно вырезанными в нужных местах сценами и отредактированными эффектами, которые мы состряпали с Сидом. Возможно, они заставили бы самого Джорджа Лукаса кричать: «Хватит этих пустых вмешательств!» .Мы продали их ему всего за 12 долларов, несмотря на то что это воистину золотая вещь вединственном экземпляре. Но мы были малолетними идиотами, не судите.Во всяком случае, наши с ним «обрезательно-лентные» приключения продолжались не долго. Я потерял интерес к нашей работе. Для него это было гораздо большим делом, чем для меня.В этот момент я начал работать, ездить по миру, начал искать приключений по миру и девушек... В то время, как он просто все больше и больше занимался обрезанием этих лент.Я думаю, что любимыми объектами его экспериментов с лентами были мультфильмы. Ведь именно во время роста популярности "Симпсонов" он начал сходить с ума. Теперь его изменения были не столько фиксирующими, сколько просто разделение кадров различными способами. Ещё одна вещь, которая до сих пор не выходит из моей головы, – это когда он записал эпизод сериала и разрезал его, одновременно смешав со старым военным фильмом.На половине его версии: лагерь стирают с лица земли... Солдаты вторгаются... Все умирают. В конце он специально доработал, добавив покадровые приближения к лицам мёртвых солдат. Глаза закрыты.Он полностью изменил свои интересы и занялся тем, чего всё детство боялся и пытался избегать... Страшными концовками.Например, он полюбил такие вещи, как длинные, вытянутые последовательности в ужасающей тишине. Во время просмотра он просил меня молчать, пока она не закончится.Возможно, вы слышали о его загадочном коллеге, художнике по имени Бэнкси, который занимается созданием интересных граффити и всякой всячины. В какой-то момент он вошел в музыкальный магазин и сменил некоторые компакт-диски Пэрис Хилтон своими фальшивками.У Бэнкси не было ничего насчёт Сида. Но каждую другую неделю он рассказывал мне о каком-то магазине или месте для проката видео, в которое он протащил некоторые свои ленты. Работник этого места меняет настоящие версии чего угодно на свои по заказу, взамен просит не деньги, а вещи, нужные ему самому для экспериментов. В данном случае те пластинки, которые он украл для него.В определённый момент жизни я ничего не слышал от Сида в течение долгого времени, я остановился у его родительского дома и нашел его в гараже. Там он создал свою небольшую киностудию, в комплекте с чертежной доской.Он действительно оживлял совершенно новый контент.Внезапно я был потрясен его художественным мастерством, которого я никогда раньше не видел... И очень беспокоился о том, когда этот парень выйдет из темноты и начнет действовать «нормально», как я.Когда мы начали говорить, он едва поднял глаза от своих рисунков. Я спросил его, как какого-нибудь подростка, но уже в гораздо более позднем возрасте...— С тобой случилось что-то плохое?— Хм?— Серьезно, чувак. С тобой творится какое-то сумасшедшее дерьмо.— Это работа, я работаю. Моя работа так же важна, как и всё остальное в этом мире.— Ты покупаешь все эти кассеты или просто крадешь их? Сколько это стоит для твоего папы?— Мне все равно.Я посмотрел на то, что он так горячо иллюстрировал.— Это безголовое тело? Танцующее?— Да.— Это довольно мрачно, братан.— Я знаю, вот в чём дело.— Я не понимаю.— Эти ленты... Я думал, что все они ошибались... Но со временем я понял правду...— В смысле?— Страшные вещи – Истина. Счастливые концы – Ложь.Он просто продолжал рисовать, я – смотреть за ним. Тишина была тревожной, и в этот момент я почувствовал отвратительный запах. Меня начало выворачивать. Это был не просто пот: это было смешение запаха месяц не мытой грязной задницы и мочи, отстоявшейся на солнце.Ненавижу говорить об этом, но я сразу же перестал с ним... дружить?Это тот момент, когда ты смотришь на кого-то ... Кого-то, про котором ты думал, что всё о нём знаешь ... И всё, что ты можешь сказать – это... «Твою мать, я никогда не подумал, что одиночество сделает его таким».Только когда мне было за тридцать, я снова вспомнил о Сиде.Я преследовал Интернет, просто бесцельно блуждал по сети, когда я встретил серию «городских легенд» о странных кассетных лентах с качественной обрезкой фильмов и потерянных эпизодах.Некоторые из них я узнал. Я смотрел их вместе с Сидом и я насамом деле видел его посреди работы над ними.Каждая тревожная сцена, каждый невероятный анекдот ... Я этому поверил, потому что я был там.Другие... Мультфильмы "Губка Боб", эпизоды "АйКарли" или что-то ещё... Эти шоу появились после того, как я перестал общаться с Сидом, но стиль был слишком знаком.Даже те, которые не вписывались в его стиль, казалось, что они могли быть разбитыми копиями или попытками подделать его работу.Он все ещё работает с кассетами. Боже мой, эта мысль ударила мне в голову.Я позвонил на старый номер Сида, но не был уверен, что смогу услышать его.Ждал в течение нескольких минут и я знал, что поиск был безнадёжным. Даже если он всё ещё жил со своими родителями, вряд ли они до сих пор в том же доме.Однако...Я постарался найти его старый дом...Посмотреть, он всё ещё в этом гараже, режет ленты или манипулирует ими через компьютер или что бы он ни делал...Когда я всё же достиг его дома: неопрятная лужайка заросла огромными сорняками чуть ли не по колено. В полуразрушенном фасаде здания с его шелушащейся краской на ставнях, отсутствующими черепицами и грязными желобами никто долго не жил. По крайней мере, так сказали соседи.Я увидел записку на двери, но не мог прочитать ее с дороги.Может быть, это было то, что я мог использовать, чтобы найти Сида и посмотреть, не протянул ли кто кто руку помощи, которую я должен был протянуть тогда ему сам.Мои фары осветили дверь гаража. Он был без окон и подвергся вандализму с гангстерскими сленговыми посланиями в форме какой-то огромной, бегущей жопы.В записке на двери, как можно было бы ожидать, говорилось о неком банке, который теперь владеет данной собственностью.Он отметил, что дом понёс неоднократное нарушение правил в значительной степени, и что в определенный момент, если его хозяин вернётся, должен будет знать, что данный дом "Нуждается в выкупе". Чёрт бы их побрал.Когда я вернулся к машине, я вспомнил об одной лазейке. Я знал, что родители Сида держали запасной ключ под искусственным камнем под задней лестницей. В основном, благодаря Сиду, который несколько раз блокировал за дверью дома нас обоих.Когда я обнаружил этот ключ, через мой желудок скрутился и по телу прошёл холодный, гремящий ужас.Кто бы ушел и оставил все лазейки на своем месте? Ключ был самым очевидным, да что уж там, цветочные горшки и украшения для газонов остались.Да и старый ржавый мотоцикл Хаффи всё ещё прислонялся к дому и создавал толстые ржавые полосы вдоль алюминиевой облицовки стен.Я даже не знаю, чего я ожидал найти, но, используя ключ, я вошел в дом.Запах был ошеломляющим.Не гнойный запах, ничего гнилого или гниющего...Просто запах ...Я не знаю, будет ли это иметь какой-то смысл для вас, но... Запах электричества (перегоревшего).Как горящая пыль на лампочке или обогревателе, выделяющая свойственный теплый металлический запах.Это было наименьшей из моих проблем, поскольку я видел всё так же, как когда оставил его. Обеденный стол, на котором мы все сидели, был покрыт пылью и поддерживал иссохшую мёртвую крысу, которая почти превратилась в пыль от гноя.Старый телевизор. Этот громоздкий, габаритный телевизор, по которому мы смотрели записи Сида и восхваляли его творчество...Там, где он сидел, молча демонстрируя жестокую бомбардировку черно-белой статики.Когда я двигался по комнатам, чувство паники и дискомфорта внутри меня только росло. Каждый кусочек моей души кричал мне БЕГИ... БЕГИ, ЧЁРТОВ ИДИОТ!Тем не менее я зашёл в спальню Сида.Она был захламлена и не представляла из себя ничего, кроме бардака. Его ценные рисунки и отредактированные видеозаписи... Сотни видеокассет... Были разбиты или повреждены водой.Я хотел чуть ли не закричать: «Сид!»И ждать, пока он не появится, как будто ничего необычного не случилось.Я вошел в спальню его родителей.Там, лёжа в постели, были два неподвижных, разлагающихся тела. Истощённые. Серые. Половина их плоти превратилась в пыль, как та крыса в столовой.Я едва мог поверить тому, что видел своими глазами. Не только тому, что два мертвых тела медленно рассеивались в пределах этого некогда идиллического пригородного дома... Но никто даже и не вспомнил о них. Об этом до сих пор никто не узнал.Мой разум генерировал в себе кучу мыслей. Мое сердце бешено билось. Единственное, что не двигалось, это мои ноги, которые оставались приклеенными к месту.Сид, я думаю, должен был это сделать.Не может быть, чтобы они оба легли однажды ночью и одновременно умерли естественным образом. Сид говорил, что не заботится о жизни своих родителей, так что...Когда я в последний раз видел их?Боже, я не видел их в течение нескольких месяцев. В последний раз, когда я разговаривал с Сидом...Когда я, наконец, вышел из комнаты, я достал свой мобильный телефон и начал набирать номер 911. Однако связь была недоступна – из моего телефона буквально раздался вопль статики.Я бросился к кухонному телефону. Статический визг.Я попробовал телефон в гостиной. Статика.Только когда я отложил трубку, я услышал ее... Музыка.Слабая, едва слышимая музыка, которую я раньше не замечал. Казалось, это какая-то повторяющаяся мелодия... Счастливая и легкая... Небольшое трио флейт или, может, квартет...Я последовал за мелодией к внутренней двери в гараж. Прижав своё ухо к грязной поверхности двери, я решил, что музыка действительно идет из-за пределов гаража.- Сид?Я крикнул, едва успев сформировать имя с холодными, бескровными губами:- Сид, ты там? Ты в порядке?Я попробовал открыть дверь только, но она была заперта с другой стороны. Это было неважно, так как один дикий удар почти сбил сгнившие петли и она рухнула.- СИД?! - Я крикнул, когда пыль медленно рассеялась.Через неё я мог видеть только свет телевизионного экрана.Яркие цвета.Синий, зеленый, желтый...Вскоре я мог разглядеть мультфильм, играющий на экране. Затем серебряные провода, идущие от самого набора до некоторой темной массы. Затем темная масса сформировалась, когда мои глаза приспособились к странному освещению.Это был Сид... Точнее, его тело...Безжизненно лежащее, пока его родители были заперты в своей комнате.Провода от телевизора вели прямо к его телу, в конце концов исчезая в гнойных язвах, которые были вырезаны ножом в его коже в которые и были воткнуты кабели. Через небольшое отверстие в его рёбрах я заметил несколько плотных, торчащих изнутри кусков металла.Я подошел к Сиду, держась рукой за рот, опасаясь рвоты. Его лицо было скручено в отвратительную широкую ухмылку, разложившейся кожи до скелетной челюсти...Его пустые глазницы почти казались счастливыми, с небольшими кровоподтёками и приятной линией бровей.- Всем привет! - Я услышал резкий голос.Голос был оптимистичным. Высокий, пронзительный. Он звучал, как Сид, но с более детской интонацией, мультяшной...Я повернулся к экрану. Зеленая трава, голубое небо, желтые цветы... и Сид.Сид. Идеальная мульти-карикатура на него. Он счастливо прогуливался по бесконечному полю под милые декорации.Он с добродушной улыбкой помахал мне рукой.- Сид... – прошептал я – о Боже, Сид!Он... Мультяшная версия его мило звала меня к себе и продолжала весело прогуливаться по нескончаемому циклу того же фона.Он прошёл кустарник...Затем снова прошёл его...И снова...Подпевал радостно щебечущей голубой птице, пролетающей сквозь небо, делая петлю.- Сид... – я покачал головой, не в силах понять происходящее, – я не должен был позволить тебе покинуть реальность.Я подумал о том, что Сид сделал со своими мамой и папой, о том, как скоро приедет банк и всё это выйдет на свет, как Сид ходит по одному и тому же пространству уже полчаса.Затем я отключил видео.Фан-арты:

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