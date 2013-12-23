Мост в Страну Тумана

Туман

Камень





Дуб

Мост



Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:37

Причина: Изменен раздел.

Марк Адам Просмотров: 93 Комментарии: 4 +4 Вчера, 17:37 by

Вовка сидел на огромной замшелой ветке, и, болтая ногами, ел мороженое. У него для этого даже существовала особая система. Сначала он объедал вафельный стаканчик по краям, а затем наслаждался сливочным пломбиром.Дерево, на котором Вовка сидел, было огромных размеров, рядом с его исполинским размахом ветвей мальчик казался крошечным, как муравей. Прищурившись, Вовка посмотрел вверх, где-то там высоко сквозь густую листву еле-еле пробивались лучи света.Внезапно на ветку запрыгнул огромный серый кот.— Кис-кис, Боцман, иди сюда, — позвал мальчик.Боцман был домашним котом, но когда Вовкина семья летом переезжала на дачу, он моментально дичал. Пропадал в лесу, питался мышами и кротами. Папа говорил, смеясь, что это в нем берет верх дикая природа, и Боцман выходит на тропу хищника. А мама ругалась, называя кота разбойником и бомжарой. Тот, в свою очередь, превращался из спокойного домашнего питомца в натурального бродягу с большой дороги.Боцман уткнулся головой в Вовкин бок и немедленно заурчал. Мальчик погладил его по голове и протянул мороженое. Кот принюхался и начал часто-часто облизывать лакомство языком, словно лакая воду, прикрыв глаза от удовольствия.«Мама бы очень сильно ругалась…»Она часто говорила Вовке, что нельзя есть вот так вместе с котом, что от этого можно заразиться глистами. Но он не верил. Боцман был друг. А с друзьями надо делиться.Где-то вдалеке раздался топот, отчего кот навострил уши, а Вовка даже перестал есть мороженое. Через минуту на небольшую поляну под деревом выехал ослепительно белоснежный конь с всадником, одетым в длинный серый плащ и такую же остроконечную шляпу.Остановившись у самого ствола, он поднял голову вверх, и, прикрывая глаза от солнца, спросил:— Молодой человек, отчего вас вечно тянет на такую высоту?— Привет, Волшебник, — ответил Вовка. — Чем выше, тем интереснее.— Ох, дружок. Опасные у тебя увлечения. Слезал бы ты оттуда, пока не шлепнулся. Только сначала доешь мороженое, боюсь, с ним спускаться будет затруднительно.Вовка доел мороженое, и ловко, как обезьяна, спустился с дерева. Боцман слез за ним, и теперь с большим подозрением и поглядывал на коня.— Волшебник, ты случаем не Гэндальф? Мне мама читает мне перед сном книжку, в которой маленький хоббит и гномы пошли в поход за сокровищем. С ними пошел чародей Гэндальф, у него и плащ такой же, и шляпа, и лошадь. Может это про тебя написано?— Может быть, а может, и нет. Мы со Снежинкой много где побывали, всего уж и не вспомнишь.— Она очень красивая, — сказал мальчик, гладя лошадь по шее, — белая как снег, ни единого пятнышка. И правда — Снежинка…Вовка сидел в седле, а рядом шел Волшебник, держась за стремя. Боцман бежал следом, неодобрительно косясь на Снежинку.— А куда мы едем, — спросил мальчик.— Куда пожелаешь. Просто шепни Снежинке, и она отвезет тебя в желанное место.Вовка наклонился и что-то тихо прошептал лошади. Та кивнула головой, словно в знак согласия. Какое-то время вся компания держала путь молча, тишину нарушало только щебетание птиц вокруг, да легкий шелест листвы.Внезапно раздалось журчание воды где-то поблизости. И лесная тропинка, вильнув несколько раз на прощание, оборвалась на берегу широкого ручья. Здесь Снежинка повернула и пошла вниз по течению.— Ух-ты, а я и не знал, что здесь есть ручей, — восхищенно сказал Вовка. — А можно перейти на другую сторону?— Нет, — ответил Волшебник. — Здесь слишком глубоко. Ни человек, ни лошадь не смогут перейти вброд. К тому же эта вода слишком холодная, от нее сразу замерзнет любое живое сердце.— И даже ты не сможешь? — хитро прищурившись, спросил мальчик. — Ты же Волшебник.— Даже Волшебник не может быть всемогущим…Чем ниже они спускались, тем шире становился ручей, пока не стал больше похожим на реку. Снежинка вышла на пляж, усыпанный крупной галькой, и, тряхнув головой, встала как вкопанная. Противоположный берег был затянут густым непроглядным туманом.— Где это мы? — спросил Вовка.— Я не знаю, мой маленький друг. Снежинка привела нас туда, куда захотел ты.— Но… Волшебник, я хотел увидеть дедушку. Прости меня. Мама говорит, что теперь он живет только на фотографиях.… Получается,…получается, что я обманул Снежинку.— Тебе не за что извиняться. Она всегда найдет дорогу туда, куда укажет сердце всадника. Смотри.Туман слегка рассеялся, и Вовка увидел на том берегу людей. Их было очень много, одни просто стояли, смотря себе под ноги, другие улыбались и даже махали Вовке руками. Мальчик махал в ответ.— Волшебник, а кто все эти люди?— Это жители Туманной Страны.— Я про такую не слышал…— Немудрено, ведь ее нет на картах или глобусах.Волшебник помог мальчику слезть с лошади. Боцман тут же начал тереться о его ноги, словно пытаясь что-то сказать.— Смотри!Среди незнакомых мужчин и женщин на том берегу, Вовка увидел знакомое лицо. Его дедушка сидел на огромном валуне возле самой кромки воды с задумчивым видом.— Позови его, не бойся, — подбодрил мальчика Волшебник. — Он по тебе тоже соскучился…— Дедушка! Дедушка! — изо всех сил крикнул мальчик.встрепенулся и удивленно осмотрелся по сторонам.— Дедушка!И он, наконец, услышал. Соскочив с камня, начал махать рукой. На его лице играла широкая улыбка.— Дедушка! Я к тебе!Волшебник схватил Вовку за плечи, не давая влезть в воду.— Пусти! Пусти меня! Я доплыву! Я умею!— Прости, дружок…Неожиданно наплывший туман скрыл дальний берег вместе со стоявшими на нем людьми…Мальчик сидел на коленях, не обращая внимания на врезавшуюся гальку, и горько плакал. Боцман, встав к нему на ноги передними лапами, терся головой о подбородок и тихонько мяукал, успокаивая своего маленького друга…На обратном пути все молчали. Кот сидел у мальчика на руках, переборов свой страх перед Снежинкой. Внезапно Вовка сказал:— Я сам виноват.— Ты не виноват, мой юный друг. Любой на твоем месте захотел бы попасть на другой берег.— Но неужели никак нельзя перейти на ту сторону? Хотя бы на минуточку?— Нет. Через эту реку никому не перебраться. Мне очень жаль.— А мост? Неужели нельзя построить мост?— Никто еще не пытался.— Значит, я вырасту и научусь их строить! И тогда обязательно попаду на другой берег! Вот дедушка то удивится.— Уверен, он будет очень рад тебя видеть. Я думаю, что ты будешь первым, у кого это сможет получиться.— Правда? Волшебник, но ведь это непростая река? Значит, мне придется построить волшебный мост? А ты меня научишь волшебству? Ну, хоть капельку?— Обещаю. Но это непросто.— Вот мама с папой удивятся, когда я стану волшебником. Они говорят, что их не бывает. Может, ты придешь сегодня к нам в гости? Будем пить чай. Мама сделала очень вкусный торт — медовик. Мой любимый.— Не поверишь, и мой тоже. Но, боюсь, мне нельзя приходить к вам в гости. Волшебникам запрещено появляться перед теми, кто в них не верит.— Эх, жаль…— В другой раз.— Обещаешь?— Клянусь своей шляпой!Высокий парень размашисто шагал по влажной от утренней росы траве, стараясь как можно быстрее зайти поглубже в лес. В руках он нес картонную коробку из-под обуви, прижимая ее к груди. Лицо его было похожим на маску, а глаза оцепенело смотрели вперед…И только, когда он отошел от дома на приличное расстояние, и уже никто его не смог бы увидеть, парень с шумом втянул носом воздух. Глаза заблестели от слез. Он продолжил идти вперед, пока не остановился на поляне под огромным дубом. Среди его разлапистых замшелых корней была выкопана небольшая ямка, а рядом лежала штыковая лопата. Здесь юноша встал на колени, аккуратно поставив коробку на землю, словно она была из хрусталя. Слегка запрокинув голову назад, он окинул взглядом поляну и глубоко вздохнул.— Вот оно — наше место, ты, конечно, помнишь его? — произнес Вова прерывающимся голосом. — Сколько времени мы здесь провели? И не сосчитать…Дрожащими руками он снял крышку с коробки. Внутри лежал безжизненный Боцман. Остекленевшие глаза смотрели в одну точку. Вова протянул слегка трясущуюся руку и погладил кота по спине.Рыдание скрутило парня, заставив вцепиться пальцами во влажную землю. В груди что-то горело, царапая горло, не давая вдохнуть…Плотно прибив лопатой земляной холмик, он положил сверху крупный булыжник, найденный им еще на рассвете, когда он уходил копать могилку. Закончив, сел рядом на один из корней. Воспоминания нахлынули, разбавляя давящее чувство тоски слабой улыбкой.— Прощай, дружище. Надеюсь, что ты уже в кошачьем раю. Мне тебя будет очень не хватать.Вова встал, и, закинув лопату на плечо, зашагал обратно к дому. Нужно было еще помочь матери успокоить младшую сестренку, проплакавшую все утро. Он вытирал на ходу глаза рукавом толстовки. Ведь, больше всего на свете Вова боялся показать свою слабость.Камень одиноко стоял посреди дубовых корней. Только он и мог услышать тихий стук копыт…— Папа! Папочка! Я видела лошадку!— Даш, ну что ты придумываешь? Какую еще лошадку?— Такая беленькая красивая. Она была в лесу.— Дочь, не выдумывай. Откуда в лесу взяться лошади?— Пап, ну пойдем скорее — я тебе ее покажу.— Так, заяц. Сходи сначала умойся, а то ты грязная, как маленький свиненок. Я с такими поросятами никуда не хожу.Девчушка улетела, словно крошечный ураган, чем-то громыхая внутри дома.— Володь, ты же понимаешь, что если не пойдешь с ней в лес, то этот маленький разрушитель не оставит нас в покое? — спросила жена, лёжа в гамаке с закрытыми глазами. — Я уже утром и в бадминтон играла, и клад копала. Теперь твоя очередь.— Эх, ладно. Заодно Монти выгуляем хорошенько, чтобы он в саду траншеи не рыл.— Отличная идея. Собирай свой отряд и вперед. Как раз вернетесь к обеду, Дашка хоть аппетит нагуляет. Питается последние два дня одними помидорами…Отец с дочкой шли по тропинке, лихо вихляющей между деревьев, а впереди резво скакал за птицами беспрерывно хрюкающий жизнерадостный мопс.— Ух, ты! Какое огромное дерево, — восхищенно произнесла девочка, когда они вышли к дубу. — Это то самое? На нем ты сидел в детстве?— Ага. А теперь пришла и твоя очередь, только маме ни слова — она меня убьет, — произнес мужчина, улыбаясь. — Только обещай, что без меня ты сюда ходить не будешь.— Ура! Обещаю! — девчушка от радости пританцовывала на месте.Отец поднял ее на руки, помогая дотянуться до нижней ветке, за которую она зацепилась с ловкостью обезьяны. Секунда, и Даша уже оседлала ветку, восхищенно оглядываясь по сторонам.— Тут так красиво! Это волшебная полянка!— Только не лезь выше, хорошо?— Хорошо. Я посижу тут как птичка.Мужчина сел на один из корней, возле большого камня, частично обросшего мхом с одной стороны, не забывая приглядывать за дочерью. А та дразнила собаку. Монти, звонко лая, прыгал под веткой, пытаясь достать хозяйку.— Так, обезьянка, пора слезать.Сняв девочку с ветки, отец посадил ее рядом. Она тут же сняла со спины свой маленький рюкзачок и начала что-то в нем искать.— Даш, ты прямо в дальнее путешествие собиралась, — усмехнулся мужчина. — Что там у тебя?Даша перевернула рюкзак и начала вываливать на траву его содержимое: соль, спички, бечевка и связка бананов. Увидев их, отец рассмеялся.— Да, ты у меня не пропадешь. Подготовилась, что надо.Они сидели на корнях и ели бананы, когда девочка вздохнула:— Жалко только лошадки нет. Она такая белая и красивая. Ее зовут Снежинка.— А откуда ты знаешь, как ее зовут?— Это большой секрет. Мне нельзя его выдавать, — насупилась девочка. — Я дала слово.— Даже родному отцу?— А ты веришь в волшебство?— Когда был маленький как ты — верил. А потом вырос и перестал.— Вот. Поэтому я не могу тебе рассказывать.— Ну, как хочешь.Мопс, уставший от жары, завалился в тенек. Хрюканье сменилось тихим бульканьем, как от закипающей в кастрюле воды.— Дашуль, Монти жарко. И нам пора идти домой обедать, а то мама будет ругаться.— А давай придем сюда завтра? Это будет наше секретное место.— Конечно, заяц. Конечно, придем. Кстати, передавай привет Волшебнику.— Ладно. А откуда ты знаешь? — спросила девочка, округлив глаза от удивления.— Ну не у тебя же одной есть секреты. Ладно, Монти, иди на ручки. Какой же ты у нас ленивый толстячок. Даш, тебе не кажется, что пора посадить его на диету?Только Владимир Андреевич заварил чай, как в дверь постучали. Ворча на соседей, он вышел открывать. На пороге стоял высокий человек в каком-то плаще. Бившее ему в спину закатное солнце мешало рассмотреть лицо.— Вы кто? — спросил Владимир Андреевич, прикрывая глаза от слепящего света.— Ну как же. Не узнал старого друга?— Не может быть! Волшебник! Ты вернулся?!— Ну, я же обещал…Старые друзья сидели за столом на веранде, и пили чай, заедая его медовиком. Владимир Андреевич рассказывал Волшебнику про свою жизнь, про дочь и внуков. Тот слушал, кивая головой, и редко переспрашивал некоторые детали. Небольшая лампа светила тусклым желтоватым светом, в котором все вокруг было словно с кадров старого кино.Когда на небе засияли первые звезды, Волшебник, хлопнув себя по лбу, произнес:— Я совсем позабыл, что мне нужно навестить Снежинку! Составишь мне компанию в этом небольшом путешествии?— С удовольствием.Они неспешно шагали по залитому лунным светом лесу, вспоминая прежние прогулки. Дойдя до дуба, друзья уселись на корни как в прежние времена. Они смотрели на небо, зияющее в брешах листвы, и спорили где какая звезда.— А ты бы назвал себя счастливым человеком? — спросил внезапно Волшебник.— Да, конечно. Столько всего хорошего было в моей жизни. Да, было и плохое, но хорошего — гораздо больше. У меня большая дружная семья, когда мы все собираемся вместе, я понимаю, что жил не зря. Жаль, это бывает так редко. Но у них свои дела и заботы, и это нормально. Они не забывают меня. Дочь звонит каждый вечер, а внуки частенько заезжают в гости. Старший, вон, недавно сам стал родителем — правнучка такая кроха. Но я скучаю по жене… по сестре… тяжело оставаться, когда кто-то уходит.— Ты устал?— Очень…Их разговор прервало тихое ржание. На поляну к дубу вышла грациозная белая лошадь, казавшаяся в лунном свете отлитой из серебра.— Не может быть… Снежинка… она ни капли не изменилась.— Она пришла к тебе.— Ты хотел сказать за мной?— Это уже тебе решать.— Правда? То есть, если я захочу — то смогу остаться.— Конечно, можешь.— Знаешь, Волшебник, а я бы прогулялся на берег той реки. Помнишь? Где другой берег затянут туманом. Составишь мне компанию?— Но, мой дорогой друг, с одним условием — Снежинка очень расстроится, если ты пойдешь пешком.— Ого, а не староват ли я для подобных трюков?— Не прикидывайся, я то знаю, что ты не растерял свой пыл. Тот мальчишка, которого я помню, он никуда ведь не делся.— Эх, была, не была.Владимир Андреевич ловко взобрался на Снежинку, как заправский жокей.— Ого, я так и думал, — сказал Волшебник.— Ну, что? В путь?— Подожди. Нам нужно дождаться еще кое-кого.— Кого…Громкое мяуканье огласило поляну. Перепрыгивая с корня на корень, к лошади бежал большой серый кот. Поравнявшись со Снежинкой, он одним прыжком заскочил на седло.— Боцман.… Но, как?— Настоящих друзей не забывают. Он ждал тебя здесь все эти годы. И теперь, готов составить тебе компанию в этом путешествии.Владимир Андреевич прижимал к себе кота, смеясь сквозь слезы, а тот терся о его лицо, громко урча…Компания шла вниз по течению реки, сплошь затянутой туманом. Вот они вышли на тот самый небольшой галечный пляж. За все эти годы здесь ничего не изменилось, кроме одной детали. Деревянный мост был перекинут на другой берег, теряясь в белесой мгле.— Здесь наши пути расходятся, старый друг, — произнес Волшебник. — Я не смогу пойти за тобой.— Прощай, Волшебник. Я буду скучать.Друзья обнялись на прощание.— Прощай, Снежинка…Седой старичок шел по мосту, рядом с ним, бок о бок, бежал кот. Через пару мгновений они исчезли, буквально растворились в налетевшем тумане. Когда он рассеялся, исчез и мост, на том месте, где он был, чернела вода.— Ты знаешь, Снежинка, — задумчиво произнес Волшебник. — Я очень рад, что они, наконец, вместе. Их долгий путь окончен… На том берегу их уже заждались…

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