Катабазис странствий Герды. Почему в оригинале сказки "Снежная Королева" никогда не было антагониста?

Со дня первой публикации сказки «Снежная королева» в нынешнем году исполняется ровно 180 лет! Впервые сказка была написана автором в 1844 году и с тех пор завоевала внимание читателей, слушателей и зрителей по всему миру.



По мотивам «Снежной королевы» насчитывается 21 экранизация (включая мультфильмы, фильмы и аниме-сериалы), семь опер, восемь театральных постановок, семь балетов и бесчисленное множество художественной литературы других авторов и музыкальных аранжировок. Как мы видим, каждый видит в этой истории что-то своё, а гениальность автора позволяет интерпретировать знакомый сюжет по-разному. Сказка «Снежная королева» стала самым популярным произведением Ганса Христиана Андерсена, а вот наименование главной героини — «снежная королева» — именем нарицательным. В честь неё даже назвали сеть магазинов зимней одежды. А есть в русском языке и крылатое выражение, обозначающее холодную, неприступную, эгоистичную, надменную женщину, не способную на сострадание. Помните одноимённую песню группы «Комиссар»: «А теперь ты нежная, королева снежная» или строки «Только королевой снежной я не стану никогда» из репертуара Марины Александровой («Ни холодно ни жарко»)? На самом деле, друзья мои, данная сказка Андерсена в оригинале — гораздо более многослойное, многоуровневое произведение, чем мы предполагали! Как и в сказке про Русалочку, христианские мотивы здесь тесно переплетены с языческой мифологией.



[center] «Снежная королева» (дат. «Snedronningen») Ганса Христиана Андерсена[/b] — захватывающая сказка, которая и по сей день остаётся актуальной и продолжает очаровывать читателей всех возрастов. Она исследует классическую битву добра и зла через приключения двух друзей детства, одного из которых увозит на своих санях датский аналог зимнего божества — Снежная Королева. На удивление, это — самое экранизируемое из всех произведений великого писателя!Впервые сказка была написана автором в 1844 году и с тех пор завоевала внимание читателей, слушателей и зрителей по всему миру.других авторов и музыкальных аранжировок. Как мы видим, каждый видит в этой истории что-то своё, а гениальность автора позволяет интерпретировать знакомый сюжет по-разному. Сказка «Снежная королева» стала самым популярным произведением Ганса Христиана Андерсена, а вот наименование главной героини —— именем нарицательным. В честь неё даже назвали сеть магазинов зимней одежды. А есть в русском языке и крылатое выражение, обозначающее холодную, неприступную, эгоистичную, надменную женщину, не способную на сострадание. Помните одноимённую песню группы «Комиссар»:или строкииз репертуара Марины Александровой («Ни холодно ни жарко»)? На самом деле, друзья мои, данная сказка Андерсена в оригинале — гораздо более многослойное, многоуровневое произведение, чем мы предполагали! Как и в сказке про Русалочку, христианские мотивы здесь тесно переплетены с языческой мифологией.[center]





[center] На дворе тем временем уже была поздняя осень, и Герда поняла, что явно замешкалась, присев на большом камне перевести дух от долгого и быстрого бега. Стоит заметить, что в сказке Андерсена происходит не просто смена времен года, как в той же «Дюймовочке» (в оригинале она известна как Томмелиза). Осень символизирует возвращение маленькой девочки в мир смертных, а также цикличность умирания и возрождения. По пути Герда встретила Ворона, который обычно является предвестником смерти в мифологии, и чуть не обняла его до смерти и не задушила своими поцелуями. Ворон рассказал девочке о Принцессе, которая живёт в столь же неназванном королевстве, как и город, где до явления Снежной Королевы жили беззаботно Кай и Герда. Андерсеновская Принцесса описана в сказке как очень умная и начитанная особа. И вот, как и все девушки ее возраста, она решила выйти замуж. Обычно в королевских семьях совершеннолетние дети монархов не сами выбирают себе возлюбленных, да и брак заключается лишь по политическим причинам. Однако у Андерсена Принцесса оказалась на удивление свободной от всех этих правил и догм. Она лично изъявила инициативу выйти замуж, да ещё и не просто так. Никакие политические вопросы даму не занимали, ей не нужны были злато-серебро, драгоценности и рыцарские подвиги. Важным качеством кавалера для Принцессы было умение слушать и вести беседы, но не формальные и светские, которые казались ей слишком скучными, а такие, словно Принцесса и ее возлюбленный были лучшими друзьями, и ее избранник находился не в гостях, а у себя дома. Никаких напыщенных и важных персон на смотрины не приглашали.[center]

У всех на головах были шлемы, в руках они держали щиты и копья. Шеренга за шеренгой они увеличивались, и когда Герда закончила молитву, ее окружил легион ангелов. Они ударили своими копьями по ужасным снежинкам и разнесли их на тысячу кусочков. Маленькая Герда пошла дальше, спокойная и веселая. Ангелы растерли ей руки и ноги, чтобы согреть их, и она быстро побежала во дворец Снежной Королевы.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:53 by

История Андерсена насчитывает целых семь глав, в центре повествования которых лежит извечная тема странствия героев в поисках либо возлюбленной (ого), либо родных братьев. Но в сказках почему-то никогда не встречается сюжет, где именно брат (или несколько братьев) ищут свою сестру и спасают ее из опасной ситуации. А если и встречается, то гораздо реже.Поскольку он по неизвестной причине был зол на весь мир, как чёрт (даже эту фразу в переносном смысле из книги переводчики были вынуждены убрать), то нашел себе утешение в изготовлении волшебных артефактов. Вообще,, выступавших хранителями подземных сокровищ. А вот аналоги самой Снежной Королевы встречаются и у Туве Янссон в ее книге о Муми-троллях, в повести о «Волшебной зиме», у К. С. Льюиса — Белая колдунья из «Хроник Нарнии», и в мультике диснеевском про Анну и Эльзу... Тролль в сказке Андерсена фигурирует не в одиночку — у него в распоряжении и услужении имеется аж целое полчище его собратьев. Тролль также основал какую-то свою школу, в которой выступал в роли эдакого Тёмного Учителя, прям как в мультфильме «Чертёнок номер 13». И явил этот Тролль миру свое коварное изобретение — магическое зеркало, которое отражало всё в искажённом виде — хорошее и прекрасное выглядело жалким и уродливым, и даже если в голове человека появлялась хорошая мысль, то в зеркале появлялась лишь усмешка...И вот однажды произошло то, чего Тролль явно не ожидал: зеркало вылетело из рук учеников, когда те поднялись к звёздам, разбилось и разлетелось на сто миллионов осколков. Все они действовали как оружие дальнего боя: попадали в глаза людям, и те начинали видеть привычный мир лишь в мрачном и негативном свете, а попадая в сердце, замораживали его, и человек становился отстранённым и жестоким. С быстротой молнии жуткое творение Тролля распространилось по земле, поражая сердца и умы всех, кто с ним соприкоснётся. Казалось бы, вот уже готов образ главного антагониста и злодейского злодея повествования Андерсена, но нет: главной героиней сказки всё же являлась обозначенная в её названии повелительница снегов и вьюг.Остается в сказке без объяснений и появление Снежной Королевы в неназванном городе: действительно ли оно было вызвано распространением осколков разбитого зеркала, или же это было простое совпадение? Может, она просто случайно мимо пролетала, когда мириады частиц волшебного зеркала уже сделали свое черное дело? Современные читатели, конечно же, могли и пожалеть Тролля. В мифологии он является исключительно теплолюбивым созданием (хоть и боящимся Солнца), а Снежная Королева явилась и поработила его, заставила жить с ней во льдах, в условиях крепких морозов под минус 40 градусов, и по утрам готовить и приносить пятьсот порций мороженого или же прибираться во дворце в ее отсутствие... Лапы у Тролля вконец окоченели от лютого холода, мех тоже не греет, вот он и бесится. В общем, злобу персонажа можно в какой-то степени понять. Но Андерсен оставил эти подробности за кадром повествования, оставляя читателей в искреннем недоумении.Так, зеркало разбилось вовсе не из-за неловкости учеников Тролля и закона гравитации, а из-за того, что они вздумали совершить святотатство — поглумиться над самим Вседержителем и его ангелами, показав их в искаженном виде! Но Бог поругания не допустил. Да и сам Тролль известен в переводах как «злой дух» и отождествляется напрямую с Дьяволом (Сатаной-Люцифером) из Библии! Разумеется, советская цензура убрала из повествования неудобные в тексте моменты и свела сюжет к простой детской сказке. И, что удивительно, кроме изготовления зеркала Тролль больше физически никому не пакостил и практически никак не влиял на сюжет в дальнейшем. А посему, зачем вообще автор ввел его в повествование и толком не раскрыл, также вызывает множество вопросов. Но в сказке Андерсена символизм также играет свою роль. Так, согласно древним мифам и народным сказкам, зеркало чаще всего фундаментально связано с магией, гаданием и астрологией, а также символизирует сверхъестественное знание. Осколки зеркала служат в сказке метафорами того, как искаженное восприятие может испортить взгляд на мир, подчеркивая опасность взгляда через призму цинизма и негатива. А вот [— ещё одних ключевых персонажей, Андерсен рассказывает уже во второй главе произведения.Пожалуй, главный вопрос, который возникает у каждого при прочтении сказки или просмотре ее экранизаций по мотивам, — кем приходятся друг другу Кай и Герда и какого они возраста? Согласно одной версии, они — соседи, что живут на верхних этажах в рядом стоящих домах, ходят друг другу в гости по некоему желобу (мостику), вместе выращивают розы и дружат с детства. По другой версии, Кай — приемный ребенок бабушки Герды, что делает главных героев братом и сестрой, по третьей — они дети стекольного мастера, что создавал волшебные зеркала вместо тролля. А как в оригинале текста на датском? Всё просто: Кай и Герда там — не родственники, а живущие по соседству в домах напротив малолетние дети из бедных датских семей 19-го века. Причём у каждого из них есть свои родители, но чаще них в сюжете показана только бабушка. Из всех развлечений у Кая и Герды — не игрушки, а бабушкины сказки да выращивание роз в небольшом саду на чердаке. Причем цвет роз заметно отличается: в книге это нежно-розовые бутоны (символ дружбы), а в мультфильме 1957 года — красные и белые, прям как в сказке Братьев Гримм про Беляночку и Розочку, где красные розы служили символом всепобеждающей любви, а белые — нравственной чистоты души. Вообще, в сказках Андерсена розы — это олицетворение либо внешней красоты, как в сказке про Русалочку, либо личных качеств главных героев, как в случае с Каем и Гердой. Так, Кай в самом начале истории показан как добросердечный, весёлый и игривый мальчик, который глубоко ценит свою дружбу с Гердой, а сама Герда — как наивная девчушка, но в то же время верная и преданная подруга Кая.Трансформация характеров главных героев происходит по мере развития сюжета «Снежной Королевы». И в сказке есть один момент, значительно отличающий ее от многочисленных экранизаций, — осколки зеркала поражают Кая не зимой, а уже в разгар весны, когда в саду у детей пышно расцвели розы. А сама Снежная Королева является лично уже на следующую зиму. Переводчики сказки удалили из сюжета и эпизоды, в которых вместо обычных песен, как в фильме «Тайна снежной королевы», андерсеновские Кай и Герда распевали рождественские гимны:поэтично сравнивая снежинки с пчелиным роем. Почему Королева положила глаз на мальчика? Андерсен нам не объясняет, однако причиной этому стал невинный вопрос испугавшейся Герды:— воскликнул расхрабрившийся Кай. — «А потом я посажу ее на печь, и она растает!». Такие хвастливые слова несмышлёного ребёнка вполне могли вывести владычицу зимы из себя. И отсюда следовала бы явная мораль — не смей насмехаться над божеством! Да-да, Снежная Королева в оригинальной истории Андерсена вовсе не злая колдунья, какой ее принято считать! Прежде всего, она — аналог славянского Морозко или Юкки-Онны из японского фольклора, которая также повелевает вьюгами, рисует узоры на окнах и замораживает людей, но не посохом, а поцелуями! Но на этом полномочия Королевы не заканчиваются. Сначала она только наблюдает за Каем, но исподтишка, и не через окно, как в советских фильмах, а через снежинку, которая упала прямо на чердак, и Кай заметил, что эта снежинка была больше остальных, прекрасна и нежна, созданная из ослепительного, сверкающего льда. Глаза Снежной Королевы смотрели пристально на мальчика через снежинку, напоминая две звезды. Королева кивнула в сторону окна и поманила Кая рукой, но он испугался и спрыгнул со стула. Также мальчику показалось, что в тот момент мимо окна пролетела большая птица. А вот когда осколки зеркала Тролля попали Каю в глаза и в грудь, причиняя боль и обжигая сильнее пламени, Снежной Королевы ещё на тот момент не было. Зато характер мальчика стремительно начал меняться — он стал раздражительным, упрямым, отстранённым и, наконец, жестоким.Ничто не доставляло ему прежнего удовольствия, радость сменилась апатией, да и вместо роз, которые теперь казались мальчику уродливыми, и Кай в ярости вырвал цветы с корнями (!), особое внимание привлекли снежинки. Они были правильной формы, симметричны, подобные звёздам, и посему воспринимались как истинное совершенство. Точно такое же отношение сложилось у Кая и к Снежной Королеве, когда он ушел гулять с ребятами на рыночную площадь, решил поразвлечься, привязав сани к проезжающей мимо телеге, а назад потом и не вернулся. Королева даже не пожурила мальчика за шалость, а усадила рядом с собой, укрыв медвежьим мехом, и дважды поцеловала его: в первый раз — чтоб Кай не умер от обморожения, а во второй — чтоб он забыл и таблицу умножения, и молитву Господню («Отче наш», упомянутую в оригинале сказки), и бабушку с Гердой. Современным читателям становится еще более непонятно, почему и, главное, зачем Снежная королева увезла мальчика? По сути, она фактически украла чужого ребенка! Сюжет сказки Андерсена в данном контексте все более неясен. Обратите внимание на то, как ведут себя персонажи в этой истории — Снежную Королеву никто толком не видел, не мог дать никаких сведений насчет того, куда пропал Кай. Ребята, с которыми он играл, не формируют поисково-спасательный отряд вроде «Лиза Алерт», убитые горем родственники мальчика не бегут в близлежащий полицейский участок и не вешают на столбах ориентировки с фотографиями и описанием внешности ребёнка, даже тревогу по всему городу никто не бил! В конечном итоге на поиски Кая пустилась одна только Герда, как проворонившая брата девочка из «Гусей-лебедей», Элизабет (Элиза) из «Диких лебедей» или Богданка из «Семи Воронов», дабы спасти своих братьев и избавить их от проклятия (а конкретно — от трансформации в птиц).Все остальные действующие лица словно померкли, даже бабушка ещё спала на тот момент, когда Герда одна ушла из дома, чтобы отыскать названного братца и товарища по играм. Горожане единодушно воспринимали Кая почему-то исключительно ПОГИБШИМ и утонувшим в близлежащей реке. Подобно обращающемуся за помощью к светилам небесным и ветру Королевичу Елисею из пушкинской «Сказки о мёртвой царевне», Герда в отчаянии обратилась к Солнцу и Ласточкам, говоря о смерти Кая, но те её отрицали. Это дало девочке призрачную надежду на лучший исход, и она стала общаться ещё и с рекой (в сказках такое — обыденное явление, а не признак сумасшествия). Примечательно, что, отправляясь в путь, Герда надела красные башмачки — те самые, которые позже фигурировали в другой сказке Андерсена, и бросила их в реку, дабы получить ответ, забрала ли она Кая себе. Но поток воды вернул обувь обратно.Герда случайно обнаружила причалившую к берегу лодку и села в неё, не удосужившись узнать, кому судно принадлежит, снова бросила красные башмачки в реку и поплыла вниз по течению в надежде найти Кая. Девочка набрела на одинокую хижину с необычными красными и синими окнами, покрытую соломой, которую охраняли два деревянных солдата. В этом доме обитала некая Старушка с кривой палкой и в широкополой шляпе, украшенной цветами. Рядом с хижиной был разбит чудесный сад. Оказалось, что та пожилая женщина была колдуньей! Она словно стояла на страже двух миров, как славянская Баба Яга, расчёсывала Герде волосы золотым гребнем, дабы та позабыла о Кае и осталась подольше у неё, стала чуть ли не приёмной дочерью. Когда при встрече с ней Герда. Вероятно, она имела в виду, что Кай ещё жив, но в скором времени обязательно окажется в Мире Мертвых. С одной стороны, женщина жаждет удержать Герду насильно у себя, затуманивает девочке мозги, чтобы та забыла прошлое, горести и печали, а с другой — она жаждет установить сверхъестественный контроль над ней, и гребень выступает как магический предмет, символизирующий контакт с потусторонним миром и женский аспект. Дабы не напоминать Герде о Кае лишний раз, Старушка убрала из сада под землю все розы. Но вот совсем позабыла о цветах на своей шляпе. Герда однажды увидела розу, и воспоминания о Кае вернулись. Девочка затосковала и, хотя и считала мальчика умершим, все же хотела его отыскать. Как в «Алисе в Зазеркалье» у Льюиса Кэролла, у Герды также произошел весьма значимый для нас диалог с цветами, который советские переводчики часто урезали, а режиссеры — оставили за кадром. Так, Розы отрицали наличие Кая под землёй,, Гиацинт рассказал о трёх гробах, в которых лежат три сестры, потерявшихся в лесу, и «аромат цветов говорит о том, что они мертвы, и вечерний колокол звонит на их похороны». А тигровая Лилия вообще сокрушалась:. Из них всех только Лютик рассказывал о живых людях и напомнил Герде о её старой Бабушке. После побега из сада Герда повстречала Ворона, который является предвестником смерти в мифологии.Когда Ворон упомянул о юноше, который уже на третий день явился во дворец без лошади и экипажа, довольно бодро шагая позади всех, и при этом, Герда опознала в нем Кая и радостно захлопала в ладоши. «Наконец-то я его нашла!» — воскликнула девочка. Этот юноша вскоре и стал возлюбленным Принцессы. Герда подумала, что он прибыл во дворец на своих санях, а сапоги у него действительно скрипели, еще когда он с Гердой жил дома. Важным элементом повествования было и то, что тот самый человек, которого Герда приняла за Кая, был нищего происхождения, как и она сама, а не знатного рода! Лишь после того, как Принцесса устроила предполагаемым возлюбленным испытание, он успешно справился и повысил свой социальный статус. По словам Ворона, Принц и держался вообще очень свободно и мило, в отличие от остальных, и даже заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи Принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже! Иной причины, почему маленькая и босая Герда пошла именно во дворец, в сказке Андерсена попросту не было.О, как билось сердце Герды от беспокойства и тоски! Ворон, символ смерти в мифологии, вселил в неё надежду на то, что Кай жив, и их встреча вот-вот состоится! Увы, это была обманка. Как пишет Андерсен, Принц был похож на Кая только шеей (затылком), но отмечает, что «он был столь же молод и красив». Пока Герда под покровом ночи пробиралась в спальню Принца через потайной ход с помощью Ворона и его супруги, она видела перед собой нечто похожее на современные 3D-фильмы: вереницей проносились перед глазами девочки, словно бесплотные тени, галопы лошадей с развевающимися гривами и тонкими копытами, а также егеря, лорды и леди верхом. Ворон объяснил Герде, что ей бояться нечего — знатные люди видят сны об охоте. Наконец они дошли до спальни: потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Чем-то эта сцена напоминает сюжет «Чёрной курицы» со спящими старушками с восковыми лицами. Естественно, при приближении незнакомцев Принц и Принцесса сразу же пробудились. Однако их реакция отличалась от остальных королевских особ: если они, завидев незнакомца у себя в спальне, подняли бы невообразимый скандал, испугались, вызвали бы охрану наконец, то Принц и Принцесса сдержали свой праведный гнев. Они не выгнали с позором простолюдинку Герду, которая без спроса проникла во дворец, словно грабитель!Напротив, когда девочка расплакалась и рассказала всю свою историю, Принц и Принцесса пожалели бедняжку, а также проявили несвойственную им доброту и щедрость: сперва позволили переночевать во дворце, а затем разодели в шёлк и бархат, одарили её сапогами с муфтой и каретой из чистого золота впридачу! Только вдумайтесь: королевские особы проявили снисхождение к крестьянке, которую ещё и впервые видели во дворце, и щедро ее наградили! Не каждые Принц и Принцесса способны на такое! К тому же, когда Герда ещё спала во дворце Принца и Принцессы, она, Элиза из «Диких лебедей», созерцала во сне сонм ангелов и даже сидевшего среди них на санях Кая, тоже почти что ставшего святым. Но советская цензура убрала из сказки и этот эпизод. Ворона же Принцесса слегка пожурила за то, что он привел незнакомку во дворец ночью, но на радостях помиловала. Птицу повысили в звании, сделав его придворным. Истолковать эпизод со снами можно как пребывание Герды в мире мертвых, в мире теней. Под образом умной Принцессы, когда все подступающие к ее трону теряли дар слова, скрывается образ некой могущественной богини, пред которой люди дают отчет о своей жизни. Принц был показан в сказке не как избалованный сноб, как в «Принцессе на горошине», а честным и искренним человеком, который единственный не потерял дар речи. Автор сказки мастерски наделяет всех персонажей чертами живых людей. Так, та же Принцесса часто читала газеты, у Принца скрипели сапоги... Ворон наделен чертами эдакого начальника и проводника, Воро́на или супруга Ворона в оригинале — чертами плаксивой женщины.Далее по сюжету Герда снова направилась на поиски Кая и въехала в темный лес, где на неё напали разбойники. Казалось бы, типичная жизненная ситуация для 19-го столетия. Работники ножа и топора позарились на золото, разобрали карету по частям, так ещё и чуть не убили саму Герду. Но если взглянуть на описание внешних черт этих самых разбойников в оригинале сказки, то эти персонажи также были мало похожи на людей. Так, старая разбойница, по-видимому, атаман банды, показана в сказке как обладательница длинной жёсткой бороды и нависшими на глаза бровями. Неужели трансгендер? — подумает современный читатель и ужаснётся. Но нет, Разбойница в данном случае, как и Тролль в самом начале повествования, косвенно отождествляется с Дьяволом. Ни на что хорошее эта карга в принципе не была способна, а только лишь убивать и грабить. Возможно, она стала жертвой того осколка разбитого зеркала, как и Кай, и к этому персонажу стоит проявить сочувствие. Атаманша показана единственной женщиной среди разбойников (участники банды даже не упоминаются Андерсеном и не прописаны так же, как и Тролль с учениками в самом начале истории), к тому же ещё и замужней. Фигура мужа осталась за кадром — мы доподлинно не знаем, что с ним стряслось. Возможно, он завязал с криминалом и уехал восвояси, либо его повели на эшафот или убили во время местных разборок, что делает Атаманшу вдовой. Атаманша — отнюдь не единственный персонаж «Снежной Королевы», у неё есть дочь, известная как Маленькая Разбойница, которая описывается в сказке как избалованная, дикая и грубая, привыкшая брать от жизни всё. Андерсен ясно дает понять, что девочка воспитывалась в преступной среде и не знала толком человеческого отношения. Как и ее мать, она с пеленок способна убивать и грабить, а также ради личной безопасности она всё время спала с ножом, мучила животных, удерживала в плену голубей с северным оленем.Маленькая разбойница взяла в заложники и Герду, заявив матери о том, что «она отдаст мне свою муфту и свое красивое платье и будет спать со мной в моей постели!». И никакого намёка на лесбиянство со стороны разбойницы в этом отрывке нет. Просто и разбойница, и сама Герда описаны в сказке малолетними детьми, которые и думать-то не могут о половых связях с кем-то! Разбойница видела в Герде лишь живую послушную куклу, с которой можно было бы поиграть и весело провести время. Однако стоит заметить, что потом, дождавшись, когда мать девочки заснёт, разбойница лично, хоть и с тяжелым сердцем, отпускает Герду на поиски Кая. Тогда как раньше постоянно угрожала ей расправой. Современным читателям будут совершенно непонятны причины и мотивы такого нечеловеческого великодушия. Дело в том, что именно доброта и смирение Герды смягчили буйный нрав разбойницы. Пребывание Герды у разбойников можно сравнить разве что с муками в аду.Зачем Андерсен ввел в повествование голубей и северного оленя? Именно голуби приносят Герде радостную весть о том, что Кай всё же жив, они видели его в санях Снежной Королевы по пути в Лапландию. Образ голубя традиционно трактуется как символ мира, чистоты и невинности, домашнего очага. Голубь также показан как вестник божества — в Древней Греции именно голуби подавали амброзию Зевсу, а вот у христиан Святой Дух сошел на Иисуса в виде голубя при крещении в реке Иордан. А вот в славянской мифологии голуби символизировали души умерших, их чаще всего изображали на могильных плитах. Введение в сюжет сказки Северного Оленя, похищенного Разбойниками, тоже не безосновательно — данное животное у северных народов считается необходимым спутником шамана в Мир Мёртвых. Андерсен словно предлагал Герде два ложных и неправильных пути для решения вопроса с Каем. Лучшее, что можно было сделать, — выбросить из головы травмирующее событие, превратить фигуру Кая из альфы в омегу и вычеркнуть из сердца образ потерянного мальчика. Конечно же, Герда могла остаться во дворце навсегда, проводить балы, у нее было всё, о чём простой смертный (и даже крестьянин) мог только мечтать — покой, достаток, богатые одежды... Но возможно ли совершить великий подвиг, если ты весь в бархате и мехах, едешь в золотой карете, набитой сахарными крендельками и пряниками? Поэтому Герда лишается всех подарков, что ей преподнесли Принц и Принцесса, а причина ее беспокойства состоит не за материальные блага, а за свою жизнь и жизнь Кая, которого она всенепременно обязана была спасти. Другой путь — примкнуть к Разбойникам, отомстить за себя и совершать преступления, которые у Андерсена доходят аж до каннибализма! Но Герда твердо намерена разыскать убежище Снежной Королевы, до которой и королевские особы, и даже Разбойница помогают ей добраться.Сердце повелительницы вьюг расчетливо. Ведь она предлагает сложить Каю слово «вечность». В этом слове – один из ключиков к унынию: я буду проклят вечно, радость навечно оставила мое сердце. Также это и символ смерти, образ застывшего бытия без вмешательства Бога. Царство Снежной Королевы в сказке хоть и располагается на конкретном географическом местоположении — в Лапландии и на Шпицбергене (на постоянной основе), всё же оно также символизирует подземный мир. Снежная Королева уносит Кая в свою обитель на санях, как древнегреческий бог Аид Персефону на своей колеснице! В советских изданиях сказки был радикально изменён и финал повествования — после плена у разбойников и побывав в гостях у лапландки и жительницы Финляндии, Герда добиралась до Снежной Королевы в гордом одиночестве, по сугробам и в трескучий мороз, без тёплых перчаток и зимних сапог!Лапландка и Финнка выступают у Андерсена эдакими аналогами сестёр Бабы Яги, которая в славянских мифах выступала в роли психопомпа — проводника в царство умерших. Да-да, в русской народной «Сказке о молодильных яблоках и живой воде» повстречавшаяся герою в густом лесу Баба Яга имела ещё двух старших сестёр! При этом каждая по очереди принимала у себя Ивана-царевича и за доброе слово, вежливое обращение давала коня, чтобы ехать дальше. То же самое сделала и лапландка, отправив Герду к Финнке с каким-то посланием, начертанным на рыбе. И хоть Северный олень и умолял финнку наделить героиню силой 12-ти человек, чтоб та смогла сразиться с Королевой, но получил возражение, что у Герды храброе сердце и она сильна духом, всё же без посторонней (точнее — потусторонней) помощи девочке было попросту не справиться! Когда Герде преградила путь стража Снежной Королевы, та в оригинале сказки не продолжала смело идти вперед, а, изнемогая от холода, принялась читать молитву «Отче наш», из-за чего дальше стали происходить не менее странные вещи:А тем временем Снежная Королева даже не подозревала о том, что кто-то идет к ней выручать Кая из беды, который настолько оцепенел и посинел от холода, что только сидел неподвижно и одержимо пытался сложить изо льда слово, как пазл или китайские иероглифы. Королева сказала ему, что если Кай справится с этим заданием и разрешит головоломку, то она вручит ему пару коньков и подарит власть над миром. А самое главное — освободит от себя, но на деле это был жестокий обман и блеф — повелительница зимы намеревалась сгубить мальчика как морально, так и физически! Неизвестно, сколько еще людей пали ее невинными жертвами. Но все же Королева не строила козни Герде, не попалась ей ни разу на глаза, а улетела на вершины вулканов Этны и Везувия, дабы укрыть их белыми снегами. И стоит обратить внимание на то, что при освобождении Кая Герда не только горько плакала, но и произносила слова рождественского гимна —, упомянутые автором ещё во второй главе, стараясь растопить ледяное сердце мальчика, и чудо случилось! Горячие, жгучие слезы Герды оказались сильнее чар Ада.Сама же Снежная Королева таинственно исчезает, а ребята возвращаются домой тем же маршрутом, радостные и уже взрослые и преобразившиеся. Умирает по сюжету еще один важный персонаж — придворный ворон, а Маленькая Разбойница произносит:, что эквивалентно датской пословице. Словопозже вставил в выражение наш драматург Евгений Шварц, превративший в своей пьесе его в веселую присказку или глупое заклинание вроде. Также стоит отметить, что при возвращении домой дети — Кай и Герда — застают свою бабушку не сошедшей с ума от горя из-за потери их обоих и не скончавшейся от инфаркта, как следовало бы ожидать с точки зрения нашей логики, а с упоением читающей Евангелие. А конкретно — в финале сказки цитируется отрывок из Евангелия от Матфея:Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, чтоИзвестно, что на создание образа Снежной Королевы подтолкнула и личная трагедия Андерсена, когда умирающий отец писателя прошептал ему в бреду:. А мать в утешение сыну сказала:. Но мы-то с вами понимаем, что на самом деле никакой Ледяной Девы не существует — сначала это была красивая метафора зимы, а потом уже и смерти человека. Когда кто-то замерзал насмерть или умирал, датчане говорили, что этого человека «Ледяная дева унесла в свои владения». В данном аспекте Ледяную Деву по праву можно сравнить и с греческим богом Аидом — оба персонажа на колеснице и на санях уносят своих жертв в обитель мёртвых.Именно мёртвым, утонувшим и воспринимают персонажи сказки бедного Кая, а Герда следует за ним, как древнегреческий певец Орфей за любимой Эвридикой, и спасает душу мальчика. Посему нет и привычного физического противостояния Герды и Снежной Королевы в финале — та просто таинственно исчезает, оставляя после себя преображённых детей.— главная героиня Бабетта попросту теряет своего возлюбленного Руди, который утонул в реке зимой, а его смерть метафорически объяснялась поцелуями Ледяной Девы, обитавшей в горах Швейцарии, подобно Хозяйке Медной Горы из сказов Бажова. А вот почему Тролль в сказке «Снежная королева» так и остался, по сути, безнаказанным за изготовление опасного зеркала, Андерсен не объясняет. Хотя, если смотреть с точки зрения символизма, здесь тоже всё выглядит вполне логично, но вот современным читателям сказки такая версия развития событий, мягко сказать, не понравится...[/center]

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