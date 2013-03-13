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Стихи

Замок Смерти

Мрачный замок осаждали
Чужестранцы, дни и ночи.
А провидец в дальней дали
Им "победу" напророчил.

Всё тесней кольцо атаки,
Всё страшней в сердцах пожары!
Выли горестно собаки,
Содрогался замок старый.

Стенобитное орудье
Нанести удар готово,
А в грядущем видят судьи:
Не найти пути иного.

Вдруг ворота распахнулись!
Выезжает королева,
И солдаты отшатнулись!
Обжигает взглядом дева.

Меч в руке её сверкает,
Чёрной молнии любимец.
И в глазах её играет
Бешеных гиен зверинец!

А под ней гарцует лихо
Иноходец чёрной масти.
И внезапно стало тихо,
Время вне законной власти!

Королева улыбнулась,
Показав оскал волчицы.
И проклятие проснулось!
Стали погибать убийцы.

Королева убивает
И её лихие дети
Тех, кто вызов ей бросает!
Ты стихи запомни эти.

Имя грозной королевы:
Мама-Смерть-Удача Злая.
Для неё мои напевы,
И моя Судьба лихая!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Замок убийства королева бой авторский стих

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Комментарии

#1 написал: mr.who
Сегодня, 18:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
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Комментариев: 468
Эх, люблю я поэзию.
+
Зарегистрирован: 13.03.2013
 
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:18
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Репутация: (148|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 904
Замечательный стих! Вот бы к нему рисунок нарисовать: мрачный замок, эту королеву с оскалом, меч. Плюсище, Автор+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#3 написал: kusi
Сегодня, 20:49
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Группа: V.I.P.
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Комментариев: 6 322
Стих чудесен!От меня океанический)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Эвиллс
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Цитата: Ksenya078
Вот бы к нему рисунок нарисовать

Если-бы ещё мне уметь рисовать...
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#5 написал: Летяга
Сегодня, 21:46
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Стих замечательный!
Я вот красивую картинку с замком нашла))
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#6 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:51
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Комментариев: 2 875
Цитата: Летяга
красивую картинку

Шикарная картинка! Скопировала её. good
Действительно - очень похоже на замок Смерти.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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