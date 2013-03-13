Замок Смерти

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:55

Эвиллс Просмотров: 30 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 18:55 by

Мрачный замок осаждалиЧужестранцы, дни и ночи.А провидец в дальней далиИм "победу" напророчил.Всё тесней кольцо атаки,Всё страшней в сердцах пожары!Выли горестно собаки,Содрогался замок старый.Стенобитное орудьеНанести удар готово,А в грядущем видят судьи:Не найти пути иного.Вдруг ворота распахнулись!Выезжает королева,И солдаты отшатнулись!Обжигает взглядом дева.Меч в руке её сверкает,Чёрной молнии любимец.И в глазах её играетБешеных гиен зверинец!А под ней гарцует лихоИноходец чёрной масти.И внезапно стало тихо,Время вне законной власти!Королева улыбнулась,Показав оскал волчицы.И проклятие проснулось!Стали погибать убийцы.Королева убиваетИ её лихие детиТех, кто вызов ей бросает!Ты стихи запомни эти.Имя грозной королевы:Мама-Смерть-Удача Злая.Для неё мои напевы,И моя Судьба лихая!

Ключевые слова: Замок убийства королева бой авторский стих

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