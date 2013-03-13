Замок Смерти

Замок СмертиМрачный замок осаждали
Чужестранцы, дни и ночи.
А провидец в дальней дали
Им "победу" напророчил.
Всё тесней кольцо атаки,
Всё страшней в сердцах пожары!
Выли горестно собаки,
Содрогался замок старый.
Стенобитное орудье
Нанести удар готово,
А в грядущем видят судьи:
Не найти пути иного.
Вдруг ворота распахнулись!
Выезжает королева,
И солдаты отшатнулись!
Обжигает взглядом дева.
Меч в руке её сверкает,
Чёрной молнии любимец.
И в глазах её играет
Бешеных гиен зверинец!
А под ней гарцует лихо
Иноходец чёрной масти.
И внезапно стало тихо,
Время вне законной власти!
Королева улыбнулась,
Показав оскал волчицы.
И проклятие проснулось!
Стали погибать убийцы.
Королева убивает
И её лихие дети
Тех, кто вызов ей бросает!
Ты стихи запомни эти.
Имя грозной королевы:
Мама-Смерть-Удача Злая.
Для неё мои напевы,
И моя Судьба лихая!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 6
Ключевые слова: Замок убийства королева бой авторский стих