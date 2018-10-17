"Двенадцать братьев"/"Die zwölf Brüder". Сказка Братьев Гримм, которая никогда не экранизировалась

Сюжет сказки "Двенадцать братьев" очень напоминает по смыслу другие произведения, также собранные и упорядоченные Братьями Гримм - "Семь воронов" (нем. "Die sieben Raben") и "Шесть лебедей" (нем. "Die sechs Schwäne"). Роднит все эти произаведения то, что они относятся к 451 типу классификации фольклорных сюжетов из перечня Аарне-Томпсона. В нём говорится, прежде всего, об оборотничестве, вызванном злыми чарами, когда братья, ставшие жертвами определённого заклятия, превращаются в конкретный вид птиц ( чаще всего - воронов или лебедей), который в сказке играет свою символическую роль, и их сестра то и дело пускается на их поиски и озадачена тем, как им помочь и найти способ избавить от проклятия раз и навсегда. По этому принципу, кстати, действует и Элиза из "Диких лебедей" Ганса Христиана Андерсена, только датский писатель черпал вдохновение не из произведений Братьев Гримм, а из сказки своего соотечественника и местного врача - Маттиаса Винтера, подарившего читателям того времени сказку "Одиннадцать лебедей". Именно оттуда Андерсен позаимствовал два известных нам мотива: первый - откровение главной героини во сне от лица Ведьмы или Фаты Морганы о способе снятия чар, а второй - растение, из которого героиня шьёт или ткёт одежду для братьев, причиняет ей боль (у Винтера сестра исколола пальцы чертополохом, у Андерсена - Элиза прятала волдыри от крапивы). И, если произведение Маттиаса Винтера осталось в тени его "коллег по перу", то тот же Андерсен с его "Дикими Лебедями", Братья Гримм - с "Семью воронами" и "Шестью лебедями" в своё время обзавелись множеством интерпретаций знакомого сюжета и экранизаций в виде мультфильмов и аниме. Но в рамках данной статьи мы расскажем Вам про сказку Братьев Гримм, которая, хоть и следовала знакомой сюжетной формуле, всё же оказалась обделена вниманием со стороны режиссёров и аниматоров. И следует признаться, небезосновательно. Ибо сюжет сказки в оригинале мрачный, причем настолько, что ему позавидовал бы Эдгар Аллан По! Он хоть и лишён расчленёнки и мотивов членовредительства, всё ж без кровопролития тут не обошлось.



[center] Мы продолжаем наш цикл статей, посвящённых известным сказкам, собранным братьями Якобом и Вильгельмом Гримм в Германии в XIX - XX столетиях. Практически все они были опубликованы немецкими фольклористами в первом издании детских и бытовых сказок (нем. "Kinder- und Hausmärchen") в 1812 году и переписаны позднее.. Роднит все эти произаведения то, что они относятся к. В нём говорится, прежде всего, об. По этому принципу, кстати, действует и, только датский писатель черпал вдохновение не из произведений Братьев Гримм, а из сказки своего соотечественника и местного врача -, подарившего читателям того времени сказку. Именно оттуда. И, если произведение Маттиаса Винтера осталось в тени его, то тот же Андерсен с его "Дикими Лебедями", Братья Гримм - с "Семью воронами" и "Шестью лебедями" в своё время обзавелись множеством интерпретаций знакомого сюжета и экранизаций в виде мультфильмов и аниме. Но в рамках данной статьи мы расскажем Вам про сказку Братьев Гримм, которая, хоть и следовала знакомой сюжетной формуле, всё же оказалась обделена вниманием со стороны режиссёров и аниматоров. И следует признаться, небезосновательно. Ибо сюжет сказки в оригинале мрачный, причем настолько, что ему позавидовал бы Эдгар Аллан По! Он хоть и лишён расчленёнки и мотивов членовредительства, всё ж без кровопролития тут не обошлось.[center]

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:03

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 242 Комментарии: 1 +3 Вчера, 09:03 by

, с небольшими изменениями. Затем, соответственно. О чем же гласил сюжет "Двенадцати братьев"? С самого начала повествование напоминает сюжет современного триллера или детективной составляющей. В центре внимания есть многодетная королевская семья (причём ни родители, ни дети не названы поимённо). Во дворце воспитывается ровно двенадцать детей, которых безымянная Королева произвела на свет одного за другим. И все они поголовно - мальчики - Принцы. Их возраст в сказке не указан, так что, есть ли среди них погодки или близнецы/двойняшки одного возраста, несовершеннолетние или престолонаследники, можно только догадываться. И вот живет эта семья душа в душу, но в один момент Королева зачала во чреве последнего, тринадцатого ребёнка. Словно предыдущих детей Королю оказалось недостаточно. А как мы знаем, числа 11 и 13 в сказках всегда были несчастливыми. И достопочтенному монарху, нашему высокоуважаемому, приходит в голову одна поистинемысль -Ну какой нормальный отец захочет желать смерти собственным детям, даже если он и Король?! Ведь даже по меркам того времени это считалось величайшей дикостью. На такое способны были разве что безжалостные тираны вроде нашего Ивана Грозного. А вот убийство своих слуг или жён было явлением вполне себе обыденным. Бывало, что в борьбе за власть уже взрослые правители восставали против своих родственников, но об убийстве монархом-отцом собственных детей, да ещё и малолетних, НИКОГДА речи не шло! Причёмнаполненных стружкой! Мало того, он действует, как Синяя Борода - вручает супруге ключи от той двери и велит НИКОМУ не рассказывать о его готовящемся преступлении. Страшно представить, как этот маньяк обошёлся с бедными слугами, которые отказались выполнять столь жестокий приказ...Мать - естественно, в слёзы, и лишь, допытывается, что случилось с ней и уводит по её наставлению своих братьев из дому. Денно и нощно они держат караул возле башни, наблюдая за флагом. Если родится мальчик, то вывесят белый флаг, и сыновьям можно будет вернуться домой, а кроваво-красный флаг означает, что родилась девочка, и что мальчики должны бежать далеко, опасаясь отцовской расправы. Спустя двенадцать дней и вывесила женщина заветный флаг, подобно сыну греческого царя Эгея. Но увы, вместо белого цвета на башне развевался по ветру кроваво - красный флаг, возвещающий им всем гибель. В замке родилась прекрасная Принцесса со звездой во лбу впридачу, как пушкинская Царевна-Лебедь. Братьям, естественно, не нравится такой расклад, и они впали в ярость и сказали:- «. Странно, что они желают смерти не отцу, который всю эту кашу заварил, а ни в чём не повинной сестрёнке. Затем углубились братья в чащу леса, словно разбойники, набрели на маленький пустой заколдованный домик и сделали его своим местом жительства. Принцы также условились между собой: пока Вениамин следит за домом и готовит еду, старшие из них ежедневно отправлялись на охоту. И да, в версии сказки 1812-го года, братья всерьёз исполняют свою угрозу - каждая девушка, которой не посчастливилось проникнуть на их территорию, была безжалостно уничтожена. Неважно, по ягоды или грибы она в лес пошла или просто погулять. ИА тем временем родившаяся во дворце Принцесса, ставшая причиной лютой ненависти её братьев не только к ней самой, но и даже ко всем без исключения женщинам и девочкам вместе взятым в округе, окрепла, подросла и однажды таки нашла улики, которые её отец не сумел или не успел уничтожить - королевские рубашки, принадлежавшие её братьям. И, разумеется, стала задавать вопросы своей матери, подобно Вениамину:. И тут Королева честно, без отговорок, призналась, что у девочки были братья, но ничего не сказала об их местоположении:. И также, как и младшего сына когда-то, в доказательство правоты своих слов, она отвела в секретную комнату с гробами и Принцессу. Итак, подобно Элизе из "Диких Лебедей" или Герде из "Снежной Королевы" Андерсена, а также Богданке из "Семи Воронов" Божены Немцовой, нагло сплагиаченных у Гримм и экранизированных, девушка отправляется на поиски своих потерянных братьев, которые не то, что знать, и видеть её не желают! И сама Королева, однажды, считай, уже потерявшая своих детей, благословляет дочурку и отпускает её СОВСЕМ ОДНУ, без сопровождения на случай грозящей опасности - как-никак, а Принцесса всё-таки, по статусу не положено на улице совсем одной появляться! У Андерсена в оригинале Элизу перед её странствиями хоть статуса лишают изначально, и сюжет логичней строится. А у Братьев Гримм Принцессу и вовсе оставляют без продуктов питания и одежды на случай похолодания или чтобы элементарно утолить голод. И тут, где заигравшаяся с друзьями девочка проворонила младшего брата, украденного стаей диких гусей-лебедей, и была вынуждена броситься за ними в погоню и спасти его. Что примечательно, во ВСЕХ сказках, где встречается такой сюжет, братья ЛЮБЯТ свою сестру и относятся к ней БЛАГОСКЛОННО, в отличие от данной истории, почти напоминающую античную и шекспировскую трагедии.Из всех нужных вещей взяла Принцесса с собой только двенадцать рубашек своих братьев и пошла не куда-то в другой город или на край света, а именно в тот самый лес, где и обитали Принцы. Вот так она, не зная толком ни адреса, ни имён и внешности братьев, ни даже дороги, блуждала по лесу весь день и СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО притопала прямо в ту заколдованную избушку, фигурировавшую в начале сказки. Тем же Элизе и Герде хотя бы другие персонажи помогали, а эта прям как по навигатору знала, куда именно нужно идти. На её счастье, в доме оказался младший, но уже давно ПОВЗРОСЛЕВШИЙ её брат Вениамин. Девушка призналась ему, что ищет своих братьев:- сказала девушка и показала ему те рубашки, из которых юноши давно уже выросли. И - о чудо! - Вениамин СРАЗУ же признал в ней свою сестру. Как легко прям было в те времена: о ДНК никто не знал ещё, документов предъявлять - тоже не надо. Показал колечко или рубашки, и тебя уже признали за своего... Парень пожалел гостью, предупредил её о грозящей опасности и, подобно Старухе из другой сказки Братьев Гримм, "Разбойник-Жених", спасшей жизнь несостоявшейся невесте безжалостного убийцы, велел укрыться от глаз других братьев под кроватью. Вечером, как всегда, вернулись с охоты Принцы, и спросили младшего:. Тут Вениамин/Бенджамин - в английском переводе, сразу же пустился в переговоры с ними, умоляя пощадить вошедшую гостью, после чего объявил:. И, когда девушка вышла из укрытия, те самые беспощадные головорезы, без зазрения совести совершавшие кровную месть, убивая всех девушек и женщин подряд, кто ни встретился им на пути, приняли Принцессу, как родную! Удивительным остается тот факт, что весь народ, живший неподалёку, не восстал против Принцев, как разбойников, не назначил награду за их голову, и что Король оказался настолько глуп, что сразу не прочесал всю местность, и не выяснил, что его сыны пропадают невесть где и творят сущее беззаконие, убивая безнаказанно его же подданных! Он же Король, у него полно возможностей! Но Братья Гримм оставили персонажа за кадром, да и убийство мирных горожан (если оно вообще подразумевалось в более поздних изданиях сказки) в конечном итоге сошло с рук. Да и Принцев, судя по логике тех лет, должны были, как минимум, на виселицу отправить! Но, согласно дальнейшей истории, после встречи с сестрой братья продолжали свою охоту на зайцев, косуль и птиц, уже выбросив из своих буйных голов навязчивые мысли о вендетте, а Принцесса помогала Вениамину хлопотать по хозяйству - собирала травы, приносила дрова... Но счастье их длилось недолго.Вскоре, откуда ни возьмись,- цветами, которые часто символизировали траур, и их число также было двенадцать. Желая украсить комнату и угодить своим братьям, девушка со звездой во лбу по незнанию начала рвать цветы, и в этот момент, а сад с избушкой исчезли, словно мираж. Принцесса испугалась, расплакалась, и в этот момент прямо из воздуха перед ней возникла пожилая женщина, которая упрекала её в легкомысленном поступке, как один старичок Ивана-Царевича из нашей "Царевны-Лягушки" и сказала ей, что её братья теперь прокляты по её же вине. Мол,. Но вот, в отличие от той же Элизы, которая ещё и голыми руками из жгучей крапивы была вынуждена шить рубашки для своих братьев, иначе. Это, пожалуй, единственный сюжет Братьев Гримм, где всё завязано исключительно на СМЕРТИ и УБИЙСТВАХ, порой даже жестоких и откровенно бессмысленных. Сначала родной отец грозится смертью сыновьям, затем сами братья дают клятву отмщения собственной сестре и срывают злость на всех подряд, потом появляются символы ВОРОНОВ и ЛИЛИЙ, связанные со смертью опять же, и теперь уже сестра рискует нарушением обета молчания убить всех своих братьев, из которых только разве что Вениамин более-менее адекватный оказался. Далее(известный также, как просто, которого легко было спутать с отцом главных героев сказки, так как он тоже выступает безымянной фигурой повествования) и без её согласия увозит к себе в замок. Только, которая говорила ему:. Авторы не уточняют, сколько раз она наушничала своему сыну о его возлюбленной, но, стоит сказать, что, что становится последней каплей для Молодого Короля/Королевича. В сказке Андерсена же Элизу обвиняют только в колдовстве. Новсех этих перечисленных мной героинь то, что их всех впоследствии ждёт смертная казнь через сожжение на костре. И: у Андерсена братья прилетают к Элизе, когда её только везут в телеге, а в сказках "Двенадцать Братьев" и "Шесть Лебедей" Принцы спасают героиню, когда она УЖЕ стоит НА ЭШАФОТЕ.(опять СМЕРТЬ, да что же это такое-то, а?!) невинных дев. Если у Андерсена тот же Архиепископ в итоге НЕ ПОЛУЧАЕТ НИКАКОГО ВОЗДАЯНИЯ за свой злой язык хотя бы лишением сана или обычным изгнанием, как в советском мультике, то у Братьев Гримм заслуженная кара Злой Свекрови показана слишком уж по-жёсткому: в данной сказке, "Двенадцать Братьев", родную мать Королевича помещают в бочку, наполненную кипящим маслом и ядовитыми змеями впридачу, а в "Шести Лебедях" и вовсе сжигают на костре, как Ведьму, в старой доброй инквизиторской традиции.Примечательно, что в оригинальной версии сказки 1812 года произведение лишь немногим отличается от известного нам сюжета, и то там не всё так радужно началось и завершилось. Как и в версии издания 1819 года и в последующих редакциях, Король - отец двенадцати Принцев жаждет убить своих сыновей, если родится девочка, причем ни о передаче ей доли в наследство, ни об истинных мотивах монарха толком ничего неизвестно.- сказал Король своей супруге. Та лишь сделала жалкую попытку повлиять на развитие событий:. Но Монарх к тому времени уже впал в исступление на грани настоящего безумия:(нем.). При этом, о заготовленных заранее гробах в этой версии сказки ни словом не обмолвились! Также неизвестно, какая участь ожидала и саму появившуюся на свет сестрёнку...Мы не знаем причин ненависти Короля к представительницам прекрасного пола, но с такими намерениями и мыслями он мог подчистую вырезать и казнить всю свою родню! Убил сыновей из-за одной дочки, потом повесил бы жену, отравил свою мать, скормил свиньям прабабку и т.д. Но все эти пикантные подробности остаются за кадром. В версии сказки 1812 года Мать-Королева, полная решимости спасти своих детей от неминуемой гибели, просто подзывает к себе младшего из них, который служит посредником между родителями и другими братьями, и велит им также сторожить башню, пока она не подаст им знак в виде белого или красного флага. Затем братья уходят жить не в заколдованную хижину, а в какую-то глубокую пещеру. Как и в издании 1819 и последующих годов, двенадцать братьев страшно сердятся из-за того, что из-за рождения сестры их жизнь висит на волоске и клянутся отомстить за себя и быть осторожными, и отныне безо всякого милосердия уничтожали каждую девушку/девочку или женщину, которая повстречалась у них на пути. Причем крайне профессионально - без улик и без свидетелей. При этом никто не озабочен поисками бесследно пропавших в лесу людей. Стоит заметить, что на сей раз у младшего брата нет ни библейского, ни какого-либо другого имени. Он уже не является домоседом, а принимает участие либо в охоте ради пропитания, либо - в кровавых распрях над бедными дамами. Причём даже сама родившаяся сестра, отправившаяся на поиски братьев, едва не стала очередной жертвой преступления! На сей раз о судьбе её братьев поведала не мать - Королева, а какая-то прачка, стиравшая бельё в реке. Среди кучи грязной одежды и обнаружились злосчастные рубашки, которые девушка взяла с собой в дорогу. Но едва она нашла убежище братьев, даже двенадцатый и самый младший из всех не был столь милосерден, как в последующих изданиях: когда главная героиня забрела в пещеру, где он готовил обед, то тут же схватил её и выхватил свой меч:. Сестра стала молить брата о пощаде:. Так что, лишь благодаря своей красоте, как повествует сюжет сказки, да счастливой случайности девушке удалось избежать страшной участи. Когда одиннадцать других братьев пришли домой с охоты и с изумлением обнаружили в их пещере живую девушку, двенадцатый брат сказал им:. Те, хоть и нехотя, но таки согласились. Девушка (на сей раз рождённая БЕЗ каких-либо звёзд во лбу) осталась с братьями, застилала кровати белым и чистым, аИ точно так же Свекровь, мать Королевича, мужа главной героини, насильно сделавшего её своей женой, посчитала девушку немой и начала клеветать на неё в присутствии сына:, - твердила без конца сыну Злая Свекровь. Поскольку главная героиня по понятным причинам не могла защитить себя, её супруг позволил себя соблазнить и, наконец, приговорил ее к смерти. Во дворе был зажжен большой костер, девушка уже стояла на эшафоте, но в последнюю минуту в воздухе послышался шум, прилетели двенадцать воронов. Как только они коснулись земли, к ним вернулся человеческий облик. Сестру в конечном итоге спасли, а злую Свекровь поместили в чан, наполненный кипящим маслом и ядовитыми змеями, и она умерла жуткой смертью. Ну, да пёс с ней, со Свекровью. Почему вот за свои злые намерения и натуральное покушение на жизнь наследных принцев не казнили ни их самих, ни жестокосердого отца -Короля, история умалчивает... А присутствие в сюжете сказки библейских элементов делает историю инверсией событий, связанных с еврейским патриархом - Иаковом, в честь которого страна получила название "Израиль". У него также было двенадцать сыновей (не родных, правда, а рождённых от жены, ее сестры и двух наложниц), да дочь по имени Дина, которую в итоге изнасиловали и обесчестили филистимляне, за что некоторые из братьев были вынуждены жестоко отомстить, и вместо отцовского благословения в итоге получили проклятие. Но смысл в том, что Дину то братья обожали, а вот в "Двенадцати братьях" сестру и дочь убить грозились...Сказка Братьев Гримм, "Двенадцать Братьев" была собрана фольклористами в Гессене, а также были и другие источники сюжета произведения. Так, мотив красного знамени, как символа зла и смерти, был взят из «Вигалуа Вирнт фон Графенберг» — изысканного романа в стихах, входящего в цикл о короле Артуре. Образ младшего из братьев, который первым узнает свою сестру, хотя никогда прежде её толком не видит, восходит к какому-то хеттскому сказанию о матери, которая родила сразу тридцать сыновей и бросила их в корзине на реке Кызылырмак. Как и в случае с Моисеем или Ромулом и Ремом, в судьбу детей вмешиваются высшие силы. Боги спасают всех 30 детей и воспитывают их. Но возмужавшие и повзрослевшие братья возвращаются, чтобы найти свою мать и встретить её тридцать сестер. В итоге опознал родительницу лишь младший из всех сыновей. Ноещё в 1634/36-х годах. В оригинале сказка называется. Она была переведена немецким фольклористом Феликсом Либрехтом с итальянского на немецкий язык в 1845 году. В данном сюжете полностью отсутствует фигура кровожадного отца и его покорной жены. Братья, которых числом семь, как в сказке Гримм "Семь Воронов", уже сами хотят покинуть замок, если родится девочка, но акушерка, принимавшая роды у Королевы, неверно подаёт им знак. Принцы уходят в лес и живут вместе с Орком, которого когда-то, подобно Одиссею, ослепила какая-то женщина.- также отправляется на поиски братьев, забретает в лес, срывает с могилы того Орка цветок, и все её повзрослевшие братья превращаются в голубей. И, чтобы снять заклятие, девочке, подобно Марие и Мирабелле из одноимённого советского фильма, необходимо найти Повелителя Времени, названного Хроносом, а также его Мать. В этом ей помогают животные - Кот. Мышь и Муравей. А также Цианна сталкивается ещё с одной опасностью - Грабителями, которые привязывают девушку и её освободившихся от злых чар братьев к дереву и пытаются унести их сокровища, но у незадачливых ворюг ничего не получается: Мышь разрывает путы, Муравей выдаёт убежище злодеев, а Кот, подобно Волку из сказки "Иван-Царевич и Серый Волк", Сивке-Бурке или Коньку-Горбунку, уносит наших героев на себе, подальше от Грабителей.Данная сказка является родоначальницей вышеуказанных сказок Братьев Гримм и другого фольклора исключительно эпизодом трансформации Братьев-Принцев в птичье обличие. Также здесь имеются многочисленные отсылки и к другим известным произведениям той эпохи. Джамбаттиста Базиле использует в качестве сюжета превращения персонажей в Голубей позднесредневековую легенду о Рыцаре, превращённом в Лебедя, подобно пушкинской Царевне - Лебедь или Одетте из "Лебединого озера" П.И. Чайковского. Эпизод, где Повелитель Времени Хронос описывается, как «настолько ненасытный, что не щадит своих собственных детей», явно отсылает нас к греческому мифу, где Бог Времени Кронос/Сатурн - в римской мифологии, глотал всех своих, рождённых титанидой Реей детей, боясь лишиться власти. Образ Мыши был позаимствован из басни Эзопа «Лев и мышь» (в классификации Аарне-Томпсона она известна под номером 75), а образ Кота взят из фольклорной сказки о Коте с колокольчиком (По Аарне_Томпсону она записана под 110-м номером). Однако,И, наверняка, даже не предвидится... А вот сказка- напротив, экранизировалась трижды. В первый раз - в 1937 году, как кукольный мультфильм, где вместо Карлика фигурировала Фея, а вместо похождения к Стеклянной Горе и отрубания пальца - семилетнее молчание и шитьё рубашек из льна для снятия заклятия.[/center]

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