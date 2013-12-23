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Сказки

Сказка без названия. Часть 3. Заключительная

Матерый разбойник Red Scorpion сидел на краю обрыва Самой Высокой Горы, болтал ногами и единственным глазом смотрел, как со стороны Каменного Леса к нему летит горгулья с пьяной компанией.
- А-а-а, в Африке реки переносчик Чумы… - орал пьяный Архип.
- От улыбки лопаются швы… - горланила Ырка, болтаясь на хвосте горгульи.
Estellan медленно приходил в себя.
Red Scorpion ухмыльнулся и обернулся к пещере, где на шкуре краснокнижной хитрозадой свистодуйки сидела Зеленое Яблочко. За побег принцессы он не переживал, ведь ее охраняла свирепая вахтерша Долгопят, мимо которой и комар не прошмыгнет, и мышь не пролетит.

- Ага! Вот и смерть твоя! – радостно закричала Зеленое Яблочко. – Ща мои спасители тебе покажут, где раком зимуют!
- Посмотрим, кто кого! – ухмыльнулся Red Scorpion. – И вообще, чем тебе у меня не нравится? Сиди себе, да сиди.
- Тебе легко говорить, у тебя же нет кляпа во рту!
- Яблочко, так и у тебя нет! – удивился Red Scorpion.
- Ой, проглотила! – Яблочко залилась краской и стала больше походить на Красное Яблочко.
В это время, горгулья с нашими отважными путешественниками подлетела ко входу в пещеру и рухнула без сил в заросли молодого баобаба.
- Вы хто такие будете? – спросила Долгопят, хитро прищурившись.
- Мы – ясновидящие… - начал было Estellan.
- А одежду вам подбирали слабовидящие! – засмеялась вахтерша и ловко скрутила из газетного кусочка самокрутку.
- Я за Яблочком! – орал Архип. – Давай, наконец, разберемся! Поговорим с тобой как мужчина с мужчиной!

- Чисто мужской разговор, да? - Red Scorpion сверкнул единственным глазом.
- Да! – ответил Архип и отхлебнул из фляги с волшебным пивом.
- Слушай, когда у меня барахлит карбюратор, я этот шестой провод постоянно не могу подключить к бензонасосу… - начал было тараторить Red Scorpion, потянув Архипа за руку в сторону зеленой «ракушки».
- Да ты смеяться надо мной вздумал! – возопил Архип. – Давай твой боец против моего бойца! Я выбираю Estellan!
Estellan попытался сымитировать обморок, но Архип дал ему глотнуть из фляги живительного волшебного пива.
- Для демонстрации моей боевой мощи я приглашаю соперника, которому хотя бы раз проигрывал каждый. Введите вахтершу! – громогласным голосом сказал Red Scorpion и захохотал.

Долгопят выплюнула папиросу, поправила косынку, схватила веник и с криком: «Куда без пропуска?» - кинулась на Estellan.
Живительное волшебное пиво тоже придало Estellan смелости. Во время драки он вспомнил, чему учил его отец, но умение коптить свинью мало чем могло помочь.
Архип пытался пробраться к Зеленому Яблочку, чтоб все-таки получить ее руку и сердце для своего эликсира. Red Scorpion, вытащив их ножен меч-леденец, кинулся ему наперерез.
Ырка же пыталась растормошить горгулью и слинять потихоньку, прихватив с собой шкуру хитрозадой свистодуйки, которую умело вытащила из-под Яблочка.
Но вдруг небо озарили яркие вспышки молний, поднялся вихрь, и на пороге пещеры появилась ведьма Летяга в сопровождении Бабы Клавы.

- А, ну, растудыть твою качель, хватит шуметь! – потряхивая кулаком в воздухе, ругалась Летяга. - Двенадцатый час за окном, а они, ишь чего удумали!
- Бабуля?! - Red Scorpion уронил меч-леденец и виновато опустил руки.
- Опять ты со всякими хулиганами связываешься?! – Баба Клава в цветастом махровом халате и с бигуди на голове, достала из-за спины скалку. – Еще и без шапки!
- Ба, ну, я же знаменитый разбойник! Какая шапка!? – пытался оправдаться Red Scorpion, роя ногой ямку в песке.
- А, ну, марш домой! И шапку надень! А будешь баловаться, я тебя в угол… забетонирую!

Red Scorpion вздохнул, спрятал меч-леденец в ножны и грустно сказал:
- Ладно, ребята, меня бабушка домой загоняет. Потом как-нибудь…
Баба Клава схватила внука в охапку, топнула ногой и испарилась.
- Теперь с вами разберемся!
Летяга строго посмотрела на Архипа, Ырку, Estellan и Зеленое Яблочко. Долгопят же успела улететь на горгулье в неведомую даль.
- Отдай фляжку! - с этими словами Летяга вырвала флягу с волшебным нефильтрованным пивом из рук Архипа. – На сварку смотрел что ли?
- Что? – не понял Архип.
- Не вишь что ли? Надпись тут: «Спасибо бабушке Летяге за наше счастливое пиво». Моя это фляжка. Я ее у Tigger Power как-то сменяла на…
Тут Летяга замялась и закашлялась.

- Ну, не важно, на что я сменяла. Вы все, а, ну-ка стройся друг за другом и марш за мной!
- Куда, бабушка Летяга? – хором спросили Архип, Estellan, Зеленое Яблочко и Ырка.
- Куда, куда? В сторону баобабовой рощи! А чтоб не скучно вам было, я буду рассказывать вам сказки. Я их много знаю…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:52 by КрокозяблаПросмотров: 50Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Разбойник горгулья пиво авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:59
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 121
Комментариев: 6 348
Так вот откуда ноги растут 487
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: Arhip
Вчера, 20:51
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 546
Цитата: зелёное яблочко
Так вот откуда ноги расту


Судя по всему да. smeh
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Летяга
Вчера, 22:12
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10647|-4)
Публикаций: 916
Комментариев: 9 354
Опять пиво?
А шкуру надо будет отобрать назад...
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:35
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3357|-1)
Публикаций: 2 505
Комментариев: 13 239
Ну что же, подождем новых сказок ведьмы Летяги.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                    
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