Сказка без названия. Часть 3. Заключительная

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 50 Комментарии: 4 +6 Вчера, 19:52 by

Матерый разбойник Red Scorpion сидел на краю обрыва Самой Высокой Горы, болтал ногами и единственным глазом смотрел, как со стороны Каменного Леса к нему летит горгулья с пьяной компанией.- А-а-а, в Африке реки переносчик Чумы… - орал пьяный Архип.- От улыбки лопаются швы… - горланила Ырка, болтаясь на хвосте горгульи.Estellan медленно приходил в себя.Red Scorpion ухмыльнулся и обернулся к пещере, где на шкуре краснокнижной хитрозадой свистодуйки сидела Зеленое Яблочко. За побег принцессы он не переживал, ведь ее охраняла свирепая вахтерша Долгопят, мимо которой и комар не прошмыгнет, и мышь не пролетит.- Ага! Вот и смерть твоя! – радостно закричала Зеленое Яблочко. – Ща мои спасители тебе покажут, где раком зимуют!- Посмотрим, кто кого! – ухмыльнулся Red Scorpion. – И вообще, чем тебе у меня не нравится? Сиди себе, да сиди.- Тебе легко говорить, у тебя же нет кляпа во рту!- Яблочко, так и у тебя нет! – удивился Red Scorpion.- Ой, проглотила! – Яблочко залилась краской и стала больше походить на Красное Яблочко.В это время, горгулья с нашими отважными путешественниками подлетела ко входу в пещеру и рухнула без сил в заросли молодого баобаба.- Вы хто такие будете? – спросила Долгопят, хитро прищурившись.- Мы – ясновидящие… - начал было Estellan.- А одежду вам подбирали слабовидящие! – засмеялась вахтерша и ловко скрутила из газетного кусочка самокрутку.- Я за Яблочком! – орал Архип. – Давай, наконец, разберемся! Поговорим с тобой как мужчина с мужчиной!- Чисто мужской разговор, да? - Red Scorpion сверкнул единственным глазом.- Да! – ответил Архип и отхлебнул из фляги с волшебным пивом.- Слушай, когда у меня барахлит карбюратор, я этот шестой провод постоянно не могу подключить к бензонасосу… - начал было тараторить Red Scorpion, потянув Архипа за руку в сторону зеленой «ракушки».- Да ты смеяться надо мной вздумал! – возопил Архип. – Давай твой боец против моего бойца! Я выбираю Estellan!Estellan попытался сымитировать обморок, но Архип дал ему глотнуть из фляги живительного волшебного пива.- Для демонстрации моей боевой мощи я приглашаю соперника, которому хотя бы раз проигрывал каждый. Введите вахтершу! – громогласным голосом сказал Red Scorpion и захохотал.Долгопят выплюнула папиросу, поправила косынку, схватила веник и с криком: «Куда без пропуска?» - кинулась на Estellan.Живительное волшебное пиво тоже придало Estellan смелости. Во время драки он вспомнил, чему учил его отец, но умение коптить свинью мало чем могло помочь.Архип пытался пробраться к Зеленому Яблочку, чтоб все-таки получить ее руку и сердце для своего эликсира. Red Scorpion, вытащив их ножен меч-леденец, кинулся ему наперерез.Ырка же пыталась растормошить горгулью и слинять потихоньку, прихватив с собой шкуру хитрозадой свистодуйки, которую умело вытащила из-под Яблочка.Но вдруг небо озарили яркие вспышки молний, поднялся вихрь, и на пороге пещеры появилась ведьма Летяга в сопровождении Бабы Клавы.- А, ну, растудыть твою качель, хватит шуметь! – потряхивая кулаком в воздухе, ругалась Летяга. - Двенадцатый час за окном, а они, ишь чего удумали!- Бабуля?! - Red Scorpion уронил меч-леденец и виновато опустил руки.- Опять ты со всякими хулиганами связываешься?! – Баба Клава в цветастом махровом халате и с бигуди на голове, достала из-за спины скалку. – Еще и без шапки!- Ба, ну, я же знаменитый разбойник! Какая шапка!? – пытался оправдаться Red Scorpion, роя ногой ямку в песке.- А, ну, марш домой! И шапку надень! А будешь баловаться, я тебя в угол… забетонирую!Red Scorpion вздохнул, спрятал меч-леденец в ножны и грустно сказал:- Ладно, ребята, меня бабушка домой загоняет. Потом как-нибудь…Баба Клава схватила внука в охапку, топнула ногой и испарилась.- Теперь с вами разберемся!Летяга строго посмотрела на Архипа, Ырку, Estellan и Зеленое Яблочко. Долгопят же успела улететь на горгулье в неведомую даль.- Отдай фляжку! - с этими словами Летяга вырвала флягу с волшебным нефильтрованным пивом из рук Архипа. – На сварку смотрел что ли?- Что? – не понял Архип.- Не вишь что ли? Надпись тут: «Спасибо бабушке Летяге за наше счастливое пиво». Моя это фляжка. Я ее у Tigger Power как-то сменяла на…Тут Летяга замялась и закашлялась.- Ну, не важно, на что я сменяла. Вы все, а, ну-ка стройся друг за другом и марш за мной!- Куда, бабушка Летяга? – хором спросили Архип, Estellan, Зеленое Яблочко и Ырка.- Куда, куда? В сторону баобабовой рощи! А чтоб не скучно вам было, я буду рассказывать вам сказки. Я их много знаю…

Ключевые слова: Разбойник горгулья пиво авторская история

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