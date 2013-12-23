Неспящие, или Всемирный кофейный заговор. Часть 4

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:10

Крокозябла Просмотров: 60 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 10:10 by

«Рота, подъем!» - зычно скомандовал Сделано_в_СССР и для пущей острастки пальнул из ружья.Lynx подскочила и, забыв, что спала на печке, рухнула на пол. Ырка от неожиданности мотнула головой и опрокинула банку с огурцами. Arhip же в полной боевой готовности уже стоял в дверном проеме и потягивал пиво из баночки.- Так, гормонально сбившиеся, - пробасил Сделано_в_СССР, - ну-ка, come here. На что сегодня ваша биоэнергетика раскошелится?- А самогонки не осталось? – робко спросила Ырка.- Нет банки с огурцами – нет и самогона! – сурово отрезал дед.- Вот из-за такого отношения к людям Вы точно лишитесь подушек в раю! – прошипела Ырка.- Знаю я все про кофейный заговор, - начал разговор старый вояка. – Здесь замешаны мировые государственные шишки. Они все под колпаком у Estellan, так как держат в доме кошечек и хотят, чтобы их любимцы были просто кошками, а не лысыми говорящими злыднями.- Я че-то ваще не вдупляю ситуэйшн, – пробормотала Lynx, жуя бутерброд.- А ты помолчи! Я тебя вчера с парнем ночью на сеновале застукал!- Дед, ты нас не только застукал, ты нас ещё и задолбал!- Не стыдно тебе?- Стыдно – у кого инь и янь видно!- А чего вы удивляетесь, - вставил свои пять копеек Arhip. – Весна красна, как у макаки десна…- Отставить разговоры, матрос!- Я – солдат!- Это – один хрен! Да вы будете меня слушать или нет? – разозлился Сделано_в_СССР и потянулся к ружью.Троица мигом притихла.-То-то же! – довольно проурчал старик и лихо крутанул ус. - Те, кто любит кофе и добровольно никогда от него не откажется, теряли своих пушистиков. А ночью к ним забирались по вентиляции какие-то монстры и воровали кофе. Так вот эти монстры – все пропавшие кошки! Хитро придумал, гаденыш! Мутировавшие коты полностью находятся в подчинении у этого психопата. А что может быть проще, чем отпустить запрограммированную кошечку к себе домой? Сейчас они воруют кофе для создания вакцины, чтобы поработить мир и сделать всех живых существ марионетками Estellan.- Бррр... Нелепица какая-то! – замотала головой Ырка.- Нелепица – слово-то какое! Завтра на панихиде скажу, – усмехнулся старик.- А как же Яблочко? Её за что? – взволнованно пропищал Arhip.- А Яблочко - что-то вроде живца… на тебя! У Estellan есть правая рука – Летяга! Она – мутант, как и ты. Женщина-кошка. Жуткому доктору нужна твоя кровь, ну, или что-там у тебя, чтоб сделать ее и себя Бессмертными Неспящими. А тебя после этого – в расход.- Я ж бессмертный вроде? – с неуверенностью в голосе спросил Arhip.- Ошибаешься. Знай, что смерть твоя...- В яйце? – радостно крикнула Lynx.- Дура! В носу смерть его! А еще, если его напоить смесью шампанского, пива и тормозной жидкости, то мутанта парализует ровно на 1 минуту.- А откуда Вы все это знаете? – прищурив подозрительно глаза, спросил Arhip.- У меня соседка, Долгопят, уборщицей у этого доктора в лаборатории работает. А мы с ней уже сто лет знакомы. Всю русско-японскую войну вместе в суши-баре просидели…- А какого же рожна, Вы, милостивый государь, изволите заставлять нас по скрижалям на пергаменте вход в светлицу эскулапа искать? (пер. с русского-матерного языка) – спросил Arhip.- Так вы и не спрашивали! – громко отхлебнув чаю и закинув в рот карамельку, ответил Сделано_в_СССР. – Кстати, вы не видели мои таблетки?- Видели! Ты их съел! – Arhip был вне себя. – Бегом к соседке!Долгопят в потрепанной фуфайке сидела на крылечке своей избушки. В зубах – папироса, в руках – баян. И голосом солиста группы «Rammstein» она пела песню:«А я ни одному не подхожу,Ни вдоль не подхожу, ни поперёк,Я просто так по городу хожу,И ждёт меня не пенсия, а срок!»- Здорово, старая! – поприветствовал ее Сделано_в_СССР. – Помощь твоя нужна.- Я – молодая! Меня только тело старит! Ну, чего надобно?Выслушав наперебой орущую молодежь, Долгопят изрекла:- Помогу вам войти. Только это не бесплатно, естессно! С вас – билет на концерт Стаса Михайлова!- Да хоть два! – радостно вскричал Arhip. – Только помоги в лабораторию попасть.- Опасно это, соколик…- Не рискует тот, кто не пьет просроченное шампанское! - надвинув шляпу на глаза и почесав там, где обычно чешут все мужики, сказал Arhip. - Let's go!Через три часа тонированный троллейбус остановился у здания ЗАО «Бещёки».- Ну, и куда дальше? – поинтересовался Arhip у прокурившей весь салон Долгопят.- За мной, сосунки! – скомандовала бравая старушка и посеменила к черному входу.Троица, чертыхаясь на мартовскую грязь, подошла вслед за Долгопят к большой, обшарпанной металлической двери.Долгопят постучала три раза. Из динамика, что возле двери, раздался шипящий голос:- Пароль!Долгопят вздохнула и запела:«Однажды вечером, вечером, вечером,Мы собрались, чтобы поесть вареной печени,И собрались мы за столомРешить, какой же формы онИ после диспута сошлись мы на одном:Пара-а-а-а……леллепипед!»- Доступ разрешен! – прошипел динамик.И в этот миг под ногами героев открылся потайной люк, увлекая всех по вакуумной стеклянной трубе в темную неизвестность.

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