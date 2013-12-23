Неспящие, или Всемирный кофейный заговор. Часть 4«Рота, подъем!» - зычно скомандовал Сделано_в_СССР и для пущей острастки пальнул из ружья.
Lynx подскочила и, забыв, что спала на печке, рухнула на пол. Ырка от неожиданности мотнула головой и опрокинула банку с огурцами. Arhip же в полной боевой готовности уже стоял в дверном проеме и потягивал пиво из баночки.
- Так, гормонально сбившиеся, - пробасил Сделано_в_СССР, - ну-ка, come here. На что сегодня ваша биоэнергетика раскошелится?
- А самогонки не осталось? – робко спросила Ырка.
- Нет банки с огурцами – нет и самогона! – сурово отрезал дед.
- Вот из-за такого отношения к людям Вы точно лишитесь подушек в раю! – прошипела Ырка.
- Знаю я все про кофейный заговор, - начал разговор старый вояка. – Здесь замешаны мировые государственные шишки. Они все под колпаком у Estellan, так как держат в доме кошечек и хотят, чтобы их любимцы были просто кошками, а не лысыми говорящими злыднями.
- Я че-то ваще не вдупляю ситуэйшн, – пробормотала Lynx, жуя бутерброд.
- А ты помолчи! Я тебя вчера с парнем ночью на сеновале застукал!
- Дед, ты нас не только застукал, ты нас ещё и задолбал!
- Не стыдно тебе?
- Стыдно – у кого инь и янь видно!
- А чего вы удивляетесь, - вставил свои пять копеек Arhip. – Весна красна, как у макаки десна…
- Отставить разговоры, матрос!
- Я – солдат!
- Это – один хрен! Да вы будете меня слушать или нет? – разозлился Сделано_в_СССР и потянулся к ружью.
Троица мигом притихла.
-То-то же! – довольно проурчал старик и лихо крутанул ус. - Те, кто любит кофе и добровольно никогда от него не откажется, теряли своих пушистиков. А ночью к ним забирались по вентиляции какие-то монстры и воровали кофе. Так вот эти монстры – все пропавшие кошки! Хитро придумал, гаденыш! Мутировавшие коты полностью находятся в подчинении у этого психопата. А что может быть проще, чем отпустить запрограммированную кошечку к себе домой? Сейчас они воруют кофе для создания вакцины, чтобы поработить мир и сделать всех живых существ марионетками Estellan.
- Бррр... Нелепица какая-то! – замотала головой Ырка.
- Нелепица – слово-то какое! Завтра на панихиде скажу, – усмехнулся старик.
- А как же Яблочко? Её за что? – взволнованно пропищал Arhip.
- А Яблочко - что-то вроде живца… на тебя! У Estellan есть правая рука – Летяга! Она – мутант, как и ты. Женщина-кошка. Жуткому доктору нужна твоя кровь, ну, или что-там у тебя, чтоб сделать ее и себя Бессмертными Неспящими. А тебя после этого – в расход.
- Я ж бессмертный вроде? – с неуверенностью в голосе спросил Arhip.
- Ошибаешься. Знай, что смерть твоя...
- В яйце? – радостно крикнула Lynx.
- Дура! В носу смерть его! А еще, если его напоить смесью шампанского, пива и тормозной жидкости, то мутанта парализует ровно на 1 минуту.
- А откуда Вы все это знаете? – прищурив подозрительно глаза, спросил Arhip.
- У меня соседка, Долгопят, уборщицей у этого доктора в лаборатории работает. А мы с ней уже сто лет знакомы. Всю русско-японскую войну вместе в суши-баре просидели…
- А какого же рожна, Вы, милостивый государь, изволите заставлять нас по скрижалям на пергаменте вход в светлицу эскулапа искать? (пер. с русского-матерного языка) – спросил Arhip.
- Так вы и не спрашивали! – громко отхлебнув чаю и закинув в рот карамельку, ответил Сделано_в_СССР. – Кстати, вы не видели мои таблетки?
- Видели! Ты их съел! – Arhip был вне себя. – Бегом к соседке!
Долгопят в потрепанной фуфайке сидела на крылечке своей избушки. В зубах – папироса, в руках – баян. И голосом солиста группы «Rammstein» она пела песню:
«А я ни одному не подхожу,
Ни вдоль не подхожу, ни поперёк,
Я просто так по городу хожу,
И ждёт меня не пенсия, а срок!»
- Здорово, старая! – поприветствовал ее Сделано_в_СССР. – Помощь твоя нужна.
- Я – молодая! Меня только тело старит! Ну, чего надобно?
Выслушав наперебой орущую молодежь, Долгопят изрекла:
- Помогу вам войти. Только это не бесплатно, естессно! С вас – билет на концерт Стаса Михайлова!
- Да хоть два! – радостно вскричал Arhip. – Только помоги в лабораторию попасть.
- Опасно это, соколик…
- Не рискует тот, кто не пьет просроченное шампанское! - надвинув шляпу на глаза и почесав там, где обычно чешут все мужики, сказал Arhip. - Let's go!
Через три часа тонированный троллейбус остановился у здания ЗАО «Бещёки».
- Ну, и куда дальше? – поинтересовался Arhip у прокурившей весь салон Долгопят.
- За мной, сосунки! – скомандовала бравая старушка и посеменила к черному входу.
Троица, чертыхаясь на мартовскую грязь, подошла вслед за Долгопят к большой, обшарпанной металлической двери.
Долгопят постучала три раза. Из динамика, что возле двери, раздался шипящий голос:
- Пароль!
Долгопят вздохнула и запела:
«Однажды вечером, вечером, вечером,
Мы собрались, чтобы поесть вареной печени,
И собрались мы за столом
Решить, какой же формы он
И после диспута сошлись мы на одном:
Пара-а-а-а…
…леллепипед!»
- Доступ разрешен! – прошипел динамик.
И в этот миг под ногами героев открылся потайной люк, увлекая всех по вакуумной стеклянной трубе в темную неизвестность.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10 by КрокозяблаПросмотров: 60Комментарии: 8
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