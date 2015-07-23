Страшная морда

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:51

Причина: Изменён раздел.

Arhip Просмотров: 56 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 16:51 by

Зеленое Яблочко захотела нарисовать страшную морду на стене своего дома. Она взяла карандаш в одну руку. Потом, немного подумав, – в другую. Потом, еще подумав, – в третью.Хотя нет. Третьей руки у Яблочка не было. Когда я увидел, чем она взяла третий карандаш, я выбросился из окна. Все, что происходило дальше, мне уже рассказали, когда я лежал в реанимации.Итак, Зеленое Яблочко начала рисовать страшную морду. Сперва она обвела карандашами контуры. Высунувшийся в это время с сигаретой сосед выбросился из окна. Он, кстати, был единственный, кроме меня, кто остался жив.Затем Яблочко начала дорисовывать страшную морду зеленым маркером (почему-то лучше всего страшные морды рисуются именно зеленым маркером). Высунувшиеся на крик падающего из окна соседа жители соседних квартир, глядя на то, что рисует Яблочко, тоже с криком стали выбрасываться из окон.А у Яблочка закончился маркер, и она взяла зеленую масляную краску (для рисования страшных морд лучше всего использовать зеленую масляную краску). Когда тюбик с краской закончился, из окон уже выбрасывались жители соседних домов. А Яблочко отправилась в магазин за новой краской. В это время жильцы со всей округи пачками выбрасывались из окон.Когда Зеленое Яблочко вернулась из магазина с несколькими пульверизаторами с зеленой нитрокраской (страшные морды лучше всего получаются, когда их рисуешь из пульверизаторов с зеленой нитрокраской), весь район уже вымер. Бойцы "скорой помощи" собирали трупы и паковали их в мешки, а доблестные пожарные сшибали баграми из окон тех, кто так и не решился выброситься вниз.Зеленое Яблочко распаковала первый пульверизатор и продолжила рисовать страшную морду. Находившийся неподалеку санитар "скорой помощи" достал свой табельный пистолет и застрелился…

Ключевые слова: Страшная морда рисунок маркер яблочко авторская история

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