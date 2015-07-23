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Несерьезные истории

Страшная морда

Зеленое Яблочко захотела нарисовать страшную морду на стене своего дома. Она взяла карандаш в одну руку. Потом, немного подумав, – в другую. Потом, еще подумав, – в третью.

Хотя нет. Третьей руки у Яблочка не было. Когда я увидел, чем она взяла третий карандаш, я выбросился из окна. Все, что происходило дальше, мне уже рассказали, когда я лежал в реанимации.

Итак, Зеленое Яблочко начала рисовать страшную морду. Сперва она обвела карандашами контуры. Высунувшийся в это время с сигаретой сосед выбросился из окна. Он, кстати, был единственный, кроме меня, кто остался жив.

Затем Яблочко начала дорисовывать страшную морду зеленым маркером (почему-то лучше всего страшные морды рисуются именно зеленым маркером). Высунувшиеся на крик падающего из окна соседа жители соседних квартир, глядя на то, что рисует Яблочко, тоже с криком стали выбрасываться из окон.

А у Яблочка закончился маркер, и она взяла зеленую масляную краску (для рисования страшных морд лучше всего использовать зеленую масляную краску). Когда тюбик с краской закончился, из окон уже выбрасывались жители соседних домов. А Яблочко отправилась в магазин за новой краской. В это время жильцы со всей округи пачками выбрасывались из окон.

Когда Зеленое Яблочко вернулась из магазина с несколькими пульверизаторами с зеленой нитрокраской (страшные морды лучше всего получаются, когда их рисуешь из пульверизаторов с зеленой нитрокраской), весь район уже вымер. Бойцы "скорой помощи" собирали трупы и паковали их в мешки, а доблестные пожарные сшибали баграми из окон тех, кто так и не решился выброситься вниз.

Зеленое Яблочко распаковала первый пульверизатор и продолжила рисовать страшную морду. Находившийся неподалеку санитар "скорой помощи" достал свой табельный пистолет и застрелился…

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:51
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:51 by ArhipПросмотров: 56Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Страшная морда рисунок маркер яблочко авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 19:48
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Комментариев: 1 125
smeh
Все кончилось хорошо, все умерли.))
Автор, пиши еще)))
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 19:50
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Пишите автор еще!) +++
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:56
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Цитата: Estellan
все умерли.

Не совсем все…
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#4 написал: Estellan
Сегодня, 19:58
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зелёное яблочко
Логично. Кто-то всегда остается, чтобы рассказать историю.)
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:01
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Цитата: Estellan
рассказать историю

Может больше и не расскажет…
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Estellan
Сегодня, 20:04
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Комментариев: 1 125
зелёное яблочко
ты его все-таки убьешь?
Я подозревал.
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