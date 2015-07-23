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Сказки

Сказка без названия. Часть 1

Смеркалось… Легкий осенний ветерок трепал крону Жуткого дерева, которое скрипело и завывало на разные голоса. Мимо дерева полетал шифер, арматура и дети до пяти лет. Испуганные горгульи пролетали мимо окон старинного замка ж…ми вперед. Это означало только одно – надвигалась буря.

Могущественный зомби-некромант Arhip задумчиво помешивал в старом закопченном котле вонючее варево.
На дворе был вторник, а на душе – вечер пятницы.
Дверь за спиной колдуна скрипнула, и в нее просунулась всклокоченная голова его первого помощника Estellan.
- Хозяин, чем так воняет по всему замку?
- Салат оливье готовлю, – пробурчал Arhip. – Будешь?
- А он хоть сегодняшний? – недоверчиво спросит Estellan.
- Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний – ответил колдун и отхлебнул из ложки.
Estellan позеленел, и его вывернуло.

- Скучно! – проныл Arhip и плюхнулся на облезлый пуфик, обтянутый шкурой розового единорога. Из пуфика дружной гурьбой расползлись маленькие волосатые тараканы. – Веселиться хочу!
- Тут рыцари тевтонские пришли, - кое-как проговорил Estellan, утирая рот рукавом, - Карл и Йохан… ну, которые к Александру Невскому на экскурсию по Ладожскому озеру ездили…
- Так они ж потонули все? Не? – спросил Arhip, наваливая себе в миску оливье из котла.
- Не, эти ехали в обозе с пенопластом. Позвать?
- Все равно скучно! – Arhip повязал себе слюнявчик с изображением Сатурна, пожирающего своего сына, и, причмокнув, зачерпнул из миски добрую ложку оливье.

Estellan поверх зелени пошел красными пятнами, и его снова вывернуло.
Но тут дверь с грохотом открылась, и в комнату ввалилась пьяная Ырка, которая была еще одним помощником некроманта и его головной болью, поскольку только своим появлением или исчезновением вносила жуткий хаос во все происходящее. Вот и сейчас, она испугала дремавшего у ног Arhip регулуса, который, в свою очередь, злобно зашипел, нагадил на ковер из мантикорры, цапнул Архипа за ногу и уполз в вентиляцию.
Некромант исподлобья глянул на Ырку. Та развела руками и шатающейся походкой прошла к котлу.

- О, оливьешечка! – лицо Ырки растянулось в пьяной улыбке, и она с головой окунулась в котел.
Только что пришедший в себя Estellan, покрылся фиолетовыми пупырышками и его снова вывернуло.
- С чем пожаловала? – утирая рот салфеткой из Золотого руна, спросил Arhip.
Ырка нехотя оторвала голову от котла.
- В таверне сказывали, что разбойник Red Scorpion снова за воровство взялся. Выкрал дочь короля - прекрасномудрую Зеленое Яблочко. А король пообещал тому, кто ее выручит, отдать руку и сердце принцессы.
- Это как раз то, чего мне не хватает для эликсира бессмертия! – возопил Arhip, соскочив с пуфика, в который тут же веселой гурьбой снова залезли волосатые тараканы. – Немедленно в дорогу! Такой шанс нельзя упускать!
С этими словами он схватил зонтик, полуживого Estellan и Ырку, которая распихивала оливье по карманам, и выбежал в ночную бурю на поиски принцессы.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:33 by КрокозяблаПросмотров: 72Комментарии: 9
+4

Ключевые слова: Дерево замок некромант салат авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:34
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1873|0)
Публикаций: 209
Комментариев: 2 570
Давненько у нас не было таких сказок)))
Плюсанул.
А меня так и будет всю дорогу чем-то покрывать?
Зарегистрирован: 23.07.2015
              
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:53
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2492|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 371
Чудесное начало, с нетерпением жду))) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: Arhip
Сегодня, 01:33
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1473|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 397
Отлично! +
Ты там пьяная мое оливье поедаешь, почему я трезвый? Где мое пиво?
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:20
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3248|-1)
Публикаций: 2 332
Комментариев: 12 945
smile
Цитата: Arhip
Отлично! +
Ты там пьяная мое оливье поедаешь, почему я трезвый? Где мое пиво?

По дороге в поиске принцессы, должен быть кабак.....со всеми вытекающими....пивасиками.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#5 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:22
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (603|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 826
Отвечу сразу всем: будет и водка, и пиво и баталии в тиле Мортал Комбат))))
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:45
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 211
Цитата: Estellan
Давненько у нас не было таких сказок)))
Плюсанул.
А меня так и будет всю дорогу чем-то покрывать?

Сочустую очень. А свадьба буит?
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#7 написал: Estellan
Сегодня, 07:47
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1873|0)
Публикаций: 209
Комментариев: 2 570
Цитата: зелёное яблочко
А свадьба буит?

ogo с кем?
Зарегистрирован: 23.07.2015
              
#8 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:12
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (603|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 826
Цитата: зелёное яблочко
Сочустую очень. А свадьба буит?

По задумке, некроманту нужна рука и сердце puli
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:24
0
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Репутация: (1782|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 211
Цитата: Estellan
Цитата: зелёное яблочко
А свадьба буит?

ogo с кем?

Да хоть с кем, лишь бы весело)
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
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