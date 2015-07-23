Сказка без названия. Часть 1

Сказка без названия. Часть 1Смеркалось… Легкий осенний ветерок трепал крону Жуткого дерева, которое скрипело и завывало на разные голоса. Мимо дерева полетал шифер, арматура и дети до пяти лет. Испуганные горгульи пролетали мимо окон старинного замка ж…ми вперед. Это означало только одно – надвигалась буря.
Могущественный зомби-некромант Arhip задумчиво помешивал в старом закопченном котле вонючее варево.
На дворе был вторник, а на душе – вечер пятницы.
Дверь за спиной колдуна скрипнула, и в нее просунулась всклокоченная голова его первого помощника Estellan.
- Хозяин, чем так воняет по всему замку?
- Салат оливье готовлю, – пробурчал Arhip. – Будешь?
- А он хоть сегодняшний? – недоверчиво спросит Estellan.
- Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний – ответил колдун и отхлебнул из ложки.
Estellan позеленел, и его вывернуло.
- Скучно! – проныл Arhip и плюхнулся на облезлый пуфик, обтянутый шкурой розового единорога. Из пуфика дружной гурьбой расползлись маленькие волосатые тараканы. – Веселиться хочу!
- Тут рыцари тевтонские пришли, - кое-как проговорил Estellan, утирая рот рукавом, - Карл и Йохан… ну, которые к Александру Невскому на экскурсию по Ладожскому озеру ездили…
- Так они ж потонули все? Не? – спросил Arhip, наваливая себе в миску оливье из котла.
- Не, эти ехали в обозе с пенопластом. Позвать?
- Все равно скучно! – Arhip повязал себе слюнявчик с изображением Сатурна, пожирающего своего сына, и, причмокнув, зачерпнул из миски добрую ложку оливье.
Estellan поверх зелени пошел красными пятнами, и его снова вывернуло.
Но тут дверь с грохотом открылась, и в комнату ввалилась пьяная Ырка, которая была еще одним помощником некроманта и его головной болью, поскольку только своим появлением или исчезновением вносила жуткий хаос во все происходящее. Вот и сейчас, она испугала дремавшего у ног Arhip регулуса, который, в свою очередь, злобно зашипел, нагадил на ковер из мантикорры, цапнул Архипа за ногу и уполз в вентиляцию.
Некромант исподлобья глянул на Ырку. Та развела руками и шатающейся походкой прошла к котлу.
- О, оливьешечка! – лицо Ырки растянулось в пьяной улыбке, и она с головой окунулась в котел.
Только что пришедший в себя Estellan, покрылся фиолетовыми пупырышками и его снова вывернуло.
- С чем пожаловала? – утирая рот салфеткой из Золотого руна, спросил Arhip.
Ырка нехотя оторвала голову от котла.
- В таверне сказывали, что разбойник Red Scorpion снова за воровство взялся. Выкрал дочь короля - прекрасномудрую Зеленое Яблочко. А король пообещал тому, кто ее выручит, отдать руку и сердце принцессы.
- Это как раз то, чего мне не хватает для эликсира бессмертия! – возопил Arhip, соскочив с пуфика, в который тут же веселой гурьбой снова залезли волосатые тараканы. – Немедленно в дорогу! Такой шанс нельзя упускать!
С этими словами он схватил зонтик, полуживого Estellan и Ырку, которая распихивала оливье по карманам, и выбежал в ночную бурю на поиски принцессы.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:33 by КрокозяблаПросмотров: 72Комментарии: 9
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