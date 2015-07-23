Сказка без названия. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 72 Комментарии: 9 +4 Вчера, 22:33 by

Смеркалось… Легкий осенний ветерок трепал крону Жуткого дерева, которое скрипело и завывало на разные голоса. Мимо дерева полетал шифер, арматура и дети до пяти лет. Испуганные горгульи пролетали мимо окон старинного замка ж…ми вперед. Это означало только одно – надвигалась буря.Могущественный зомби-некромант Arhip задумчиво помешивал в старом закопченном котле вонючее варево.На дворе был вторник, а на душе – вечер пятницы.Дверь за спиной колдуна скрипнула, и в нее просунулась всклокоченная голова его первого помощника Estellan.- Хозяин, чем так воняет по всему замку?- Салат оливье готовлю, – пробурчал Arhip. – Будешь?- А он хоть сегодняшний? – недоверчиво спросит Estellan.- Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний – ответил колдун и отхлебнул из ложки.Estellan позеленел, и его вывернуло.- Скучно! – проныл Arhip и плюхнулся на облезлый пуфик, обтянутый шкурой розового единорога. Из пуфика дружной гурьбой расползлись маленькие волосатые тараканы. – Веселиться хочу!- Тут рыцари тевтонские пришли, - кое-как проговорил Estellan, утирая рот рукавом, - Карл и Йохан… ну, которые к Александру Невскому на экскурсию по Ладожскому озеру ездили…- Так они ж потонули все? Не? – спросил Arhip, наваливая себе в миску оливье из котла.- Не, эти ехали в обозе с пенопластом. Позвать?- Все равно скучно! – Arhip повязал себе слюнявчик с изображением Сатурна, пожирающего своего сына, и, причмокнув, зачерпнул из миски добрую ложку оливье.Estellan поверх зелени пошел красными пятнами, и его снова вывернуло.Но тут дверь с грохотом открылась, и в комнату ввалилась пьяная Ырка, которая была еще одним помощником некроманта и его головной болью, поскольку только своим появлением или исчезновением вносила жуткий хаос во все происходящее. Вот и сейчас, она испугала дремавшего у ног Arhip регулуса, который, в свою очередь, злобно зашипел, нагадил на ковер из мантикорры, цапнул Архипа за ногу и уполз в вентиляцию.Некромант исподлобья глянул на Ырку. Та развела руками и шатающейся походкой прошла к котлу.- О, оливьешечка! – лицо Ырки растянулось в пьяной улыбке, и она с головой окунулась в котел.Только что пришедший в себя Estellan, покрылся фиолетовыми пупырышками и его снова вывернуло.- С чем пожаловала? – утирая рот салфеткой из Золотого руна, спросил Arhip.Ырка нехотя оторвала голову от котла.- В таверне сказывали, что разбойник Red Scorpion снова за воровство взялся. Выкрал дочь короля - прекрасномудрую Зеленое Яблочко. А король пообещал тому, кто ее выручит, отдать руку и сердце принцессы.- Это как раз то, чего мне не хватает для эликсира бессмертия! – возопил Arhip, соскочив с пуфика, в который тут же веселой гурьбой снова залезли волосатые тараканы. – Немедленно в дорогу! Такой шанс нельзя упускать!С этими словами он схватил зонтик, полуживого Estellan и Ырку, которая распихивала оливье по карманам, и выбежал в ночную бурю на поиски принцессы.

Ключевые слова: Дерево замок некромант салат авторская история

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