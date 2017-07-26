Страшная сказка. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:12

Причина: Изменён раздел.

Arhip Просмотров: 112 Комментарии: 18 +8 Вчера, 10:12 by

Зеленое Яблочко была очень доброй и всех жалела. Ее жалость была так сильна, что она излечивала людей и нелюдей одной только своей жалостью. Отовсюду тянулись к ней больные и убогие. Red Scorpion придет коленку полечить. Еstellan больного котенка принесет.Всех жалело Зеленое Яблочко, и все выздоравливали от ее чудотворной жалости.Но не понравилось это злой колдунье Lynx и превратила она Зеленое Яблочко в зеленое яблочко. И суждено теперь Яблочку висеть на ветке до тех пор, пока не появится принц на белом коне и не расколдует ее. Ну, или за неимением принца, сойдет и зомби-мутант.Архип не был принцем. Он был обычным зомби-мутантом и раздолбаем. И конь у него был не белым, а черным. К тому же, железным. Звали его Харлей Дэвидсон.Иногда Архипу становилось скучно, и он вылазил из своего гроба в подвале именного замка, седлал своего железного коня, надевал доспехи : кевларовый бронежилет 7-го класса защиты, стальной шлем с покрытием из стекловолокна, на забрале которого была нарисована страшная морда (по иронии судьбы, страшную морду на шлеме Архипа нарисовала Зеленое Яблочко за 100 золотых монет. Но Архип об этом не знал). Брал пистолет-пулемет с руническими символами на стволе и затворе и отправлялся на поиски приключений на различные части своего организма. Обычно Архип убивал принцесс и спасал от них драконов, потому как драконы занесены в красную книгу.Ну, и в этот раз Архипу стало скучно. Он сел на своего железного коня и помчался на поиски приключений. Семь дней и ночей ехал Архип. Но приключений так и не находил. Все принцессы разбегались при его появлении, а драконы радостно орали:- Спасибо тебе, Архипушка!На восьмой день Архип уже изрядно мучился от жажды – все запасы пива закончились, а по дороге так и не нашлось ни одного пивного ларька. Поэтому он очень обрадовался, когда увидел посреди леса яблоньку, на которой одиноко висело зеленое яблочко."Сорву-ка я яблоко и сделаю из него сидр", – подумал Архип (пиво он варить не умел) и уже протянул руку к яблочку и даже сжал пальцы на его зеленых боках, как вдруг яблочко говорит ему человеческим голосом:- Не делай из меня сидр, Архипушка, я тебе пригожусь!- И чем же ты мне пригодишься? – поинтересовался Архип.- Я не просто какое-то зеленое яблочко. Меня заколдовали. Если ты меня расколдуешь, я стану тебе верной женой и рожу тебе десять мутантиков.- Хорошо, – согласился Архип, сорвал яблочко с ветки, положил в карман и продолжил путь.Всю дорогу яблочко каталось в кармане у Архипа, билось боками о все, что находилось у него в кармане, – золотые монеты, ключи от зАмка, батарейки для сигнализации коню и презервативы.А ночью, когда Архип устроился на ночлег, развел костер и вытащил яблочко из кармана, Яблочко вдруг скинуло свою зеленую шкурку и превратилось в красну девицу:- Архип, сорвав меня с ветки, ты наполовину расколдовал меня. Теперь я каждую ночь буду превращаться в красну девицу. Но утром снова буду становиться обычным яблочком. А чтобы полностью расколдовать меня, тебе надо победить Lynx. Но просто так тебе ее не победить. Тебе нужен пулемет-кладенец Гатлинга с серебряными пулями. Чтобы получить его, тебе надо найти Soul master. Но только не ешь мою шкурку. Иначе случится беда! А сейчас я исполню 3 твоих желания.Когда Зеленое Яблочко исполняло третье желание Архипа, на них напала стая горгулей.К счастью, Архип заблаговременно намазался кремом от горгулей, а еще побрызгался репеллентом от акул и обсыпался порошком от всякой нечисти, поэтому горгульи не нанесли никому вреда и с недовольным карканьем удалились прочь.А в это время в далекой-далекой галактике Космонасть на своем космическом линкоре храбро отражала атаки Шестиногих Трехголовых Волосатых гусениц с Бетельгейзе 1, которые решили захватить Землю.

Ключевые слова: Сказка страх принц мутант яблочко превращение авторская история

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