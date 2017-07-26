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Сказки / Несерьезные истории

Страшная сказка. Часть 1

Пролог.

Зеленое Яблочко была очень доброй и всех жалела. Ее жалость была так сильна, что она излечивала людей и нелюдей одной только своей жалостью. Отовсюду тянулись к ней больные и убогие. Red Scorpion придет коленку полечить. Еstellan больного котенка принесет.
Всех жалело Зеленое Яблочко, и все выздоравливали от ее чудотворной жалости.

Но не понравилось это злой колдунье Lynx и превратила она Зеленое Яблочко в зеленое яблочко. И суждено теперь Яблочку висеть на ветке до тех пор, пока не появится принц на белом коне и не расколдует ее. Ну, или за неимением принца, сойдет и зомби-мутант.

Часть 1.

Архип не был принцем. Он был обычным зомби-мутантом и раздолбаем. И конь у него был не белым, а черным. К тому же, железным. Звали его Харлей Дэвидсон.

Иногда Архипу становилось скучно, и он вылазил из своего гроба в подвале именного замка, седлал своего железного коня, надевал доспехи : кевларовый бронежилет 7-го класса защиты, стальной шлем с покрытием из стекловолокна, на забрале которого была нарисована страшная морда (по иронии судьбы, страшную морду на шлеме Архипа нарисовала Зеленое Яблочко за 100 золотых монет. Но Архип об этом не знал). Брал пистолет-пулемет с руническими символами на стволе и затворе и отправлялся на поиски приключений на различные части своего организма. Обычно Архип убивал принцесс и спасал от них драконов, потому как драконы занесены в красную книгу.

Ну, и в этот раз Архипу стало скучно. Он сел на своего железного коня и помчался на поиски приключений. Семь дней и ночей ехал Архип. Но приключений так и не находил. Все принцессы разбегались при его появлении, а драконы радостно орали:
- Спасибо тебе, Архипушка!

На восьмой день Архип уже изрядно мучился от жажды – все запасы пива закончились, а по дороге так и не нашлось ни одного пивного ларька. Поэтому он очень обрадовался, когда увидел посреди леса яблоньку, на которой одиноко висело зеленое яблочко.

"Сорву-ка я яблоко и сделаю из него сидр", – подумал Архип (пиво он варить не умел) и уже протянул руку к яблочку и даже сжал пальцы на его зеленых боках, как вдруг яблочко говорит ему человеческим голосом:
- Не делай из меня сидр, Архипушка, я тебе пригожусь!
- И чем же ты мне пригодишься? – поинтересовался Архип.
- Я не просто какое-то зеленое яблочко. Меня заколдовали. Если ты меня расколдуешь, я стану тебе верной женой и рожу тебе десять мутантиков.
- Хорошо, – согласился Архип, сорвал яблочко с ветки, положил в карман и продолжил путь.

Всю дорогу яблочко каталось в кармане у Архипа, билось боками о все, что находилось у него в кармане, – золотые монеты, ключи от зАмка, батарейки для сигнализации коню и презервативы.

А ночью, когда Архип устроился на ночлег, развел костер и вытащил яблочко из кармана, Яблочко вдруг скинуло свою зеленую шкурку и превратилось в красну девицу:
- Архип, сорвав меня с ветки, ты наполовину расколдовал меня. Теперь я каждую ночь буду превращаться в красну девицу. Но утром снова буду становиться обычным яблочком. А чтобы полностью расколдовать меня, тебе надо победить Lynx. Но просто так тебе ее не победить. Тебе нужен пулемет-кладенец Гатлинга с серебряными пулями. Чтобы получить его, тебе надо найти Soul master. Но только не ешь мою шкурку. Иначе случится беда! А сейчас я исполню 3 твоих желания.

Когда Зеленое Яблочко исполняло третье желание Архипа, на них напала стая горгулей.

К счастью, Архип заблаговременно намазался кремом от горгулей, а еще побрызгался репеллентом от акул и обсыпался порошком от всякой нечисти, поэтому горгульи не нанесли никому вреда и с недовольным карканьем удалились прочь.

А в это время в далекой-далекой галактике Космонасть на своем космическом линкоре храбро отражала атаки Шестиногих Трехголовых Волосатых гусениц с Бетельгейзе 1, которые решили захватить Землю.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:12
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 10:12 by ArhipПросмотров: 112Комментарии: 18
+8

Ключевые слова: Сказка страх принц мутант яблочко превращение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Вчера, 10:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 388
Это - шедевральная сказка!!! Мне бы такой крем от горгулей не помешал!)))
Жду продолжения!!!!!!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#2 написал: Lynx
Вчера, 10:34
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3334|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 971
Какие страсти)))
Меня в роли антагониста))) ладно, ждём продолжения Архипкиных розовых фантазий.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#3 написал: Tigger power
Вчера, 10:49
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1335|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 420
Ох и заинтриговал мутант)) Давай проду +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Red Scorpion
Вчера, 10:54
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2993|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 320
.. Офигеть, повеселился от души)) Зачетная сказка! Как многие , жду продолжения!
Arhip,,, Лови ОГРОМНЫЙ плюс!
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#5 написал: Космонасть
Вчера, 10:54
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 794
Архип,это мегакруто))) я не могу перестать смеяться,так хорошо написано.Момент с нападением,когда Яблочко исполняла желания Архипа,показался с пошловатым подтекстом,или это только показалось?
Скажу по секрету,у Лейтенанта уже нет этого пулемета,чем ты думаешь я отбиваюсь от волосатых трёхголовых гусениц? sweat_smile
Цитата: Lynx
Какие страсти)))
Меня в роли антагониста))) ладно, ждём продолжения Архипкиных розовых фантазий.
Плюс.
Рыся,я незнала,что ты умеешь колдовать)) Или ты тоже не знала?)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#6 написал: Lynx
Вчера, 10:59
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3334|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 971
Космонасть, я потом после отпуска историю творческую оформлю про своего родственника, вот он страсть че мог. В советское время жил, даже на учете стоял.. Сейчас спойлерить не буду, но Архипу с этой истории будет полёт для творчества к сказке.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#7 написал: Космонасть
Вчера, 11:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 794
Цитата: Lynx
Космонасть, я потом после отпуска историю творческую оформлю про своего родственника, вот он страсть че мог. В советское время жил, даже на учете стоял.. Сейчас спойлерить не буду, но Архипу с этой истории будет полёт для творчества к сказке.

Хорошо)) Ты отдохни так чтоб аж ух, и история после отпуска супер получится)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: Долгопят
Вчера, 11:09
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 335
Ну вот, для Сухоносой обезьяны места не нашлось. Пристройте меня куда нибудь в ларек, я Архипу Сахарную Вату продам,секретную( для слипания заветных булок)Он ею врагов победит.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#9 написал: Космонасть
Вчера, 11:14
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 794
Цитата: Долгопят
Ну вот, для Сухоносой обезьяны места не нашлось. Пристройте меня куда нибудь в ларек, я Архипу Сахарную Вату продам,секретную( для слипания заветных булок)Он ею врагов победит.

joy Хохотнула от души!))))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#10 написал: Крокозябла
Вчера, 11:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 388
Цитата: Долгопят
Ну вот, для Сухоносой обезьяны места не нашлось. Пристройте меня куда нибудь в ларек, я Архипу Сахарную Вату продам,секретную( для слипания заветных булок)Он ею врагов победит.

smeh и ни в какую не продавать ему пиво после 23:00)))
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#11 написал: Schwindler
Вчера, 11:50
+3
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Группа: Авторы
Репутация: (122|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 195
Цитата: Lynx
Какие страсти)))
Меня в роли антагониста))) ладно, ждём продолжения Архипкиных розовых фантазий.
Плюс.

Я думаю Юленьку тоже кремом каким намажут потом, и она подобреет)). Плюс).
Зарегистрирован: 3.02.2018
#12 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:09
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (726|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 2 420
Вот уж повезло зомби- мутанту и раздолбаю. Только боюсь, что не расколдует он Яблочко. Это же так удобно: в ночь красна девица, а днём яблоко в кармане. И молчит!
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#13 написал: Red Scorpion
Вчера, 12:30
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2993|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 320
Цитата: зелёное яблочко
Это же так удобно: в ночь красна девица, а днём яблоко в кармане. И молчит!

Хорошо пристроился, ай бесенок, как все рассчитал.. Как Иванушка- Царевич с лягушкой)) Главное . чтобы не забыл в подпитии и не тяпнул яблочко то, а то ночью будет конфуз и неприятные последствия в дальнейшей жизни)))
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#14 написал: Arhip
Вчера, 19:06
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (557|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 559
Цитата: Долгопят
Ну вот, для Сухоносой обезьяны места не нашлось. Пристройте меня куда нибудь в ларек, я Архипу Сахарную Вату продам,секретную( для слипания заветных булок)Он ею врагов победит.

На заправку устрою. Будешь моему коню выхлопную трубу протирать
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#15 написал: Летяга
Вчера, 19:16
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (9491|-3)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 910
joy joy joy
Ой, камрады! Как я с вас хохотаю!
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#16 написал: Lynx
Вчера, 19:40
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3334|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 971
Я думаю, ежели сказочка продолжение имеет, значица место найдётся всем stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#17 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:58
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Группа: Журналисты
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Комментариев: 6 116
Классная история! blush +++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#18 написал: kusi
Сегодня, 00:22
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Репутация: (2502|0)
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Комментариев: 6 723
Смеюсь в голос!Отлично! Архипушка, я так понимаю тут пишется книга сайта wink
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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