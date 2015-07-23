Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Страшная сказка. Часть 4

Утром Архип нежно протер яблочко и положил его в карман.

Затем они оседлали коня и отправились в путь. Ырка сидела позади, а Космонасть впереди Архипа. Несмотря на трехкратную перегрузку, конь отлично держал темп.

Спустя какое-то время Космонасть начала жаловаться, что Архип тычет ей в спину своим кинжалом. Архип густо покраснел, но не стал объяснять, что это никакой не кинжал, и если она не прекратит вертеться в седле, то будет еще хуже.

Затем Ырка начала сочинять стишки про горгулий и орать их Архипу на ухо. Архип подхватил ее идею и тоже продолжил за ней на ходу сочинять куплеты.

- Горгулья сдохла, хвост облез - получился Анкл-бэнс! – проорала Ырка в правое ухо Архипа.
- Горгулью мы схороним нашу, ведь в гробу она-то краше! – подхватил Архип, прокричав это в левое ухо Насти.
- И чем глубже закопаем, тем мы дольше отпеваем, – продолжила Ырка.
- Так темны и так нежны все два метра глубины, – подключилась к общему творчеству Космонасть, оглохшая на левое ухо.
- Ну, а лучше метров пять, чтоб не выбралась опять, – снова Ырка.
- А по сути лучше сжечь, ведь у нас есть в доме печь! - Архип.
- Будет там она вонять. Лучше взять и расстрелять, - Ырка.
- Труп поднимет некромант, это гибельный вариант, - Космонасть.
- Труп разрежем на куски и пусть воет от тоски, – снова Архип.
- А куски-то оживут и по миру поползут, - Ырка.
- А куски скормим Ликану. Ему пофиг, что жрать спьяну, - Космонасть.
- Ему Соrе их не даст, оботрёт, затем продаст, - Архип.
- Купит Тигра их тогда и наделает фаршА, - Ырка.
- Главное, чтоб не отравилась и ничем не заразилась, – Космонасть.

Архип раздумывал над следующим куплетом, как кто-то с силой врезался ему в плечо и сшиб с коня. Ырка с Настей тоже разлетелись в разные стороны. Конь так же не устоял и упал прямо на Ырку.

Как вскоре выяснилось, виновником всего была Летяга. Заслушалась куплетами, которые орали Архип, Ырка и Космонасть, решила подлететь поближе, но не справилась с управлением и врезалась в Архипа.

Все более-менее остались в целом состоянии. Архип поднял своего коня, вытащил из-под него Ырку, после чего попробовал запустить Летягу. Однако, похоже, она что-то себе повредила и, пролетев пару метров, падала на землю.

- Ночью Яблочко ее вылечит, – решил Архип, пристроил Летягу у себя на плече, и все продолжили свой путь.

Через пару часов они наткнулись на одинокую избушку, на пороге которой сидел (кто бы мог подумать) так давно разыскиваемый Soul master и точил меч.

- А мы по твою душу, – сказал Архип, слезая с коня.
- Я душу не продаю. Наоборот, покупаю. Поэтому я и есть Soul master, – он окинул всех взглядом. - Твою душу, Архип, куплю за 600 золотых. Душу Ырки – за 750. Настя и Летяга уйдут за 720.
- Ты не въехал, походу. Мы не продаем ничего. Нам нужен пулемет-кладенец, так что гони его быстро, иначе, – Архип потянул из кобуры свой пистолет-пулемет.

Soul master выставил свой меч:
- Поаккуратней, пацанчик, – затем подумал и сказал: - Нет, ребята, пулемет я вам не дам. У вас докУментов нету. Вот если принесете мне капельницу с кровью восьмидесятилетней девственницы или магический посох Святого Швиндлера – тогда да.

Пока Архип, оседлав своего коня, гадал, где ему найти капельницу или посох, совсем другие события разворачивались относительно недалеко от него и его команды.

Tigger power в яростной схватке вытеснила Black Bagira и ее клан из своего леса. Их битва как раз заканчивалась возле долины гоблинов.
А Эвиллс и Kusi продолжали жаркие дебаты на предмет рифм. На них и напал отряд гоблинов во главе с Estellan, возвращающиеся с очередного рейда. Они не сочли Высшую вампиршу и Черную эльфийку опасными противниками и жестоко просчитались. Эвиллс, обратившись в нетопыря, рвала гоблинов когтями. Kusi расстреливала их из своего композитного лука. Гоблины начали отступать под яростными атаками Эвиллс и Kusi.

Но тут вмешался Ликантроп со своей бандой. Он атаковал эльфийку с вампиршей с тыла. Ликантроп, обратившись в волка, схватил зубами Эвиллс за крыло. Гоблины, осмелев, снова пошли в атаку. Но Эвиллс ультразвуковым криком призвала на помощь других вампиров, которые слетелись со всей округи. А Kusi магическим горном созвала своих темных эльфов.

А Tigger power вышибла клан пантер в долину гоблинов, прямо в гущу идущей схватки. Уже никто не понимал, кто на чьей стороне, и дрались все и против всех. Пролетающая над полем битвы в ступе Баба Клава на всякий случай скинула вниз несколько магических бомб, вызывающих временное помрачение рассудка, чем только усилила всеобщую неразбериху.

Qusto, случайно проходивший мимо, при виде всего своими заклинаниями поднимал падших на поле боя. Просто так. Прикола ради.

И в разгар битвы в долину стали приземляться боты Шестиногих Трехголовых Волосатых гусениц. Выскакивая из ботов, космодесант гусениц тоже вступил в схватку. Однако при виде чужаков все дерущиеся единым фронтом насели на гусениц. За несколько минут гусеницы оказались окружены оборотнями, темными эльфами, вампирами, пантерами и гоблинами.

И тут в долину выполз в доску пьяный Швиндлер...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13 by ArhipПросмотров: 66Комментарии: 14
+11

Ключевые слова: Смех битва гусеница пистолет душа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 10:25
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (854|0)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 148
Я определенно сохраню себе все части на память.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Qusto
Сегодня, 10:25
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (574|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 055
Самая смешная из всех частей!smeh Автор молодец, задорно, весело, где-то на грани, но пишите классно, банальностью и не пахнет.

- Горгулья сдохла, хвост облез - получился Анкл-бэнс! – проорала Ырка в правое ухо Архипа.
- Горгулью мы схороним нашу, ведь в гробу она-то краше! – подхватил Архип, прокричав это в левое ухо Насти.
- И чем глубже закопаем, тем мы дольше отпеваем, – продолжила Ырка.
- Так темны и так нежны все два метра глубины, – подключилась к общему творчеству Космонасть, оглохшая на левое ухо.
- Ну, а лучше метров пять, чтоб не выбралась опять, – снова Ырка.
- А по сути лучше сжечь, ведь у нас есть в доме печь! - Архип.
- Будет там она вонять. Лучше взять и расстрелять, - Ырка.
- Труп поднимет некромант, это гибельный вариант, - Космонасть.
- Труп разрежем на куски и пусть воет от тоски, – снова Архип.
- А куски-то оживут и по миру поползут, - Ырка.
- А куски скормим Ликану. Ему пофиг, что жрать спьяну, - Космонасть.
- Ему Соrе их не даст, оботрёт, затем продаст, - Архип.
- Купит Тигра их тогда и наделает фаршА, - Ырка.
- Главное, чтоб не отравилась и ничем не заразилась, – Космонасть.


Шедевральноgood

И тут в долину выполз в доску пьяный Швиндлер...


Ждём-с!
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 10:27
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1357|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 459
И Клавдию не забыл! Почет тебе и уважуха))) Пиши уже быстрее пятую часть +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Qusto
Сегодня, 10:29
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (574|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 055
Цитата: Tigger power
И Клавдию не забыл!


А куда она пропала? belay
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:34
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (749|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 2 461
Цитата: Estellan
Я определенно сохраню себе все части на память.))

Мне тоже сохрани
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:51
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (276|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 393
И, как всегда, меня чем-то придавило))) Я со стишков просто сползла под стол!
Жду продолжения!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#7 написал: Red Scorpion
Сегодня, 11:01
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3014|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 322
.. Очень порадовал.. Интересно! Пиши дальше! Плюс!
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#8 написал: kusi
Сегодня, 11:30
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2524|0)
Публикаций: 345
Комментариев: 6 737
А Tigger power вышибла клан пантер

Вот с этого момента поподробнее blush (не забывай про суженого ряженого агатового ягуара)
Эвиллс, обратившись в нетопыря, рвала гоблинов когтями.

smeh О, да!
История супер! Смеюсь в голос. Жду проду)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 11:32
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1357|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 459
Цитата: Qusto
Цитата: Tigger power
И Клавдию не забыл!


А куда она пропала? belay

noknow знать бы, она женсчина свободная у нас, может замуж выскочила за капитана дальнего плавания)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#10 написал: Lynx
Сегодня, 11:43
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3340|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 973
Ух ты! Чем дальше, тем интереснее. Смешно до слез)) пиши ещё, я все в закладки суну)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#11 написал: Летяга
Сегодня, 11:50
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9528|-4)
Публикаций: 392
Комментариев: 6 966
Чувствую, придётся мне брать дополнительные уроки пилотирования))
Все части утаскиваю в закладки!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:59
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (749|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 2 461
Твой талант полностью раскрылся только в этом произведении. Молодец!
Только голова кружится от тряски(
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#13 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:04
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 976
Вот автора прошибло, даже про кровь восьмидесятилетней девственницы незабыл. + smile

Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#14 написал: ELEMAT
Сегодня, 12:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (2136|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 788
Ай да Arhip! Вот это поднял настроение!
Спасибо и ПЛЮСИЩЕ! +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.