Страшная сказка. Часть 4

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:13

Arhip Просмотров: 66 Комментарии: 14 +11 Сегодня, 10:13 by

Утром Архип нежно протер яблочко и положил его в карман.Затем они оседлали коня и отправились в путь. Ырка сидела позади, а Космонасть впереди Архипа. Несмотря на трехкратную перегрузку, конь отлично держал темп.Спустя какое-то время Космонасть начала жаловаться, что Архип тычет ей в спину своим кинжалом. Архип густо покраснел, но не стал объяснять, что это никакой не кинжал, и если она не прекратит вертеться в седле, то будет еще хуже.Затем Ырка начала сочинять стишки про горгулий и орать их Архипу на ухо. Архип подхватил ее идею и тоже продолжил за ней на ходу сочинять куплеты.- Горгулья сдохла, хвост облез - получился Анкл-бэнс! – проорала Ырка в правое ухо Архипа.- Горгулью мы схороним нашу, ведь в гробу она-то краше! – подхватил Архип, прокричав это в левое ухо Насти.- И чем глубже закопаем, тем мы дольше отпеваем, – продолжила Ырка.- Так темны и так нежны все два метра глубины, – подключилась к общему творчеству Космонасть, оглохшая на левое ухо.- Ну, а лучше метров пять, чтоб не выбралась опять, – снова Ырка.- А по сути лучше сжечь, ведь у нас есть в доме печь! - Архип.- Будет там она вонять. Лучше взять и расстрелять, - Ырка.- Труп поднимет некромант, это гибельный вариант, - Космонасть.- Труп разрежем на куски и пусть воет от тоски, – снова Архип.- А куски-то оживут и по миру поползут, - Ырка.- А куски скормим Ликану. Ему пофиг, что жрать спьяну, - Космонасть.- Ему Соrе их не даст, оботрёт, затем продаст, - Архип.- Купит Тигра их тогда и наделает фаршА, - Ырка.- Главное, чтоб не отравилась и ничем не заразилась, – Космонасть.Архип раздумывал над следующим куплетом, как кто-то с силой врезался ему в плечо и сшиб с коня. Ырка с Настей тоже разлетелись в разные стороны. Конь так же не устоял и упал прямо на Ырку.Как вскоре выяснилось, виновником всего была Летяга. Заслушалась куплетами, которые орали Архип, Ырка и Космонасть, решила подлететь поближе, но не справилась с управлением и врезалась в Архипа.Все более-менее остались в целом состоянии. Архип поднял своего коня, вытащил из-под него Ырку, после чего попробовал запустить Летягу. Однако, похоже, она что-то себе повредила и, пролетев пару метров, падала на землю.- Ночью Яблочко ее вылечит, – решил Архип, пристроил Летягу у себя на плече, и все продолжили свой путь.Через пару часов они наткнулись на одинокую избушку, на пороге которой сидел (кто бы мог подумать) так давно разыскиваемый Soul master и точил меч.- А мы по твою душу, – сказал Архип, слезая с коня.- Я душу не продаю. Наоборот, покупаю. Поэтому я и есть Soul master, – он окинул всех взглядом. - Твою душу, Архип, куплю за 600 золотых. Душу Ырки – за 750. Настя и Летяга уйдут за 720.- Ты не въехал, походу. Мы не продаем ничего. Нам нужен пулемет-кладенец, так что гони его быстро, иначе, – Архип потянул из кобуры свой пистолет-пулемет.Soul master выставил свой меч:- Поаккуратней, пацанчик, – затем подумал и сказал: - Нет, ребята, пулемет я вам не дам. У вас докУментов нету. Вот если принесете мне капельницу с кровью восьмидесятилетней девственницы или магический посох Святого Швиндлера – тогда да.Пока Архип, оседлав своего коня, гадал, где ему найти капельницу или посох, совсем другие события разворачивались относительно недалеко от него и его команды.Tigger power в яростной схватке вытеснила Black Bagira и ее клан из своего леса. Их битва как раз заканчивалась возле долины гоблинов.А Эвиллс и Kusi продолжали жаркие дебаты на предмет рифм. На них и напал отряд гоблинов во главе с Estellan, возвращающиеся с очередного рейда. Они не сочли Высшую вампиршу и Черную эльфийку опасными противниками и жестоко просчитались. Эвиллс, обратившись в нетопыря, рвала гоблинов когтями. Kusi расстреливала их из своего композитного лука. Гоблины начали отступать под яростными атаками Эвиллс и Kusi.Но тут вмешался Ликантроп со своей бандой. Он атаковал эльфийку с вампиршей с тыла. Ликантроп, обратившись в волка, схватил зубами Эвиллс за крыло. Гоблины, осмелев, снова пошли в атаку. Но Эвиллс ультразвуковым криком призвала на помощь других вампиров, которые слетелись со всей округи. А Kusi магическим горном созвала своих темных эльфов.А Tigger power вышибла клан пантер в долину гоблинов, прямо в гущу идущей схватки. Уже никто не понимал, кто на чьей стороне, и дрались все и против всех. Пролетающая над полем битвы в ступе Баба Клава на всякий случай скинула вниз несколько магических бомб, вызывающих временное помрачение рассудка, чем только усилила всеобщую неразбериху.Qusto, случайно проходивший мимо, при виде всего своими заклинаниями поднимал падших на поле боя. Просто так. Прикола ради.И в разгар битвы в долину стали приземляться боты Шестиногих Трехголовых Волосатых гусениц. Выскакивая из ботов, космодесант гусениц тоже вступил в схватку. Однако при виде чужаков все дерущиеся единым фронтом насели на гусениц. За несколько минут гусеницы оказались окружены оборотнями, темными эльфами, вампирами, пантерами и гоблинами.И тут в долину выполз в доску пьяный Швиндлер...

Ключевые слова: Смех битва гусеница пистолет душа авторская история

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