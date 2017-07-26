Страшная сказка. Часть 6. Заключительная

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03

Arhip Просмотров: 56 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 10:03 by

Когда Архип с Ыркой подъехали к избушке Soul master, уже вечерело. Soul master брился своим мечом и ничего не замечал вокруг, поэтому, когда они предстали под его мутные очи, он от неожиданности чуть не отрезал себе голову. Увидев посох в руках у Ырки, глаза его загорелись:- Давайте его скорей! Я двести лет ждал момента, когда заполучу его!- Гони сперва пулемет, – ответил Архип.- Конечно-конечно! - Soul master скрылся в своей избушке и вскоре появился со здоровенным пулеметом. – Держи. И вот к нему 2 цинка патронов. Даже 3 цинка. Или четыре. Хотя чего я мелочусь, держи все восемь цинков. Все равно он мне без надобности. Толком и не постреляешь из него.Отъехав от избушки на пару километров, Архип с Ыркой расположились на ночлег. Архип достал яблочко и расположил его на траве. Когда окончательно стемнело, яблочко превратилось в красную девицу и сообщила, что готова исполнить три желания.Ырка тут же удалилась за ближайшие кусты, сообщив, что идет спать, а на самом деле подглядывала из кустов и пила пиво. Когда Зеленое Яблочко выполняло второе желание, Ырка при виде этого подавилась салом, которым закусывало пиво. А на следующий день они отправились в путь.- Ырка, ты случаем не знаешь, где живет Lynx? – спросил Архип, устраиваясь в седле.- Конечно, знаю. Только тупой этого не знает. Надо ехать прямо, вскоре будет лес. В лесу после двенадцатого дерева повернуть налево, потом после седьмого – направо, а третье дерево и есть то, на котором Lynx живет.Через несколько часов Архип стоял под вышеуказанным деревом.- Lynx, выходи на бой! – заорал он, с трудом удерживая пулемет.Молчание было ему ответом.- Lynx, выходи на бой! – заорал он еще громче.Но и тут ему никто не ответил.- Lynx, выходи на бой! – заорал Архип с такой силой, что с деревьев посыпалась листва, а на голову Ырке упала Летяга (которая не улетела домой, а втихаря полетела следом, чтобы посмотреть, чем все закончится, сделать несколько видео битвы и выложить потом в Интернет). - Оглохла она, что ли? – тихо пробормотал Арип.- Я не оглохла, – раздался вдруг сверху голос. – Меня нет дома. Приходите завтра, а лучше на следующей неделе.- Вот незадача, – расстроился Архип. – Ну, тогда, когда вернешься, скажи себе, что я завтра в это же время приду, и жди меня, я тебя убивать буду.- Хорошо, скажу, если не забуду.Архип взвалил на плечо свой пулемет и повернулся, чтобы уйти, но тут из кармана подала голос яблочко:- Мне кажется, Lynx тебя обманывает. Дома она, только выходить не хочет.- Да с чего ей меня обманывать? – удивился Архип. – Я же с добрыми намерениями пришел.- Мне вон тоже кажется, – вмешалась Ырка, – что вон там в ветвях кто-то лазает. Пальни туда из пулемета-кладенца.- А вдруг это не Lynx, а кто-то другой? А я его убью. Неудобно как-то получится, потом извиняться перед ним придется.- Да пальни, после разберемся. Если что, извинимся и скажем, что случайно и больше так не будем, а я еще шоколадку ему подарю.- Ну, хорошо.Архип поднял пулемет и дал вверх длинную очередь. Однако он не учел одну вещь: даже простой пистолет под патрон калибра 50 magnum имеет очень большую отдачу. А что уж говорить о пулемете со скорострельностью пять тысяч выстрелов в минуту?Архипа отдачей бросило на землю. При этом он так неудачно упал, что не мог убрать руку от гашетки, и пулемет начал палить во все стороны. Пули с легкостью прошибали стволы деревьев, превращая их в щепки. Пара деревьев упала на Ырку.Когда в пулемете закончилась лента, Архип, кряхтя, поднялся на ноги, заправил в пулемет новую ленту и вытащил Ырку из-под деревьев.- Ырка, вот как поступим – я сейчас опять пальну, а ты держи меня, чтобы я не упал.- А может, ты лучше спиной о дерево обопрешься?- Отличная идея! Какая ты умная! Я обопрусь о дерево, а ты будешь держать дерево!Архип поднял пулемет и принялся палить в Lynx (а это, без сомнения, была именно она). Но Lynx ловко уворачивалась, перепрыгивая с дерева на дерево, и Архип никак не мог в нее попасть.- Да стой ты спокойно! – возмущался Архип. – Дай мне нормально прицелиться!Пулемет строчил с бешеной скоростью. Деревья падали одно за другим. На голову Ырке посыпались шишки, желуди, бананы, арбузы и кокосовые орехи, а также Red Scorpion, Pmariam, conjure one, .:ELLE:., Bosolaka, Стигандр, Ливерная колбаса, Winnie-the-Pooh, Ernesta и другие обитатели леса.Когда в пулемете закончилась лента, от всего леса осталось только два дерева – то, о которое опирался Архип, и то, на котором жила Lynx. В остальном же лес теперь представлял сплошной бурелом из поваленных деревьев.- Lynx, подожди минутку. Я пулемет перезаряжаю. Никуда не уходи!Вместо ответа Lynx прыгнула откуда-то сверху на Архипа и вышибла пулемет у него из рук. Но тут Вмешалась Ырка, которая боднула Lynx рогами своего шлема. В ответ она сразу получила по носу, но этого времени Архипу хватило, то бы схватить пулемет. Но Lynx тоже ухватилась за пулемет и попыталась вырвать его из рук Архипа.Архип, видя, что стволы направлены в сторону Lynx, нажал на гашетку. Но стволы пулемета с громкими щелчками прокручивались вхолостую. Тут Ырка подкаралась к Lynx и треснула ее бейсбольной битой. Та выпустила из рук пулемет и быстро забралась на свое дерево.- Откуда у тебя бита взялась? – удивился Архип.- У Soul master стащила.- Да выкинь ты свои вонючие носки! – раздалось вдруг у Архипа из кармана.Архип вытащил из кармана носок и зашвырнул его куда подальше. Совершенно случайно носок попал в ветку, на которой сидела Lynx, и ветка с глухим треском переломилась. Lynx упала на землю, и тут ей в голову прилетел второй носок, и она потеряла сознание.Очнулась Lynx связанная, а в голову ей были нацелены шесть стволов пулемета-кладенца.- Есть что сказать перед смертью? – спросил Архип.- Никто меня не любит. И не жалеет. Поэтому я и злая такая, - и из глаз ее потекли слезы.- Ну, хорошо, – смягчился Архип. – Расколдуй Яблочко, и оно тебя пожалеет. А я полюблю. Целых два раза.- Кочергой получишь, – раздалось из кармана.- Ну, хорошо, всего один раз.- Хорошо, я расколдую. Только развяжите меня.Архип с Ыркой развязали Lynx, и Архип положил перед ней яблочко. Через пять минуть яблочко снова стало Зеленым Яблочком. А потом Зеленое Яблочко жалело Lynx до самого вечера. И злая Lynx превратилась в добрую Рысю.А Архип… Архипу не дали ничего сделать – Зеленое Яблочко уволокла его в сторонку и исполнила три его желания.Когда зеленое Яблочко выполняло второе желание, наблюдающая за этим с верхушки своего дерева добрая Рыся тут же грохнулась вниз прямо на Ырку. К счастью, никто почти не пострадал.А Зеленое Яблочко родила Зомби-Мутанту Архипу десять мутантиков (причем все девки). Архип называл их по номерам. А так как мутантики были все похожи друг на друга, чтобы не путаться, он написал у каждой на лбу маркером свой номер.И жили они долго и счастливо…. Но не умерли. Нет. Не надейтесь.

Ключевые слова: Битва пулемет деревья жители леса доброта зло любовь мутанты дети авторская история

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