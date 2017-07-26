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Несерьезные истории

Страшная сказка. Часть 6. Заключительная

Когда Архип с Ыркой подъехали к избушке Soul master, уже вечерело. Soul master брился своим мечом и ничего не замечал вокруг, поэтому, когда они предстали под его мутные очи, он от неожиданности чуть не отрезал себе голову. Увидев посох в руках у Ырки, глаза его загорелись:
- Давайте его скорей! Я двести лет ждал момента, когда заполучу его!
- Гони сперва пулемет, – ответил Архип.
- Конечно-конечно! - Soul master скрылся в своей избушке и вскоре появился со здоровенным пулеметом. – Держи. И вот к нему 2 цинка патронов. Даже 3 цинка. Или четыре. Хотя чего я мелочусь, держи все восемь цинков. Все равно он мне без надобности. Толком и не постреляешь из него.

Отъехав от избушки на пару километров, Архип с Ыркой расположились на ночлег. Архип достал яблочко и расположил его на траве. Когда окончательно стемнело, яблочко превратилось в красную девицу и сообщила, что готова исполнить три желания.

Ырка тут же удалилась за ближайшие кусты, сообщив, что идет спать, а на самом деле подглядывала из кустов и пила пиво. Когда Зеленое Яблочко выполняло второе желание, Ырка при виде этого подавилась салом, которым закусывало пиво. А на следующий день они отправились в путь.

- Ырка, ты случаем не знаешь, где живет Lynx? – спросил Архип, устраиваясь в седле.
- Конечно, знаю. Только тупой этого не знает. Надо ехать прямо, вскоре будет лес. В лесу после двенадцатого дерева повернуть налево, потом после седьмого – направо, а третье дерево и есть то, на котором Lynx живет.

Через несколько часов Архип стоял под вышеуказанным деревом.

- Lynx, выходи на бой! – заорал он, с трудом удерживая пулемет.

Молчание было ему ответом.

- Lynx, выходи на бой! – заорал он еще громче.

Но и тут ему никто не ответил.

- Lynx, выходи на бой! – заорал Архип с такой силой, что с деревьев посыпалась листва, а на голову Ырке упала Летяга (которая не улетела домой, а втихаря полетела следом, чтобы посмотреть, чем все закончится, сделать несколько видео битвы и выложить потом в Интернет). - Оглохла она, что ли? – тихо пробормотал Арип.
- Я не оглохла, – раздался вдруг сверху голос. – Меня нет дома. Приходите завтра, а лучше на следующей неделе.
- Вот незадача, – расстроился Архип. – Ну, тогда, когда вернешься, скажи себе, что я завтра в это же время приду, и жди меня, я тебя убивать буду.
- Хорошо, скажу, если не забуду.

Архип взвалил на плечо свой пулемет и повернулся, чтобы уйти, но тут из кармана подала голос яблочко:
- Мне кажется, Lynx тебя обманывает. Дома она, только выходить не хочет.
- Да с чего ей меня обманывать? – удивился Архип. – Я же с добрыми намерениями пришел.
- Мне вон тоже кажется, – вмешалась Ырка, – что вон там в ветвях кто-то лазает. Пальни туда из пулемета-кладенца.
- А вдруг это не Lynx, а кто-то другой? А я его убью. Неудобно как-то получится, потом извиняться перед ним придется.
- Да пальни, после разберемся. Если что, извинимся и скажем, что случайно и больше так не будем, а я еще шоколадку ему подарю.
- Ну, хорошо.

Архип поднял пулемет и дал вверх длинную очередь. Однако он не учел одну вещь: даже простой пистолет под патрон калибра 50 magnum имеет очень большую отдачу. А что уж говорить о пулемете со скорострельностью пять тысяч выстрелов в минуту?

Архипа отдачей бросило на землю. При этом он так неудачно упал, что не мог убрать руку от гашетки, и пулемет начал палить во все стороны. Пули с легкостью прошибали стволы деревьев, превращая их в щепки. Пара деревьев упала на Ырку.

Когда в пулемете закончилась лента, Архип, кряхтя, поднялся на ноги, заправил в пулемет новую ленту и вытащил Ырку из-под деревьев.

- Ырка, вот как поступим – я сейчас опять пальну, а ты держи меня, чтобы я не упал.
- А может, ты лучше спиной о дерево обопрешься?
- Отличная идея! Какая ты умная! Я обопрусь о дерево, а ты будешь держать дерево!

Архип поднял пулемет и принялся палить в Lynx (а это, без сомнения, была именно она). Но Lynx ловко уворачивалась, перепрыгивая с дерева на дерево, и Архип никак не мог в нее попасть.

- Да стой ты спокойно! – возмущался Архип. – Дай мне нормально прицелиться!

Пулемет строчил с бешеной скоростью. Деревья падали одно за другим. На голову Ырке посыпались шишки, желуди, бананы, арбузы и кокосовые орехи, а также Red Scorpion, Pmariam, conjure one, .:ELLE:., Bosolaka, Стигандр, Ливерная колбаса, Winnie-the-Pooh, Ernesta и другие обитатели леса.

Когда в пулемете закончилась лента, от всего леса осталось только два дерева – то, о которое опирался Архип, и то, на котором жила Lynx. В остальном же лес теперь представлял сплошной бурелом из поваленных деревьев.

- Lynx, подожди минутку. Я пулемет перезаряжаю. Никуда не уходи!

Вместо ответа Lynx прыгнула откуда-то сверху на Архипа и вышибла пулемет у него из рук. Но тут Вмешалась Ырка, которая боднула Lynx рогами своего шлема. В ответ она сразу получила по носу, но этого времени Архипу хватило, то бы схватить пулемет. Но Lynx тоже ухватилась за пулемет и попыталась вырвать его из рук Архипа.

Архип, видя, что стволы направлены в сторону Lynx, нажал на гашетку. Но стволы пулемета с громкими щелчками прокручивались вхолостую. Тут Ырка подкаралась к Lynx и треснула ее бейсбольной битой. Та выпустила из рук пулемет и быстро забралась на свое дерево.

- Откуда у тебя бита взялась? – удивился Архип.
- У Soul master стащила.
- Да выкинь ты свои вонючие носки! – раздалось вдруг у Архипа из кармана.

Архип вытащил из кармана носок и зашвырнул его куда подальше. Совершенно случайно носок попал в ветку, на которой сидела Lynx, и ветка с глухим треском переломилась. Lynx упала на землю, и тут ей в голову прилетел второй носок, и она потеряла сознание.

Очнулась Lynx связанная, а в голову ей были нацелены шесть стволов пулемета-кладенца.

- Есть что сказать перед смертью? – спросил Архип.
- Никто меня не любит. И не жалеет. Поэтому я и злая такая, - и из глаз ее потекли слезы.
- Ну, хорошо, – смягчился Архип. – Расколдуй Яблочко, и оно тебя пожалеет. А я полюблю. Целых два раза.
- Кочергой получишь, – раздалось из кармана.
- Ну, хорошо, всего один раз.
- Хорошо, я расколдую. Только развяжите меня.

Архип с Ыркой развязали Lynx, и Архип положил перед ней яблочко. Через пять минуть яблочко снова стало Зеленым Яблочком. А потом Зеленое Яблочко жалело Lynx до самого вечера. И злая Lynx превратилась в добрую Рысю.

А Архип… Архипу не дали ничего сделать – Зеленое Яблочко уволокла его в сторонку и исполнила три его желания.

Когда зеленое Яблочко выполняло второе желание, наблюдающая за этим с верхушки своего дерева добрая Рыся тут же грохнулась вниз прямо на Ырку. К счастью, никто почти не пострадал.

А Зеленое Яблочко родила Зомби-Мутанту Архипу десять мутантиков (причем все девки). Архип называл их по номерам. А так как мутантики были все похожи друг на друга, чтобы не путаться, он написал у каждой на лбу маркером свой номер.

И жили они долго и счастливо…. Но не умерли. Нет. Не надейтесь.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03 by ArhipПросмотров: 56Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Битва пулемет деревья жители леса доброта зло любовь мутанты дети авторская история

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:12
+1
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Комментариев: 402
Все хорошо, что хорошо кончается! Здоровская сказка получилась!!!
Лови от меня 100500 плюсов!!!!!!!!!!!
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#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 10:14
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Молодец, Arhip!
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Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: Qusto
Сегодня, 10:15
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Публикаций: 243
Комментариев: 2 077
Молодчина автор, интересно и смешно, ждём новых историй, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#4 написал: Летяга
Сегодня, 10:30
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Репутация: (9551|-4)
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Комментариев: 7 013
joy joy joy Отлично! Большой плюс от всех обитателей леса!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:35
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Комментариев: 2 478
Уж точно — не дождетесь!
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#6 написал: Estellan
Сегодня, 10:48
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От гоблинов тоже плюс))
Будем ждать новых историй всем городом))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#7 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 11:10
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Весна однако, сказки прут как из рога изобилия. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
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