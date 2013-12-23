Стоит ли в историях использовать ники посетителей 4stor.ru? Да Нет Да, но только не меня. Да, но только с моего разрешения Вообще задолбал историями



Дело № 666/ АД. Бесы, маги и детективы. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:41

Причина: Изменён раздел.

Arhip Просмотров: 30 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:41 by

Стажер Зеленое Яблочко прибыла на стажировку в отделение полиции. Первым делом она отправилась с докладом к начальнику полиции. Начальница, полковник Летяга, изучив личное дело, сказала:- Добро пожаловать. У меня как раз для тебя первое задание. А то больше идти некому, весь участок ловит Ырку, в которую вселился бес, и она теперь гоняется по улицам с топором за прохожими. Тебе надо отправиться вот по этому адресу и привезти сюда известного экзорциста Red Scorpion. Только автомат возьми.- А зачем мне автомат?- Иначе он откажется идти. Некоторое время назад он получил у нас пятнадцать суток за занятие экзорцизмом без лицензии. С тех пор он не появляется в нашем отделении ни под каким предлогом. Так что тебе придется его арестовывать, - пояснила Летяга.Зеленое Яблочко отправилась на задание с автоматом наперевес.Через полчаса в отделение доставили одержимую бесом Ырку. Четверо полицейских с трудом удерживали ее, а Ырка яростно вырывалась. Позади шел участковый Сделано_в_СССР с изъятым топором и говорил:- Что же вы безобразничаете, Ырка Крокозябловна! Беспорядки устроили: за прохожими с топором гонялись, порубили топором две машины и скамейку. А потом загнали на дерево Tigger power и стали рубить это дерево. Вам должно быть стыдно, товарищ Ырка!Ырка в ответ рычала на разные голоса и смеялась сатанинским смехом.Когда Ырку поместили в камеру, она принялась вышибать дверь и пыталась разогнуть решетки. А Зеленое Яблочко в это время звонила в дверь по указанному адресу.- Кто там? - спросили за дверью.- Red Scorpion? - уточнила Яблочко.- Да, я.- Откройте, полиция!- Не открою! - ответил Скорпион из-за двери.Зеленое Яблочко позвонила еще раз.- Кто там?- Скорая помощь! - сказала Зеленое Яблочко, изменив голос.- А я Скорую не вызывал.Зеленое Яблочко выматерилась и позвонила снова.- Кто там?- Служба газа. Проводим проверку. Откройте, - Яблочко снова изменила голос.- А у меня нет газа. У меня электроплитка.Зеленое Яблочко позвонила еще раз:- Курьерская служба доставки. Вы заказывали пиццу и ящик водки по нашей сегодняшней акции "Купи пиццу - получи ящик водки бесплатно"?- Вообще-то нет ... - замялся за дверью Red Scorpion. - Ну я просто не знал об этой акции. Если бы знал, то тоже бы заказал. Так что считайте, что заказывал.Дверь отворилась. Red Scorpion с удивлением смотрел на вошедшую Зеленое Яблочко:- А чего это курьеры стали ходить в форме и с автоматами?- Полиция, ты арестован! - как можно более грозно произнесла Зеленое Яблочко.- А за что? - поинтересовался Скорпион- За... За выращивание ганджубаса у себя на подоконнике!"Вот блин. Откуда они узнали? Наверное, соседи настучали", - в ужасе подумал Red Scorpion и стал кричать:- Это не мое, это мне соседи подбросили!- Товарищ, пройдемте, там разберутся, - и Зеленое Яблочко нацелила на него свой автомат.- А я с вами никуда не пойду! - упорствовал Red Scorpion. - Мне мама запрещает ходить куда-то с незнакомыми тетями!- Я сержант Зеленое Яблочко. Вот мое удостоверение. Познакомились? Теперь пойдем.- Все равно не пойду. Потому что у тебя автомат не заряжен!- Вот засада, - произнесла Зеленое Яблочко. - Я и не знала, что его заряжать нужно. А чем он заряжается?- У тебя нет к нему магазина? Такая изогнутая плоская коробочка.- Вот, нашла! - обрадовалась Яблочко. - А как он заряжается?- Вооон туда его вставляешь... Да не той стороной, переверни. Вот так нормально.- Сдавайся! - Зеленое Яблочко вновь нацелила автомат на Red Scorpion.- Ты с предохранителя не сняла, - сообщил Скорпион.- А где тут предохранитель?- Рядом с затвором.- А затвор где?- Рядом с предохранителем!В итоге Red Scorpion подошел и ткнул в предохранитель пальцем:- Вот этот рычажек вниз.- Сдавайся! - Яблочко сняла автомат с предохранителя.- Еще затвор передернуть надо. Вон та штуковина с рычажком.- Сдавайся, - повторила Зеленое яблочко, передернув затвор.- Сдаюсь.Зеленое Яблочко на радостях дала в потолок длинную очередь и выпустила весь боезапас.- Товарищ сержант, у вас патроны кончились, - радостно сообщил Red Scorpion, - есть чем перезарядиться?- Нету. Только один рожок был, - грустно сказала Яблочко.- Ну тогда я передумал сдаваться. До свидания!- Подожди! Вот у меня еще что есть, - Зеленое Яблочко вытащила из ножен штык-нож, - только я не знаю, как его цеплять.- Ну нет, проще самому сделать, чем объяснить, - начал возмущаться Red Scorpion, - дай сюда.Он забрал у Яблочка автомат и штык-нож, быстро его примкнул и вернул автомат обратно.- Сдавайся? - произнесла Зеленое Яблочко с вопросительной интонацией.- Сдаюсь! - согласился Red Scorpion и направился к двери.Отконвоированный в отделение Red Scorpion сидел в комнате для допросов, а следователь майор Kusi, оперативник лейтенант ELEMAT и Летяга уже час хором уговаривали его:- Ну, Скорпиончик, ну миленький, ну красненький, ну изгони ты этого беса!- Не буду, - отвечал Red Scorpion.- Почему?- В двадцать второй с половиной раз отвечаю - у меня лицензии нет!- Как ты задолбал, - не выдержала Летяга, - вот тебе лицензия!- Теперь другое дело, - обрадовался Red Scorpion, - ведите к своей одержимой. Только потом покиньте помещение, а то кто-нибудь может пострадать.Через пятнадцать минут экзорцизма вдруг раздался страшный грохот, звон, треск. Все вбежали в помещение и увидели, что решетка камеры слетела с петель, а изгнанный Скорпионом бес летает и крушит все подряд.- Red Scorpion, да уничтожь ты его! - заорала ELEMAT.- Не могу. Я только изгоняю всякую нечисть из тел одержимых, но уже изгнанную уничтожить не могу. Тут вам нужен Soul Master, он как раз по этому спец.- Ну хотя бы выгони его отсюда, пока он тут все не разнес.- Пошел отсюда, кыш-кыш-кыш, - замахал Red Scorpion на беса кадилом.Бес вышиб стекло и умчался на улицу.Пока Ырку приводили в чувство и отпаивали коньяком, Red Scorpion дозвонился до Soul Master. Тот прибыл через десять минут. Его тут же посадили в броневик и отправились ловить беса. Бес оставлял четкий след из поваленных фонарных столбов, оборванных проводов, перевернутых и искореженных автомобилей, выбитых в домах стекол и разгромленных ларьков, так что оставалось только двигаться по этому следу.Через полчаса погони на крышу броневика вдруг упал рояль. Броневик затормозил. Soul Master высунулся в люк и увидел, как из окон на третьем этаже одного из домов вылетает мебель.- Я пошел туда, - сказал Soul Master, на ходу начиная читать заклинание.Через несколько минут из окна с визгом вылетел бес, но тут за ним протянулись огненные нити, которые опутали беса и сплели его в кокон. Через несколько секунд бес с громким хлопком исчез, оставив после себя лишь запах химических отходов.- Бес уничтожен, - доложил Soul Master, вернувшись в отделение.- Жаль, мы не смогли его допросить, - сказала следователь Kusi. - Мы бы узнали, кто наслал его на Ырку.- У меня мысль, - вдруг сказала ELEMAT и обратилась к Ырке, которая наливала себе очередную порцию коньяка. - Ырка, что последнее ты помнишь, прежде чем бес в тебя вселился? Может, какие-то ориентиры, по которым мы сможем вычислить место, где это произошло?- Я в тот момент разглядывала табличку на одном из домов, - стала вспоминать Ырка. - Красивая табличка в готическом стиле. А на ней адрес.Ырка назвала адрес.- Это же дом, в котором живет Arhip! - закричал Soul Master. - Это сильный некромант и чернокнижник. Он может вызывать духов, демонов, бесов и прочих инфернальных существ!- Говорят, что он вообще не человек, а зомби! - добавил Red Scorpion. - Чувствую, это его рук дело.- Срочно высылаем туда группу захвата, - распорядилась Летяга.Ровно через три минуты группа захвата под командованием капитана Estellan выдвинулась к дому Архипа.Arhip стоял возле окна и курил. Когда входная дверь слетела с петель, он сразу все понял и выскочил в окно.- Догнать его! - скомандовал Estellan.Однако группа захвата попыталась выскочить в окно одновременно, из-за чего вышла небольшая заминка, так что, когда они выбрались наружу, Arhip уже скрывался за углом ближайшего дома. Группа бросилась в погоню. Вернулись они через час, уставшие и злые. Архипа поймать так и не удалось.- Оставлять здесь засаду, думаю, смысла нет. Возвращаемся в отделение, - сказал Estellan.Внезапно его внимание привлекла большая книга в черном кожаном переплете, лежащая на столике в углу. Estellan взял книгу:- Какая интересная книга. Наверное, старинная, - сказал он, перелистывая страницы. - И картинки тут очень интересные. А вот текст какой-то странный. Буквы вроде и не наши, но читаются, и все понять можно. Только написана чушь какая-то, полная ахинея. Вот, послушайте, сейчас я вам прочту...

Ключевые слова: Смешное прикол рассказ авторская история

Другие, подобные истории: