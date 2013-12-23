Дело № 666/ АД. Бесы, маги и детективы. Часть 1

Дело № 666/ АД. Бесы, маги и детективы. Часть 1Стажер Зеленое Яблочко прибыла на стажировку в отделение полиции. Первым делом она отправилась с докладом к начальнику полиции. Начальница, полковник Летяга, изучив личное дело, сказала:
- Добро пожаловать. У меня как раз для тебя первое задание. А то больше идти некому, весь участок ловит Ырку, в которую вселился бес, и она теперь гоняется по улицам с топором за прохожими. Тебе надо отправиться вот по этому адресу и привезти сюда известного экзорциста Red Scorpion. Только автомат возьми.
- А зачем мне автомат?
- Иначе он откажется идти. Некоторое время назад он получил у нас пятнадцать суток за занятие экзорцизмом без лицензии. С тех пор он не появляется в нашем отделении ни под каким предлогом. Так что тебе придется его арестовывать, - пояснила Летяга.
Зеленое Яблочко отправилась на задание с автоматом наперевес.
Через полчаса в отделение доставили одержимую бесом Ырку. Четверо полицейских с трудом удерживали ее, а Ырка яростно вырывалась. Позади шел участковый Сделано_в_СССР с изъятым топором и говорил:
- Что же вы безобразничаете, Ырка Крокозябловна! Беспорядки устроили: за прохожими с топором гонялись, порубили топором две машины и скамейку. А потом загнали на дерево Tigger power и стали рубить это дерево. Вам должно быть стыдно, товарищ Ырка!
Ырка в ответ рычала на разные голоса и смеялась сатанинским смехом.
Когда Ырку поместили в камеру, она принялась вышибать дверь и пыталась разогнуть решетки. А Зеленое Яблочко в это время звонила в дверь по указанному адресу.
- Кто там? - спросили за дверью.
- Red Scorpion? - уточнила Яблочко.
- Да, я.
- Откройте, полиция!
- Не открою! - ответил Скорпион из-за двери.
Зеленое Яблочко позвонила еще раз.
- Кто там?
- Скорая помощь! - сказала Зеленое Яблочко, изменив голос.
- А я Скорую не вызывал.
Зеленое Яблочко выматерилась и позвонила снова.
- Кто там?
- Служба газа. Проводим проверку. Откройте, - Яблочко снова изменила голос.
- А у меня нет газа. У меня электроплитка.
Зеленое Яблочко позвонила еще раз:
- Курьерская служба доставки. Вы заказывали пиццу и ящик водки по нашей сегодняшней акции "Купи пиццу - получи ящик водки бесплатно"?
- Вообще-то нет ... - замялся за дверью Red Scorpion. - Ну я просто не знал об этой акции. Если бы знал, то тоже бы заказал. Так что считайте, что заказывал.
Дверь отворилась. Red Scorpion с удивлением смотрел на вошедшую Зеленое Яблочко:
- А чего это курьеры стали ходить в форме и с автоматами?
- Полиция, ты арестован! - как можно более грозно произнесла Зеленое Яблочко.
- А за что? - поинтересовался Скорпион
- За... За выращивание ганджубаса у себя на подоконнике!
"Вот блин. Откуда они узнали? Наверное, соседи настучали", - в ужасе подумал Red Scorpion и стал кричать:
- Это не мое, это мне соседи подбросили!
- Товарищ, пройдемте, там разберутся, - и Зеленое Яблочко нацелила на него свой автомат.
- А я с вами никуда не пойду! - упорствовал Red Scorpion. - Мне мама запрещает ходить куда-то с незнакомыми тетями!
- Я сержант Зеленое Яблочко. Вот мое удостоверение. Познакомились? Теперь пойдем.
- Все равно не пойду. Потому что у тебя автомат не заряжен!
- Вот засада, - произнесла Зеленое Яблочко. - Я и не знала, что его заряжать нужно. А чем он заряжается?
- У тебя нет к нему магазина? Такая изогнутая плоская коробочка.
- Вот, нашла! - обрадовалась Яблочко. - А как он заряжается?
- Вооон туда его вставляешь... Да не той стороной, переверни. Вот так нормально.
- Сдавайся! - Зеленое Яблочко вновь нацелила автомат на Red Scorpion.
- Ты с предохранителя не сняла, - сообщил Скорпион.
- А где тут предохранитель?
- Рядом с затвором.
- А затвор где?
- Рядом с предохранителем!
В итоге Red Scorpion подошел и ткнул в предохранитель пальцем:
- Вот этот рычажек вниз.
- Сдавайся! - Яблочко сняла автомат с предохранителя.
- Еще затвор передернуть надо. Вон та штуковина с рычажком.
- Сдавайся, - повторила Зеленое яблочко, передернув затвор.
- Сдаюсь.
Зеленое Яблочко на радостях дала в потолок длинную очередь и выпустила весь боезапас.
- Товарищ сержант, у вас патроны кончились, - радостно сообщил Red Scorpion, - есть чем перезарядиться?
- Нету. Только один рожок был, - грустно сказала Яблочко.
- Ну тогда я передумал сдаваться. До свидания!
- Подожди! Вот у меня еще что есть, - Зеленое Яблочко вытащила из ножен штык-нож, - только я не знаю, как его цеплять.
- Ну нет, проще самому сделать, чем объяснить, - начал возмущаться Red Scorpion, - дай сюда.
Он забрал у Яблочка автомат и штык-нож, быстро его примкнул и вернул автомат обратно.
- Сдавайся? - произнесла Зеленое Яблочко с вопросительной интонацией.
- Сдаюсь! - согласился Red Scorpion и направился к двери.
Отконвоированный в отделение Red Scorpion сидел в комнате для допросов, а следователь майор Kusi, оперативник лейтенант ELEMAT и Летяга уже час хором уговаривали его:
- Ну, Скорпиончик, ну миленький, ну красненький, ну изгони ты этого беса!
- Не буду, - отвечал Red Scorpion.
- Почему?
- В двадцать второй с половиной раз отвечаю - у меня лицензии нет!
- Как ты задолбал, - не выдержала Летяга, - вот тебе лицензия!
- Теперь другое дело, - обрадовался Red Scorpion, - ведите к своей одержимой. Только потом покиньте помещение, а то кто-нибудь может пострадать.
Через пятнадцать минут экзорцизма вдруг раздался страшный грохот, звон, треск. Все вбежали в помещение и увидели, что решетка камеры слетела с петель, а изгнанный Скорпионом бес летает и крушит все подряд.
- Red Scorpion, да уничтожь ты его! - заорала ELEMAT.
- Не могу. Я только изгоняю всякую нечисть из тел одержимых, но уже изгнанную уничтожить не могу. Тут вам нужен Soul Master, он как раз по этому спец.
- Ну хотя бы выгони его отсюда, пока он тут все не разнес.
- Пошел отсюда, кыш-кыш-кыш, - замахал Red Scorpion на беса кадилом.
Бес вышиб стекло и умчался на улицу.
Пока Ырку приводили в чувство и отпаивали коньяком, Red Scorpion дозвонился до Soul Master. Тот прибыл через десять минут. Его тут же посадили в броневик и отправились ловить беса. Бес оставлял четкий след из поваленных фонарных столбов, оборванных проводов, перевернутых и искореженных автомобилей, выбитых в домах стекол и разгромленных ларьков, так что оставалось только двигаться по этому следу.
Через полчаса погони на крышу броневика вдруг упал рояль. Броневик затормозил. Soul Master высунулся в люк и увидел, как из окон на третьем этаже одного из домов вылетает мебель.
- Я пошел туда, - сказал Soul Master, на ходу начиная читать заклинание.
Через несколько минут из окна с визгом вылетел бес, но тут за ним протянулись огненные нити, которые опутали беса и сплели его в кокон. Через несколько секунд бес с громким хлопком исчез, оставив после себя лишь запах химических отходов.
- Бес уничтожен, - доложил Soul Master, вернувшись в отделение.
- Жаль, мы не смогли его допросить, - сказала следователь Kusi. - Мы бы узнали, кто наслал его на Ырку.
- У меня мысль, - вдруг сказала ELEMAT и обратилась к Ырке, которая наливала себе очередную порцию коньяка. - Ырка, что последнее ты помнишь, прежде чем бес в тебя вселился? Может, какие-то ориентиры, по которым мы сможем вычислить место, где это произошло?
- Я в тот момент разглядывала табличку на одном из домов, - стала вспоминать Ырка. - Красивая табличка в готическом стиле. А на ней адрес.
Ырка назвала адрес.
- Это же дом, в котором живет Arhip! - закричал Soul Master. - Это сильный некромант и чернокнижник. Он может вызывать духов, демонов, бесов и прочих инфернальных существ!
- Говорят, что он вообще не человек, а зомби! - добавил Red Scorpion. - Чувствую, это его рук дело.
- Срочно высылаем туда группу захвата, - распорядилась Летяга.
Ровно через три минуты группа захвата под командованием капитана Estellan выдвинулась к дому Архипа.
Arhip стоял возле окна и курил. Когда входная дверь слетела с петель, он сразу все понял и выскочил в окно.
- Догнать его! - скомандовал Estellan.
Однако группа захвата попыталась выскочить в окно одновременно, из-за чего вышла небольшая заминка, так что, когда они выбрались наружу, Arhip уже скрывался за углом ближайшего дома. Группа бросилась в погоню. Вернулись они через час, уставшие и злые. Архипа поймать так и не удалось.
- Оставлять здесь засаду, думаю, смысла нет. Возвращаемся в отделение, - сказал Estellan.
Внезапно его внимание привлекла большая книга в черном кожаном переплете, лежащая на столике в углу. Estellan взял книгу:
- Какая интересная книга. Наверное, старинная, - сказал он, перелистывая страницы. - И картинки тут очень интересные. А вот текст какой-то странный. Буквы вроде и не наши, но читаются, и все понять можно. Только написана чушь какая-то, полная ахинея. Вот, послушайте, сейчас я вам прочту...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41 by ArhipПросмотров: 30Комментарии: 3
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