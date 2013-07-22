Неспящие, или всемирный кофейный заговор. Заключительная часть.

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 17:27

Крокозябла Просмотров: 39 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 17:27 by

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Приземление было на редкость удачным, не считая того, что Arhip во время спуска потерял свою шляпу.- Ой, я испугалась! – отряхиваясь сказала Lunx.- Я тоже! – ответила Ырка. – А ты, Arhip, испугался?- Нет! Я копчиком ударился! – кряхтел следователь, доставая бандану из внутреннего кармана плаща.- Ну, молодежь, я к себе в подсобку. Аста ла виста, бэби! – крикнула Долгопят и будто растворилась в воздухе.Троица осмотрелась. Жутковатое местечко! С покрытого скользкой плесенью потолка капала вода. По стенам ползали наперегонки тараканы с двухвостками. Под ногами постоянно что-то хрустело. Arhip достал карманный фонарик и посветил под ноги. Весь пол был усыпан рыбными костями!Вдруг со всех углов послышалось мерзкое шипение и скрежет когтей. В темноте засветилось около дюжины желтых огоньков.- Светлячки? – с надеждой спросила Ырка.- Ага, лысые и с когтями? – прошептала Lunx. - Это кошки-мутанты!- Как бы сказала кровь здорового человека: «Пора сворачиваться!» - проорала Ырка и попыталась взобраться на стену.Lunx последовала ее примеру. А Arhip же героически принял удар на себя! Кошки рвали его плащ когтями, кусали за все мягкие места, а одна даже умудрилась нагадить ему в карман. Зомби-мутант отбивался от бестий снятыми с ног сапогами и даже зашиб некоторых из них.Вдруг все кошки, как по команде, оставили свою добычу и побежали в темный угол, откуда доносилось громкое мурчание.- Ну, кто там еще?! Покажись! – размахивая обгрызанным сапогом и грозя кулаком, кричал Arhip.Из темноты раздался раскатистый смех и на свет вышла стройная женщина в обтягивающем черном костюме со светящимися оранжевыми глазами. Все в ней было прекрасно! Вот только портили внешний вид кошачьи усы и уши. Летягу узнали все.- Arhip, кому щас кулачонком-то угрожали? – мурлыкнув спросила Летяга.- Вот дура, напугала! – плюнул на пол Arhip и выбросил огрызок сапога.- Ой, а она не такая страшная! А хвост есть? А то Печкин бандерольку не отдаст! – начала хохотать Lunx.- Заткнитесь! – зашипела Летяга. - Растрещались тут, как счетчики Гейгера в Тегеране! Взять их!Из темноты вышли .:ELLE:., Soul master, Pmariam, Эвиллс, ELEMAT и conjure one. Все были очень бледными со стеклянными глазами, приоткрытым ртом и стекающей изо рта слюной.- Это… Этого не может быть! Вы же не выжили! Я лично видел, как вас выносили в черных мешках! – воскликнул Arhip. - Да что ж вы с собой делаете! Вы или в солярий сходите, или кровь перестаньте сдавать!- Закрой рот с той стороны! – рявкнула Летяга. – Ведите их к доктору!- Ликуй, маленькая безграмотная дрянь! – успела крикнуть Ырка, прежде чем получила по голове и отключилась.Зомбиподобные существа скрутили всех и волоком потащили по грязным бесконечным коридорам подземелья. Сколько времени прошло - неизвестно, только оказались пленники в огромной, светлой лаборатории. Вдоль стен до самого потолка размещались капсулы, наполненные темной жидкостью, в которой находились лысые кошки. К каждой капсуле была подведена тонкая трубка, по которой из огромной колбы посередине лаборатории поступала эта самая жидкость. Рядом с колбой стоял огромный трон, накрытый алой парчой. А на троне, соединив все пальцы домиком, и злобно ухмыляясь, восседал доктор Estellan. Рядом с ним в клетке сидела юная, светловолосая девчушка и испуганно смотрела на картину происходящего. Летяга же подошла к доктору и свернулась калачиком у его ног.- Здрасти-мордасти! Давно не виделись! Точнее, вообще не виделись! – сказал Estellan и залился дьявольским смехом. – Что, посыпались, прощелыги?- Что здесь происходит?? – спросили в один голос Lunx и очухавшаяся Ырка.- Заинтригованы? Да я и сам на взводе!!- Где Зеленое Яблочко? – крикнул исступлённо Arhip. – Что ты с ней сделал? И кто эта девушка в клетке?- Это? Это мой неудавшийся эксперимент Зовут .YuliaS. Она была обычной белой кошкой, но вакцина на нее не подействовала, и она превратилась в человека. Только нудная она, постоянно мне морали читает, типа моя совесть. А Яблочко… я отпущу ее, как только заполучу твою кровь! Смешав ее с моей кофейной вакциной, я порабощу весь мир!!!!- Смотри не переборщи с порабощением!! – выпалила Lunx. – Правильно, что тебя поперли из института! Гугенот!- Сатанистка! – взвизгнул Estellan.Летяга зашипела и хотела кинуться к девушке, чтобы разорвать в клочья, но доктор остановил ее.- Уймись, бешеная! Надо понять и простить дерзкую девчонку...- Я на все согласен! – склонил голову Arhip. – Только девчонок отпусти! Они ни при чем!- Готовьте стол для переливания! – закричал доктор и расхохотался.Но тут случилось то, чего никто не мог ожидать! Девушка в клетке вдруг закричала голосом, проникающим во все потаенные места души.- Стойте, люди! Остановитесь! Окститесь! Опомнитесь! Здравствуйте! Поймите! Яблоко от яблони недалеко, тут всего пара остановок на маршрутке! За 15 рублей таксист родную мать продаст! Люди! Люди! Остановитесь! Пакет на голову надели. Не умылись. Остановитесь! Мне 23, моему сыну 23 - это НОРМАЛЬНО! Вы спросите где? У нас в гримерке! Мой дед говорил... да что там скрывать, говорит, царство ему небесное: "Собой надо быть! Собою!!!" Мозг человека изучен всего на 3% и я живой тому... КОМУ? ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ!!! Поймите, ложка - это маленькая ложь!!! Понимаете? А во всем виноват... Крыжовник!!!После этих слов доктор Estellan впал в оцепенение. Этого мгновения хватило Arhip, чтобы разорвать веревки и наброситься на доктора. Доктор вышел из ступора и стал звать Летягу, которая в это время сидела возле миски и уминала большой кусок мороженного хека. Летяга посмотрела на хозяина, схватила зубами рыбу и потащила доедать ее на трон.- Летяга, да что ж ты всё сидишь-то??? Да что ж ты всё жрёшь и жрёшь??? - голосил Estellan, пока его полностью не связали.- Где Яблочко? – орал Arhip.- Там кнопка под троном. Она откроет дверь в тайную комнату. Только не убивайте меня!Arhip подбежал к трону, где уже дремала Летяга, не обращая ни на кого внимания, и нажал кнопку. В стене открылась маленькая кладовка в которой на грязном тряпье сидела заплаканная Яблочко.Arhip подбежал к ней и схватил на руки.- Позвольте в этот светлый вечер лобызнуть вас в десны! – с сияющим лицом проворковал Arhip.- Ой, ты такой козёл, я прям не знаю... – Яблочко залилась краской.- Что же нам мешает свернуть с пути благоразумия на скользкую тропинку разврата и похоти?- Вот эти добрые люди! – Яблочко указала на улыбающуюся Lunx, плачущую от счастья Ырку и YuliaS.- Стоило мне на пять минут задержаться в СОБЕСе, как этот мерзотный коллективчик окунул вас в атмосферу, не побоюсь сказать этого слова.. я боюсь сказать это слово! – затянувшись папиросой сказала вошедшая Долгопят, волоча за собой швабру. – А наследили-то! Доктор, придется доплатить сверхурочные.- Да, и всех зверушек отпустить! – крикнула Ырка.Estellan повесил голову и заплакал. Нет, не от обиды! А оттого, что в его давно очерствевшей душе разгорался маленький, теплый огонек, которую разожгли настоящая любовь и доброта.Слышали? Где-то "Ну, погоди" закончилось!))