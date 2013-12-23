Неспящие, или Всемирный кофейный заговор. Часть 1

Крокозябла Просмотров: 14 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:20 by

День не задался с утра.Ырка проснулась с дикой головной болью и, не обнаружив в доме ни крошечки, ни зернышка такого желанного, такого спасительного кофе, стала торопливо собираться на работу, где в шкафчике была резервная баночка растворимого «Нескафе».С теплящимся огоньком надежды на кружечку ароматного, горячего Русиано, Ырка спустилась в подъезд и подошла к почтовому ящику: "Опять всякий хлам натолкали! Что у нас тут? Так, ресторан «Пир Духа»: спасибо нашим поварам, что отхожу к другим мирам… Япоский паб « Herase»… Французский салон красоты «Ш’маль»…. Что еще? Квитанция за услуги ЖКХ… угу, угу.. Стрижка газона? В марте? Хм.. Так общая сумма, пени… Пени... Слово-то какое незаконченное! О, газетка! Что нового? Мать моя в коньках на босу ногу! «Сотрудник крематория чихнул на работе и теперь не знает, кто где». Жесть! «В регионе наблюдаются перебои с поставками кофе». Что за?..Данная статья больше всего заинтересовала Ырку, так как жить без кофе она не могла. Пока она жадно вчитывалась в буквы, к ней незаметно подошла соседка Зеленое яблочко.- На работу опоздаешь! – проворковала Яблочко громовым голосом так, что Ырка от неожиданности подпрыгнула и больно ударилась головой о потолок.- Блин, ты чего пугаешь?! – прохныкала Ырка, - вон штукатурка от удара потрескалась на потолке! Щас заставят оплачивать капремонт… Наш управдом Lycanthrope все замечает! А если заметит, то отключит газ и воду.- Я не хотела тебя пугать, - ответила Зеленое Яблочко, - просто скучно мне одной сидеть дома. Как дела?- Да... думаю, в запой уйти.- Ой, там так хорошо! У меня там тесть живет!- Яблочко, а у тебя нет кофе? Здоровье поправить бы…Тут глаза Яблочка как-то странно округлились, зрачки забегали, ее затрясло, и она, прислонившись к самому Ыркиному уху, зашептала:- Нет у меня кофе… Ворует кто-то по ночам! Вот, сплю, а сквозь сон слышу такое шуршание и скрежет по вентиляции. Вставать боюсь… Потом слышу тихий, мерзкий шепот на кухне: «Кофффе, кофффе… хозззяину нужен коффффе… много коффффе». Потом также все исчезает в вентиляции. А утром обнаруживаю, что кофе пропал…- Может, это глюки? – предположила Ырка.- Какие глюки? Кофе-то пропал! – обиделась Яблочко. – И не у меня одной! Kusi тоже жаловалась, что кофе исчезает. Только у нее еще и мыло ручной работы понадкусывали в придачу… укусы небольшие, с мелкими зубами…- Шалом, православные! – раздался откуда-то сверху старческий дребезжащий голос.«Швиндлер» - тут же пронеслось в головах у девушек.Старого Швиндлера знал не только их дом, но и соседние, ибо заговорить старик мог до смерти.- Вот гляжу я на вас, девочки, и думаю, а отвернусь - все, ушла мысль!..- Дед, тебе чего дома не сидится? – буркнула Ырка.- Дык, кофий у мене пропал нонче. С вечера был, а утром – хвать, и нету! Вот иду к участковому, пущай дело заводит. Вот в мое время…- Дедушка Швиндлер, а Вы ночью ничего не слышали? – робко спросила Яблочко.- Да что он мог слышать?! – раздался томный голос за спинами. – Вот у меня мало того, что весь кофе пропал, так еще и машину обгадили! А я на камеру засняла воришек… Только мало кто поверит в их существование!Зеленоглазая красавица Lunx пользовалась несомненным авторитетом в доме, так как являлась главным научным сотрудником Института Оленеводства имени Бемби и сомневаться в ее словах никто не смел.- Э, я бы с радостью посмотрела, но на работу опаздываю... Там меня баночка «Нескафе» ждет! – оттараторила Ырка,- вечером я к Вам загляну – посмотрим…- Ну, заглядывай… Только, боюсь, кофе на работе у тебя уже нет...Последние слова Ырка уже не слышала. Добежав до остановки, она вскочила в отъезжающий автобус, который понёс девушку к заветной баночке кофе.По дороге в автобусе то и дело со всех сторон слышались шепотки: «Ага, и по вентиляции такой шум стоял… а потом на кухне дверца – хлоп!.. а кофе-то и нету!.. да они мелкие, на мышей похожие».«Что за хрень происходит в городе?" - с тревогой думала Ырка. "Кофе пропадает… А! В газете же писали про перебои с поставками…».Возле офиса Ырка увидела черные тонированные автомобили с мигалками и правительственными номерами, а также один тонированный троллейбус без опознавательных знаков.Войдя с тревожным сердцем в офис, Ырка увидела плачущих Космонасть и Tigger Power. Рядом с ними стоял босс Red Scorpion и еще какой-то мужик в кожаном плаще и шляпе, как у Боярского, больше похожий на зомби-мутанта, чем на человека.- Что такие бледные, товарищи девки? – спросила Ырка коллег. - Я вам на день рождения краску для бежевой обуви подарю!- Ырка Крокозябловна, а где это вы так долго пропадали? – спросил Red Scorpi. - Мы вас уже и отпеть успели... Мало того, что с больничных не вылазите, так еще и имеете наглость опаздывать. Тем более, что у нас ЧП!При слове ЧП Космонасть и Tigger Power разревелись еще громче. Тут слово взял странный тип в плаще:- Ырка Крокозябловна…- Можно просто Ырка.- Ырка, меня зовут Arhip. Я – Главный Федеральный Следователь по особо Странным и Важным делам. Дело в том, что в вашем кабинете пропал кофе из банки и…- Как? И у меня?! – ахнула Ырка и тоже разревелась.- Так, устаканила ливер! – рявкнул Arhip. - Ты лучше скажи, кто тебе может послания оставлять?Ырка перестала реветь и удивленно уставилась на странного следователя.- Ну, что смотришь на меня, как бабушка на Windows Vista? Пошли в кабинет!Ырка, размазывая по лицу сопли вперемешку с тушью, посеменила за широко шагающим следователем: «Какой серьезный мужчина! Надо его с Яблочком познакомить, чтоб ей не скучно было».В кабинете царил жуткий беспорядок: все ящики из тумбочек были вытащены и выпотрошены на пол, шкафчики были открыты, а их содержимое хаотично валялось по всем углам. А на столе стояла пустая баночка «Нескафе». Под ней на куске обоев было нацарапано когтями:«Весеннее равноденствие у Тринадцатой печали. Рогатый череп – Один день на жизнь. Тени раскроют Тайну горы.»- Вы ничего не хотите мне объяснить? – спросил Arhip у Ырки.- Я - нет. Но я точно знаю, кто нам в этом поможет!

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