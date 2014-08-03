Дело № 666/ АД. Бесы, маги и детективы. Часть 2

Arhip Просмотров: 68 Комментарии: 15 +7 Вчера, 21:24 by

Вечером того же дня полковник Летяга собрала оперативку у себя в кабинете.- Итак, что у нас на данный момент? Arhip сбежал. Estellan и его группа пропали. Есть еще какая-то информация?- Мои осведомители сообщили, что видели как Аrhip спустился в Катакобы Смерти - сообщила оперативник ELEMAT- Зеленое Яблочко, срочно отправляйся в Катакомбы смерти на поиски Архипа. ELEMAT, иди поспрашивай еще своих осведомителей. Может они знают, куда пропал Estellan.- А у вас есть карта этих самых катакомб? - поинтересовалась Зеленое Яблочко.- Карта настолько сильно засекречена, что абсолютно никто не может ее увидеть. Но есть "План эвакуации при пожаре", он даже более подробный, чем карта. И возьми с собой Red Scorpion и Soul Master. В катакомбах очень опасно, а они маги, обеспечат тебе магическую защиту.- А они согласятся? Они вроде не обязаны ваши приказы выполнять.- Red Scorpion я заперла в камере на всякий случай, - мало ли, вдруг понадобится. Так что он только рад будет оттуда выбраться. А Soul Master сейчас пьют с Ыркой коньяк и, судя по количеству выпитого, он уже готов идти куда угодно и с кем угодно.Примерно через десять минут Зеленое Яблочко со своей группой садились в патрульную машину - капитан Долгопят, которая только заступила на дежурство, любезно согласилась подвезти их до катакомб.***Летяга отобрала у Ырки бутылку коньяка, налила себе в чашку, подошла к окну и сделала несколько глотков.- Смотрите, там на тополе Лист Лавровый висит, - вдруг сообщила она.- Что? Лист Лавровый повесился? Какой ужас, - разрыдалась Ырка- Нет, не повесился. Он на парашюте, куполом за ветки зацепился - успокоила ту Летяга и крикнула в окно:- Ты чего там висишь?- Да меня с заданием прислали, - донеслось в ответ.- Тогда режь стропы и жду тебя в своем кабинете.Лист Лавровый появился через несколько минут и прямо с порога заявил:- Пингвины сожрали амурского тигра!- Надо срочно звонить в Общество охраны животных! - схватилась за телефон Kusi- Да это вообще-то пароль был, - пояснил Лист Лавровый, - а вы должны ответить "В лесу родилась елочка!"- В лесу родилась елочка! - ответила Летяга, - Так что у тебя за задание?- Ну вообще-то мне только пароль сказали, а вот задание было записано на бумаге, я ее спрятал в ботинок. Но летел я очень долго и так сильно проголодался, что начал есть ботинок и случайно погрыз бумагу во многих местах. Теперь там мало чего можно разобрать.- Ну хоть что-то прочти.- Хорошо, - Лист Лавровый достал обгрызанный кусок бумаги и зачитал:"Катакомбы смерти..... Найти Архипа ......Пароль........ Боевое прикрытие........Доставить.......Темные силы......"Летяга поразмышляла несколько минут, а затем заявила:- Ну чего тут непонятного? "Спуститься в Катакомбы Смерти. Найти Архипа и арестовать его. Сказать пароль Зеленому Яблочку и ее группе, обеспечить им боевое прикрытие. Доставить арестованного в отделение. Если встретятся Темные силы - уничтожить их." Так что если вопросов нет - приступай к исполнению задания.Лист Лавровый поправил висящий на плече магический АКС-74, у которого вместо магазина был вставлен магический кристалл, и удалился.Буквально через десять минут раздался телефонный звонок. Звонила ELEMAT.- Срочно найдите Листа Лаврового и арестуйте его!- А что случилось? - спросила Летяга- Мои информаторы сообщили, что колдун Лист Лавровый вступил в запрещенный везде конклав колдунов, именующих себя "Темные силы". Его десантировали с дельтоплана с заданием спасти Архипа и помочь ему добраться до штаб квартиры Темных Сил. Однако сильным ветром его отнесло далеко от точки высадки и он приземлился где-то неподалеку от нашего отделения!- Вот незадача. Я его только что с заданием отправила. Но как вернется - сразу арестую.- Еще у меня информация об Estellan с его группой захвата. Предположительно он прочел какое-то заклинание и во всех вселились демоны. Совсем недавно их видели возле...Тут в трубке раздлся какой-то шум, грохот и связь прервалась.****В это самое время Зеленое Яблочко, Red Scorpion и Soul Master обыскивали очередной ярус Катакомб Смерти. Только что они убили двух суккубов и превратили в грязь глиняного голема и теперь позволили себе несколько минут отдыха.Red Scorpion рисовал на стене неприличные картинки, а Soul Master пытался подманить куском колбасы горгулью. Зеленое Яблочко не захотела терять время и, поглядев План Эвакуации, решила обследовать один из проходов.Внезапно ярко полыхнула молния, запахло озоном. Red Scorpion и Soul Master бросились к проходу, где только что скрылась Зеленое Яблочко. Оказалось, сработала магическая ловушка и Сержант Зеленое Яблочко превратилось в "зеленое яблочко" - которое уже не сержант, а овощ. Или фрукт. (Я дальтоник, в этом не разбираюсь).- Будем расколдовывать, - сказал Soul Master.К нему незаметно подобралась горгулья, выхватила из руки колбасу и спряталась где-то под потолком. Но Soul Master не обратил на это внимание - он начал читать одно из заклинаний.Зеленое яблочко превратилось в Зеленую Лягушку.- Ква! Ква ква ква! Ты что, ква, такое квалдуешь? Я не Квакушка, я, Ква, Зеленое Кваблочко! Лишу, Ква, лицензии и устрою, Ква, переКвалифиКвацию! - возмутилас Лягушка.- Успокойся пожалуйста. Тут просто небольшая техническая сложность. Чтобы тебя расколдовать, нужно понять принцип действия ловушки. А ловушка была одноразового действия и самоуничтожилась. Теперь придется экспериментировать - успокоил ее Soul Master и превратил в Зебру. В Зеленую Зебру с зелеными полосками. Затем он прочел еще одно заклинание, и Зеленая Зебра превратилась в Зеленую Игуану.- Слушай, а давай по другому сделаем? Поэксперементируем с окраской, - предложил Red Scorpion.Маги принялись по очереди колдовать. Зеленая Игуана превратилась в синюю, затем в красную, желтую, черную с белыми полосками, белую в синий горошек, синюю с желтыми треугольничками и белыми загогулинами...Red Scorpion и Soul Master так увлеклись, что не сразу заметили, что игуана меняет цвета уже без их вмешательства.- Это же светомузыка! - закричал Soul Master, поставил на мобильнике какую-то музыку и маги стали плясать вокруг игуаны.- Вы шшшто? Ш ума шшшошли, шволоши? Шшшаз как штукну хвоштом! - злобно зашипела игуана и треснула каждого хвостом по ногам. Маги попадали.- Да, что-то мы малость отвлеклись, давай дальше колдовать - Сказал Red Scorpion и прочел заклинание.Мигающая разными цветами игуана превратилась в Зеленого Скорпиона, который угрожающе поднял жало.- Читай заклинание, а то сейчас ужалит! - закричал Soul Master.- Не ужалит. Я ведь тоже скорпион, только красный. Мы, можно сказать, родственники - успокоил его Red Scorpion и был тут же ужален в ногу.К счастью, слова, которые после этого произнес Red Scorpion, тоже были одним из заклинаний, и Зеленый Скорпион превратился в Крокодила.Крокодил злобно глянул на магов и раскрыл свою страшную пасть, полную острых зеленых зубов. Маги в ужасе хором зачитали заклинание и Крокодил превратился в Зеленую Мышь.- Пи Пи Пи! - Запищала Зеленая Мышь - Пи Пи Пи! Что вы за Пи такие? Вам Пи Пи Пи крупно Пивезло, что успели Пи Пи Пи меня Пириколдовать, иначе Пи Пи Пи вам бы полный Пи Пи настал!Мышь хотела добавить что-то еще, но превратилась в Зеленую Пальму в Горшке. Пальма помолчала немного а затем превратилась в Зеленый Горшок Без Пальмы. А затем Горшок превратили в Горох, потом в Огурец.- Я, кажется, понял принцип, - обрадовался Red Scorpion и превратил Огурец в Авокадо, а следующим заклинанием - в Зеленое Яблочко. На этот раз в человеческом облике в виде Старшины Зеленое Яблочко.- Ура! Получилось!- Только она вроде сержантом была, - задумчиво произнес Soul Master.- Да это уже дело техники, всего-то один раз еще колдануть.- Я вас сейчас так колдану кочергой по голове! - заорала на них Зеленое Яблочко, вытаскивая из чехла на поясе телескопическую кочергу.- За работу, бездельники!*****Спустя два часа поисков, обезвредив десяток ловушек, убив троих вурдалаков, одного гоблина, отдавив хвост гиганской крысе и напугав Застенчивое Привидение, троица оказалась в комнате с несколькими выходами в разные коридоры. Посредине комнаты на цепях висел скелет.- Сфотографируй меня со скелетом! - попросил Soul Master.- А теперь ты меня, - попросил Red Scorpion, сделав несколько снимков.- А сфоткайте меня с Зеленым Яблочком, - заговорил вдруг скелет, но тут же получил кочергой по голове и осыпался на пол грудой костей.Red Scorpion порылся в костях и достал оттуда руку скелета.- Сфотографируй меня с рукой скелета!- А меня с Зеленым Яблочком, - раздалось из груды костей.- Тихо! - заорала на них шепотом Зеленое Яблочко, - из того прохода какие-то звуки. Идем, только тихо.- Ну сфоткайте меня с Зеленым Яблочком! - раздалось им вслед.Яблочко и маги прокрались по длинному коридору и очутились еще в одной комнате.На полу у стены стоял телевизор, возле которого сидел Архип в обнимку с двумя горгульями и смотрел канал "Адское Телевидение".Зеленое Яблочко, поглядев на происходящее на экране, густо покраснела и отвернулась.Red Scorpion и Soul Master, наоборот, придвинулись поближе к телевизору и стали комментировать фильм.- Ты посмотри, вот эта с рогами что творит. Вообще жесть, - восхищался Soul Master.- А вон там, там гляди. Ты так можешь?- Да ты что, я инвалидом после этого останусь.- А вон, вон там. Даже не знал, что такое возможно!- А вот этот с девятью хвостами и та, которая с двумя головами. Это вообще что-то.- А вон горный Тролль пришел. Сейчас такое начнется!Тут Зеленое Яблочко пришла в себя от шока и сняла автомат с предохранителя.- Arhip, ты арестован! - крикнула она, стараясь не смотреть в телевизор.Arhip отпустил горгулий, медленно поднялся на ноги, а затем резко швырнул себе под ноги какой-то сверток и исчез в клубах дыма.- Вот гад, опять смылся. А вы чего там столпились? Живо искать Архипа!- А можно мы сперва фильм досмотрим? - робко поинтересовался Red Scorpion.- Нет! - отрезала Зеленое Яблочки и ударом ноги опрокинула телевизор. Затем вытолкала обоих магов в коридор.- Пингвины сожрали амурского тигра! - раздался позади них жизнерадостный голос.- Какие еще пингвины тут? - обернулась Яблочко.- Это был пароль, - пояснил Лист Лавровый, - а вы должны ответить "В лесу родилась елочка!"- В лесу родилась елочка, - повторила Зеленое Яблочко. - Ну а дальше что?- Вы Зеленое Яблочко не встречали?- Это я!- Отлично! - обрадовался Лист Лавровый, - меня к вам на помощь прислали. А Архипа не видели?- Сами его ищем.- Это прибор для поиска Архипа. Сейчас мы быстро его отыщем - сказал Лист Лавровый, доставая из одного из карманов своего разгрузочного жилета какой-то прибор. - Кстати, чуть не забыл. Держи.Он сунул в руки Яблочку череп и она машинально его взяла. Лист Лавровый сделал несколько фотографий.- Спасибо, - произнес череп. - Скинь мне потом на мою страничку "В Контакте".Зеленое Яблочко бросила череп на пол и отфутболила его далеко по коридору.- Ну куда идти? Веди, - потребовала Яблочко.- Туда! - и Лист Лавровый свернул в одно из ответвлений коридора.Через несколько минут они вошли в огромный, слабо освещенный зал со множеством колонн.Позади раздался громкий, неприятный скрежет.- Мы в ловушке, - произнес Red Scorpion.Проход, через который они только что вошли, теперь был закрыт каменной плитой.Из-за одной из колонн вышел Arhip. Следом из темноты появились несколько вооруженных до зубов людей и встали позади него.- Что, действительно думали, что сможете меня так просто поймать? - усмехнулся Arhip. Стоящие позади него люди взяли оружие наизготовку, их глаза засветились багровым светом.- Это же Estellan и его группа захвата, - прошептала Зеленое Яблочко.- Они все одержимы демонами, - профессионально отметил Red Scorpion.- Ты сможешь их изгнать? - спросила его Зеленое Яблочко.- Могу. Только без предварительной подготовки это сложно. И их слишком много. Если бы хотя бы часть из них некоторое время не двигалась...- Это попробую сделать, - сказал Лист Лавровый и перевел переводчик огня на своем магическом автомате в положение "паралич".- Поливайте каждого одержимого, как только я изгоню из него демона, Святым Пивом, - Red Scorpion достал из разгрузки бутылку и передал ее Soul Master, - и друг друга полейте, иначе демоны могут вселиться в вас.Лист Лавровый сделал несколько выстрелов. Red Scorpion изгнал демона из одного из бойцов группы захвата, но остальные открыли плотный огонь, вынудив всех искать укрытия.Вокруг засвистели пули, выбивая каменное крошево из пола и колонн. Лист Лавровый залег за поваленной колонной и короткими очередями стрелял по противникам, парализуя их на несколько секунд. Этих секунд хватало, что бы Red Scorpion успевал изгнать очередного демона. Soul Master перебегал от колонны к колонне и щедро поливал всех Святым Пивом. Зеленое Яблочко, не жалея патронов, вела огонь на подавление.Постепенно освобожденные от демонов бойцы переносили огонь на летающих над головами демонов, которые безуспешно пытались вселиться обратно в тела, из которых их изгнали, но обычные пули не причиняли адским тварям никакого вреда.- Святое Пиво кончилось, - закричал Soul Master и отбросил пустую бутылку.- Уничтожай демонов, - закричал Red Scorpion, - скоро Святое Пиво начнет выветриваться и они снова захватят тела!- Их много! Я не успеваю сосредоточится!Лист Лавровый достал магическую гранату- Ложитесь! - заорал он, выдергивая чеку.Раздался взрыв. Зал осветила яркая магическая вспышка, моментально уничтожив всех демонов. С потолка посыпалась пыль, контуженные летучие мыши, оглушенные черные кошки и удивленные горгульи.Все постепенно начали выбираться из укрытий.Когда осела пыль, а Estellan сделал всем черным кошкам искусственное дыхание, Зеленое Яблочко задала вопрос:- Estellan, а что с вами произошло?- Мы поехали арестовывать Архипа, но он сбежал. В его доме я нашел какую-то книгу и зачитал что-то оттуда. Видимо, после этого демоны в нас и вселились. Что дальше было я не помню, очнулся уже здесь.- Тебя всего перекорежило, а потом ты начал непрерывно читать и читать, - сказал один из бойцов. - Постепенно со всеми нами начало происходить то же самое. Те, в кого еще не вселились, пытались отобрать у тебя книгу, но ты вырывался и читал как одержимый.- Кстати, а книга где? Я вроде видела у тебя ее в руке, - спросила Зеленое Яблочко, - И где Arhip?Как выяснилось, Arhip вместе с книгой бесследно исчезли.- Куда он мог подеваться? - недоуменно спросил Скорпион, - выход всего один, да и тот перекрыт.- Смотрите туда - Лист Лавровый указал на дальнюю стену зала. Там было две двери. На каждой висела табличка.Подойдя поближе, все прочитали, что на них написано. На левой двери - "Темное прошлое", на правой - "Светлое будущее".- Думаю, разделяться нам не стоит. Так что надо выбрать, в какую дверь идти, - задумчиво произнес Estellan.- Я думаю в левую, - сказал Red Scorpion.- Лучше в правую, - не согласился Soul Master.- А может есть какой-то еще, более другой вариант? - подал голос Лист Лавровый.И в этот же момент между двух дверей появилась третья, с надписью "Более другой вариант".- Вот и решилась проблема! - обрадовался Лист Лавровый и первым вошел в дверь.Остальным ничего не оставалось, как последовать за ним.Никто не заметил надпись, сделанную мелким шрифтом: "Вы заходите сюда на свой страх и риск. Будьте предельно осторожны! Смерть может настигнуть вас в самые неожиданные моменты!"

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