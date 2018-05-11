Дело № 666/ АД. Бесы, маги и детективы. Часть 3 - Окончание

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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:20

Причина: Авторская стилистика сохранена

Arhip Просмотров: 66 Комментарии: 10 +8 Сегодня, 07:20 by

Они оказались посреди чистого поля.Ну, в смысле, справа - было чистое поле. Слева - чистое поле. Даже спереди было чистое поле. А вот сзади, как ни странно, тоже было чистое поле! А дверь, через которую они вошли, загадочным образом исчезла.А еще впереди находилась станция метро. Она так и называлась: "Чистое Поле". Возле входа сидели трое бомжей и разливали водку по пластиковым стаканчикам.- Лист Лавровый, доставай свой прибор, - сказала Зеленое Яблочко и через несколько секунд поспешно уточнила, - Прибор для поиска Архипа!- А он сломался во время битвы в катакомбах.- Может, у бомжей спросить, вдруг они Архипа видели? - подала идею Яблочко и направилась в сторону метро.- Здравствуйте! Я Зеленое Яблочко. Это - Red Scorpion, Soul Master, Лист Лавровый, Estellan и его группа захвата.- А мы бомжи! Ну, за знакомство! - бомжи чокнулись стаканчиками, выпили и занюхали Зеленым Яблочком.- Не надо мной водку занюхивать, - возмутилась Зеленое Яблочко. - Я стану вся занюханная!- А у нас закуска осталась? - спросил первый бомж.Второй бомж вытащил из кармана корку хлеба и поделил ее на три части.- Скатерть свежую постелите, у нас гости!Третий бомж разложил чистую газетку и положил на нее кусочки хлеба.- Наливайте!- А вы тут Архипа случаем не видели? - поинтересовался Soul Master.- Конечно, видели! - ответил третий бомж.- А куда он направился, случайно не знаете?- Знаем! Вам как рассказать: коротко или с подробностями?- Лучше коротко.- Значит, дело было так. Ночь, дождь льет. Ничего не видно. Волки воют: "У-у-у-у-у!" Ветер воет: "У-у-у-у-у!". Страшно, короче. А мы тут, значит, такие сидим. И тут, короче, из темноты Arhip появляется!- Ну, за Архипа!- А это точно Архип был? - уточнил Red Scorpion.- Точно, точно, - уверил второй бомж. - Мы еще тогда тоже засомневались: "А точно ли это Arhip?", а потом присмотрелись, в натуре - он! И вот, что нас смутило... Кстати, а у вас закуски нет?- Это сойдет? - Лист Лавровый достал из разгрузки коробочку.- Сухой паек номер 3, - прочитал первый бомж надпись на коробке. - Да, в натуре тема! Печеньки какие-то, консерва, варенье....- Это не варенье, а джем, - поправил Лист Лавровый.- Да какая разница. Завтра на пузырь поменяем. Ну, за Бабу Клаву! А ничего так, печеньки.- Это галеты. Так что там дальше было?- Ну, значит, выходит этот Архип. А мы смотрим и видим - кругом ливень, даже к нам под козырек заливает, а он даже не обмочился ни разу!- Может, "не промок"? - уточнил Soul Master.- Слушай, помолчи уже! Нам, наверное, виднее, чем он там под дождем занимался! Так вот. Подходит он, значит, к нам и спрашивает: "А как в библиотеку пройти?". А мы такие: "Пока пузырь нам не поставишь - ничего тебе не скажем". А он типа: "Да не вопрос, только скажите где купить". А мы ему: "Да тут всего одну остановку на метро. Как выйдешь - дорогу переходишь, а там сразу за библиотекой магазин". В общем, пошел он за водкой и не вернулся. А у вас еще этих печенек не осталось? Спасибо. Ну, за YuliaS!- Так он, значит, в метро вошел? - спросила Зеленое Яблочко.- Да туда попробуй сунься. Сразу за входом попрошайки накинутся. А что они не стащат - дальше гопники дежурят. Так что, денег на проезд не останется. А на турникетах вахтерша Ливерная Колбаса никого не пускает, а пулемет свой пристреляла так, что муха не проскочит. А если и повезет прорваться - дальше пикетчики стоят с плакатами. Протестуют и не пускают никого.- А против чего они протестуют?- Да против всего. То против повышения зарплаты, то против понижения, то против того, что уровень зарплаты не меняется. У них на плакатах написано: "Протестуем против...", а ниже уже они бумажки клеют и пишут против чего.- Так куда в итоге Arhip пошел?- А мы ему дорогу в обход показали. Обойдите станцию, там за ней, чуть дальше будет слева мусорный контейнер, а справа - грядка с помидорами. Проходите между ними и идете дальше в том же направлении. Минут через двадцать дойдете до следующей станции. Она так и называется: "Следующая".- Спасибо, - поблагодарила их Зеленое Яблочко. - Мы пошли.- Ну, за unknown06! - раздалось им вслед.Бомжи не обманули. Действительно, метров через двести за станцией обнаружились мусорный контейнер и грядка с помидорами.Однако, стоило только дойти до них, как неизвестно откуда вдруг появилось ужасное создание. Оно походило на гигантского осьминога с неимоверным количеством щупалец, с огромной головой красного цвета, с десятком красных глаз по всему периметру головы и огромной пастью с несколькими рядами острейших на вид зубов.- Доброе утро, - сказал монстр. - Я Чудовище, Прячущееся В Помидорах. А вы кто будете?Все поочередно представились.- Очень приятно, - ответило Чудовище, Прячущееся В Помидорах. - Я не ем незнакомых людей, поэтому предпочитаю сперва познакомиться, что бы знать, что ешь и грамотно составить меню.И тут же огромные щупальца оплели всю группу, а еще несколько щупалец отобрали все оружие и выбросили в мусорный контейнер.Чудовище достало блокнот и карандаш.- Сейчас я буду составлять меню, а вы пока можете меня поразвлекать. Анекдоты рассказывайте, или еще что. Книжку вслух мне почитайте, - одно из щупалец вытащило из контейнера книжку в мягкой обложке и протянуло ее Зеленому Яблочку.- Дарья Донцова! - в ужасе закричала Яблочко.- У меня полное собрание сочинений! - гордо сказало Чудовище, Прячущееся В Помидорах.- Я не буду это читать! И вам не советую. Прочтите что-нибудь более интеллектуальное. Например, этикетки от пивных бутылок.- Спасибо, учту.- Скажите, а Arhip вам не попадался? - спросил вдруг Red Scorpion.- Не помню. Сейчас посмотрю, - Чудовище достало из мусорки несколько закрытых трехлитровых банок с непонятным содержимым и принялось изучать надписи на них, продолжая при этом писать в блокноте.- Не Arhip. Тоже не Arhip. Нет, не он, не он, опять не он, снова не Arhip, нет, нет, не он... Не попадался.Через десять минут Чудовище закончило составлять меню и зачитало его вслух:- А можно меня на ужин? - робко попросил Soul Master.- Нет, нельзя.- А может, вместо нас вот это съедите? - Лист Лавровый с трудом дотянулся до кармана разгрузки и достал оттуда коробку сухпайка.- А что это? Сухой паек номер три, - прочитало Чудовище, Прячущееся В Помидорах. - Звучит вкусно. Что там? Печеньки, консерва какая-то, варенье. А что, неплохо.- То есть, не будете нас есть? - с надеждой спросил Estellan.- Конечно, буду. А сухой паек отдам бомжам. Надо же их как-то отблагодарить. Кстати, те, кого я в банки закатаю, потом напомните мне, когда я вас есть буду, чтобы я пустые банки не выкидывалo, а бомжам отдалo. Они очень просили.- А меня нельзя есть, я невкусная! - сказала Зеленое Яблочко.- Значит, съем с вареньем, - сказало Чудовище и приписало в блокноте: "Зеленое Яблочко с вареньем".- Это не варенье, а джем, - машинально поправил Лист Лавровый.Чудовище, Прячущееся В Помидорах исправило "варенье" на "джем".- До завтрака остался час, - взглянуло Чудовище на висящие на одном из щупалец наручные песочные часы. - Расскажите мне сказочку перед завтраком для поднятия аппетита.Оно подтянуло поближе к себе Red Scorpion и обняло вторым щупальцем:- Вот ты расскажи.- Ну, значит, сказочка, - прокашлялся Red Scorpion:- Красная Шапочка - вкусная, - сообщило Чудовище, - а пирожки у нее - отстой.- Ну вот как можно сожительствовать одновременно с семью карликами? - вновь вклинилось Чудовище. - Я бы такую даже есть не сталo бы. Неизвестно, что потом подхватишь.- Разбудите меня, когда сказка закончится, - попросил Лист Лавровый и зевнул.- Чудовище, Прячущееся В Помидорах, дай мне джем, - закричала Зеленое Яблочко.- Держи. А зачем он тебе?- Ешь меня скорей! - и Зеленое Яблочко принялось обмазывать себя джемом.- Сказка очень интересная. Пока не дослушаю никого есть не буду.- Да жри, тебе говорят. Не мучай меня!Зеленое Яблочко упала в обморок.Чудовище, Прячущееся В Помидорах начало зевать.Чудовище, Прячущееся В Помидорах закрыло все свои десять глаз и захрапело. Хватка егo щупалец ослабла.Лист Лавровый сделал глубокий выдох и выскользнул из ослабевшего щупальца.- Делайте как я и выбирайтесь, - закричал он, - только тихо, а то Чудовище разбудите.Все потихоньку освободились и принялись рыться в мусорке, собирая свое оружие.- Теперь быстро уходим к следующей станции метро, - скомандовала Зеленое Яблочко.Red Scorpion впал в какой-то ступор, и его пришлось тащить под руки двум бойцам группы захвата. Временами он произносил что-то вроде:- До свидания, восемьсот тридцатый мертвец!До метро они добрались довольно быстро, где-то на одна тысяча четвертом мертвеце. За метро, через дорогу, стояло два здания. На одном вывеска: "Библиотека", на другом: "Пиво, водка, самогон и прочая байда вразлив".- Что сперва проверим? - спросил Лист Лавровый.- Раз бомжи послали его за водкой значит, - алкогольный магазин, - высказала идею Зеленое Яблочко.- Но он-то шел в библиотеку! - не согласился Estellan. - Значит, там искать!- А может, он сперва зашел за водкой, а потом пошел в библиотеку? - предположил Soul Master.- Тогда он, тем более, уже в библиотеке! - настаивал Estellan.- А может, все еще в алкогольном?- Да что он там делает столько времени?- Ну мало ли. Вдруг там очередь большая. Или ему без паспорта не продают.- Я предлагаю сперва в алкогольный магазин. Поищем Архипа, а заодно проверим качество их продукции, - сказал Лист Лавровый.Все с ним дружно согласились.В магазине Лист Лавровый первым делом заказал себе разливного пива. Зеленое Яблочко заказала сидр. Estellan со своей группой предпочли водку.- Мне - коньяк, - попросил Soul Master продавца, который одновременно являлся барменом. - Red Scorpion, а ты что пить будешь?- До свидания, мальчик! - ответил Red Scorpion.- А ему - коктейль "До свидания, мальчик".На первый взгляд Архипа в магазине не обнаружилось. На второй взгляд - тоже. Даже спустя примерно сотню мертвецов Архипа так и не нашли, хотя облазили весь магазин, делая перерывы для употребления алкоголя.- Red Scorpion, скажи тост!- Здравствуй, одна тысяча сто восемьдесят девятый мертвец!- Хороший тост!- Простите, сидр закончился! - вдруг прохрипел бармен, которого Зеленое Яблочко нежно обнимала за горло двумя руками и уговаривала признаться в том, что он и есть замаскированный Arhip.- Больше искать смысла нет, идем в библиотеку, - сказала она, отпуская бармена.В библиотеке они подошли к стойке, за которой стояла библиотекарша с очаровательной улыбкой на половину лица (на левую половину), но не успели ничего спросить, как в библиотеку ворвалось Чудовище, Прячущееся В Помидорах.Распихав всех в стороны щупальцами, оно добралось до стойки и прорычало:- Дай мне подшивку этикеток от пивных бутылок за прошлый год!Пока библиотекарша выпучивала глаза на Чудовище, а затем впучивала их обратно, Estellan оглядел читальный зал.- Arhip тут, - прошептал он.Архип сидел за одним из столов и читал огромный фолиант, периодически записывая что-то в тетради.- Тихо подкрадываемся к нему и хватаем, - отдал команду Estellan своим бойцам группы захвата.Внезапно Red Scorpion очень громко сказал:- Здравствуй, одна тысяча двести пятьдесят пятый мертвец!Услышав его голос, Зеленое Яблочко выпустила из автомата длинную очередь в стену с плакатом "Соблюдайте тишину!" и упала в обморок.Чудовище, Прячущееся В Помидорах с криком: "Это безобразие! Я буду жаловаться!" - проглотило библиотекаршу.Arhip обернулся на шум, увидел надвигающуюся опасность и бросился к выходу. Лист Лавровый кинулся наперерез, но Архип отбросил его в сторону. Однако, этой задержки хватило, и он был схвачен бойцами группы захвата. Отчаянно отбиваясь, Arhip принялся читать заклинание открытия портала.Внезапно в животе у Чудовища, Прячущегося В Помидорах что-то громко забурчало, а затем из ее пасти вырвался поток слизи и визжащая библиотекарша, которая пролетела весь читальный зал и сбила с ног Архипа.Arhip вместе с держащими его бойцами заскользил по покрытому слизью полу прямо в открывшийся портал. Следом в портал попал Soul Master, который одной рукой успел схватить Архипа за ногу, а второй тащил за собой Зеленое Яблочко. Последним в закрывающийся портал запрыгнул Red Scorpion с криком:- До свидания, одна тысяча двести пятьдесят шестой мертвец!Портал привел их всех прямо в кабинет Полковника Летяги.- Это надо же было так облажаться! - схватился за голову Arhip. - Вот что значит - портал в спешке ставить!- Молодец, Зеленое Яблочко, справилась с заданием, - произнесла Летяга, - тебе - медаль и повышение в звании... Хотя, ты и так уже повысилась. Тогда - просто медаль.- Estellan, тебе - медаль и повышение в звании, - продолжила Летяга.- Soul Master, тебе - медаль и повышение в звании... Хотя, какое еще звание? Ты же не состоишь в штате. Медаль и почетную грамоту.- Ырка, тебе - медаль и бутылку коньяка. И хватит подбирать код на моем сейфе, коньяка там нет.- Kusi, тебе - медаль и лак для ногтей.Тут на пороге появилась ELEMAT.- Ты где пропадала? Дозвониться невозможно, - накинулась на нее Летяга.- Да я когда с вами по телефону говорила по поводу Листа Лаврового, одновременно белье развешивала сушиться. Случайно выронила телефон, он упал в тазик с водой, вместе с тазиком выпал из окна прямо под колеса грузовика, и у него сдох аккумулятор.- Ну ладно тогда. Тебе - медаль и мобильный телефон. Лист Лавровый, а ты арестован за то, что перешел на сторону Темных Сил.- Да я случайно, потом одумался и вернулся.- Ну тогда, тебе - тоже медаль и почетную грамоту. А Архипа заприте в камеру. Ну и ему медаль тоже.- Здравствуй, одна тысяча трехсотый мертвец! - напомнил о себе Red Scorpion.- Red Scorpion, и тебе - медаль и почетную грамоту. А теперь ступайте писать протоколы.- Мы немножко сильно устали, - пожаловалась Зеленое Яблочко, - может, завтра все напишем? А Red Scorpion вам пока сказку расскажет.- Люблю сказки, - обрадовалась Летяга. - Пусть рассказывает, идите отдыхайте.В эту же ночь камера, в которой сидел Архип, загорелась. Пожар был такой силы, что оплавилась железная дверь камеры. Архипа так и не нашли и решили, что от него остался только пепел.Однако, прошел слух, будто пожар устроил сам Arhip, чтобы замести следы, а сам сбежал через портал, однако, этот слух быстро пресекли. По официальной версии, пожар произошел из-за неисправной проводки, Arhip был объявлен погибшим, дело закрыто.Ырка все же подобрала код к сейфу, но коньяка там действительно не обнаружилось, только табельный пистолет Летяги. Ырка взяла пистолет и пошла грабить винный магазин.conjure one снял с дерева Tigger power. Он проходил мимо и не смог остаться безучастным к ее крикам о помощи.Серебряная пуля нашла на помойке раненую горгулью с подбитым крылом и лечила ее до тех пор, пока однажды ночью та ее чуть не съела (горгулья Серебряную пулю, а не наоборот).marzzz тоже нашла что-то необычное на этой помойке, но постеснялась об этом рассказывать. Однако, кто-то где-то что-то подсмотрел, кто-то подслушал, пошли слухи и помойка стала местом паломничества. Теперь Сделано_в_СССР с усиленным нарядом полиции круглосуточно охранял помойку от желающих тоже что-то там найти.Зеленое Яблочко получило еще одну медаль за поимку особо опасного маньяка, который воровал трусы во дворах с веревок, поджигал помойки и угонял велосипеды. В процессе задержания Зеленое Яблочко получило ранение, так как преступник был вооружен рогаткой с оптическим прицелом, стреляющей разрывными болтами.Бомжи притащили Чудовищу, Прячущемуся В Помидорах кучу этикеток от пивных, водочных, винных и прочих бутылок, и Чудовище сильно повысило свой интеллект (теперь IQ у нее стал положительным), но не остановилось на достигнутом и теперь читает комиксы.Soul Master сумел найти в сети и скачать фильм, который Arhip смотрел в Катакомбах Смерти, и просмотрел его целиком.Летяга дослушала сказку до конца и наградила себя орденом. Пистолета в сейфе на тот момент, к счастью, уже не было.Red Scorpion выпустил книгу под названием "Сказка про Мальчика". Книга разошлась тиражом в два экземпляра, один из которых купил он сам. А еще он стал часто выступать на детских утренниках, где рассказывал свою сказку, доводя детишек до истерики.С другими тоже произошло много чего интересного. Может, следующая история будет об этом.

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