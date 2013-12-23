Доброе Яблочко

Доброе ЯблочкоКогда у Зеленого Яблочка было хорошее настроение, она была очень доброй и всех жалела. Бывало, найдет на улице чей-нибудь труп и давай его жалеть. Долго так сидит и жалеет. Kusi ее от трупика оттащить пытается:
- Хватит его жалеть, - говорит Kusi. – У меня сердце кровью обливается, глядя, как ты над ним убиваешься, - Kusi тоже добрая была, но это уже другая история.
А Яблочко не оттаскивается:
- Не пойду никуда, буду сидеть здесь и плакать, уж больно мне трупик жалко, даже торт в горло не лезет, - и пуще прежнего плачет.
Tigger power к Яблочку подойдет, тоже от трупика оттащить пытается, а Яблочку и Tigger power тоже жалко (почему – не знаю, просто так жалко), и Сделано_в_СССР ей жалко, и HellDog, и Ливерную Колбасу. Estellan тоже жалко - у Тиля по четвергам лицо очень грустное. А Архипа увидит – так вообще разрыдается – как ему, мутанту, тяжело! Летяга в гости прилетит – Яблочко вроде и рада Летяге, но все равно плачет. А увидит Ликана – так вообще истерика у Яблочка: как же Ликану трудно : толпа редакторов на сайте, и никто работать не хочет, всех контролировать надо. Ырка придет, Яблочко сразу рыдает – жалко ей Крокозяблу, совсем не бережет себя. При виде Швиндлера рыдает – поседел, бедняга, раньше времени. Космонасть особо жалко - одна на орбите годами висит.
Вот так всех жалеть Яблочко могла долго, пока ее в психушку не заберут.
Вот такое вот Зеленое Яблочко хорошее и доброе.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:05
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:05 by ArhipПросмотров: 72Комментарии: 1
Ключевые слова: Доброта яблочко смех авторская история