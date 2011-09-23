Сказка без названия. Часть 2

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 14:02

Крокозябла Просмотров: 106 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 14:02 by

И пошли они втроем. Нескончаемо хлестал сильный дождь… Arhip решил продать зонт и купить водки, ведь зонт спасает от дождя только одного.Зонт обменяли в кибитке со всякой всячиной, хозяйкой которой была Tigger power. Она с радостью обменяла две бутылки водки (поскольку Ырка была уже пьяной) и полуторалитровую фляжку с волшебным нефильтрованным пивом на бумажный китайский зонтик Arhip.На перекрестке четырех дорог внимание веселой компании привлекла ведьма Летяга, которая что-то усиленно закапывала саперной лопаткой. На вопрос троицы, что она там делает, Летяга предложила им обменять их тысячу рублей на её «Всего доброго».После такого взаимовыгодного обмена, Arhip все же рискнул спросить дорогу к логову разбойника Red Scorpion. Летяга хитро прищурилась и сказала, что тысячи рублей для такого маловато. Ырка предложила оливье из кармана. Летяга быстро запихала оливье себе в рот и довольно заурчала:- Ну, касатики, уважили, а то копаю тут уже третий день, как проклятая, без отдыха, без продыха, без закуси…- Мадам, давайте ближе к делу! Где сыскать-то нам этого разбойника Red Scorpion? – подрыгивая ногой от нетерпения, спросил Arhip.- А живет он на самой вершине Самой Высокой Горы, в пещере Али-Бабы. Ну, он там рейдерский захват какой-то провернул… Короче! Долететь туда можно только на диких горгульях, которые живут в Каменном лесу. Ходу до леса - двадцать верст до речки, потом на лодке три часа на другой берег, оттуда три дня на собаках…- А побыстрее нельзя? – спросил Estellan, наблюдая, как Ырка пытается откопать то, что закапывала ведьма.- Можно, - прожевав последние крошки оливье, ответила Летяга, - вот тут 20 метров прямо и направо. Там табличка будет…- А он страшный, разбойник этот? – поинтересовалась Ырка.- Да не очень, - начала было говорить Летяга, но осеклась, увидев, что Ырка откопала терракотовую армию, мумию фараона Тутанхамона, ногу Чингисхана, скелет мегалодона, и продолжала дальше яростно раскапывать перекресток.- Ты что творишь, окаянная?! – заплакала Летяга, упав в грязь и вырывая на себе последние волосы, - я ж их закопала, чтоб проклятья снять, а ты…Ырка резко развернулась и, со словами «Кто здесь?», быстренько спихнула ногой свои раскопки в гигантский котлован. Затем, насвистывая «Тореадор», с невозмутимым видом стала бить палкой по огромной луже.- Ну мы, пожалуй, пойдем, - сказал Arhip Летяге, которая уже выдрала себе все волосы и пыталась укусить отбивавшегося от нее сапогом Estellan. - А то скоро совсем стемнеет…Летяга злобно зыркнула на троицу, что-то пробормотала, затем плюнула себе под ноги и исчезла. Ну, как исчезла? Закрыла глаза руками и с криками: «Меня не видно!» - убежала в чисто поле.А наши отважные герои тем временем подошли к Каменному Лесу. Почти на каждом дереве сидела стайка горгулий: одни вили гнездо, другие весело щебетали, перепрыгивая с дерева на дерево, третьи теребили свежепойманного бизона. Arhip достал телескопическую кочергу и попытался подцепить одну из горгулий, которая с любопытством разглядывала чужаков.- Цып, цып, цып, - подзывал Arhip, - ну, иди сюда. Estellan, чего она не идет? Ты ж у нас спец по живности, вот и придумай, как ее поймать.- Подманить ее надо чем-то съестным! - мудро изрек Estellan. С этими словами Ырка выгребла из карманов остатки оливье и переложила Estellan в руки. От вида и запаха салата Estellan снова стало плохо. Он хотел упасть навзничь, но водка изнутри подсказывала стоять до конца! На запах оливье тут же слетелась парочка молодых горгулий.Arhip ловко подцепил одну за ногу кочергой и, оседлав, взвалил на нее полуживого Estellan. Ырка же уцепилась за хвост горгульи и та, кряхтя и матерясь на древнегоргульском, полетела к вершине Самой Высокой Горы.

Ключевые слова: Ведьма водка оливье горгулья перекресток авторская история

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