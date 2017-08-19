История княжеского Дружинника X

История княжеского Дружинника XУтром следующего дня княжеский Дружинник проснулся в отличном настроении. Умывшись на речке и похвалив красоту Русалки, он плотно позавтракал оставленными под дверью пирожками и, запив их бутылкой молока, отправился в село.
Первым делом Ладислав разыскал девушку, что жаловалась ему на Ведьму. Слегка приукрасив рассказ о своём визите, княжеский Дружинник заверил её, что отныне никто ничего в копытца разливать не будет. От благодарности вежливо отказывался, но уйти без гостинцев не удалось.
Вернувшись в свою избу, Ладислав положил в карман вчерашнюю склянку со святой водой, убрал за пазуху кисет с табаком и взял в руки клубок, что оставила ему Баба-Яга. Выйдя на улицу, он бросил его на землю:
- Возвращайся к хозяйке.
Клубок подпрыгнул на месте и покатился через траву. Княжеский Дружинник перекрестился, не переставая удивляться и пошёл за ним следом.
Клубок сначала катился через поле, потом через берёзовую рощу вывел Ладислава к озеру.
- А ну, постой, - сказал он, остановившись и скидывая одежду, - Искупаюсь да дальше пойдём.
Забравшись в прохладную воду, Дружинник заплыл на середину озера, повернулся на спину и прикрыл глаза.
- Хорошо, - пробормотал он.
- Это кому как, - послышался знакомый голос, - Лежу себе на дне, дремлю, как вдруг вода зашумела. Глаза открыл, а надо мной… тьфу! срам-то какой!
Ладислав повернул голову и увидел Водяного, возмущённо пускающего пузыри.
- Прошу прощения, не ожидал. Как же вы из реки в озеро-то добрались?
- Ползком, - проворчал Водяной, - Ещё раз в озеро голый полезешь - не посмотрю, что Князем прислан - живо на дно утащу!
Княжеский Дружинник покраснел и быстро доплыл до берега.
- Ишь ты, какие мы нежные! - бормотал он, - Тоже мне!
Одевшись, Ладислав вновь велел клубку возвращаться к хозяйке и пошёл следом.
Добравшись до избушки на курьих ножках, Дружинник обошёл её кругом, хорошенько рассмотрев.
- Чуднó! - восхитился он, - Эй, бабуля! Принимай гостя дорогого!
Внутри избы сначала что-то заскрипело, а потом медленно открылась дверь.
- Чего надоть? - на пороге показалась Баба-Яга, - Ой. Чу! Русским духом… Ладиславушка! Ты что ль?
- Я, - улыбнулся Дружинник.
- Не признала! Совсем стара стала, ты уж не обессудь. Да ты заходи в дом, чего на улице-то стоять!
Ладислав зашёл в избу и сел на лавку за стол.
- Чаёчку? - спросила Яга, - Аль чего покрепче? У меня такая настойка на мухоморах есть - закачаешься! Если встанешь, конечно. Ступу-то нашёл?
Княжеский Дружинник молча вынул кисет с табаком. Нарочито медленно набивая трубку, он не моргая смотрел на Бабу-Ягу.
- Ты не заболел, Ладиславушка? Чегой-то взгляд у тебя такой болезный? Может жабку сушёную, для прочистки мозгов?
Дружинник набил трубку, раскурил её от огня свечи со стола и тяжело вздохнул.
- Сломала ты себе жизнь, бабуля, - с сочувствием сказал он, - Тебе бы ещё жить да жить спокойно, а оно смотри как повернулось.
- Чего это я сломала? - удивилась Яга, - Ты чего, служивый? Чего бы мне дальше-то не жить спокойно?
- Ну как чего? - Ладислав вынул лист бумаги, - Обман должностного лица - раз! Ложный донос - два! Преступный сговор с целью членовредительства - три! Мало?
- Не докажешь.
- А мне и не придётся. Я Князю письмо отправил - скоро сюда такой крестный ход придёт - закачаешься! Если встанешь, конечно.
- Э-э-э! - возмутилась Баба-Яга, - Ты с ума что ли сошёл, Ладиславушка? Да ты знаешь, что с нами со всеми будет?
- Очень надеюсь, что это будет, - фыркнул Дружинник, - Думать надо было, прежде чем меня в пещеру на сожжение отправлять.
- Так-то шутка была!
- Надеюсь, вы посмеялись от души. Теперь мой черёд.
Баба-Яга вздохнула, плюнула на пол и села на лавку.
- Твоя взяла. Чего хочешь?
- Меня не трогать, - быстро заговорил княжеский Дружинник, - И чтоб никаких шуток! Чуть что - даже разговаривать не буду, сразу Князю напишу.
- Да с радостью, - проворчала Яга, - Тебя трогать - себе дороже. Значит, договорились? Отзовёшь письмо?
- Отзову. Раз мы всё решили, я пойду.
Княжеский Дружинник встал из-за стола и направился к выходу. В дверях он остановился, задумавшись и повернулся к Яге.
- Вот ещё что, - сказал он, - Я к тебе Кота пришлю, жить у тебя будет. Он, конечно, не маленький, но и у тебя места не мало.
- Ну даже не знаю, - ехидно ответила Яга, - Как бы его случайно не съесть.
- Это ещё кто кого, - усмехнулся Ладислав, - Бывай, бабуля.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:02 by ЛетягаПросмотров: 35Комментарии: 1
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