История княжеского Дружинника X

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:02 by

Утром следующего дня княжеский Дружинник проснулся в отличном настроении. Умывшись на речке и похвалив красоту Русалки, он плотно позавтракал оставленными под дверью пирожками и, запив их бутылкой молока, отправился в село.Первым делом Ладислав разыскал девушку, что жаловалась ему на Ведьму. Слегка приукрасив рассказ о своём визите, княжеский Дружинник заверил её, что отныне никто ничего в копытца разливать не будет. От благодарности вежливо отказывался, но уйти без гостинцев не удалось.Вернувшись в свою избу, Ладислав положил в карман вчерашнюю склянку со святой водой, убрал за пазуху кисет с табаком и взял в руки клубок, что оставила ему Баба-Яга. Выйдя на улицу, он бросил его на землю:- Возвращайся к хозяйке.Клубок подпрыгнул на месте и покатился через траву. Княжеский Дружинник перекрестился, не переставая удивляться и пошёл за ним следом.Клубок сначала катился через поле, потом через берёзовую рощу вывел Ладислава к озеру.- А ну, постой, - сказал он, остановившись и скидывая одежду, - Искупаюсь да дальше пойдём.Забравшись в прохладную воду, Дружинник заплыл на середину озера, повернулся на спину и прикрыл глаза.- Хорошо, - пробормотал он.- Это кому как, - послышался знакомый голос, - Лежу себе на дне, дремлю, как вдруг вода зашумела. Глаза открыл, а надо мной… тьфу! срам-то какой!Ладислав повернул голову и увидел Водяного, возмущённо пускающего пузыри.- Прошу прощения, не ожидал. Как же вы из реки в озеро-то добрались?- Ползком, - проворчал Водяной, - Ещё раз в озеро голый полезешь - не посмотрю, что Князем прислан - живо на дно утащу!Княжеский Дружинник покраснел и быстро доплыл до берега.- Ишь ты, какие мы нежные! - бормотал он, - Тоже мне!Одевшись, Ладислав вновь велел клубку возвращаться к хозяйке и пошёл следом.Добравшись до избушки на курьих ножках, Дружинник обошёл её кругом, хорошенько рассмотрев.- Чуднó! - восхитился он, - Эй, бабуля! Принимай гостя дорогого!Внутри избы сначала что-то заскрипело, а потом медленно открылась дверь.- Чего надоть? - на пороге показалась Баба-Яга, - Ой. Чу! Русским духом… Ладиславушка! Ты что ль?- Я, - улыбнулся Дружинник.- Не признала! Совсем стара стала, ты уж не обессудь. Да ты заходи в дом, чего на улице-то стоять!Ладислав зашёл в избу и сел на лавку за стол.- Чаёчку? - спросила Яга, - Аль чего покрепче? У меня такая настойка на мухоморах есть - закачаешься! Если встанешь, конечно. Ступу-то нашёл?Княжеский Дружинник молча вынул кисет с табаком. Нарочито медленно набивая трубку, он не моргая смотрел на Бабу-Ягу.- Ты не заболел, Ладиславушка? Чегой-то взгляд у тебя такой болезный? Может жабку сушёную, для прочистки мозгов?Дружинник набил трубку, раскурил её от огня свечи со стола и тяжело вздохнул.- Сломала ты себе жизнь, бабуля, - с сочувствием сказал он, - Тебе бы ещё жить да жить спокойно, а оно смотри как повернулось.- Чего это я сломала? - удивилась Яга, - Ты чего, служивый? Чего бы мне дальше-то не жить спокойно?- Ну как чего? - Ладислав вынул лист бумаги, - Обман должностного лица - раз! Ложный донос - два! Преступный сговор с целью членовредительства - три! Мало?- Не докажешь.- А мне и не придётся. Я Князю письмо отправил - скоро сюда такой крестный ход придёт - закачаешься! Если встанешь, конечно.- Э-э-э! - возмутилась Баба-Яга, - Ты с ума что ли сошёл, Ладиславушка? Да ты знаешь, что с нами со всеми будет?- Очень надеюсь, что это будет, - фыркнул Дружинник, - Думать надо было, прежде чем меня в пещеру на сожжение отправлять.- Так-то шутка была!- Надеюсь, вы посмеялись от души. Теперь мой черёд.Баба-Яга вздохнула, плюнула на пол и села на лавку.- Твоя взяла. Чего хочешь?- Меня не трогать, - быстро заговорил княжеский Дружинник, - И чтоб никаких шуток! Чуть что - даже разговаривать не буду, сразу Князю напишу.- Да с радостью, - проворчала Яга, - Тебя трогать - себе дороже. Значит, договорились? Отзовёшь письмо?- Отзову. Раз мы всё решили, я пойду.Княжеский Дружинник встал из-за стола и направился к выходу. В дверях он остановился, задумавшись и повернулся к Яге.- Вот ещё что, - сказал он, - Я к тебе Кота пришлю, жить у тебя будет. Он, конечно, не маленький, но и у тебя места не мало.- Ну даже не знаю, - ехидно ответила Яга, - Как бы его случайно не съесть.- Это ещё кто кого, - усмехнулся Ладислав, - Бывай, бабуля.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник баба яга водяной не такая сказка

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