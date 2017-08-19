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Сказки

История княжеского Дружинника X

Утром следующего дня княжеский Дружинник проснулся в отличном настроении. Умывшись на речке и похвалив красоту Русалки, он плотно позавтракал оставленными под дверью пирожками и, запив их бутылкой молока, отправился в село.

Первым делом Ладислав разыскал девушку, что жаловалась ему на Ведьму. Слегка приукрасив рассказ о своём визите, княжеский Дружинник заверил её, что отныне никто ничего в копытца разливать не будет. От благодарности вежливо отказывался, но уйти без гостинцев не удалось.

Вернувшись в свою избу, Ладислав положил в карман вчерашнюю склянку со святой водой, убрал за пазуху кисет с табаком и взял в руки клубок, что оставила ему Баба-Яга. Выйдя на улицу, он бросил его на землю:

- Возвращайся к хозяйке.

Клубок подпрыгнул на месте и покатился через траву. Княжеский Дружинник перекрестился, не переставая удивляться и пошёл за ним следом.

Клубок сначала катился через поле, потом через берёзовую рощу вывел Ладислава к озеру.

- А ну, постой, - сказал он, остановившись и скидывая одежду, - Искупаюсь да дальше пойдём.

Забравшись в прохладную воду, Дружинник заплыл на середину озера, повернулся на спину и прикрыл глаза.

- Хорошо, - пробормотал он.

- Это кому как, - послышался знакомый голос, - Лежу себе на дне, дремлю, как вдруг вода зашумела. Глаза открыл, а надо мной… тьфу! срам-то какой!

Ладислав повернул голову и увидел Водяного, возмущённо пускающего пузыри.

- Прошу прощения, не ожидал. Как же вы из реки в озеро-то добрались?

- Ползком, - проворчал Водяной, - Ещё раз в озеро голый полезешь - не посмотрю, что Князем прислан - живо на дно утащу!

Княжеский Дружинник покраснел и быстро доплыл до берега.

- Ишь ты, какие мы нежные! - бормотал он, - Тоже мне!

Одевшись, Ладислав вновь велел клубку возвращаться к хозяйке и пошёл следом.

Добравшись до избушки на курьих ножках, Дружинник обошёл её кругом, хорошенько рассмотрев.

- Чуднó! - восхитился он, - Эй, бабуля! Принимай гостя дорогого!

Внутри избы сначала что-то заскрипело, а потом медленно открылась дверь.

- Чего надоть? - на пороге показалась Баба-Яга, - Ой. Чу! Русским духом… Ладиславушка! Ты что ль?

- Я, - улыбнулся Дружинник.

- Не признала! Совсем стара стала, ты уж не обессудь. Да ты заходи в дом, чего на улице-то стоять!


Ладислав зашёл в избу и сел на лавку за стол.

- Чаёчку? - спросила Яга, - Аль чего покрепче? У меня такая настойка на мухоморах есть - закачаешься! Если встанешь, конечно. Ступу-то нашёл?

Княжеский Дружинник молча вынул кисет с табаком. Нарочито медленно набивая трубку, он не моргая смотрел на Бабу-Ягу.

- Ты не заболел, Ладиславушка? Чегой-то взгляд у тебя такой болезный? Может жабку сушёную, для прочистки мозгов?

Дружинник набил трубку, раскурил её от огня свечи со стола и тяжело вздохнул.

- Сломала ты себе жизнь, бабуля, - с сочувствием сказал он, - Тебе бы ещё жить да жить спокойно, а оно смотри как повернулось.

- Чего это я сломала? - удивилась Яга, - Ты чего, служивый? Чего бы мне дальше-то не жить спокойно?

- Ну как чего? - Ладислав вынул лист бумаги, - Обман должностного лица - раз! Ложный донос - два! Преступный сговор с целью членовредительства - три! Мало?

- Не докажешь.

- А мне и не придётся. Я Князю письмо отправил - скоро сюда такой крестный ход придёт - закачаешься! Если встанешь, конечно.

- Э-э-э! - возмутилась Баба-Яга, - Ты с ума что ли сошёл, Ладиславушка? Да ты знаешь, что с нами со всеми будет?

- Очень надеюсь, что это будет, - фыркнул Дружинник, - Думать надо было, прежде чем меня в пещеру на сожжение отправлять.

- Так-то шутка была!

- Надеюсь, вы посмеялись от души. Теперь мой черёд.

Баба-Яга вздохнула, плюнула на пол и села на лавку.

- Твоя взяла. Чего хочешь?

- Меня не трогать, - быстро заговорил княжеский Дружинник, - И чтоб никаких шуток! Чуть что - даже разговаривать не буду, сразу Князю напишу.

- Да с радостью, - проворчала Яга, - Тебя трогать - себе дороже. Значит, договорились? Отзовёшь письмо?

- Отзову. Раз мы всё решили, я пойду.

Княжеский Дружинник встал из-за стола и направился к выходу. В дверях он остановился, задумавшись и повернулся к Яге.

- Вот ещё что, - сказал он, - Я к тебе Кота пришлю, жить у тебя будет. Он, конечно, не маленький, но и у тебя места не мало.

- Ну даже не знаю, - ехидно ответила Яга, - Как бы его случайно не съесть.

- Это ещё кто кого, - усмехнулся Ладислав, - Бывай, бабуля.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:02 by ЛетягаПросмотров: 35Комментарии: 1
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Ключевые слова: Княжеский дружинник баба яга водяной не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:44
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Вот и кота пристроили в добрые руки.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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