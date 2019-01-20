История княжеского Дружинника III

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 2 +5 Вчера, 19:07 by

Очнулся Дружинник уже засветло и первым делом выглянул в окно.- Привиделось, - пробормотал он, - Оно и понятно, откуда бы…Он прошёл по комнате, разминая затёкшую спину и вспоминая подробности вчерашнего дня.- Вы бы записывали, уважаемый, - в дверях стоял высокий человек с насмешливым выражением лица, - Со слов. Проще будет работать.- Хорошая идея, - согласился Ладислав и вздрогнул, - Так, погоди! Что за чертовщина? Мысли мои читаешь, что ли?- Как можно? - высокий человек выглядел оскорблённым, - Сам бормочет под нос, а я, выходит, читаю?Дружинник виновато развёл руками и сел за стол.- Прошу простить. Не выспался совсем, сам не замечаю, что говорю, а что думаю. Вы по делу?- Да! - высокий человек закивал и сел напротив, - Понимаете ли, у меня пропал кот.- Кот? - Ладислав внимательно посмотрел на собеседника, - И позвольте спросить - а где вы взяли стул?- Какой стул?- На котором вы сидите.- Я его нигде не брал, он здесь и стоял.- Разве?- Не считаете ли вы, что я его вынул из кармана? - усмехнулся высокий человек.- Нет, но, - Дружинник вытер лоб, - Просто мне казалось, что его не было. Хотя, вероятнее, я его просто не заметил. Вернёмся к коту. Вы говорите, что он пропал?- Натурально! Ночью он был, а утром как не бывало!- Может быть он ушёл по своим кошачьим делам?- В этом-то и проблема! - высокий человек встал и принялся ходить туда-сюда, - Если бы он не отправился по своим делам, я бы и не переживал. Но ведь он такой проказник - за ним нужен глаз да глаз! Понимаете меня?Дружинник ничего не понимал, но кивнул, сделав очень серьёзное выражение лица.- Я знал, что обратился по адресу! - высокий человек схватил Ладислава за руку, - По вам сразу видно, что вы не успокоитесь, пока не поможете попавшему в беду!- Помогу, - Дружинник откашлялся, смутившись, - Опишите вашего кота.- Это совершенно ни к чему, я вас уверяю! Когда вы его увидите, вы сразу поймёте, что это он. Но не смею вас больше задерживать, вам же ещё ступу искать.Высокий человек огляделся по сторонам и выудил из-за пазухи пачку бумажных листов.- Извольте взять принять в знак моей благодарности, - сказал он, положив бумагу на край стола, - Я вернусь сразу же, как найдёте моего кота. Всего!Дружинник и слова не успел вставить, как высокий человек, поклонившись, быстро ушёл.- Может в это село умалишённых ссылали? - размышлял он, убрав бумагу в ящик стола, - А что, похоже.Его взгляд упал на клубок, оставленный Бабой-Ягой.- Проверить стоит, - Дружинник решительно встал со стула, - Может у неё и правда ступу украли. Умалишённая али нет, а воровать у неё всё равно недопустимо.Положив клубок в карман, надеясь вернуть его при случае, Дружинник вышел из дома и направился прямиком к реке, чтобы умыться перед началом работы.Спустившись к реке, Дружиннику на секунду показалось, что ему из кустов машет лапой огромный чёрный кот.- Похмелье-то какое долгое, - Ладислав зажмурился, набрал в руки воды и плеснул в лицо, - Так и самому с ума сойти недолго.Он повернулся к кустам, но никакого кота там не было. Довольно улыбнувшись, Дружинник ещё раз умыл лицо и потянулся на солнышке.- Купаться пришёл? - из камыша показалось милое девичье личико.- Что? Ой, - Ладислав растерялся, - А ты чего это? Вода же холодная! Вон губы синие уже какие!Девица улыбнулась и подплыла поближе.- Недавно у нас, да?- Недавно. Вчера приехал.- Так и подумала. Местные-то все знают, что я всегда в воде.Дружинник хотел было спросить насчёт зимы, но решил промолчать. Он где-то слышал, что умалишённых лучше не провоцировать.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник кот ступа не такая сказка

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