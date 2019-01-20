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Сказки

История княжеского Дружинника III

Очнулся Дружинник уже засветло и первым делом выглянул в окно.

- Привиделось, - пробормотал он, - Оно и понятно, откуда бы…

Он прошёл по комнате, разминая затёкшую спину и вспоминая подробности вчерашнего дня.

- Вы бы записывали, уважаемый, - в дверях стоял высокий человек с насмешливым выражением лица, - Со слов. Проще будет работать.

- Хорошая идея, - согласился Ладислав и вздрогнул, - Так, погоди! Что за чертовщина? Мысли мои читаешь, что ли?

- Как можно? - высокий человек выглядел оскорблённым, - Сам бормочет под нос, а я, выходит, читаю?

Дружинник виновато развёл руками и сел за стол.

- Прошу простить. Не выспался совсем, сам не замечаю, что говорю, а что думаю. Вы по делу?

- Да! - высокий человек закивал и сел напротив, - Понимаете ли, у меня пропал кот.

- Кот? - Ладислав внимательно посмотрел на собеседника, - И позвольте спросить - а где вы взяли стул?

- Какой стул?

- На котором вы сидите.

- Я его нигде не брал, он здесь и стоял.

- Разве?

- Не считаете ли вы, что я его вынул из кармана? - усмехнулся высокий человек.

- Нет, но, - Дружинник вытер лоб, - Просто мне казалось, что его не было. Хотя, вероятнее, я его просто не заметил. Вернёмся к коту. Вы говорите, что он пропал?

- Натурально! Ночью он был, а утром как не бывало!

- Может быть он ушёл по своим кошачьим делам?

- В этом-то и проблема! - высокий человек встал и принялся ходить туда-сюда, - Если бы он не отправился по своим делам, я бы и не переживал. Но ведь он такой проказник - за ним нужен глаз да глаз! Понимаете меня?

Дружинник ничего не понимал, но кивнул, сделав очень серьёзное выражение лица.

- Я знал, что обратился по адресу! - высокий человек схватил Ладислава за руку, - По вам сразу видно, что вы не успокоитесь, пока не поможете попавшему в беду!

- Помогу, - Дружинник откашлялся, смутившись, - Опишите вашего кота.

- Это совершенно ни к чему, я вас уверяю! Когда вы его увидите, вы сразу поймёте, что это он. Но не смею вас больше задерживать, вам же ещё ступу искать.

Высокий человек огляделся по сторонам и выудил из-за пазухи пачку бумажных листов.

- Извольте взять принять в знак моей благодарности, - сказал он, положив бумагу на край стола, - Я вернусь сразу же, как найдёте моего кота. Всего!

Дружинник и слова не успел вставить, как высокий человек, поклонившись, быстро ушёл.

- Может в это село умалишённых ссылали? - размышлял он, убрав бумагу в ящик стола, - А что, похоже.

Его взгляд упал на клубок, оставленный Бабой-Ягой.

- Проверить стоит, - Дружинник решительно встал со стула, - Может у неё и правда ступу украли. Умалишённая али нет, а воровать у неё всё равно недопустимо.

Положив клубок в карман, надеясь вернуть его при случае, Дружинник вышел из дома и направился прямиком к реке, чтобы умыться перед началом работы.

Спустившись к реке, Дружиннику на секунду показалось, что ему из кустов машет лапой огромный чёрный кот.

- Похмелье-то какое долгое, - Ладислав зажмурился, набрал в руки воды и плеснул в лицо, - Так и самому с ума сойти недолго.

Он повернулся к кустам, но никакого кота там не было. Довольно улыбнувшись, Дружинник ещё раз умыл лицо и потянулся на солнышке.

- Купаться пришёл? - из камыша показалось милое девичье личико.

- Что? Ой, - Ладислав растерялся, - А ты чего это? Вода же холодная! Вон губы синие уже какие!

Девица улыбнулась и подплыла поближе.

- Недавно у нас, да?

- Недавно. Вчера приехал.

- Так и подумала. Местные-то все знают, что я всегда в воде.

Дружинник хотел было спросить насчёт зимы, но решил промолчать. Он где-то слышал, что умалишённых лучше не провоцировать.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 19:07 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Княжеский дружинник кот ступа не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 19:39
+3
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Комментариев: 510
Это был кот Баюн, похоже))+++
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#2 написал: Серебряная пуля
Вчера, 19:59
+2
Онлайн
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Публикаций: 90
Комментариев: 5 832
По искавшему может даже Бегемот.++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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