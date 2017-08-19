История княжеского Дружинника IX

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- Гой еси, добрый молодец! - крикнул княжеский Дружинник, заметив на тропе человека с двумя вёдрами в руках, - Куда путь держишь?Молодец остановился, повернув к Ладиславу скучающее лицо.- По воду отправили, - ответил он, поклонившись, - Сами в избе целыми днями сидят, баклуши бьют, а меня гоняют туда-сюда. То воды им принеси, то дров наруби. А вы, стало быть, Дружинник наш?- Он самый. А кто, говоришь, тебя гоняет туда сюда?Молодец поставил вёдра на землю и, зевая, потянулся.- Невестки. Братцы-то мои то в поле работают, то в город катаются, а я за всех отдувайся. А вы куда спешите?- К Ведьме, - серьёзно ответил Ладислав, - Жалоба на неё поступила, мол, зелья разные варит да молодцев в козлят превращает.- А зачем? - молодец подхватил вёдра и зашагал по тропе.Ладислав задумчиво почесал затылок, пожал плечами и пошёл следом.- Кто ж её разберёт, - наконец, ответил он, - Поди пойми её злодейские мотивы. Где болото знаешь?- Как не знать! По тропе до большого камня дойдём - от него направо.Дойдя до камня, Ладислав попрощался с молодцем, перекрестился и свернул с тропы, сжав в кармане склянку со святой водой.К вечеру он добрался до одинокой чёрной избушки, над которой кружили вороны. Дружинник поправил одежду, выдохнул и постучал в дверь.- Не заперто!Ладислав толкнул дверь, выругался и потянул её на себя. Из угла избушки на него смотрела молодая красивая женщина с книгой в руках.- Добрый вечер! - княжеский Дружинник поклонился, - Я, наверное, ошибся адресом.- А кого вы ищете? - поинтересовалась женщина.- Ведьму. Знаете, такая старая, сморщенная…Женщина надула губы, отложив книгу.- И ничего я не старая и не сморщенная, - с обидой сказала она, - Что за люди! Раз лицо за капюшоном скрыто, так сразу старуха! Я, между прочим, не по своему желанию это делаю, форма одежды у нас такая. Да вы проходите, садитесь. Чаю?Ладислав послушно прошёл и сел на лавку.- Чаю, - задумчиво кивнул он, - Так вы Ведьма?- Она самая, - Ведьма ослепительно улыбнулась, - А вы княжеский Дружинник?- Так точно, - Дружинник пригладил волосы, - Ладислав Безсонов, к вашим услугам!- Надеюсь не понадобятся. Молока?- Да, пожалуйста.Ведьма поставила чашку перед Дружинником и села напротив.- Так что вас ко мне привело?- Жалоба на вас поступила, - Ладислав вспомнил, зачем пришёл, - Будто вы добрых молодцев в козлят превращаете. Было такое?- Было, - кивнула Ведьма, - Только не так, как вам сказали. Видите ли, я проводила эксперимент, целью которого было определить уровень интеллекта жителей села.- Чего? Это как ещё?- Очень просто. Я разливала различные превращающие зелья в следы от копыт разных животных. Рядом ставила табличку, мол, не пей - козлёночком, телёночком или поросёночком станешь.- Странный способ, - усмехнулся Ладислав, - Вот я вроде не дурак, а всё равно бы испил водицы, чтобы проверить, правда это или нет. Исключительно из интереса.- Даже учитывая то, среди кого вы находитесь? - улыбнулась Ведьма.- В таком случае, пожалуй, нет, не стал бы.- Вот! Были, конечно, те, кто всё же испил водицы. Это те, чьё любопытство сильнее голоса разума. Не сказать, что они глупые, но и умными не назовёшь. Но есть один молодой человек, который испил водицы трижды, представляете?- Встречал его, - кивнул Дружинник, - По просьбе его сестры к вам пришёл. Я же грешным делом решил, что вы это всё ради собственной забавы делаете.- Как можно! - возмутилась Ведьма, - У меня исключительно научный интерес! Но могу вас успокоить - эксперимент завершён, больше никто ни в кого превращаться не будет.Дружинник встал с лавки и поклонился.- В таком случае прошу прощения за беспокойство, - сказал он, - И благодарю за чай.- Ничего страшного. Всегда рада поговорить с умным человеком.Ладислав довольно заулыбался и выпятил грудь.- Пойду я, пожалуй. Время уже позднее, а мне ещё всё записать нужно. Всего доброго!Ведьма закрыла за Дружинником дверь, дождалась, пока его шаги стихнут и шумно выдохнула, превращаясь из красивой женщины в сморщенную старуху.- Чего только не придумаешь со страху, - пробормотала она, - Кто ж тебя научил воды в церкви набрать-то?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник ведьма эксперимент не такая сказка

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