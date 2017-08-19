Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

История княжеского Дружинника IX

- Гой еси, добрый молодец! - крикнул княжеский Дружинник, заметив на тропе человека с двумя вёдрами в руках, - Куда путь держишь?

Молодец остановился, повернув к Ладиславу скучающее лицо.

- По воду отправили, - ответил он, поклонившись, - Сами в избе целыми днями сидят, баклуши бьют, а меня гоняют туда-сюда. То воды им принеси, то дров наруби. А вы, стало быть, Дружинник наш?

- Он самый. А кто, говоришь, тебя гоняет туда сюда?

Молодец поставил вёдра на землю и, зевая, потянулся.

- Невестки. Братцы-то мои то в поле работают, то в город катаются, а я за всех отдувайся. А вы куда спешите?

- К Ведьме, - серьёзно ответил Ладислав, - Жалоба на неё поступила, мол, зелья разные варит да молодцев в козлят превращает.

- А зачем? - молодец подхватил вёдра и зашагал по тропе.

Ладислав задумчиво почесал затылок, пожал плечами и пошёл следом.

- Кто ж её разберёт, - наконец, ответил он, - Поди пойми её злодейские мотивы. Где болото знаешь?

- Как не знать! По тропе до большого камня дойдём - от него направо.

Дойдя до камня, Ладислав попрощался с молодцем, перекрестился и свернул с тропы, сжав в кармане склянку со святой водой.

К вечеру он добрался до одинокой чёрной избушки, над которой кружили вороны. Дружинник поправил одежду, выдохнул и постучал в дверь.

- Не заперто!

Ладислав толкнул дверь, выругался и потянул её на себя. Из угла избушки на него смотрела молодая красивая женщина с книгой в руках.

- Добрый вечер! - княжеский Дружинник поклонился, - Я, наверное, ошибся адресом.

- А кого вы ищете? - поинтересовалась женщина.

- Ведьму. Знаете, такая старая, сморщенная…

Женщина надула губы, отложив книгу.

- И ничего я не старая и не сморщенная, - с обидой сказала она, - Что за люди! Раз лицо за капюшоном скрыто, так сразу старуха! Я, между прочим, не по своему желанию это делаю, форма одежды у нас такая. Да вы проходите, садитесь. Чаю?

Ладислав послушно прошёл и сел на лавку.

- Чаю, - задумчиво кивнул он, - Так вы Ведьма?

- Она самая, - Ведьма ослепительно улыбнулась, - А вы княжеский Дружинник?


- Так точно, - Дружинник пригладил волосы, - Ладислав Безсонов, к вашим услугам!

- Надеюсь не понадобятся. Молока?

- Да, пожалуйста.

Ведьма поставила чашку перед Дружинником и села напротив.

- Так что вас ко мне привело?

- Жалоба на вас поступила, - Ладислав вспомнил, зачем пришёл, - Будто вы добрых молодцев в козлят превращаете. Было такое?

- Было, - кивнула Ведьма, - Только не так, как вам сказали. Видите ли, я проводила эксперимент, целью которого было определить уровень интеллекта жителей села.

- Чего? Это как ещё?

- Очень просто. Я разливала различные превращающие зелья в следы от копыт разных животных. Рядом ставила табличку, мол, не пей - козлёночком, телёночком или поросёночком станешь.

- Странный способ, - усмехнулся Ладислав, - Вот я вроде не дурак, а всё равно бы испил водицы, чтобы проверить, правда это или нет. Исключительно из интереса.

- Даже учитывая то, среди кого вы находитесь? - улыбнулась Ведьма.

- В таком случае, пожалуй, нет, не стал бы.

- Вот! Были, конечно, те, кто всё же испил водицы. Это те, чьё любопытство сильнее голоса разума. Не сказать, что они глупые, но и умными не назовёшь. Но есть один молодой человек, который испил водицы трижды, представляете?

- Встречал его, - кивнул Дружинник, - По просьбе его сестры к вам пришёл. Я же грешным делом решил, что вы это всё ради собственной забавы делаете.

- Как можно! - возмутилась Ведьма, - У меня исключительно научный интерес! Но могу вас успокоить - эксперимент завершён, больше никто ни в кого превращаться не будет.

Дружинник встал с лавки и поклонился.

- В таком случае прошу прощения за беспокойство, - сказал он, - И благодарю за чай.

- Ничего страшного. Всегда рада поговорить с умным человеком.

Ладислав довольно заулыбался и выпятил грудь.

- Пойду я, пожалуй. Время уже позднее, а мне ещё всё записать нужно. Всего доброго!

Ведьма закрыла за Дружинником дверь, дождалась, пока его шаги стихнут и шумно выдохнула, превращаясь из красивой женщины в сморщенную старуху.

- Чего только не придумаешь со страху, - пробормотала она, - Кто ж тебя научил воды в церкви набрать-то?



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 12:55 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Княжеский дружинник ведьма эксперимент не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:39
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2619|-1)
Публикаций: 1 566
Комментариев: 9 772
laughing чего только не придумаешь со страху...)))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.