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Сказки

История княжеского Дружинника VI

Княжеский Дружинник открыл глаза и попытался встать.

- Очнулся? Ну и напугал же ты меня!

- Я? - усмехнулся Ладислав, вставая на ноги и отряхиваясь, - Напугал тебя?

- Конечно, - дракон кивнул всеми тремя головами, - Не каждый день у меня тут люди без чувств падают. А если бы ты головой ударился?

Дружинник внимательно осмотрелся в поисках выхода.

- Он в той стороне, - подсказал дракон, указав лапой направление, - Факел возьми, у входа оставишь. Я потом заберу.

- Я могу уйти? - удивился Ладислав.

- Можешь, конечно, что тебе тут делать?

- Ну я тогда пойду, да?

Дракон кивнул и помахал ему лапой. Дружинник взял в руку факел и осторожно направился в сторону выхода. Пройдя несколько шагов, он остановился и повернулся к дракону.

- А ты настоящий? Не мерещишься мне?

- Могу ущипнуть, - предложил дракон.

- Не надо, - испугался Ладислав, - На слово поверю. Ну дела!

- Недавно у нас?

Княжеский Дружинник кивнул и рассказал дракону как попал в село, как к нему пожаловала Баба-Яга и как он отправился Кощея искать.

- Вот я и пришёл в эту пещеру, - закончил он рассказ, - Что угодно тут найти ожидал, но никак не чу… Тебя.

- Место у нас необычное, - заговорил дракон, - Избушка тебе не померещилась, Яга в ней давно живёт. В реке ты Русалку встретил, а с Кощеем Водяной был. Мы, братец, нечистью называемся. Здесь полно всяких разных: духи, мертвецы, ведьмы и даже черти наведываются. Это не считая всяких других существ. Тоже, к твоему сожалению, нечистых.

- А люди? - спросил Ладислав, - Люди-то как тут живут?

- Привыкли уже. Да их и не особо-то часто наши беспокоят, всё же Богатыри тут, пусть и немного, но есть.

Княжеский Дружинник сел на пол пещеры и обхватил голову руками.

- Но, как видишь, не все такие уж и злые, - улыбнулся дракон, - Ну чего ты?


- Ступу, как я понимаю, никто не крал? - спросил Ладислав, не поднимая головы.

- Верно. Нужно совсем дураком быть, чтобы у Бабы-Яги воровать. Тут дело просто в том, что ты никогда ни о ком из нас не слыхал, а значит над тобой можно пошутить или с ума свести.

- Пошутить?

- Пошутить, - подтвердил дракон, - Вот Яга тебя отправила к Кощею, а Кощей тебя отправил ко мне в пещеру. Если бы ты говорить не начал, я бы, как твои шаги услыхал, на всякий случай огнём бы дыхнул.

Дружинник побледнел и вытер намокший лоб.

- И это смешно?

- Вообще да, - признался дракон, - Даже очень. Представь, ты заходишь в пещеру, ни о чём таком не думая и вдруг сгораешь дотла! Ой, не могу!

Он обхватил лапами живот и затрясся от хохота.

- А раз ты меня не спалил, они и дальше будут надо мной шутить? - спросил Ладислав.

- Верно. Или шутить или с ума сведут. Могут тебя приворотным зельем напоить, будешь старому пню или лопате в любви признаваться.

- И когда им надоест?

- Никогда, - развёл лапами дракон, - Будут продолжать, пока в могилу не загонят. Так что мой тебе совет: беги отсюда, пока не поздно.

- Нельзя мне сбегать, - вздохнул Ладислав, - Князь сказал следить за порядком, значит буду следить за порядком, пока смогу.

Он поднялся на ноги и направился к выходу из пещеры.

- Ишь какой! - усмехнулся дракон, - Ну раз сбегать не собираешься, завтра вечером ко мне зайди, я тебе ещё про наше село расскажу. Только сначала крикни, что это ты, чтоб я тебя не спалил случайно. Как тебя звать?

- Ладислав Безсонов.

- А я Змей Горыныч. Можешь называть просто Горынычем, так проще.

Домой Ладислав вернулся уже к вечеру и первым делом растопил печку. Крепко заперев дверь, он открыл ящик стола, вынул из него кисет и трубку. Неумело набив её табаком, Ладислав взял один из листов бумаги, подпалил его от огня в печи и раскурил трубку, краснея и кашляя.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:37 by ЛетягаПросмотров: 35Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Княжеский дружинник Горыныч пещера трубка не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:22
0
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Комментариев: 9 772
Вот такие вот шутники, эта нечисть.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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