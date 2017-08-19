История княжеского Дружинника VI

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:37 by

Княжеский Дружинник открыл глаза и попытался встать.- Очнулся? Ну и напугал же ты меня!- Я? - усмехнулся Ладислав, вставая на ноги и отряхиваясь, - Напугал тебя?- Конечно, - дракон кивнул всеми тремя головами, - Не каждый день у меня тут люди без чувств падают. А если бы ты головой ударился?Дружинник внимательно осмотрелся в поисках выхода.- Он в той стороне, - подсказал дракон, указав лапой направление, - Факел возьми, у входа оставишь. Я потом заберу.- Я могу уйти? - удивился Ладислав.- Можешь, конечно, что тебе тут делать?- Ну я тогда пойду, да?Дракон кивнул и помахал ему лапой. Дружинник взял в руку факел и осторожно направился в сторону выхода. Пройдя несколько шагов, он остановился и повернулся к дракону.- А ты настоящий? Не мерещишься мне?- Могу ущипнуть, - предложил дракон.- Не надо, - испугался Ладислав, - На слово поверю. Ну дела!- Недавно у нас?Княжеский Дружинник кивнул и рассказал дракону как попал в село, как к нему пожаловала Баба-Яга и как он отправился Кощея искать.- Вот я и пришёл в эту пещеру, - закончил он рассказ, - Что угодно тут найти ожидал, но никак не чу… Тебя.- Место у нас необычное, - заговорил дракон, - Избушка тебе не померещилась, Яга в ней давно живёт. В реке ты Русалку встретил, а с Кощеем Водяной был. Мы, братец, нечистью называемся. Здесь полно всяких разных: духи, мертвецы, ведьмы и даже черти наведываются. Это не считая всяких других существ. Тоже, к твоему сожалению, нечистых.- А люди? - спросил Ладислав, - Люди-то как тут живут?- Привыкли уже. Да их и не особо-то часто наши беспокоят, всё же Богатыри тут, пусть и немного, но есть.Княжеский Дружинник сел на пол пещеры и обхватил голову руками.- Но, как видишь, не все такие уж и злые, - улыбнулся дракон, - Ну чего ты?- Ступу, как я понимаю, никто не крал? - спросил Ладислав, не поднимая головы.- Верно. Нужно совсем дураком быть, чтобы у Бабы-Яги воровать. Тут дело просто в том, что ты никогда ни о ком из нас не слыхал, а значит над тобой можно пошутить или с ума свести.- Пошутить?- Пошутить, - подтвердил дракон, - Вот Яга тебя отправила к Кощею, а Кощей тебя отправил ко мне в пещеру. Если бы ты говорить не начал, я бы, как твои шаги услыхал, на всякий случай огнём бы дыхнул.Дружинник побледнел и вытер намокший лоб.- И это смешно?- Вообще да, - признался дракон, - Даже очень. Представь, ты заходишь в пещеру, ни о чём таком не думая и вдруг сгораешь дотла! Ой, не могу!Он обхватил лапами живот и затрясся от хохота.- А раз ты меня не спалил, они и дальше будут надо мной шутить? - спросил Ладислав.- Верно. Или шутить или с ума сведут. Могут тебя приворотным зельем напоить, будешь старому пню или лопате в любви признаваться.- И когда им надоест?- Никогда, - развёл лапами дракон, - Будут продолжать, пока в могилу не загонят. Так что мой тебе совет: беги отсюда, пока не поздно.- Нельзя мне сбегать, - вздохнул Ладислав, - Князь сказал следить за порядком, значит буду следить за порядком, пока смогу.Он поднялся на ноги и направился к выходу из пещеры.- Ишь какой! - усмехнулся дракон, - Ну раз сбегать не собираешься, завтра вечером ко мне зайди, я тебе ещё про наше село расскажу. Только сначала крикни, что это ты, чтоб я тебя не спалил случайно. Как тебя звать?- Ладислав Безсонов.- А я Змей Горыныч. Можешь называть просто Горынычем, так проще.Домой Ладислав вернулся уже к вечеру и первым делом растопил печку. Крепко заперев дверь, он открыл ящик стола, вынул из него кисет и трубку. Неумело набив её табаком, Ладислав взял один из листов бумаги, подпалил его от огня в печи и раскурил трубку, краснея и кашляя.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник Горыныч пещера трубка не такая сказка

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