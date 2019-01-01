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Сказки

История княжеского Дружинника II

- Здесь и распрощаемся, - сказал старик, остановив коней рядом с крепким бревенчатым домом, - Держи вот на прощание.

Он протянул Дружиннику трубку и кисет с табаком.

- Ни к чему мне это, - отмахнулся Дружинник, - Не дымлю я.

- Бери, пригодится, - усмехнулся старик и тронул поводья, - Бывай, служивый. Да поможет тебе Бог, если услышит.

Дружинник немного постоял на дороге, провожая взглядом повозку, и, когда она скрылась из виду, перекрестился и зашёл в дом.

В комнатах было пусто, не считая кровати в одной и письменного стола со стулом в другой. Дружинник подошёл к столу и выложил на него кисет с трубкой.

- Крыша есть и то хорошо, - пробормотал он, - Живы будем - не пропадём.

- Твоя правда, милок, твоя правда. Если живы будем, конечно.

Дружинник подпрыгнул от неожиданности и обернулся. На пороге комнаты, мило улыбаясь, стояла сморщенная старушка.

- С прибытием.

- Что? - переспросил Дружинник, выдыхая, - А, да, спасибо. Я прибыл.

- За порядком следить поставлен? - недовольно поморщилась старушка.

- За ним. А откуда вы знаете?

Старушка прошла мимо Дружинника и, тяжело кряхтя, опустилась на стул.

- Крещёный? - облизнувшись, спросила она.

- Крещёный, - подтвердил Дружинник, - А вы, собственно…

Старушка шумно вздохнула.

- Звать-то тебя как, милок?

- Ладислав. Ладислав Безсонов.

- А по батюшке?

- Владимирович. А вас как называть?

- Будто и не понял совсем, - улыбнулась старушка, показав два оставшихся зуба, - Будто Бабу-Ягу не признал.

Дружинник вопросительно поднял бровь.

- Да ну! - восхищённо прошептала Яга, - Никогда про меня не слыхал? А чего ж тебя сюда отправили-то?

- В наказание, - вздохнул Дружинник, - Боярину нос сломал. Два раза.

Яга расхохоталась, схватившись за живот.

- Что смешного-то?

- Давненько у нас таких не было, - Яга смахнула выступившую слезинку, - Ой, не могу!


- Каких “таких”? - нахмурился Дружинник.

- Ничего про наше село не слыхавших.

Яга со скрипом поднялась со стула и внимательно осмотрела Дружинника.

- Крещёный, значит. А такой свеженький да молоденький. Заморочиться, что ли, с приправами?... Ай, ладно, обойдусь. Слушай, Ладиславушка, какое у меня к тебе дело будет: у меня ентот, прохиндей лысый, ступу украл.

- Какой прохиндей?

- Кощей, конечно, кто же ещё? - Яга вынула из-за пазухи свечку и поставила её на стол, - Темнеет-то как нынче быстро. О чём я? А! Ступу-то украл! Ты уж верни мне имущество-то, Ладиславушка. А я тебя отблагодарю, даже не сомневайся!

- Ничего не понимаю, - Дружинник потёр виски руками, - Кто такой Кощей? Какую ступу? Почему вы думаете, что он её украл?

- Так больше некому!

Дружинник устало вздохнул.

- Ладно. Ступа какая? Ценная? Какого размера, как выглядит?

- Деревянная, обычная, - пожала плечами Яга, - По пояс мне, примерно.

- По пояс? - Дружинник сочувственно покачал головой, - И что в такой ступе толочь?

- Покажу, когда вернёшь.

Дружинник растерянно кивнул, пытаясь вспомнить, когда Яга успела зажечь свечу.

- А как мне этого Кощея-то найти, кстати?

- А вот же, - Яга протянула небольшой клубок, - Скажешь, куда надо, а сам не отставай, следом иди.

Дружинник посмотрел на неё, как на полоумную, но клубок взял, чтобы не расстраивать и без того больную старушку.

- Вот и славненько, - улыбнулась Яга, - Я тогда в свою избушку пойду. Ты как ступу вернёшь, клубку скажи, чтобы ко мне возвращался, и за ним иди, понял?

- Понял, чего же тут непонятного, - усмехнулся Дружинник, - Может проводить вас до избы? Совсем стемнеет, пока доберётесь.

- Не стемнеет. Моя избушка напротив твоей стоит, меня ждёт.

Дружинник устало закатил глаза.

- Напротив нет никакой избы, бабушка. Совсем плоха, да?

- А ты в окно выгляни, - предложила Яга.

Дружинник пожал плечами и открыл окно, уставившись на избушку, которая устало переминалась с одной куриной ножки на другую.

- На старых дрожжах развезло, - пробормотал он и упал без чувств.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:47 by ЛетягаПросмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Княжеский дружинник баба яга ступа не такая сказка

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