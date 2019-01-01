История княжеского Дружинника II- Здесь и распрощаемся, - сказал старик, остановив коней рядом с крепким бревенчатым домом, - Держи вот на прощание.
Он протянул Дружиннику трубку и кисет с табаком.
- Ни к чему мне это, - отмахнулся Дружинник, - Не дымлю я.
- Бери, пригодится, - усмехнулся старик и тронул поводья, - Бывай, служивый. Да поможет тебе Бог, если услышит.
Дружинник немного постоял на дороге, провожая взглядом повозку, и, когда она скрылась из виду, перекрестился и зашёл в дом.
В комнатах было пусто, не считая кровати в одной и письменного стола со стулом в другой. Дружинник подошёл к столу и выложил на него кисет с трубкой.
- Крыша есть и то хорошо, - пробормотал он, - Живы будем - не пропадём.
- Твоя правда, милок, твоя правда. Если живы будем, конечно.
Дружинник подпрыгнул от неожиданности и обернулся. На пороге комнаты, мило улыбаясь, стояла сморщенная старушка.
- С прибытием.
- Что? - переспросил Дружинник, выдыхая, - А, да, спасибо. Я прибыл.
- За порядком следить поставлен? - недовольно поморщилась старушка.
- За ним. А откуда вы знаете?
Старушка прошла мимо Дружинника и, тяжело кряхтя, опустилась на стул.
- Крещёный? - облизнувшись, спросила она.
- Крещёный, - подтвердил Дружинник, - А вы, собственно…
Старушка шумно вздохнула.
- Звать-то тебя как, милок?
- Ладислав. Ладислав Безсонов.
- А по батюшке?
- Владимирович. А вас как называть?
- Будто и не понял совсем, - улыбнулась старушка, показав два оставшихся зуба, - Будто Бабу-Ягу не признал.
Дружинник вопросительно поднял бровь.
- Да ну! - восхищённо прошептала Яга, - Никогда про меня не слыхал? А чего ж тебя сюда отправили-то?
- В наказание, - вздохнул Дружинник, - Боярину нос сломал. Два раза.
Яга расхохоталась, схватившись за живот.
- Что смешного-то?
- Давненько у нас таких не было, - Яга смахнула выступившую слезинку, - Ой, не могу!
- Каких “таких”? - нахмурился Дружинник.
- Ничего про наше село не слыхавших.
Яга со скрипом поднялась со стула и внимательно осмотрела Дружинника.
- Крещёный, значит. А такой свеженький да молоденький. Заморочиться, что ли, с приправами?... Ай, ладно, обойдусь. Слушай, Ладиславушка, какое у меня к тебе дело будет: у меня ентот, прохиндей лысый, ступу украл.
- Какой прохиндей?
- Кощей, конечно, кто же ещё? - Яга вынула из-за пазухи свечку и поставила её на стол, - Темнеет-то как нынче быстро. О чём я? А! Ступу-то украл! Ты уж верни мне имущество-то, Ладиславушка. А я тебя отблагодарю, даже не сомневайся!
- Ничего не понимаю, - Дружинник потёр виски руками, - Кто такой Кощей? Какую ступу? Почему вы думаете, что он её украл?
- Так больше некому!
Дружинник устало вздохнул.
- Ладно. Ступа какая? Ценная? Какого размера, как выглядит?
- Деревянная, обычная, - пожала плечами Яга, - По пояс мне, примерно.
- По пояс? - Дружинник сочувственно покачал головой, - И что в такой ступе толочь?
- Покажу, когда вернёшь.
Дружинник растерянно кивнул, пытаясь вспомнить, когда Яга успела зажечь свечу.
- А как мне этого Кощея-то найти, кстати?
- А вот же, - Яга протянула небольшой клубок, - Скажешь, куда надо, а сам не отставай, следом иди.
Дружинник посмотрел на неё, как на полоумную, но клубок взял, чтобы не расстраивать и без того больную старушку.
- Вот и славненько, - улыбнулась Яга, - Я тогда в свою избушку пойду. Ты как ступу вернёшь, клубку скажи, чтобы ко мне возвращался, и за ним иди, понял?
- Понял, чего же тут непонятного, - усмехнулся Дружинник, - Может проводить вас до избы? Совсем стемнеет, пока доберётесь.
- Не стемнеет. Моя избушка напротив твоей стоит, меня ждёт.
Дружинник устало закатил глаза.
- Напротив нет никакой избы, бабушка. Совсем плоха, да?
- А ты в окно выгляни, - предложила Яга.
Дружинник пожал плечами и открыл окно, уставившись на избушку, которая устало переминалась с одной куриной ножки на другую.
- На старых дрожжах развезло, - пробормотал он и упал без чувств.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:47 by ЛетягаПросмотров: 42Комментарии: 0
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