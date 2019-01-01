История княжеского Дружинника II

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:47 by

- Здесь и распрощаемся, - сказал старик, остановив коней рядом с крепким бревенчатым домом, - Держи вот на прощание.Он протянул Дружиннику трубку и кисет с табаком.- Ни к чему мне это, - отмахнулся Дружинник, - Не дымлю я.- Бери, пригодится, - усмехнулся старик и тронул поводья, - Бывай, служивый. Да поможет тебе Бог, если услышит.Дружинник немного постоял на дороге, провожая взглядом повозку, и, когда она скрылась из виду, перекрестился и зашёл в дом.В комнатах было пусто, не считая кровати в одной и письменного стола со стулом в другой. Дружинник подошёл к столу и выложил на него кисет с трубкой.- Крыша есть и то хорошо, - пробормотал он, - Живы будем - не пропадём.- Твоя правда, милок, твоя правда. Если живы будем, конечно.Дружинник подпрыгнул от неожиданности и обернулся. На пороге комнаты, мило улыбаясь, стояла сморщенная старушка.- С прибытием.- Что? - переспросил Дружинник, выдыхая, - А, да, спасибо. Я прибыл.- За порядком следить поставлен? - недовольно поморщилась старушка.- За ним. А откуда вы знаете?Старушка прошла мимо Дружинника и, тяжело кряхтя, опустилась на стул.- Крещёный? - облизнувшись, спросила она.- Крещёный, - подтвердил Дружинник, - А вы, собственно…Старушка шумно вздохнула.- Звать-то тебя как, милок?- Ладислав. Ладислав Безсонов.- А по батюшке?- Владимирович. А вас как называть?- Будто и не понял совсем, - улыбнулась старушка, показав два оставшихся зуба, - Будто Бабу-Ягу не признал.Дружинник вопросительно поднял бровь.- Да ну! - восхищённо прошептала Яга, - Никогда про меня не слыхал? А чего ж тебя сюда отправили-то?- В наказание, - вздохнул Дружинник, - Боярину нос сломал. Два раза.Яга расхохоталась, схватившись за живот.- Что смешного-то?- Давненько у нас таких не было, - Яга смахнула выступившую слезинку, - Ой, не могу!- Каких “таких”? - нахмурился Дружинник.- Ничего про наше село не слыхавших.Яга со скрипом поднялась со стула и внимательно осмотрела Дружинника.- Крещёный, значит. А такой свеженький да молоденький. Заморочиться, что ли, с приправами?... Ай, ладно, обойдусь. Слушай, Ладиславушка, какое у меня к тебе дело будет: у меня ентот, прохиндей лысый, ступу украл.- Какой прохиндей?- Кощей, конечно, кто же ещё? - Яга вынула из-за пазухи свечку и поставила её на стол, - Темнеет-то как нынче быстро. О чём я? А! Ступу-то украл! Ты уж верни мне имущество-то, Ладиславушка. А я тебя отблагодарю, даже не сомневайся!- Ничего не понимаю, - Дружинник потёр виски руками, - Кто такой Кощей? Какую ступу? Почему вы думаете, что он её украл?- Так больше некому!Дружинник устало вздохнул.- Ладно. Ступа какая? Ценная? Какого размера, как выглядит?- Деревянная, обычная, - пожала плечами Яга, - По пояс мне, примерно.- По пояс? - Дружинник сочувственно покачал головой, - И что в такой ступе толочь?- Покажу, когда вернёшь.Дружинник растерянно кивнул, пытаясь вспомнить, когда Яга успела зажечь свечу.- А как мне этого Кощея-то найти, кстати?- А вот же, - Яга протянула небольшой клубок, - Скажешь, куда надо, а сам не отставай, следом иди.Дружинник посмотрел на неё, как на полоумную, но клубок взял, чтобы не расстраивать и без того больную старушку.- Вот и славненько, - улыбнулась Яга, - Я тогда в свою избушку пойду. Ты как ступу вернёшь, клубку скажи, чтобы ко мне возвращался, и за ним иди, понял?- Понял, чего же тут непонятного, - усмехнулся Дружинник, - Может проводить вас до избы? Совсем стемнеет, пока доберётесь.- Не стемнеет. Моя избушка напротив твоей стоит, меня ждёт.Дружинник устало закатил глаза.- Напротив нет никакой избы, бабушка. Совсем плоха, да?- А ты в окно выгляни, - предложила Яга.Дружинник пожал плечами и открыл окно, уставившись на избушку, которая устало переминалась с одной куриной ножки на другую.- На старых дрожжах развезло, - пробормотал он и упал без чувств.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник баба яга ступа не такая сказка

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