История княжеского Дружинника VIII

Летяга Просмотров: 37 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:49 by

- Лес, как лес, - бормотал себе под нос княжеский Дружинник, - Ничего необычного. И не в таких лесах ходил.Под ногой хрустнула ветка и Ладислав испуганно вскрикнул, напугав дремавших на ветках птиц. Выдохнув и перекрестившись, княжеский Дружинник продолжил путь.- Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? - спросил он, заметив птицу на дереве.Кукушка внимательно посмотрела на него чёрно-жёлтым глазом и махнула хвостом.- Ку.- Подумаешь, - Ладислав поёжился, - Я вообще-то в это и не верю совсем.Остановившись, он дрожащими руками набил трубку, раскурил её и не спеша отправился дальше.- Стой! - раздался голос.- Стою, - испугавшись, прохрипел Ладислав.- Приготовься к смерти, глупец! - велел голос, - В некотором царстве, в некотором… кхе… государстве… кхе-кхе. Апчхи! Да что ж такое-то? Кхе! Ах ты сволота! Апчхи! Отравить котика?Ладислав еле успел отпрыгнуть в сторону - с верхушки столба на землю свалился чёрный Кот, не переставая чихать и кашлять.- Всё хорошо? - выдавил Дружинник, - Может помочь чем-то? Воды?- Себе помоги, - огрызнулся Кот, - Апчхи! Да убери ты эту штуковину уже! Не видишь, что мне от неё плохо? Кхе!- Какую штуковину?- В руке которая! Апчхи!Ладислав спешно постучал трубкой по земле, выбив из неё содержимое и затоптал сапогом.- Что только не придумают, - посетовал Кот, ловко взбираясь на верхушку столба, - Да только всё равно никому меня не одолеть! Я умнее. Вот и тебя хитростью заставил убрать своё оружие. Теперь тебя ничто не спасёт.Забравшись, Кот принялся вылизывать лапу, всем своим видом показывая своё превосходство.- Так тому и быть, - развёл руками Ладислав, - Значит, судьба моя такая. Но прежде, чем сотворишь ты своё злодеяние, ответь: как у тебя дела?- Дела? - Кот от удивления замер с высунутым языком, - У меня?- У тебя.- А зачем тебе знать, как у меня дела?- Положено мне всё про всех знать, - ответил Ладислав, - Прислан я Князем в ваше село, чтобы за порядком следить. Вот, хожу, знакомлюсь со всеми, интересуюсь, как дела, нет ли жалоб, всё ли устраивает?- И ты добровольно ко мне пришёл? - округлил глаза Кот, - Чтобы узнать, как у меня дела?- Верно.Кот задумчиво почесал лапой за ухом и спрыгнул со столба вниз.- Всё надоело, - сообщил он, - В печёнках у меня уже этот столб сидит! Я уже столько на нём сижу, что даже и не помню, почему! Глаза б мои его не видели!- Так чего не уйдёшь? Кто-то заставляет на нём сидеть?- А куда? Я только в селе появлюсь, все жители сразу по домам попрячутся. Никто даже трёхлитровой баночки сметаны не предложит.- Я попробую что-нибудь придумать, - сказал Ладислав, - Много не обещаю, но на столбе жить точно не будешь. Если что - к себе заберу, как только разберусь со всеми делами.- Обманываешь, - фыркнул Кот и принюхался, - Чем от тебя пахнет? То ли речкой, то ли ещё чём. Запах вроде знакомый, но никак не пойму.- Совсем забыл. Это я карасей тебе принёс. Некуда завернуть было, просто по карманам разложил. Будешь?- Спрашиваешь! - заорал Кот, - Да я карасей уже лет десять не видел!Почти моментально проглотив рыбу, Кот перевернулся на спину и довольно заурчал.- Я буду отрицать, что такое было, если ты кому-нибудь об этом расскажешь.- Я ничего не видел, - усмехнулся Ладислав, - Ладно, я пойду, пожалуй. Мне нужно к какой-то злобной старухе сходить - говорят, зелье варит, да молодцев в козлят превращает. Да ещё кота надо найти.- Какого ещё кота?- Кто ж его знает. Сказали, когда увижу, сразу пойму, что это он.- Вот оно что, - Кот встал на лапы и отряхнулся, - Можешь не искать, никто там не терялся. Этой парочке вообще доверять не советую - у них одно баловство на уме.- Учту.- А к старухе прежде чем пойдёшь - в церкву заверни, - посоветовал Кот, - Там в чане воды зачерпни, а дальше уже сам сообразишь.- Соображу! - обрадовался Ладислав, - Благодарю за совет.Кот забрался обратно на столб и зевнул.- Не понимаю о чём ты. И буду всё отрицать.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник Баюн караси не такая сказка

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