История княжеского Дружинника VIII- Лес, как лес, - бормотал себе под нос княжеский Дружинник, - Ничего необычного. И не в таких лесах ходил.
Под ногой хрустнула ветка и Ладислав испуганно вскрикнул, напугав дремавших на ветках птиц. Выдохнув и перекрестившись, княжеский Дружинник продолжил путь.
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? - спросил он, заметив птицу на дереве.
Кукушка внимательно посмотрела на него чёрно-жёлтым глазом и махнула хвостом.
- Ку.
- Подумаешь, - Ладислав поёжился, - Я вообще-то в это и не верю совсем.
Остановившись, он дрожащими руками набил трубку, раскурил её и не спеша отправился дальше.
- Стой! - раздался голос.
- Стою, - испугавшись, прохрипел Ладислав.
- Приготовься к смерти, глупец! - велел голос, - В некотором царстве, в некотором… кхе… государстве… кхе-кхе. Апчхи! Да что ж такое-то? Кхе! Ах ты сволота! Апчхи! Отравить котика?
Ладислав еле успел отпрыгнуть в сторону - с верхушки столба на землю свалился чёрный Кот, не переставая чихать и кашлять.
- Всё хорошо? - выдавил Дружинник, - Может помочь чем-то? Воды?
- Себе помоги, - огрызнулся Кот, - Апчхи! Да убери ты эту штуковину уже! Не видишь, что мне от неё плохо? Кхе!
- Какую штуковину?
- В руке которая! Апчхи!
Ладислав спешно постучал трубкой по земле, выбив из неё содержимое и затоптал сапогом.
- Что только не придумают, - посетовал Кот, ловко взбираясь на верхушку столба, - Да только всё равно никому меня не одолеть! Я умнее. Вот и тебя хитростью заставил убрать своё оружие. Теперь тебя ничто не спасёт.
Забравшись, Кот принялся вылизывать лапу, всем своим видом показывая своё превосходство.
- Так тому и быть, - развёл руками Ладислав, - Значит, судьба моя такая. Но прежде, чем сотворишь ты своё злодеяние, ответь: как у тебя дела?
- Дела? - Кот от удивления замер с высунутым языком, - У меня?
- У тебя.
- А зачем тебе знать, как у меня дела?
- Положено мне всё про всех знать, - ответил Ладислав, - Прислан я Князем в ваше село, чтобы за порядком следить. Вот, хожу, знакомлюсь со всеми, интересуюсь, как дела, нет ли жалоб, всё ли устраивает?
- И ты добровольно ко мне пришёл? - округлил глаза Кот, - Чтобы узнать, как у меня дела?
- Верно.
Кот задумчиво почесал лапой за ухом и спрыгнул со столба вниз.
- Всё надоело, - сообщил он, - В печёнках у меня уже этот столб сидит! Я уже столько на нём сижу, что даже и не помню, почему! Глаза б мои его не видели!
- Так чего не уйдёшь? Кто-то заставляет на нём сидеть?
- А куда? Я только в селе появлюсь, все жители сразу по домам попрячутся. Никто даже трёхлитровой баночки сметаны не предложит.
- Я попробую что-нибудь придумать, - сказал Ладислав, - Много не обещаю, но на столбе жить точно не будешь. Если что - к себе заберу, как только разберусь со всеми делами.
- Обманываешь, - фыркнул Кот и принюхался, - Чем от тебя пахнет? То ли речкой, то ли ещё чём. Запах вроде знакомый, но никак не пойму.
- Совсем забыл. Это я карасей тебе принёс. Некуда завернуть было, просто по карманам разложил. Будешь?
- Спрашиваешь! - заорал Кот, - Да я карасей уже лет десять не видел!
Почти моментально проглотив рыбу, Кот перевернулся на спину и довольно заурчал.
- Я буду отрицать, что такое было, если ты кому-нибудь об этом расскажешь.
- Я ничего не видел, - усмехнулся Ладислав, - Ладно, я пойду, пожалуй. Мне нужно к какой-то злобной старухе сходить - говорят, зелье варит, да молодцев в козлят превращает. Да ещё кота надо найти.
- Какого ещё кота?
- Кто ж его знает. Сказали, когда увижу, сразу пойму, что это он.
- Вот оно что, - Кот встал на лапы и отряхнулся, - Можешь не искать, никто там не терялся. Этой парочке вообще доверять не советую - у них одно баловство на уме.
- Учту.
- А к старухе прежде чем пойдёшь - в церкву заверни, - посоветовал Кот, - Там в чане воды зачерпни, а дальше уже сам сообразишь.
- Соображу! - обрадовался Ладислав, - Благодарю за совет.
Кот забрался обратно на столб и зевнул.
- Не понимаю о чём ты. И буду всё отрицать.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:49 by ЛетягаПросмотров: 37Комментарии: 1
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