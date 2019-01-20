История княжеского Дружинника V

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 2 +5 Вчера, 19:15 by

Через час пути клубок неожиданно остановился у края дороги и запрыгал на одном месте.- И как это понимать? - княжеский Дружинник недоумённо почесал затылок, - Куда дальше-то?Оглянувшись по сторонам, Ладислав заметил у реки удивительно худого и бледного старика в чёрной одежде, держащего в руке удочку. Положив клубок в карман, Ладислав направился к старику.- Доброго дня, - зашептал он, приблизившись, - Вы не подскажете...- Шепчешь чего? - громко спросил старик, не оборачиваясь.- Так чтоб рыбу не распугать.- Не распугаешь. Чего надоть?- Я ищу замок некоего Кощея, - ответил Ладислав, - Не подскажете, где его найти?- А какое у тебя к нему дело? - прищурился старик, посмотрев на Дружинника, - Если в долг просить хочешь, то зря потратишь время.Ладислав не успел ответить - из воды показался толстый мужичок с виноватым лицом.- Извиняй, царь-Кощей, - сказал он, выплюнув воду, - Ни одной щуки нет, чтоб мне провалиться! Хочешь карасей?- Ещё ищи, - недовольно ответил Кощей, - Лучше старайся, не то я тебя на уху пущу!Мужичок испуганно кивнул и скрылся под водой.- Так вы и есть Кощей! - обрадовался Ладислав, - Я уж думал никогда вас не найду. Что ж вы, любезный, несчастную старушку обижаете?- Старушку?- Бабой-Ягой себя называет. Утверждает, что вы у неё ступу похитили.- Первый раз слышу, - пожал плечами Кощей, - А ты, собственно, какое к ней отношение имеешь? Богатырь, что ли?- Никак нет, - покачал головой Ладислав, - Дружинник я, Князем в ваше село прислан, за порядками следить.У Кощея радостно загорелись глаза, и он положил удочку на землю.- Не признал, служивый - усмехнулся он, - А ступу я не брал, ошиблась Яга, точно тебе говорю. Я в тот день, когда ступу-то украли, отсутствовал. Это раз. А два - я точно знаю, кто её украл и где она сейчас.- В самом деле? - заинтересовался Ладислав, - Поделитесь информацией?- Со служителем закона - с радостью! Записывай.Княжеский Дружинник сунул руку за пазуху и выудил оттуда несколько листов бумаги из тех, что оставил ему утренний посетитель.- Как не стыдно, молодой человек, - укоризненно покачал головой Кощей, - Нынче на важные должности назначают кого попало!Ладислав с недоумением посмотрел на Кощея и перевёл взгляд на листы, которые оказались исписаны неподобающими Дружиннику словами.- Это как же? - ахнул он, отбросив листы в сторону, - Да это же!... Это…- Не моё, - подсказал Кощей.- Не моё! - повторил Ладислав, - Честное слово! Зачем бы мне такое писать, да ещё и с собой носить?- Поди пойми, что у тебя на уме. Прислан серьёзными делами заниматься, а сам!...Кощей возмущённо фыркнул и отвернулся к реке. Княжеский Дружинник стоял красный, как раз, не зная, что сказать.- Ну да ладно, - наконец заговорил Кощей, - Сделаю вид, что ничего не видел, вижу, что стыдно тебе за свою писанину. Но так и знай: увижу что из этих слов на своём заборе - жалеть не стану и всем расскажу, чем ты на самом деле занимаешься. Понял?Дружинник покраснел ещё сильнее и кивнул. Кощей удовлетворённо хмыкнул.- Вот и славненько. Ступа, кстати, вон в той пещере, видишь? Там и сам похититель находится.Ладислав посмотрел, куда указал Кощей, сдавленно кивнул, пробормотал слова благодарности и не оборачиваясь, быстро пошёл к пещере. Остановился он уже у самого входа и перевёл дух.- Что ж я, дурак, не посмотрел, что беру, - сокрушался Ладислав, зайдя в пещеру, - Стыд-то какой! А если разболтает - как потом людям в глаза-то смотреть?- Что разболтает? - раздался любопытный голос из темноты.Дружинник грустно вздохнул.- Да про листы эти, чтоб они провалились, - ответил он, не переставая идти всё глубже, - Вот скажи, зачем честному человеку весь лист срамными словами исписывать?- Не знаю даже, - ответил голос, - Глупость какая-то.- Вот и я про то, - кивнул Ладислав и замер на месте, - А ты вообще кто?Загорелся факел, и Дружинник увидел перед собой владельца голоса - огромного трёхголового дракона, который улыбался ему всеми тремя пастями.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник кощей листы удочка не такая сказка

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