История княжеского Дружинника IV- Так ты купаться пришёл? - повторила вопрос девица.
- Нет, - Дружинник покачал головой, - Да и ты вылезала бы из воды, а? На тебя смотрю и аж самому холодно становится.
Девица звонко рассмеялась и нырнула под воду.
- В другой раз, - сказала она, вновь появившись на поверхности, - Тебе и без того сегодня хватит.
- Чего хватит? - не понял Ладислав.
Девица лукаво улыбнулась, показала ему язык и скрылась в воде. Дружинник тяжело вздохнул, покрутил пальцем у виска и вернулся на дорогу.
- Теперь бы дорогу ещё у кого спросить, - он огляделся по сторонам, - Как назло ни души. Как мне этого Кощея-то искать?
Вспомнив про клубок в кармане, он вытащил его наружу и внимательно осмотрел.
- Не сработает, это-то понятно, - усмехнулся он, - Но это и впрямь было бы чертовски удобно. Говоришь ему, мол, хочу найти Кощея и он раз!...
Не успел Дружинник договорить, как клубок спрыгнул с его ладони и покатился по дороге.
Через пять минут Ладислав выяснил следующее: клубок держится от него в двух-трёх метрах, если идти за ним. Если развернуться, то клубок начинает крутиться вокруг самого Дружинника, иногда откатываясь в сторону, словно показывая, куда нужно идти.
- Технологии иноземные, - размышлял Дружинник, осторожно шагая следом за клубком, - Может мышь внутри. Откуда только дорогу верную знает - непонятно. Но посмотреть куда приведёт однозначно стоит. Хотя бы из научного интереса.
Через полчаса пути ему навстречу вышла молодая девушка, вокруг которой весело прыгал белый козлёнок. Увидев Дружинника, девушка грустно улыбнулась и помахала рукой.
- Здрав будь, мил человек, - заговорила она, - Ты чтоль Князем к нам прислан?
- Я, - кивнул Ладислав, - А как ты меня узнала?
- Так у нас в селе все друг друга в лицо знают, - ответила девушка, - Раз я твоего не знаю, значит тот ты и есть, о ком люди говорят. Тебя за порядком следить прислали?
- Верно.
- Тогда поговорил бы ты с этой злобной старухой, а? Ишь какое веселье придумала - варит свои зелья, да в следы копыт разной скотины заливает. У меня братец уже в третий раз козлёнком становится.
Ладислав перестал улыбаться и тяжело вздохнул.
- Не переживай, милая, поговорю. Не нервничай только. Злобная старуха - это Баба-Яга, верно?
- Нет, что ты, - засмеялась девушка, - Баба-Яга совсем не такая, она наоборот мне помогает каждый раз. А злобную старуху ты в домике на болоте найдёшь. Точно поговоришь?
- Точно, - кивнул Дружинник, - Как поговорю, так сразу тебя разыщу и расскажу всё.
- Спасибо тебе, - девушка низко поклонилась, - Не буду больше отвлекать, тебя вон клубок заждался уже.
- Похоже на то. А тебя что, совсем не удивляет, что он сам по себе катится?
- А чего удивляться? Обычный клубок, Баба-Яга такие каждому встречному раздаёт.
Девушка помахала на прощание рукой и пошла в сторону села. Дружинник почесал затылок и заметил смотрящего на него козлёнка.
- Что смотришь? Беги, догоняй.
Козлёнок кивнул и побежал следом за девушкой.
- Ничего удивительного, - сказал сам себе Ладислав, - И не кивнул он вовсе, а тряхнул головой, вот и показалось.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 19:11 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 2
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