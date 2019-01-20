История княжеского Дружинника IV

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 2 +5 Вчера, 19:11 by

- Так ты купаться пришёл? - повторила вопрос девица.- Нет, - Дружинник покачал головой, - Да и ты вылезала бы из воды, а? На тебя смотрю и аж самому холодно становится.Девица звонко рассмеялась и нырнула под воду.- В другой раз, - сказала она, вновь появившись на поверхности, - Тебе и без того сегодня хватит.- Чего хватит? - не понял Ладислав.Девица лукаво улыбнулась, показала ему язык и скрылась в воде. Дружинник тяжело вздохнул, покрутил пальцем у виска и вернулся на дорогу.- Теперь бы дорогу ещё у кого спросить, - он огляделся по сторонам, - Как назло ни души. Как мне этого Кощея-то искать?Вспомнив про клубок в кармане, он вытащил его наружу и внимательно осмотрел.- Не сработает, это-то понятно, - усмехнулся он, - Но это и впрямь было бы чертовски удобно. Говоришь ему, мол, хочу найти Кощея и он раз!...Не успел Дружинник договорить, как клубок спрыгнул с его ладони и покатился по дороге.Через пять минут Ладислав выяснил следующее: клубок держится от него в двух-трёх метрах, если идти за ним. Если развернуться, то клубок начинает крутиться вокруг самого Дружинника, иногда откатываясь в сторону, словно показывая, куда нужно идти.- Технологии иноземные, - размышлял Дружинник, осторожно шагая следом за клубком, - Может мышь внутри. Откуда только дорогу верную знает - непонятно. Но посмотреть куда приведёт однозначно стоит. Хотя бы из научного интереса.Через полчаса пути ему навстречу вышла молодая девушка, вокруг которой весело прыгал белый козлёнок. Увидев Дружинника, девушка грустно улыбнулась и помахала рукой.- Здрав будь, мил человек, - заговорила она, - Ты чтоль Князем к нам прислан?- Я, - кивнул Ладислав, - А как ты меня узнала?- Так у нас в селе все друг друга в лицо знают, - ответила девушка, - Раз я твоего не знаю, значит тот ты и есть, о ком люди говорят. Тебя за порядком следить прислали?- Верно.- Тогда поговорил бы ты с этой злобной старухой, а? Ишь какое веселье придумала - варит свои зелья, да в следы копыт разной скотины заливает. У меня братец уже в третий раз козлёнком становится.Ладислав перестал улыбаться и тяжело вздохнул.- Не переживай, милая, поговорю. Не нервничай только. Злобная старуха - это Баба-Яга, верно?- Нет, что ты, - засмеялась девушка, - Баба-Яга совсем не такая, она наоборот мне помогает каждый раз. А злобную старуху ты в домике на болоте найдёшь. Точно поговоришь?- Точно, - кивнул Дружинник, - Как поговорю, так сразу тебя разыщу и расскажу всё.- Спасибо тебе, - девушка низко поклонилась, - Не буду больше отвлекать, тебя вон клубок заждался уже.- Похоже на то. А тебя что, совсем не удивляет, что он сам по себе катится?- А чего удивляться? Обычный клубок, Баба-Яга такие каждому встречному раздаёт.Девушка помахала на прощание рукой и пошла в сторону села. Дружинник почесал затылок и заметил смотрящего на него козлёнка.- Что смотришь? Беги, догоняй.Козлёнок кивнул и побежал следом за девушкой.- Ничего удивительного, - сказал сам себе Ладислав, - И не кивнул он вовсе, а тряхнул головой, вот и показалось.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник клубок девушка река не такая сказка

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