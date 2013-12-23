Тараканище

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 20:42 by

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- Ничего не знаю, - Таракан ехидно усмехнулся, - Не было меня там.- Хватит врать, - Княжеский дружинник Ладислав Безсонов поморщился и потряс стопкой бумаг, - Теперь не отвертишься.Таракан лениво зевнул.- Что на этот раз шьёшь, начальник?- Нападение, - сурово ответил Ладислав, - Причинение тяжкого вреда здоровью, угроза жизни. И это далеко не весь список.- Ничего такого не припомню, - Таракан пошевелил усами, - Спутал ты меня с кем-то.Ладислав Безсонов улыбнулся и вынул трубку.- Давай-ка освежим твою память, - он подвинул к себе бумагу, - Седьмого числа этого месяца где был, помнишь?- Дома, - отозвался Таракан, - Книжку читал.- Похвально, - съязвил Ладислав, раскуривая трубку, - Так вот, пока ты читал книжку, некто, очень похожий на тебя, напал на передвижной цирк.- Какой кошмар! - Таракан схватился за сердце, - Надеюсь, никто не пострадал?Ладислав бросил на него злобный взгляд- Я не закончил. Значит, некто, с такими же усами, сначала напугал двух Волков, отчего те, находясь в шоковом состоянии, нанесли друг другу травмы, несовместимые с жизнью…- В какое ужасное время мы живём, - сочувственно кивнул Таракан, - Но в чём здесь вина того, кто напугал? Он же не виноват, что природа создала его таким страшным. А что Волки такие нежные натуры он тем более виноват быть не может.- Далее, - Ладислав выпустил клубы дыма прямо в Таракана, - Есть показания, что своими преступными действиями подозреваемый, крайне похожий на тебя, вынудил гражданина Крокодила употребить в пищу свою соседку по болоту, гражданку Жабу.- Это же кем нужно быть, чтобы сотворить такое зло! - Таракан придвинулся ближе, - Должен сказать, начальник, что ты не там копаешь. Я, как видишь, существо маленькое, куда мне да Крокодила запугать.- Также, - Ладислав повысил голос, - Одна из жертв нападения получила колотую рану… В общем, села на Ежа. Само собой, Ёж тоже пострадал.Дружинник убрал трубку в стол и пристально посмотрел на Таракана.- Вот тут у меня все показания, - он показал бумаги, - Тут результаты медицинского освидетельствования всех жертв.Ладислав подвинул к Таракану лист бумаги и перо с чернилами.- Пиши чистосердечное. Один раз предлагаю.- Так я невиновен, - возмутился Таракан с хитрой улыбкой, - Мало ли что у тебя там в бумажках понаписано! У страха глаза велики, могли и перепутать. Ты сюда вот их всех приведи и пусть они, глядя мне в глаза, скажут, что это я.- А если скажут? Что, напишешь?- Напишу, - кивнул Таракан, - Век воли не видать, начальник. Но только ты сам понимаешь, никто на меня не укажет.- Знаю, - Ладислав нахмурился, - Всех запугал, окаянный.- Да не. Я ж невиновный. С чего бы на меня указывать.- Конечно, - Дружинник грустно посмотрел в окно, - А скажи, зачем детушек-то съесть грозился?- Ничего такого не помню.Ладислав Безсонов улыбнулся и сложил бумаги на столе.- Так я пойду, начальник? - Таракан поёрзал на стуле, - Выяснили всё вроде.- Ты задержан, - ответил Дружинник, - До выяснения твоей причастности к преступлению.- Выясняйте, - фыркнул Таракан, - Всё равно ничего не докажете.- Уверен? - Ладислав хитро улыбнулся, - Завтра урядник Воробьёв приедет. Посмотрим, как ты у него запоёшь.Автор: Роман Седов.