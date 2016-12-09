История княжеского Дружинника

История княжеского ДружинникаДружинник проснулся от тряски и попытался сесть, морщась от яркого солнца.
- Доброго утречка! - нарочито громко крикнул бородатый старик, держащий в руке поводья, - Хорошо поспал?
Дружинник наконец сел, обхватив голову руками.
- Тормози коней, старче. От тряски душа наружу рвётся.
- Не велено.
- Кем это? - с вызовом спросил Дружинник.
- Князем, - ухмыльнулся старик.
Дружинник удивлённо поднял брови и осмотрелся.
- Куда ты меня везёшь?
- Куда Князь велел, туда и везу.
Вздохнув, Дружинник обхватил голову руками и лёг. Повозка подпрыгивала на каждой кочке, делая и без того плохое утро ужасным испытанием. Старик, поглядывая на его страдальческое лицо сжалился и повернул коней к озеру.
- Иди, - велел он, когда повозка остановилась, - Выпускай душу.
Дружинник благодарно кивнул, спрыгнул с повозки и, не раздеваясь, плюхнулся в озеро. Старик тем временем набивал трубку табаком.
- Хорошо, - сказал Дружинник, вернувшись на берег, - Дюже хорошо, старче!
Старик усмехнулся и протянул ему бутыль с квасом.
- Всё не пей, - сказал он, - Дорога долгая.
Дружинник жадно схватил бутыль и одним глотком осушил её вполовину.
- Теперь и смерть не страшна, - довольно выдохнул он, - В темницу везёшь, старче?
- Поди пойми, где хуже, - проворчал себе под нос старик, - В дальнее село отвезти тебя велено.
- Зачем?
- Наказание своё отбывать.
- Наказание? - ошарашенно переспросил Дружинник, - За что наказание-то?
- А то ты не помнишь? - ухмыльнулся старик.
- Не помню. Как праздновали помню, как за девицами в бане подглядывали помню, даже как бочку вина посреди дороги катили…
- А как боярину нос дважды сломал помнишь?
Дружинник задумался, наморщив лоб.
- Не помню, - покачал он головой, - А что, сломал, верно?
- Дважды, - довольно подтвердил старик, - Вроде как спор у вас случился. Боярин тот всё про нечисть рассказы вёл, ты сказал, что выдумки это всё, он возмутился и пошло-поехало! А когда слова у тебя кончились, ты ему нос и сломал.
- А второй раз за что?
- Вроде для закрепления своей правоты, чёрт его знает.
- Ну и дела, - расстроенно протянул Дружинник, - А потом что?
- Боярин тот к Князю побежал, требовал тебя высечь и из Дружины прогнать, - ответил старик, - А Князь решил тебя в дальнее село отправить. Почему не знаю да я и не спрашивал. Мне за старания золотой выделили, а я и рад.
- Надолго?
- Наверное, пока боярин не забудет али к Отцу небесному не отправится. А может и до того тебя вернут, кто ж знает.
Дружинник грустно вздохнул и сел на землю, оперевшись спиной на колесо.
- Выпить есть у тебя?
- Ни капли, - ответил старик, - Зато табачку вдоволь. Отсыпать?
- Не употребляю, - поморщился Дружинник, - И что мне в том селе делать?
- Людям помогать. Оберегать и защищать, как Князь сказал.
- От кого?
Старик загадочно улыбнулся и пожал плечами.
- На месте разберёшься, - уклончиво ответил он, - Жители тебе рады будут, всем помогут. Не пропадёшь.
- А жить я где буду?
- Дом свободный есть.
Дружинник немного подумал и согласно кивнул, поднимаясь с земли.
- И то верно - не пропаду, - сказал он, - Церква есть и хорошо - с Богом по соседству жить будем.
- Твоя правда, - согласился старик, - Священник, правда, сбежал оттуда, но…
- Как это - сбежал? - не понял Дружинник, - Откуда сбежал?
- Из села.
- Что ж это за село такое, что оттуда священник бежит? Ещё и в наказание туда отправляют.
- Девять Дубов называется, - ответил старик, - Остальное пока сам не увидишь, рассказывать бесполезно. Полезай в повозку, друже, пора в путь отправляться.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:41 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 1
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