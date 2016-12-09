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Сказки

История княжеского Дружинника

Дружинник проснулся от тряски и попытался сесть, морщась от яркого солнца.

- Доброго утречка! - нарочито громко крикнул бородатый старик, держащий в руке поводья, - Хорошо поспал?

Дружинник наконец сел, обхватив голову руками.

- Тормози коней, старче. От тряски душа наружу рвётся.

- Не велено.

- Кем это? - с вызовом спросил Дружинник.

- Князем, - ухмыльнулся старик.

Дружинник удивлённо поднял брови и осмотрелся.

- Куда ты меня везёшь?

- Куда Князь велел, туда и везу.

Вздохнув, Дружинник обхватил голову руками и лёг. Повозка подпрыгивала на каждой кочке, делая и без того плохое утро ужасным испытанием. Старик, поглядывая на его страдальческое лицо сжалился и повернул коней к озеру.

- Иди, - велел он, когда повозка остановилась, - Выпускай душу.

Дружинник благодарно кивнул, спрыгнул с повозки и, не раздеваясь, плюхнулся в озеро. Старик тем временем набивал трубку табаком.

- Хорошо, - сказал Дружинник, вернувшись на берег, - Дюже хорошо, старче!

Старик усмехнулся и протянул ему бутыль с квасом.

- Всё не пей, - сказал он, - Дорога долгая.

Дружинник жадно схватил бутыль и одним глотком осушил её вполовину.

- Теперь и смерть не страшна, - довольно выдохнул он, - В темницу везёшь, старче?

- Поди пойми, где хуже, - проворчал себе под нос старик, - В дальнее село отвезти тебя велено.

- Зачем?

- Наказание своё отбывать.

- Наказание? - ошарашенно переспросил Дружинник, - За что наказание-то?

- А то ты не помнишь? - ухмыльнулся старик.

- Не помню. Как праздновали помню, как за девицами в бане подглядывали помню, даже как бочку вина посреди дороги катили…

- А как боярину нос дважды сломал помнишь?

Дружинник задумался, наморщив лоб.

- Не помню, - покачал он головой, - А что, сломал, верно?

- Дважды, - довольно подтвердил старик, - Вроде как спор у вас случился. Боярин тот всё про нечисть рассказы вёл, ты сказал, что выдумки это всё, он возмутился и пошло-поехало! А когда слова у тебя кончились, ты ему нос и сломал.

- А второй раз за что?

- Вроде для закрепления своей правоты, чёрт его знает.

- Ну и дела, - расстроенно протянул Дружинник, - А потом что?

- Боярин тот к Князю побежал, требовал тебя высечь и из Дружины прогнать, - ответил старик, - А Князь решил тебя в дальнее село отправить. Почему не знаю да я и не спрашивал. Мне за старания золотой выделили, а я и рад.

- Надолго?

- Наверное, пока боярин не забудет али к Отцу небесному не отправится. А может и до того тебя вернут, кто ж знает.

Дружинник грустно вздохнул и сел на землю, оперевшись спиной на колесо.

- Выпить есть у тебя?

- Ни капли, - ответил старик, - Зато табачку вдоволь. Отсыпать?

- Не употребляю, - поморщился Дружинник, - И что мне в том селе делать?

- Людям помогать. Оберегать и защищать, как Князь сказал.

- От кого?

Старик загадочно улыбнулся и пожал плечами.

- На месте разберёшься, - уклончиво ответил он, - Жители тебе рады будут, всем помогут. Не пропадёшь.

- А жить я где буду?

- Дом свободный есть.

Дружинник немного подумал и согласно кивнул, поднимаясь с земли.

- И то верно - не пропаду, - сказал он, - Церква есть и хорошо - с Богом по соседству жить будем.

- Твоя правда, - согласился старик, - Священник, правда, сбежал оттуда, но…

- Как это - сбежал? - не понял Дружинник, - Откуда сбежал?

- Из села.

- Что ж это за село такое, что оттуда священник бежит? Ещё и в наказание туда отправляют.

- Девять Дубов называется, - ответил старик, - Остальное пока сам не увидишь, рассказывать бесполезно. Полезай в повозку, друже, пора в путь отправляться.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:41 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 1
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Ключевые слова: Княжеский дружинник старик наказание не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:09
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Вон оно где собака порылась))) Хоть пить бросил +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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