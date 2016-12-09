История княжеского Дружинника

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:41 by

Дружинник проснулся от тряски и попытался сесть, морщась от яркого солнца.- Доброго утречка! - нарочито громко крикнул бородатый старик, держащий в руке поводья, - Хорошо поспал?Дружинник наконец сел, обхватив голову руками.- Тормози коней, старче. От тряски душа наружу рвётся.- Не велено.- Кем это? - с вызовом спросил Дружинник.- Князем, - ухмыльнулся старик.Дружинник удивлённо поднял брови и осмотрелся.- Куда ты меня везёшь?- Куда Князь велел, туда и везу.Вздохнув, Дружинник обхватил голову руками и лёг. Повозка подпрыгивала на каждой кочке, делая и без того плохое утро ужасным испытанием. Старик, поглядывая на его страдальческое лицо сжалился и повернул коней к озеру.- Иди, - велел он, когда повозка остановилась, - Выпускай душу.Дружинник благодарно кивнул, спрыгнул с повозки и, не раздеваясь, плюхнулся в озеро. Старик тем временем набивал трубку табаком.- Хорошо, - сказал Дружинник, вернувшись на берег, - Дюже хорошо, старче!Старик усмехнулся и протянул ему бутыль с квасом.- Всё не пей, - сказал он, - Дорога долгая.Дружинник жадно схватил бутыль и одним глотком осушил её вполовину.- Теперь и смерть не страшна, - довольно выдохнул он, - В темницу везёшь, старче?- Поди пойми, где хуже, - проворчал себе под нос старик, - В дальнее село отвезти тебя велено.- Зачем?- Наказание своё отбывать.- Наказание? - ошарашенно переспросил Дружинник, - За что наказание-то?- А то ты не помнишь? - ухмыльнулся старик.- Не помню. Как праздновали помню, как за девицами в бане подглядывали помню, даже как бочку вина посреди дороги катили…- А как боярину нос дважды сломал помнишь?Дружинник задумался, наморщив лоб.- Не помню, - покачал он головой, - А что, сломал, верно?- Дважды, - довольно подтвердил старик, - Вроде как спор у вас случился. Боярин тот всё про нечисть рассказы вёл, ты сказал, что выдумки это всё, он возмутился и пошло-поехало! А когда слова у тебя кончились, ты ему нос и сломал.- А второй раз за что?- Вроде для закрепления своей правоты, чёрт его знает.- Ну и дела, - расстроенно протянул Дружинник, - А потом что?- Боярин тот к Князю побежал, требовал тебя высечь и из Дружины прогнать, - ответил старик, - А Князь решил тебя в дальнее село отправить. Почему не знаю да я и не спрашивал. Мне за старания золотой выделили, а я и рад.- Надолго?- Наверное, пока боярин не забудет али к Отцу небесному не отправится. А может и до того тебя вернут, кто ж знает.Дружинник грустно вздохнул и сел на землю, оперевшись спиной на колесо.- Выпить есть у тебя?- Ни капли, - ответил старик, - Зато табачку вдоволь. Отсыпать?- Не употребляю, - поморщился Дружинник, - И что мне в том селе делать?- Людям помогать. Оберегать и защищать, как Князь сказал.- От кого?Старик загадочно улыбнулся и пожал плечами.- На месте разберёшься, - уклончиво ответил он, - Жители тебе рады будут, всем помогут. Не пропадёшь.- А жить я где буду?- Дом свободный есть.Дружинник немного подумал и согласно кивнул, поднимаясь с земли.- И то верно - не пропаду, - сказал он, - Церква есть и хорошо - с Богом по соседству жить будем.- Твоя правда, - согласился старик, - Священник, правда, сбежал оттуда, но…- Как это - сбежал? - не понял Дружинник, - Откуда сбежал?- Из села.- Что ж это за село такое, что оттуда священник бежит? Ещё и в наказание туда отправляют.- Девять Дубов называется, - ответил старик, - Остальное пока сам не увидишь, рассказывать бесполезно. Полезай в повозку, друже, пора в путь отправляться.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник старик наказание не такая сказка

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