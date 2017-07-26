Похищенный Рыцарь: Важный урок

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 09:56

Летяга Просмотров: 40 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 09:56 by

- Да остановись ты наконец! - возмутился Дракон, высунув язык от усталости, - Я требую, чтобы ты немедленно приняла заслуженное наказание!Принцесса испуганно помотала головой, выглянув из-за дерева.- Может вы меня сначала выслушаете? - попросила она, - А потом решите, есть меня или нет.- Лучше я тебя сначала съем, а потом выслушаю.Дракон поморщился и махнул лапой.- Нет, есть не буду, не смогу. Пережую и выплюну! Иди сюда!Принцесса бросилась бежать, ловко петляя среди деревьев. Через несколько минут Дракон выдохся и сел на землю.- Твоё счастье, что мы в лесу, - сказал он, - На открытой местности я бы тебя уже давно поймал.- Конечно, - Принцесса показалась из-за очередного дерева, - Вы ведь такой быстрый и сильный! Ни капельки в этом не сомневаюсь!Дракон прищурился и посмотрел на Рыцаря.- Сарказм?- Скорее, лесть, - пожал плечами Рыцарь, - Может быть послушаешь, что она скажет? Потом дальше будете круги вокруг нас нарезать, если захочешь.- Не буду я её слушать! - фыркнул Дракон, - И бегать за ней больше не стану. Сейчас я её поджарю хорошенько и посмотрю, как она тогда побежит! Одуванчик, закрой глазки!Тролль подошёл к Дракону, сел перед ним на землю и задрал голову.- Нет, - сказал Тролль, - Дракон нет.- Нечего жалеть эту змеюку, Одуванчик. Она же… Что ты сказал?- Дракон нет.- Вот это да! - захохотал Рыцарь, - Я думал мне до конца жизни придётся слушать его “жрать”. Одуванчик, а скажи: “рыцарь”.- Жрать, - хитро улыбнулся Тролль.Дракон взял Одуванчика на лапы, довольно улыбаясь.- Скажи ещё раз.- Дракон!- Чудеса, - усмехнулся Дракон, - Принцесса, твоя заслуга?- Моя, - кивнула Принцесса, выглянув из-за дерева, - Могу рассказать, как его научить новым словам. Если есть не станете. И жевать. И огнём жечь.Дракон задумчиво погладил Тролля по голове и тяжело вздохнул.- Ладно, можешь выйти, - проворчал он, - Да выходи, не бойся, я с Одуванчиком на лапах бегать не стану.- Выходи, - кивнул Рыцарь, - Расскажи ему то же, что рассказала мне.Принцесса кивнула в ответ и вышла из-за дерева.- Как вы уже знаете, я не из Королевства на краю Земли, - заговорила она, - Я Принцесса из Королевства у Леса. Несколько лет назад вы похитили мою старшую сестру. Вы её, конечно, не помните, но…- Светлые волосы, зелёные глаза, - фыркнул Дракон, - Терпеть не может яичницу и плетёт превосходные венки из луговых цветов. Но что с того, что я её похитил? Через какое-то время она вернулась домой в целости и сохранности.- Но это ведь неправильно! - воскликнула Принцесса, - Вы не представляете, что творилось с нашими родителями! Хотя теперь, конечно, представляете.Дракон молча погладил Тролля по голове.- Я ещё тогда решила, что объясню вам, что похищение - это очень плохо. Я долго думала, как именно это сделать, пока однажды до нашего Королевства не дошёл слух, что у Дракона в пещере живёт маленький Тролль. И тогда я поняла - если вы испытаете то, что чувствуют другие, когда похищают кого-то, кто им дорог - вы бросите это гадкое занятие!Принцесса перевела дух и выпила воды из протянутой Рыцарем фляги.- Потом настало время действовать - я нашла дальнее Королевство с пустующей башней, и подкупила двух молодых людей, чтобы они разговаривали в трактире о прекрасной Принцессе из Королевства на краю Земли. Но, как сказал Рыцарь, вы и сами об этом догадались.Дракон важно кивнул.- Я не собиралась уводить Одуванчика надолго, - продолжала рассказ Принцесса, - Мы должны были добраться до одинокой избушки посреди леса, недалеко от вашей пещеры, и вернуться через день после вашего возвращения.- Почему же вы не вернулись? - спросил Дракон, - Что пошло не так?- Одуванчик сбежал от меня. Проголодался, наверное. Когда я его искала, я встретила группу людей, которые, заметив мою растерянность, спросили в чём дело и предложили помощь. Обрадовавшись, я рассказала им про поиски Одуванчика, и зная, как люди относятся к Троллям, предупредила, что он живёт с вами. Эти люди долго шептались между собой, а потом согласились найти Одуванчика. Как оказалось позднее, чтобы похитить. Его ради выкупа, а меня, чтобы не рассказала об этом вам. Я испугалась и не стала им говорить, что Одуванчик уже похищен мной.- Обычные разбойники, - Рыцарь гордо выпятил грудь, - Я с ними легко справился. Они все там, на полянке. Если хочешь, можешь их пережевать.- Необычная история, - пробормотал Дракон, - Пусть всё было именно так, но это случилось только из-за тебя. Похитить маленького! Как не стыдно!- А вам не стыдно похищать Принцесс?- Ни капли. Благодари Одуванчика - если бы не он, без последствий для тебя это бы не прошло. Деревня в той стороне.- Я могу уйти? - обрадовалась Принцесса, - Правда?- Иди, пока он не передумал, - посоветовал Рыцарь, - И побыстрей.Принцесса подняла юбки и быстро пошла прочь.- А мы с тобой сходим познакомиться с двумя путниками, - сказал Дракон, подбрасывая Тролля в воздух, - Встретил их, пока ждал тебя, интересные личности, скажу я тебе!***Рыцарь проснулся ночью от жажды и с удивлением не обнаружил Дракона на привычном месте.Дракон сидел на улице перед пещерой, задумчиво глядя на звёзды.- Чего не спишь? - спросил Рыцарь, - Устал ведь за день, крыльями-то махать.- Думаю, - ответил Дракон, - Знаешь, а ведь у Принцессы получилось.- Что получилось?- Показать мне, как ужасно, когда у тебя похищают кого-то, кто тебе дорог.- Вот как, - хмыкнул Рыцарь, - То есть Принцесс мы больше похищать не будем? А кого тогда? Королев? Королей? Или сразу золото, чтобы зря время не терять?- Не угадал, - серьёзно ответил Дракон, - Мы больше никого не будем похищать. Никогда.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса не такая сказка

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