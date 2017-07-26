Похищенный Рыцарь: Важный урок- Да остановись ты наконец! - возмутился Дракон, высунув язык от усталости, - Я требую, чтобы ты немедленно приняла заслуженное наказание!
Принцесса испуганно помотала головой, выглянув из-за дерева.
- Может вы меня сначала выслушаете? - попросила она, - А потом решите, есть меня или нет.
- Лучше я тебя сначала съем, а потом выслушаю.
Дракон поморщился и махнул лапой.
- Нет, есть не буду, не смогу. Пережую и выплюну! Иди сюда!
Принцесса бросилась бежать, ловко петляя среди деревьев. Через несколько минут Дракон выдохся и сел на землю.
- Твоё счастье, что мы в лесу, - сказал он, - На открытой местности я бы тебя уже давно поймал.
- Конечно, - Принцесса показалась из-за очередного дерева, - Вы ведь такой быстрый и сильный! Ни капельки в этом не сомневаюсь!
Дракон прищурился и посмотрел на Рыцаря.
- Сарказм?
- Скорее, лесть, - пожал плечами Рыцарь, - Может быть послушаешь, что она скажет? Потом дальше будете круги вокруг нас нарезать, если захочешь.
- Не буду я её слушать! - фыркнул Дракон, - И бегать за ней больше не стану. Сейчас я её поджарю хорошенько и посмотрю, как она тогда побежит! Одуванчик, закрой глазки!
Тролль подошёл к Дракону, сел перед ним на землю и задрал голову.
- Нет, - сказал Тролль, - Дракон нет.
- Нечего жалеть эту змеюку, Одуванчик. Она же… Что ты сказал?
- Дракон нет.
- Вот это да! - захохотал Рыцарь, - Я думал мне до конца жизни придётся слушать его “жрать”. Одуванчик, а скажи: “рыцарь”.
- Жрать, - хитро улыбнулся Тролль.
Дракон взял Одуванчика на лапы, довольно улыбаясь.
- Скажи ещё раз.
- Дракон!
- Чудеса, - усмехнулся Дракон, - Принцесса, твоя заслуга?
- Моя, - кивнула Принцесса, выглянув из-за дерева, - Могу рассказать, как его научить новым словам. Если есть не станете. И жевать. И огнём жечь.
Дракон задумчиво погладил Тролля по голове и тяжело вздохнул.
- Ладно, можешь выйти, - проворчал он, - Да выходи, не бойся, я с Одуванчиком на лапах бегать не стану.
- Выходи, - кивнул Рыцарь, - Расскажи ему то же, что рассказала мне.
Принцесса кивнула в ответ и вышла из-за дерева.
- Как вы уже знаете, я не из Королевства на краю Земли, - заговорила она, - Я Принцесса из Королевства у Леса. Несколько лет назад вы похитили мою старшую сестру. Вы её, конечно, не помните, но…
- Светлые волосы, зелёные глаза, - фыркнул Дракон, - Терпеть не может яичницу и плетёт превосходные венки из луговых цветов. Но что с того, что я её похитил? Через какое-то время она вернулась домой в целости и сохранности.
- Но это ведь неправильно! - воскликнула Принцесса, - Вы не представляете, что творилось с нашими родителями! Хотя теперь, конечно, представляете.
Дракон молча погладил Тролля по голове.
- Я ещё тогда решила, что объясню вам, что похищение - это очень плохо. Я долго думала, как именно это сделать, пока однажды до нашего Королевства не дошёл слух, что у Дракона в пещере живёт маленький Тролль. И тогда я поняла - если вы испытаете то, что чувствуют другие, когда похищают кого-то, кто им дорог - вы бросите это гадкое занятие!
Принцесса перевела дух и выпила воды из протянутой Рыцарем фляги.
- Потом настало время действовать - я нашла дальнее Королевство с пустующей башней, и подкупила двух молодых людей, чтобы они разговаривали в трактире о прекрасной Принцессе из Королевства на краю Земли. Но, как сказал Рыцарь, вы и сами об этом догадались.
Дракон важно кивнул.
- Я не собиралась уводить Одуванчика надолго, - продолжала рассказ Принцесса, - Мы должны были добраться до одинокой избушки посреди леса, недалеко от вашей пещеры, и вернуться через день после вашего возвращения.
- Почему же вы не вернулись? - спросил Дракон, - Что пошло не так?
- Одуванчик сбежал от меня. Проголодался, наверное. Когда я его искала, я встретила группу людей, которые, заметив мою растерянность, спросили в чём дело и предложили помощь. Обрадовавшись, я рассказала им про поиски Одуванчика, и зная, как люди относятся к Троллям, предупредила, что он живёт с вами. Эти люди долго шептались между собой, а потом согласились найти Одуванчика. Как оказалось позднее, чтобы похитить. Его ради выкупа, а меня, чтобы не рассказала об этом вам. Я испугалась и не стала им говорить, что Одуванчик уже похищен мной.
- Обычные разбойники, - Рыцарь гордо выпятил грудь, - Я с ними легко справился. Они все там, на полянке. Если хочешь, можешь их пережевать.
- Необычная история, - пробормотал Дракон, - Пусть всё было именно так, но это случилось только из-за тебя. Похитить маленького! Как не стыдно!
- А вам не стыдно похищать Принцесс?
- Ни капли. Благодари Одуванчика - если бы не он, без последствий для тебя это бы не прошло. Деревня в той стороне.
- Я могу уйти? - обрадовалась Принцесса, - Правда?
- Иди, пока он не передумал, - посоветовал Рыцарь, - И побыстрей.
Принцесса подняла юбки и быстро пошла прочь.
- А мы с тобой сходим познакомиться с двумя путниками, - сказал Дракон, подбрасывая Тролля в воздух, - Встретил их, пока ждал тебя, интересные личности, скажу я тебе!
***
Рыцарь проснулся ночью от жажды и с удивлением не обнаружил Дракона на привычном месте.
Дракон сидел на улице перед пещерой, задумчиво глядя на звёзды.
- Чего не спишь? - спросил Рыцарь, - Устал ведь за день, крыльями-то махать.
- Думаю, - ответил Дракон, - Знаешь, а ведь у Принцессы получилось.
- Что получилось?
- Показать мне, как ужасно, когда у тебя похищают кого-то, кто тебе дорог.
- Вот как, - хмыкнул Рыцарь, - То есть Принцесс мы больше похищать не будем? А кого тогда? Королев? Королей? Или сразу золото, чтобы зря время не терять?
- Не угадал, - серьёзно ответил Дракон, - Мы больше никого не будем похищать. Никогда.
Автор: Роман Седов.
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Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 09:56
Сегодня, 09:56 by ЛетягаПросмотров: 40Комментарии: 5
Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса не такая сказка