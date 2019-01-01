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Сказки

Первая монетка

- Как ты смеешь прикасаться ко мне своими грязными руками! - возмущалась Принцесса, - Немедленно верни меня обратно!

- Лапами, - поправил Дракон.

- Чего?

- У Драконов не руки, а лапы. И, кстати, мои лапы очень даже чистые.

- Какая разница?! - Принцесса заколотила кулачками по спине Дракона, - Верни меня обратно! Именем Короля!

- Я позволю себе не послушаться, Ваше Высочество, - хмыкнул Дракон, - И вообще, вы бы держали рот закрытым, вдруг жук залетит.

Принцесса вспыхнула, злобно прищурилась, но открывать рот не решилась. Дракон похвалил себя за сообразительность и остаток пути они пролетели в полной тишине.

- А где кровать? - поинтересовался Рыцарь, когда Дракон зашёл в пещеру, - Снаружи оставил?

- Точно! - Дракон хлопнул себя лапой по лбу, - А я-то гадаю, что же я должен был сделать.

- Ты не принёс мне кровать?

- Не-а. Извини. Зато я похитил Принцессу. Красивая?

Рыцарь обошёл Принцессу вокруг и кивнул.

- Вполне. Ты её из замка унёс?

- Из замка, - гордо подтвердил Дракон, - Никто даже не заметил.

- Надо было нести её вместе с кроватью. Убил бы двух зайцев.

- Кроватью? Странный способ охоты на зайцев, скажу я тебе.

Рыцарь нахмурился, тяжело вздохнул и посмотрел на Дракона недобрым взглядом.

- Сейчас принесу, - закатил глаза Дракон, - Покажи ей пока тут всё.

Когда Дракон улетел, Принцесса кинулась к выходу из пещеры. Через минуту она вернулась и с недовольным видом села на бочку.

- Сказать не мог? - спросила она.

- Чего сказать? - не понял Рыцарь.

- Что там обрыв, дубина! А если бы я упала? Я всё расскажу своему отцу, и он тебя казнит. Понял?

- Понял. Хочешь выбраться отсюда поскорее?

- Хочу, - кивнула Принцесса, - Ты мне поможешь? Ты разве не заодно с ним?

- Не совсем, - ответил Рыцарь, - Это всё сложнее, чем кажется. В общем так: я тебя вывожу через тайный ход, а ты за это присылаешь Дракону десять мешков золота в качестве выкупа за меня. Идёт?

Принцесса удивлённо посмотрела на него и неожиданно засмеялась.

- Ой, мамочки! - пропищала она, - Ой, не могу! Тебя что, Дракон похитил?

- Ничего не похитил, - покраснел Рыцарь.

- А что же прекрасный Принц или иноземный Царевич не пришли тебя выручать?

Принцесса сползла с бочки на пол, держась одной рукой за живот, а другой вытирая слёзы.

- Смейся, - обиженно сказал Рыцарь, - Зато за меня он десять мешков золота требует, а за тебя максимум пять попросит.

- Чего? - удивилась Принцесса, прекратив смеяться, - Как ты смеешь! Немедленно возьми свои слова назад!

- И не подумаю.

- А вот и я! - радостно объявил Дракон, заходя в пещеру, - Смотри, какая кровать! Нравится? Правда я пока летел, с неё эта белая штука свалилась, но это же ничего, да?

- Всё лучше, чем на полу спать, - Рыцарь потащил кровать в угол, - Спасибо.

Принцесса подошла к Дракону и задрала голову.

- Ты потребовал за меня выкуп?

- Ага, - кивнул Дракон, - Сказали, что завтра к обеду привезут. А что?

- Сколько мешков золота ты за меня попросил?

- Четыре.

- Мой отец - Король! - завизжала Принцесса, топнув ножкой, - Можешь просить у него хоть пятнадцать мешков - ради меня он ничего не пожалеет!

Дракон задумчиво потёр лапой нос.

- Четырёх хватит, - решил он, - Я не жадный.

Принцесса повернулась к Рыцарю и прищурилась.

- Всем про тебя расскажу, понял? Все над тобой смеяться будут!

- А я всем расскажу, что за тебя в два раза меньше золота потребовали, - парировал Рыцарь и повернулся к Дракону, - День закончился.

Дракон кивнул, запустил лапу в мешок с золотом и протянул ему монетку.

- Ну, уже что-то, - вздохнул Рыцарь, - Такими темпами я буду свободен уже через каких-то двадцать лет.

- Всего ничего, - согласился Дракон.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 20:55 by ЛетягаПросмотров: 40Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дракон принцесса рыцарь не такая сказка

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