Первая монетка- Как ты смеешь прикасаться ко мне своими грязными руками! - возмущалась Принцесса, - Немедленно верни меня обратно!
- Лапами, - поправил Дракон.
- Чего?
- У Драконов не руки, а лапы. И, кстати, мои лапы очень даже чистые.
- Какая разница?! - Принцесса заколотила кулачками по спине Дракона, - Верни меня обратно! Именем Короля!
- Я позволю себе не послушаться, Ваше Высочество, - хмыкнул Дракон, - И вообще, вы бы держали рот закрытым, вдруг жук залетит.
Принцесса вспыхнула, злобно прищурилась, но открывать рот не решилась. Дракон похвалил себя за сообразительность и остаток пути они пролетели в полной тишине.
- А где кровать? - поинтересовался Рыцарь, когда Дракон зашёл в пещеру, - Снаружи оставил?
- Точно! - Дракон хлопнул себя лапой по лбу, - А я-то гадаю, что же я должен был сделать.
- Ты не принёс мне кровать?
- Не-а. Извини. Зато я похитил Принцессу. Красивая?
Рыцарь обошёл Принцессу вокруг и кивнул.
- Вполне. Ты её из замка унёс?
- Из замка, - гордо подтвердил Дракон, - Никто даже не заметил.
- Надо было нести её вместе с кроватью. Убил бы двух зайцев.
- Кроватью? Странный способ охоты на зайцев, скажу я тебе.
Рыцарь нахмурился, тяжело вздохнул и посмотрел на Дракона недобрым взглядом.
- Сейчас принесу, - закатил глаза Дракон, - Покажи ей пока тут всё.
Когда Дракон улетел, Принцесса кинулась к выходу из пещеры. Через минуту она вернулась и с недовольным видом села на бочку.
- Сказать не мог? - спросила она.
- Чего сказать? - не понял Рыцарь.
- Что там обрыв, дубина! А если бы я упала? Я всё расскажу своему отцу, и он тебя казнит. Понял?
- Понял. Хочешь выбраться отсюда поскорее?
- Хочу, - кивнула Принцесса, - Ты мне поможешь? Ты разве не заодно с ним?
- Не совсем, - ответил Рыцарь, - Это всё сложнее, чем кажется. В общем так: я тебя вывожу через тайный ход, а ты за это присылаешь Дракону десять мешков золота в качестве выкупа за меня. Идёт?
Принцесса удивлённо посмотрела на него и неожиданно засмеялась.
- Ой, мамочки! - пропищала она, - Ой, не могу! Тебя что, Дракон похитил?
- Ничего не похитил, - покраснел Рыцарь.
- А что же прекрасный Принц или иноземный Царевич не пришли тебя выручать?
Принцесса сползла с бочки на пол, держась одной рукой за живот, а другой вытирая слёзы.
- Смейся, - обиженно сказал Рыцарь, - Зато за меня он десять мешков золота требует, а за тебя максимум пять попросит.
- Чего? - удивилась Принцесса, прекратив смеяться, - Как ты смеешь! Немедленно возьми свои слова назад!
- И не подумаю.
- А вот и я! - радостно объявил Дракон, заходя в пещеру, - Смотри, какая кровать! Нравится? Правда я пока летел, с неё эта белая штука свалилась, но это же ничего, да?
- Всё лучше, чем на полу спать, - Рыцарь потащил кровать в угол, - Спасибо.
Принцесса подошла к Дракону и задрала голову.
- Ты потребовал за меня выкуп?
- Ага, - кивнул Дракон, - Сказали, что завтра к обеду привезут. А что?
- Сколько мешков золота ты за меня попросил?
- Четыре.
- Мой отец - Король! - завизжала Принцесса, топнув ножкой, - Можешь просить у него хоть пятнадцать мешков - ради меня он ничего не пожалеет!
Дракон задумчиво потёр лапой нос.
- Четырёх хватит, - решил он, - Я не жадный.
Принцесса повернулась к Рыцарю и прищурилась.
- Всем про тебя расскажу, понял? Все над тобой смеяться будут!
- А я всем расскажу, что за тебя в два раза меньше золота потребовали, - парировал Рыцарь и повернулся к Дракону, - День закончился.
Дракон кивнул, запустил лапу в мешок с золотом и протянул ему монетку.
- Ну, уже что-то, - вздохнул Рыцарь, - Такими темпами я буду свободен уже через каких-то двадцать лет.
- Всего ничего, - согласился Дракон.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 20:55 by ЛетягаПросмотров: 40Комментарии: 0
Ключевые слова: Дракон принцесса рыцарь не такая сказка