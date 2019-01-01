Первая монетка

Летяга Просмотров: 40 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:55 by

- Как ты смеешь прикасаться ко мне своими грязными руками! - возмущалась Принцесса, - Немедленно верни меня обратно!- Лапами, - поправил Дракон.- Чего?- У Драконов не руки, а лапы. И, кстати, мои лапы очень даже чистые.- Какая разница?! - Принцесса заколотила кулачками по спине Дракона, - Верни меня обратно! Именем Короля!- Я позволю себе не послушаться, Ваше Высочество, - хмыкнул Дракон, - И вообще, вы бы держали рот закрытым, вдруг жук залетит.Принцесса вспыхнула, злобно прищурилась, но открывать рот не решилась. Дракон похвалил себя за сообразительность и остаток пути они пролетели в полной тишине.- А где кровать? - поинтересовался Рыцарь, когда Дракон зашёл в пещеру, - Снаружи оставил?- Точно! - Дракон хлопнул себя лапой по лбу, - А я-то гадаю, что же я должен был сделать.- Ты не принёс мне кровать?- Не-а. Извини. Зато я похитил Принцессу. Красивая?Рыцарь обошёл Принцессу вокруг и кивнул.- Вполне. Ты её из замка унёс?- Из замка, - гордо подтвердил Дракон, - Никто даже не заметил.- Надо было нести её вместе с кроватью. Убил бы двух зайцев.- Кроватью? Странный способ охоты на зайцев, скажу я тебе.Рыцарь нахмурился, тяжело вздохнул и посмотрел на Дракона недобрым взглядом.- Сейчас принесу, - закатил глаза Дракон, - Покажи ей пока тут всё.Когда Дракон улетел, Принцесса кинулась к выходу из пещеры. Через минуту она вернулась и с недовольным видом села на бочку.- Сказать не мог? - спросила она.- Чего сказать? - не понял Рыцарь.- Что там обрыв, дубина! А если бы я упала? Я всё расскажу своему отцу, и он тебя казнит. Понял?- Понял. Хочешь выбраться отсюда поскорее?- Хочу, - кивнула Принцесса, - Ты мне поможешь? Ты разве не заодно с ним?- Не совсем, - ответил Рыцарь, - Это всё сложнее, чем кажется. В общем так: я тебя вывожу через тайный ход, а ты за это присылаешь Дракону десять мешков золота в качестве выкупа за меня. Идёт?Принцесса удивлённо посмотрела на него и неожиданно засмеялась.- Ой, мамочки! - пропищала она, - Ой, не могу! Тебя что, Дракон похитил?- Ничего не похитил, - покраснел Рыцарь.- А что же прекрасный Принц или иноземный Царевич не пришли тебя выручать?Принцесса сползла с бочки на пол, держась одной рукой за живот, а другой вытирая слёзы.- Смейся, - обиженно сказал Рыцарь, - Зато за меня он десять мешков золота требует, а за тебя максимум пять попросит.- Чего? - удивилась Принцесса, прекратив смеяться, - Как ты смеешь! Немедленно возьми свои слова назад!- И не подумаю.- А вот и я! - радостно объявил Дракон, заходя в пещеру, - Смотри, какая кровать! Нравится? Правда я пока летел, с неё эта белая штука свалилась, но это же ничего, да?- Всё лучше, чем на полу спать, - Рыцарь потащил кровать в угол, - Спасибо.Принцесса подошла к Дракону и задрала голову.- Ты потребовал за меня выкуп?- Ага, - кивнул Дракон, - Сказали, что завтра к обеду привезут. А что?- Сколько мешков золота ты за меня попросил?- Четыре.- Мой отец - Король! - завизжала Принцесса, топнув ножкой, - Можешь просить у него хоть пятнадцать мешков - ради меня он ничего не пожалеет!Дракон задумчиво потёр лапой нос.- Четырёх хватит, - решил он, - Я не жадный.Принцесса повернулась к Рыцарю и прищурилась.- Всем про тебя расскажу, понял? Все над тобой смеяться будут!- А я всем расскажу, что за тебя в два раза меньше золота потребовали, - парировал Рыцарь и повернулся к Дракону, - День закончился.Дракон кивнул, запустил лапу в мешок с золотом и протянул ему монетку.- Ну, уже что-то, - вздохнул Рыцарь, - Такими темпами я буду свободен уже через каких-то двадцать лет.- Всего ничего, - согласился Дракон.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон принцесса рыцарь не такая сказка

Другие, подобные истории: