Похищенный Рыцарь. Обучение Принцессы

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:02 by

- Спину выпрями, - сказал Рыцарь, - Меч подними выше, чтобы рукоять на уровне лица была.- Он тяжёлый, - пожаловалась Принцесса, - Падает. Давай одноручный возьму?- С ним ты уже хорошо обращаешься, нужно этим учиться.- Зачем? Я всё равно не буду носить такой меч.Рыцарь стянул с головы шлем и вытер намокший лоб.- Представь, что ты потеряешь свой меч, - устало сказал он, - Или у тебя его выхватит страшное Чудище.- Отберу, - фыркнула Принцесса.- Нечего отбирать, Чудище его сломало. А под ногами у тебя лежит двуручный меч…- Откуда он там лежит?- Ну я не знаю, - пожал плечами Рыцарь, - Остался от предыдущего искателя приключений, мир его праху.- Значит там с тем же успехом может лежать и одноручный, - подмигнула Принцесса, - Правильно?- Правильно. А если его там не окажется?- Буду импровизировать.Рыцарь убрал свой меч в ножны и потянулся.- Тогда пойдём обратно в пещеру, - решил он, - Будешь читать.- Не хочу читать, - поморщилась Принцесса, - Я хочу сражаться! Я ведь хорошо обращаюсь с мечом, ты же сам сказал.- Уметь сражаться и уметь обращаться с мечом - это разные вещи. Пошли в пещеру.Рыцарь собрал мечи и двинулся вверх по склону. Принцесса тяжело вздохнула и пошла следом.- Я жду объяснений, - напомнила она, - В чём различие?- Вот представь, что ты сражаешься со мной, - сказал Рыцарь, - На мне полный доспех. Ты знаешь, куда нужно бить, чтобы сразить меня?- Нет.- И чем тебе тогда поможет то, что ты умеешь обращаться с мечом?- Но я ведь не буду сражаться с рыцарями, - пожала плечами Принцесса, - А Чудища доспехов не носят.- Не всегда, - Рыцарь перехватил мечи поудобнее, - Многие разбойники, скрывающиеся в лесах, носят доспехи. А злобы в них не меньше, чем в Чудищах. Встретишь ты двух таких - что делать будешь?- Потребую убраться с дороги именем Короля!- Серьёзно?- Нет конечно, - улыбнулась Принцесса, - Ноги в руки - и бежать! Правильно?- Именно, - засмеялся Рыцарь, - В доспехах бегать очень неудобно, не догонят.Они зашли в пещеру, где Рыцарь аккуратно сложил мечи и принялся снимать с себя доспехи.- Знание - это твоё самое сильное оружие, - заговорил он, - Можно и с Василиском сражаться на равных, зная его слабые места. Вот ты знаешь его слабые места?- Не знаю, - ответила Принцесса, - А ты сразил много Василисков?- Вообще ни одного, - признался Рыцарь, - Но если случится так, что мне придётся с ним сразиться - будь уверена, победа будет за мной. А если будешь меня слушать - то и у тебя получится.- Я слушаю.- Тогда бери в руки книгу и садись поближе к огню. И можешь взять её домой. Вернёшь, когда прочитаешь.Когда вернулся Дракон, Рыцарь уже вовсю храпел, а Принцесса по-прежнему читала, внимательно рассматривая рисунки.- Как всё прошло? - шёпотом спросил Дракон, осторожно положив похищенную Принцессу на кровать, - Чему научилась?- Почти всему, - ответила Принцесса, - Читаю вот про слабые места разных Чудищ.- Это правильно. С двуручным мечом-то научилась обращаться?- Нет, он слишком тяжёлый для меня. Решили, что и без него обойдусь.- Зря ты так, - покачал головой Дракон, - А вот представь, что ты потеряешь свой меч…- А под ногами так удачно будет лежать двуручный? - усмехнулась Принцесса, - И ты туда же. Я уже сказала, что с тем же успехом там будет лежать и одноручный. А теперь полетели домой, я сегодня жутко устала.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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