Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Похищенный Рыцарь. Обучение Принцессы

- Спину выпрями, - сказал Рыцарь, - Меч подними выше, чтобы рукоять на уровне лица была.

- Он тяжёлый, - пожаловалась Принцесса, - Падает. Давай одноручный возьму?

- С ним ты уже хорошо обращаешься, нужно этим учиться.

- Зачем? Я всё равно не буду носить такой меч.

Рыцарь стянул с головы шлем и вытер намокший лоб.

- Представь, что ты потеряешь свой меч, - устало сказал он, - Или у тебя его выхватит страшное Чудище.

- Отберу, - фыркнула Принцесса.

- Нечего отбирать, Чудище его сломало. А под ногами у тебя лежит двуручный меч…

- Откуда он там лежит?

- Ну я не знаю, - пожал плечами Рыцарь, - Остался от предыдущего искателя приключений, мир его праху.

- Значит там с тем же успехом может лежать и одноручный, - подмигнула Принцесса, - Правильно?

- Правильно. А если его там не окажется?

- Буду импровизировать.

Рыцарь убрал свой меч в ножны и потянулся.

- Тогда пойдём обратно в пещеру, - решил он, - Будешь читать.

- Не хочу читать, - поморщилась Принцесса, - Я хочу сражаться! Я ведь хорошо обращаюсь с мечом, ты же сам сказал.

- Уметь сражаться и уметь обращаться с мечом - это разные вещи. Пошли в пещеру.

Рыцарь собрал мечи и двинулся вверх по склону. Принцесса тяжело вздохнула и пошла следом.

- Я жду объяснений, - напомнила она, - В чём различие?

- Вот представь, что ты сражаешься со мной, - сказал Рыцарь, - На мне полный доспех. Ты знаешь, куда нужно бить, чтобы сразить меня?

- Нет.

- И чем тебе тогда поможет то, что ты умеешь обращаться с мечом?

- Но я ведь не буду сражаться с рыцарями, - пожала плечами Принцесса, - А Чудища доспехов не носят.

- Не всегда, - Рыцарь перехватил мечи поудобнее, - Многие разбойники, скрывающиеся в лесах, носят доспехи. А злобы в них не меньше, чем в Чудищах. Встретишь ты двух таких - что делать будешь?

- Потребую убраться с дороги именем Короля!

- Серьёзно?

- Нет конечно, - улыбнулась Принцесса, - Ноги в руки - и бежать! Правильно?

- Именно, - засмеялся Рыцарь, - В доспехах бегать очень неудобно, не догонят.

Они зашли в пещеру, где Рыцарь аккуратно сложил мечи и принялся снимать с себя доспехи.

- Знание - это твоё самое сильное оружие, - заговорил он, - Можно и с Василиском сражаться на равных, зная его слабые места. Вот ты знаешь его слабые места?

- Не знаю, - ответила Принцесса, - А ты сразил много Василисков?

- Вообще ни одного, - признался Рыцарь, - Но если случится так, что мне придётся с ним сразиться - будь уверена, победа будет за мной. А если будешь меня слушать - то и у тебя получится.

- Я слушаю.

- Тогда бери в руки книгу и садись поближе к огню. И можешь взять её домой. Вернёшь, когда прочитаешь.

Когда вернулся Дракон, Рыцарь уже вовсю храпел, а Принцесса по-прежнему читала, внимательно рассматривая рисунки.

- Как всё прошло? - шёпотом спросил Дракон, осторожно положив похищенную Принцессу на кровать, - Чему научилась?

- Почти всему, - ответила Принцесса, - Читаю вот про слабые места разных Чудищ.

- Это правильно. С двуручным мечом-то научилась обращаться?

- Нет, он слишком тяжёлый для меня. Решили, что и без него обойдусь.

- Зря ты так, - покачал головой Дракон, - А вот представь, что ты потеряешь свой меч…

- А под ногами так удачно будет лежать двуручный? - усмехнулась Принцесса, - И ты туда же. Я уже сказала, что с тем же успехом там будет лежать и одноручный. А теперь полетели домой, я сегодня жутко устала.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 08:02 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:59
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 435
Комментариев: 9 258
Дракон перевозчик.))) laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.