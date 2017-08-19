Похищенный Рыцарь. Обучение Принцессы- Спину выпрями, - сказал Рыцарь, - Меч подними выше, чтобы рукоять на уровне лица была.
- Он тяжёлый, - пожаловалась Принцесса, - Падает. Давай одноручный возьму?
- С ним ты уже хорошо обращаешься, нужно этим учиться.
- Зачем? Я всё равно не буду носить такой меч.
Рыцарь стянул с головы шлем и вытер намокший лоб.
- Представь, что ты потеряешь свой меч, - устало сказал он, - Или у тебя его выхватит страшное Чудище.
- Отберу, - фыркнула Принцесса.
- Нечего отбирать, Чудище его сломало. А под ногами у тебя лежит двуручный меч…
- Откуда он там лежит?
- Ну я не знаю, - пожал плечами Рыцарь, - Остался от предыдущего искателя приключений, мир его праху.
- Значит там с тем же успехом может лежать и одноручный, - подмигнула Принцесса, - Правильно?
- Правильно. А если его там не окажется?
- Буду импровизировать.
Рыцарь убрал свой меч в ножны и потянулся.
- Тогда пойдём обратно в пещеру, - решил он, - Будешь читать.
- Не хочу читать, - поморщилась Принцесса, - Я хочу сражаться! Я ведь хорошо обращаюсь с мечом, ты же сам сказал.
- Уметь сражаться и уметь обращаться с мечом - это разные вещи. Пошли в пещеру.
Рыцарь собрал мечи и двинулся вверх по склону. Принцесса тяжело вздохнула и пошла следом.
- Я жду объяснений, - напомнила она, - В чём различие?
- Вот представь, что ты сражаешься со мной, - сказал Рыцарь, - На мне полный доспех. Ты знаешь, куда нужно бить, чтобы сразить меня?
- Нет.
- И чем тебе тогда поможет то, что ты умеешь обращаться с мечом?
- Но я ведь не буду сражаться с рыцарями, - пожала плечами Принцесса, - А Чудища доспехов не носят.
- Не всегда, - Рыцарь перехватил мечи поудобнее, - Многие разбойники, скрывающиеся в лесах, носят доспехи. А злобы в них не меньше, чем в Чудищах. Встретишь ты двух таких - что делать будешь?
- Потребую убраться с дороги именем Короля!
- Серьёзно?
- Нет конечно, - улыбнулась Принцесса, - Ноги в руки - и бежать! Правильно?
- Именно, - засмеялся Рыцарь, - В доспехах бегать очень неудобно, не догонят.
Они зашли в пещеру, где Рыцарь аккуратно сложил мечи и принялся снимать с себя доспехи.
- Знание - это твоё самое сильное оружие, - заговорил он, - Можно и с Василиском сражаться на равных, зная его слабые места. Вот ты знаешь его слабые места?
- Не знаю, - ответила Принцесса, - А ты сразил много Василисков?
- Вообще ни одного, - признался Рыцарь, - Но если случится так, что мне придётся с ним сразиться - будь уверена, победа будет за мной. А если будешь меня слушать - то и у тебя получится.
- Я слушаю.
- Тогда бери в руки книгу и садись поближе к огню. И можешь взять её домой. Вернёшь, когда прочитаешь.
Когда вернулся Дракон, Рыцарь уже вовсю храпел, а Принцесса по-прежнему читала, внимательно рассматривая рисунки.
- Как всё прошло? - шёпотом спросил Дракон, осторожно положив похищенную Принцессу на кровать, - Чему научилась?
- Почти всему, - ответила Принцесса, - Читаю вот про слабые места разных Чудищ.
- Это правильно. С двуручным мечом-то научилась обращаться?
- Нет, он слишком тяжёлый для меня. Решили, что и без него обойдусь.
- Зря ты так, - покачал головой Дракон, - А вот представь, что ты потеряешь свой меч…
- А под ногами так удачно будет лежать двуручный? - усмехнулась Принцесса, - И ты туда же. Я уже сказала, что с тем же успехом там будет лежать и одноручный. А теперь полетели домой, я сегодня жутко устала.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 08:02 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 1
Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка