Маленькое окно

Летяга Просмотров: 44 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 14:37 by

- Цыпа-цыпа-цыпа, - позвал Дракон, широко улыбаясь, - Подойди, что-то покажу.- Вы обманываете, - испуганно прошептала Принцесса, - Я подойду, а вы меня схватите и унесёте в свою пещеру.Дракон тяжело вздохнул и ещё раз попробовал просунуть лапу в окно.- Его специально сделали таким маленьким.- Я догадался, - проворчал Дракон, - А почему вы не убегаете из комнаты, Ваше Высочество?- Дверь заперта, - вздохнула Принцесса, - Снаружи. А почему вы один? Вы разве работаете не в паре с Рыцарем?- Обычно да. Но он на меня обижается уже неделю, считая, что я его наглым образом обманул.- Это как?Дракон вздохнул и рассказал Принцессе про Тролля и пари.- Конечно, как Дракон вы правы, - сказала Принцесса, - Но как друг - нет.- Друг? - удивлённо переспросил Дракон, - По-вашему, мы друзья?- А разве нет?Дракон задумчиво пожал плечами.- Я ведь его похитил и, можно сказать, удерживаю силой. Разве друзья так поступают?- Когда вы его похитили, он, конечно, не был вашим другом, - ответила Принцесса, - Отпустить его вы не можете, у вас же принципы и правила, это дело понятное. Но вот скажите: что вы чувствуете от мысли, что однажды Рыцарь наберёт нужное количество золота и купит себе свободу?- Он ещё не скоро наберёт нужное количество, - хмыкнул Дракон, - Нечего было спорить со старшими.- И всё же?Дракон помахал хвостом и пожал плечами.- Не знаю, - пробормотал он, - Возможно, мне будет грустно.- Возможно? - улыбнулась Принцесса.- Точно будет грустно, - вздохнув, ответил Дракон, - Я раньше об этом не думал, но вот сейчас понимаю, что я к нему привык. Но это ведь ничего не значит, разве нет? Я могу считать Рыцаря другом, но я-то для него так и останусь похитителем. Вы не хотите подойти поближе?- Нет, благодарю вас, мне здесь очень удобно. И что вы намерены делать дальше?- А что я могу сделать? Я дал слово: как только он выплатит мне десять мешков золота, я его отпущу.- И будете грустить, - всхлипнула Принцесса.- Буду, - кивнул Дракон, - В конце концов, он ещё и необычайно полезен для моего ремесла - в это окно он бы пролез без особого труда.- Нужно будет сказать об этом моему отцу, вдруг вы вернётесь вместе с Рыцарем.- Вот я балбес! А вы молодец, Ваше Высочество, быстро соображаете!- Благодарю, - смутилась Принцесса, - В другое время я бы согласилась быть похищенной, но не за месяц до моей свадьбы.- Свадьбы? - удивился Дракон, - С кем?- С Принцем из соседнего Королевства, разумеется.- Что вы говорите? А он случайно не носит красные шоссы и пулены с колокольчиком?- Верно! - воскликнула Принцесса, - А откуда вы знаете?- Как раз один такой сейчас идёт мимо замка с какой-то симпатичной девицей.Принцесса в два прыжка оказалась у окна и высунулась в него по пояс.- Где?!***Добравшись до пещеры, Дракон аккуратно положил уснувшую по пути Принцессу в кровать.- Чего так долго? - поинтересовался Рыцарь, отложив перо, - И почему такой довольный?Дракон рассказал Рыцарю, как выманил Принцессу, светясь от гордости.- Но ведь никакого Принца на самом деле там не было? - уточнил Рыцарь, - А как ты тогда догадался, во что он одет?- Тоже мне загадка, - хмыкнул Дракон, - Они же все одеваются по моде. Иначе говоря - одинаково.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принц не такая сказка

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