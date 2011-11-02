Маленькое окно- Цыпа-цыпа-цыпа, - позвал Дракон, широко улыбаясь, - Подойди, что-то покажу.
- Вы обманываете, - испуганно прошептала Принцесса, - Я подойду, а вы меня схватите и унесёте в свою пещеру.
Дракон тяжело вздохнул и ещё раз попробовал просунуть лапу в окно.
- Его специально сделали таким маленьким.
- Я догадался, - проворчал Дракон, - А почему вы не убегаете из комнаты, Ваше Высочество?
- Дверь заперта, - вздохнула Принцесса, - Снаружи. А почему вы один? Вы разве работаете не в паре с Рыцарем?
- Обычно да. Но он на меня обижается уже неделю, считая, что я его наглым образом обманул.
- Это как?
Дракон вздохнул и рассказал Принцессе про Тролля и пари.
- Конечно, как Дракон вы правы, - сказала Принцесса, - Но как друг - нет.
- Друг? - удивлённо переспросил Дракон, - По-вашему, мы друзья?
- А разве нет?
Дракон задумчиво пожал плечами.
- Я ведь его похитил и, можно сказать, удерживаю силой. Разве друзья так поступают?
- Когда вы его похитили, он, конечно, не был вашим другом, - ответила Принцесса, - Отпустить его вы не можете, у вас же принципы и правила, это дело понятное. Но вот скажите: что вы чувствуете от мысли, что однажды Рыцарь наберёт нужное количество золота и купит себе свободу?
- Он ещё не скоро наберёт нужное количество, - хмыкнул Дракон, - Нечего было спорить со старшими.
- И всё же?
Дракон помахал хвостом и пожал плечами.
- Не знаю, - пробормотал он, - Возможно, мне будет грустно.
- Возможно? - улыбнулась Принцесса.
- Точно будет грустно, - вздохнув, ответил Дракон, - Я раньше об этом не думал, но вот сейчас понимаю, что я к нему привык. Но это ведь ничего не значит, разве нет? Я могу считать Рыцаря другом, но я-то для него так и останусь похитителем. Вы не хотите подойти поближе?
- Нет, благодарю вас, мне здесь очень удобно. И что вы намерены делать дальше?
- А что я могу сделать? Я дал слово: как только он выплатит мне десять мешков золота, я его отпущу.
- И будете грустить, - всхлипнула Принцесса.
- Буду, - кивнул Дракон, - В конце концов, он ещё и необычайно полезен для моего ремесла - в это окно он бы пролез без особого труда.
- Нужно будет сказать об этом моему отцу, вдруг вы вернётесь вместе с Рыцарем.
- Вот я балбес! А вы молодец, Ваше Высочество, быстро соображаете!
- Благодарю, - смутилась Принцесса, - В другое время я бы согласилась быть похищенной, но не за месяц до моей свадьбы.
- Свадьбы? - удивился Дракон, - С кем?
- С Принцем из соседнего Королевства, разумеется.
- Что вы говорите? А он случайно не носит красные шоссы и пулены с колокольчиком?
- Верно! - воскликнула Принцесса, - А откуда вы знаете?
- Как раз один такой сейчас идёт мимо замка с какой-то симпатичной девицей.
Принцесса в два прыжка оказалась у окна и высунулась в него по пояс.
- Где?!
***
Добравшись до пещеры, Дракон аккуратно положил уснувшую по пути Принцессу в кровать.
- Чего так долго? - поинтересовался Рыцарь, отложив перо, - И почему такой довольный?
Дракон рассказал Рыцарю, как выманил Принцессу, светясь от гордости.
- Но ведь никакого Принца на самом деле там не было? - уточнил Рыцарь, - А как ты тогда догадался, во что он одет?
- Тоже мне загадка, - хмыкнул Дракон, - Они же все одеваются по моде. Иначе говоря - одинаково.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:37 by ЛетягаПросмотров: 44Комментарии: 5
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