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Сказки

Маленькое окно

- Цыпа-цыпа-цыпа, - позвал Дракон, широко улыбаясь, - Подойди, что-то покажу.

- Вы обманываете, - испуганно прошептала Принцесса, - Я подойду, а вы меня схватите и унесёте в свою пещеру.

Дракон тяжело вздохнул и ещё раз попробовал просунуть лапу в окно.

- Его специально сделали таким маленьким.

- Я догадался, - проворчал Дракон, - А почему вы не убегаете из комнаты, Ваше Высочество?

- Дверь заперта, - вздохнула Принцесса, - Снаружи. А почему вы один? Вы разве работаете не в паре с Рыцарем?

- Обычно да. Но он на меня обижается уже неделю, считая, что я его наглым образом обманул.

- Это как?

Дракон вздохнул и рассказал Принцессе про Тролля и пари.

- Конечно, как Дракон вы правы, - сказала Принцесса, - Но как друг - нет.

- Друг? - удивлённо переспросил Дракон, - По-вашему, мы друзья?

- А разве нет?

Дракон задумчиво пожал плечами.

- Я ведь его похитил и, можно сказать, удерживаю силой. Разве друзья так поступают?

- Когда вы его похитили, он, конечно, не был вашим другом, - ответила Принцесса, - Отпустить его вы не можете, у вас же принципы и правила, это дело понятное. Но вот скажите: что вы чувствуете от мысли, что однажды Рыцарь наберёт нужное количество золота и купит себе свободу?

- Он ещё не скоро наберёт нужное количество, - хмыкнул Дракон, - Нечего было спорить со старшими.

- И всё же?

Дракон помахал хвостом и пожал плечами.

- Не знаю, - пробормотал он, - Возможно, мне будет грустно.

- Возможно? - улыбнулась Принцесса.

- Точно будет грустно, - вздохнув, ответил Дракон, - Я раньше об этом не думал, но вот сейчас понимаю, что я к нему привык. Но это ведь ничего не значит, разве нет? Я могу считать Рыцаря другом, но я-то для него так и останусь похитителем. Вы не хотите подойти поближе?

- Нет, благодарю вас, мне здесь очень удобно. И что вы намерены делать дальше?

- А что я могу сделать? Я дал слово: как только он выплатит мне десять мешков золота, я его отпущу.

- И будете грустить, - всхлипнула Принцесса.

- Буду, - кивнул Дракон, - В конце концов, он ещё и необычайно полезен для моего ремесла - в это окно он бы пролез без особого труда.

- Нужно будет сказать об этом моему отцу, вдруг вы вернётесь вместе с Рыцарем.

- Вот я балбес! А вы молодец, Ваше Высочество, быстро соображаете!

- Благодарю, - смутилась Принцесса, - В другое время я бы согласилась быть похищенной, но не за месяц до моей свадьбы.

- Свадьбы? - удивился Дракон, - С кем?

- С Принцем из соседнего Королевства, разумеется.

- Что вы говорите? А он случайно не носит красные шоссы и пулены с колокольчиком?

- Верно! - воскликнула Принцесса, - А откуда вы знаете?

- Как раз один такой сейчас идёт мимо замка с какой-то симпатичной девицей.

Принцесса в два прыжка оказалась у окна и высунулась в него по пояс.

- Где?!

***

Добравшись до пещеры, Дракон аккуратно положил уснувшую по пути Принцессу в кровать.

- Чего так долго? - поинтересовался Рыцарь, отложив перо, - И почему такой довольный?

Дракон рассказал Рыцарю, как выманил Принцессу, светясь от гордости.

- Но ведь никакого Принца на самом деле там не было? - уточнил Рыцарь, - А как ты тогда догадался, во что он одет?

- Тоже мне загадка, - хмыкнул Дракон, - Они же все одеваются по моде. Иначе говоря - одинаково.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 14:37 by ЛетягаПросмотров: 44Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Дракон рыцарь принц не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 15:05
+3
Онлайн
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Комментариев: 6 114
Дракону с такими гениальными мозгами надо миром управлять, а не в пещере сидеть. Кажется, ни один человек так хорошо не разбирается в человеческой психологии, как это делает дракон. Умник какой. good
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 15:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (165|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 957
marzzz,
дракон хорош, не пальцем делан
за историю большой плюс+
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:10
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1486|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 348
Эх, девы, девы. Была вся благоразумная, а тут ревность обуяла — и хоп.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:02
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 430
Комментариев: 9 238
Наблюдательный дракоша, выманил таки девицу на свет в оконце.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 22:25
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
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Комментариев: 3 998
Ревность попутала все карты))) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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