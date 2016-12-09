Неожиданная слава

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 1 +4 Вчера, 18:39 by

- Я не буду это есть! - воскликнула Принцесса и опрокинула поднос с едой, - Я требую к себе соответствующего моей персоне отношения!- Сиди голодная, - пожал плечами Дракон и повернулся к Рыцарю, - Так что там было дальше?- Получил дубиной по шлему, - нехотя ответил Рыцарь, - Шлем помялся, я его неделю снять не мог, так и ходил.Дракон расхохотался и вытер лапой выступившую слезинку.- Это же надо! - пробормотал он, - Ты или очень смелый, или очень глупый.- Скорей всего второе, - вздохнул Рыцарь, - Знаешь, раньше казалось, что ничего интереснее сражений нет. И каждый новый Рыцарь всегда ищет то, в чём он будет первым, из-за чего его запомнят. Вот мне и казалось, что пойти сражаться с Великаном это отличная идея. Я ещё удивлялся, как это не пришло никому в голову, это ведь такой шикарный подвиг! Вероятно, остальные Рыцари были умнее меня или им просто не удалось выжить.- Я хочу есть! - закричала Принцесса, - Немедленно подайте мне еду! Именем Короля!- Когда её уже заберут, - закатил глаза Дракон, - А теперь ты не считаешь, что смысл жизни только в сражениях?- Конечно нет! - воскликнул Рыцарь, - В мире столько всего интересного и неизведанного, просто дух захватывает! А главное - есть сотни способов прославиться и при этом совсем необязательно рисковать жизнью. Так что я решил снять доспехи и выкинуть свой меч.- Смелое решение! - с уважением в голосе сказал Дракон, - И чем же ты будешь заниматься?- Напишу ынц… энцы… да как там её? Книгу, в общем. Опишу в ней всех известных и неизвестных чудовищ со всех уголков мира - где проживают, чем питаются, как их можно одолеть и многое другое.- Замечательная идея. А я в ней буду?- Конечно, - кивнул Рыцарь, - Самым первым.- Мне так плохо! - прошептала Принцесса, - Боюсь, я не доживу до утра! Передайте моему отцу, что я…- Да сколько можно! - возмутился Дракон, - То она не ест, это она не любит! Говори уже, что тебе нужно.- Жареный цыплёнок, сыр, свежие овощи и бутылка красного вина.- И где я возьму сыр?- В деревне, что у трёх озёр, - подсказал Рыцарь, - Там крайний дом, на табличке корова нарисована. Только заплати, а не забери.- Это ещё почему? - фыркнул Дракон.- Потому что нужно думать о будущем. Сколько ещё таких Принцесс будет? А если опять сыр понадобится?- Опять заберу.- Ну-ну, - усмехнулся Рыцарь, - После того, как ты у кого-то что-то забираешь, этот кто-то сразу же сбегает куда подальше.Дракон ещё раз фыркнул и направился к выходу, взяв из мешка горсть монет.- Скоро вернусь. Следи, чтобы Её Величество не попыталась упасть в обморок и не стукнулась головой.Когда Дракон улетел, Принцесса широко улыбнулась Рыцарю.- Прошу прощения за эту театральную истерику, - подмигнула она, - А я ведь вас знаю.- Неудивительно, - ответил Рыцарь, взяв с полки книгу, - Мы с вами уже два дня в одной пещере живём.- Нет, вы не поняли, - Принцесса оглянулась по сторонам, - Я про вас столько всего слышала! Вы же Похищенный Рыцарь, первый в своём роде! О вас говорят все люди в нашем королевстве! Для меня огромная честь познакомиться с вами!- Неужели? - удивился Рыцарь, - Вы так шутите?Принцесса помотала головой и села рядом.- Вашу историю все знают, - зашептала она, - Вас похитил Дракон и вы теперь копите десять мешков золота, чтобы освободиться. Вы могли бы сбежать, но дали слово! Вас теперь ставят в пример, когда говорят о чести и верности своим словам. Молодые Рыцари хотят быть на вас похожими, а девушки мечтают выйти за вас замуж.Рыцарь ошарашенно хлопал глазами.- Я прославился?- Ещё как! - подтвердила Принцесса, - Прошу вас, расскажите мне в подробностях, как это всё произошло?- Вот уж не ожидал, - довольно ответил Рыцарь и отложил книгу, - Значит, вышел я как-то ночью на улицу, по очень важному делу...Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса сыр не такая сказка

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