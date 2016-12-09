Неожиданная слава- Я не буду это есть! - воскликнула Принцесса и опрокинула поднос с едой, - Я требую к себе соответствующего моей персоне отношения!
- Сиди голодная, - пожал плечами Дракон и повернулся к Рыцарю, - Так что там было дальше?
- Получил дубиной по шлему, - нехотя ответил Рыцарь, - Шлем помялся, я его неделю снять не мог, так и ходил.
Дракон расхохотался и вытер лапой выступившую слезинку.
- Это же надо! - пробормотал он, - Ты или очень смелый, или очень глупый.
- Скорей всего второе, - вздохнул Рыцарь, - Знаешь, раньше казалось, что ничего интереснее сражений нет. И каждый новый Рыцарь всегда ищет то, в чём он будет первым, из-за чего его запомнят. Вот мне и казалось, что пойти сражаться с Великаном это отличная идея. Я ещё удивлялся, как это не пришло никому в голову, это ведь такой шикарный подвиг! Вероятно, остальные Рыцари были умнее меня или им просто не удалось выжить.
- Я хочу есть! - закричала Принцесса, - Немедленно подайте мне еду! Именем Короля!
- Когда её уже заберут, - закатил глаза Дракон, - А теперь ты не считаешь, что смысл жизни только в сражениях?
- Конечно нет! - воскликнул Рыцарь, - В мире столько всего интересного и неизведанного, просто дух захватывает! А главное - есть сотни способов прославиться и при этом совсем необязательно рисковать жизнью. Так что я решил снять доспехи и выкинуть свой меч.
- Смелое решение! - с уважением в голосе сказал Дракон, - И чем же ты будешь заниматься?
- Напишу ынц… энцы… да как там её? Книгу, в общем. Опишу в ней всех известных и неизвестных чудовищ со всех уголков мира - где проживают, чем питаются, как их можно одолеть и многое другое.
- Замечательная идея. А я в ней буду?
- Конечно, - кивнул Рыцарь, - Самым первым.
- Мне так плохо! - прошептала Принцесса, - Боюсь, я не доживу до утра! Передайте моему отцу, что я…
- Да сколько можно! - возмутился Дракон, - То она не ест, это она не любит! Говори уже, что тебе нужно.
- Жареный цыплёнок, сыр, свежие овощи и бутылка красного вина.
- И где я возьму сыр?
- В деревне, что у трёх озёр, - подсказал Рыцарь, - Там крайний дом, на табличке корова нарисована. Только заплати, а не забери.
- Это ещё почему? - фыркнул Дракон.
- Потому что нужно думать о будущем. Сколько ещё таких Принцесс будет? А если опять сыр понадобится?
- Опять заберу.
- Ну-ну, - усмехнулся Рыцарь, - После того, как ты у кого-то что-то забираешь, этот кто-то сразу же сбегает куда подальше.
Дракон ещё раз фыркнул и направился к выходу, взяв из мешка горсть монет.
- Скоро вернусь. Следи, чтобы Её Величество не попыталась упасть в обморок и не стукнулась головой.
Когда Дракон улетел, Принцесса широко улыбнулась Рыцарю.
- Прошу прощения за эту театральную истерику, - подмигнула она, - А я ведь вас знаю.
- Неудивительно, - ответил Рыцарь, взяв с полки книгу, - Мы с вами уже два дня в одной пещере живём.
- Нет, вы не поняли, - Принцесса оглянулась по сторонам, - Я про вас столько всего слышала! Вы же Похищенный Рыцарь, первый в своём роде! О вас говорят все люди в нашем королевстве! Для меня огромная честь познакомиться с вами!
- Неужели? - удивился Рыцарь, - Вы так шутите?
Принцесса помотала головой и села рядом.
- Вашу историю все знают, - зашептала она, - Вас похитил Дракон и вы теперь копите десять мешков золота, чтобы освободиться. Вы могли бы сбежать, но дали слово! Вас теперь ставят в пример, когда говорят о чести и верности своим словам. Молодые Рыцари хотят быть на вас похожими, а девушки мечтают выйти за вас замуж.
Рыцарь ошарашенно хлопал глазами.
- Я прославился?
- Ещё как! - подтвердила Принцесса, - Прошу вас, расскажите мне в подробностях, как это всё произошло?
- Вот уж не ожидал, - довольно ответил Рыцарь и отложил книгу, - Значит, вышел я как-то ночью на улицу, по очень важному делу...
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 18:39 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 1
Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса сыр не такая сказка