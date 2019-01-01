Похищенный Рыцарь: Маленькие люди

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:57 by

- И как я раньше жил без такой вкуснятины, - Рыцарь облизал ложку и откинулся на спинку стула, - А ещё есть?- Лопнешь, - усмехнулся Дракон, - Ещё Принцессу с Одуванчиком кормить. Чего они спят так долго?- Она почти до рассвета пыталась научить его новому слову. Опять.- Безуспешно?- Безуспешно, - Рыцарь внимательно посмотрел на Принцессу, - Слушай, мне кажется, что я ей нравлюсь.- Тебе кажется? - усмехнулся Дракон, - Да ладно, с чего бы это?- Ну она смотрит как-то… Погоди-ка, это что, сарказм?- Ни в коем случае! Как ты мог такое подумать, я же совершенно ничего в нём не смыслю!- Вот опять, - Рыцарь растерянно потёр затылок, - Скорей всего, конечно, просто показалось.- А что насчёт тебя? - Дракон положил голову на лапы, - Она тебе нравится?Рыцарь покраснел и пожал плечами.- Не знаю.- Как это понимать? Ты не знаешь, нравится она тебе или нет?- Да, - кивнул Рыцарь, - Нет. То есть это… Она иногда такая хорошая и милая, что точно нравится. А иногда начинает фыркать и говорить, мол, “мне это не интересно”. Вот в такие моменты она мне точно не нравится.- Попробуй с ней поговорить наедине, - предложил Дракон, - Только аккуратно, у неё совсем нет опыта в таких делах.- А что потом?- Зависит от результатов разговора. Или разойдётесь по разным углам пещеры, или сыграете свадьбу. Потом Принцесса отложит яйца, и у вас появятся маленькие Принцессы и маленькие Рыцари. Вариантов масса.Рыцарь удивлённо поднял бровь и хохотнул.- Отложит яйца?- А что тебя удивляет? - спросил Дракон, - Ты не знаешь, как появляются маленькие люди?Рыцарь не выдержал и захохотал, схватившись за живот.- Подумать только! То есть ты столько лет живёшь, и не знаешь, что люди не откладывают яиц?- В самом деле? - искренне удивился Дракон, - Я много раз видел женщин с круглыми животами - очень похоже, будто там яйцо. Нет, правда? Ты не шутишь?- Ничуть, - Рыцарь вытер выступившие слёзы, - Как же всё-таки мало ты знаешь о людях.- Не было причин узнавать больше. Раньше все мои разговоры с людьми были одинаковыми: “нет, я не отпущу тебя без выкупа”; “нет, я тебя не съем”; “с вас столько-то мешков золота”. Ну, по большей части, иногда, само собой, были исключения. Но мне не приходило в голову спросить, откладывают ли люди яйца.- И хорошо, - Рыцарь шумно выдохнул, - Теперь у меня есть повод почувствовать себя самым умным. Это такое прекрасное чувство, что есть что-то, чего не знаешь ты, но знаю я.- Отлично тебя понимаю, - подмигнул Дракон, кивнув в сторону Принцессы, - Прекрасное чувство.- Да? Ты знаешь, нравлюсь ли я Принцессе? Нравлюсь? Или нет?- Знаю. Но ничего тебе не скажу, сам догадайся. Ты же самый умный.- Такой большой, а обижается, - проворчал Рыцарь, - Ну скажи! Скажи!- Хватит орать! - недовольно проворчала Принцесса, подняв голову с подушки, - У тебя других дел нет?Рыцарь смутился, показал Дракону язык, и направился к выходу из пещеры, схватив ведро.- Воды принесу, - недовольно пробормотал он, - Одуванчика будить буду.Дракон проводил его взглядом и улыбнулся Принцессе.- Я бы всё равно не сказал.- Знаю, - Принцесса опустила голову на подушку, - Я не остановить хотела, он правда слишком громко кричал. Как думаете, он решится на разговор до того, как за меня принесут выкуп?- Будем надеяться, - вздохнул Дракон, - А скажите, люди что, правда-правда не откладывают яиц? Это не шутка, да?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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