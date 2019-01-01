Похищенный Рыцарь: Маленькие люди- И как я раньше жил без такой вкуснятины, - Рыцарь облизал ложку и откинулся на спинку стула, - А ещё есть?
- Лопнешь, - усмехнулся Дракон, - Ещё Принцессу с Одуванчиком кормить. Чего они спят так долго?
- Она почти до рассвета пыталась научить его новому слову. Опять.
- Безуспешно?
- Безуспешно, - Рыцарь внимательно посмотрел на Принцессу, - Слушай, мне кажется, что я ей нравлюсь.
- Тебе кажется? - усмехнулся Дракон, - Да ладно, с чего бы это?
- Ну она смотрит как-то… Погоди-ка, это что, сарказм?
- Ни в коем случае! Как ты мог такое подумать, я же совершенно ничего в нём не смыслю!
- Вот опять, - Рыцарь растерянно потёр затылок, - Скорей всего, конечно, просто показалось.
- А что насчёт тебя? - Дракон положил голову на лапы, - Она тебе нравится?
Рыцарь покраснел и пожал плечами.
- Не знаю.
- Как это понимать? Ты не знаешь, нравится она тебе или нет?
- Да, - кивнул Рыцарь, - Нет. То есть это… Она иногда такая хорошая и милая, что точно нравится. А иногда начинает фыркать и говорить, мол, “мне это не интересно”. Вот в такие моменты она мне точно не нравится.
- Попробуй с ней поговорить наедине, - предложил Дракон, - Только аккуратно, у неё совсем нет опыта в таких делах.
- А что потом?
- Зависит от результатов разговора. Или разойдётесь по разным углам пещеры, или сыграете свадьбу. Потом Принцесса отложит яйца, и у вас появятся маленькие Принцессы и маленькие Рыцари. Вариантов масса.
Рыцарь удивлённо поднял бровь и хохотнул.
- Отложит яйца?
- А что тебя удивляет? - спросил Дракон, - Ты не знаешь, как появляются маленькие люди?
Рыцарь не выдержал и захохотал, схватившись за живот.
- Подумать только! То есть ты столько лет живёшь, и не знаешь, что люди не откладывают яиц?
- В самом деле? - искренне удивился Дракон, - Я много раз видел женщин с круглыми животами - очень похоже, будто там яйцо. Нет, правда? Ты не шутишь?
- Ничуть, - Рыцарь вытер выступившие слёзы, - Как же всё-таки мало ты знаешь о людях.
- Не было причин узнавать больше. Раньше все мои разговоры с людьми были одинаковыми: “нет, я не отпущу тебя без выкупа”; “нет, я тебя не съем”; “с вас столько-то мешков золота”. Ну, по большей части, иногда, само собой, были исключения. Но мне не приходило в голову спросить, откладывают ли люди яйца.
- И хорошо, - Рыцарь шумно выдохнул, - Теперь у меня есть повод почувствовать себя самым умным. Это такое прекрасное чувство, что есть что-то, чего не знаешь ты, но знаю я.
- Отлично тебя понимаю, - подмигнул Дракон, кивнув в сторону Принцессы, - Прекрасное чувство.
- Да? Ты знаешь, нравлюсь ли я Принцессе? Нравлюсь? Или нет?
- Знаю. Но ничего тебе не скажу, сам догадайся. Ты же самый умный.
- Такой большой, а обижается, - проворчал Рыцарь, - Ну скажи! Скажи!
- Хватит орать! - недовольно проворчала Принцесса, подняв голову с подушки, - У тебя других дел нет?
Рыцарь смутился, показал Дракону язык, и направился к выходу из пещеры, схватив ведро.
- Воды принесу, - недовольно пробормотал он, - Одуванчика будить буду.
Дракон проводил его взглядом и улыбнулся Принцессе.
- Я бы всё равно не сказал.
- Знаю, - Принцесса опустила голову на подушку, - Я не остановить хотела, он правда слишком громко кричал. Как думаете, он решится на разговор до того, как за меня принесут выкуп?
- Будем надеяться, - вздохнул Дракон, - А скажите, люди что, правда-правда не откладывают яиц? Это не шутка, да?
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 15:57 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 0
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