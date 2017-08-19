Похищенный Рыцарь. Чудище для Принцессы- Как насчёт пещерных ящеров? - предложил Дракон, - Они ведь не очень сильные, насколько я знаю. Особой опасности не представляют.
- По одиночке - не представляют, - кивнул Рыцарь, - Но они по одиночке и не встречаются, живут группами по сто-двести особей.
- Правда? Ни разу столько не видел. Штук десять за раз, не больше. А главное - всегда со спины.
- Неудивительно.
- Да? - удивился Дракон, - Объясни.
- Они знают, что ты сильнее их всех вместе взятых, вот и убегают, на всякий случай, - улыбнулся Рыцарь, - Они же не знают, что у тебя на уме. Потому ты и видел только их спины.
- А почему тогда я их всё же видел? Это были те, кто не сильно боится?
- Это были те, кто медленно бегает.
- Бедняжки, - хихикнул Дракон, - А что насчёт тех мохнатых существ с такими страшными усами? С ними Принцесса справится?
- Я тебе уже говорил, что мотыльки не опасны, - закатил глаза Рыцарь, - И уж тем более для тебя. Я до сих пор поверить не могу, что ты их боишься.
Дракон смущённо потёр лапой нос.
- Ты уверен?
- На все сто.
- Тогда может Принцесса сразится с этим новым Чудищем, о котором все говорят? - предложил Дракон, - Который живёт где-то в лесу у Странного Королевства.
- Который именно? - заинтересовался Рыцарь, - Который, по слухам, кровь пьёт?
- Он самый.
- Нет, не пойдёт. Мы о нём не знаем ничего - что он умеет, чего боится? Как Принцесса будет с ним сражаться?
Дракон задумчиво кивнул и повесил чайник над огнём.
- Нужно будет слетать, посмотреть на него, - сказал он, - Ты же напишешь о нём в книге?
- Если он окажется достаточно опасным, - кивнул Рыцарь, - Тогда обязательно. Назову его человек-комар.
- А если это не человек?
- Тогда будем думать. А пирог ещё остался?
Дракон виновато развёл лапами.
- Одуванчик добрался, - вздохнул он, - Я вечером ещё испеку.
- То-то он дрыхнет весь день, - завистливо сказал Рыцарь, - Обжора. Ремень мой съел позавчера.
- Новый купишь. Слушай, а может Принцессу отправить на этих, которые с разноцветными крылышками?
- На Фей? Ты в своём уме, они же добрые!
- Я про тех, что живут под землёй, - уточнил Дракон, - Они ведь тоже с разноцветными крылышками.
- Они всё равно не настолько опасны, чтобы отправлять на них Принцессу, - покачал головой Рыцарь, - Пакостят, конечно, но вреда особого нет. Во всяком случае, непоправимого. А нам нужно именно настоящее злое Чудище - чтобы одолев его, Принцесса принесла пользу обществу.
- Как насчёт того чудика с цепями?
- Джек-в-цепях? - Рыцарь задумчиво почесал затылок, - А не слишком ли опасно для Принцессы? Более опытные воины пытались его одолеть, а он по-прежнему ходит да звенит.
- Новичкам везёт, - подмигнул Дракон, - Зато представляешь, как она обрадуется? Она ведь принесёт пользу обществу, одолев этого Джека?
- Несомненно.
- Ну вот! Считай, что выбор сделан. Чай будешь? Сейчас полетим за Принцессой из Тихого Королевства - путь неблизкий, поужинаем, в лучшем случае, глубокой ночью.
Рыцарь кивнул и, пока Дракон разливал чай по кружкам, нашёл в книге свои заметки о Джеке-в-цепях.
- Я, всё же, сомневаюсь, - сказал он, посмотрев заметки, - А если не справится?
- Так мы же рядом будем, - пожал плечами Дракон, - Как-никак Принцесса платит за наши услуги двадцать мешков золота. Если что - вмешаемся. Пей чай, пока не остыл. Булочку будешь?
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 18:32 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 2
Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка