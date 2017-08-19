Похищенный Рыцарь. Чудище для Принцессы

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 2 +4 Вчера, 18:32 by

- Как насчёт пещерных ящеров? - предложил Дракон, - Они ведь не очень сильные, насколько я знаю. Особой опасности не представляют.- По одиночке - не представляют, - кивнул Рыцарь, - Но они по одиночке и не встречаются, живут группами по сто-двести особей.- Правда? Ни разу столько не видел. Штук десять за раз, не больше. А главное - всегда со спины.- Неудивительно.- Да? - удивился Дракон, - Объясни.- Они знают, что ты сильнее их всех вместе взятых, вот и убегают, на всякий случай, - улыбнулся Рыцарь, - Они же не знают, что у тебя на уме. Потому ты и видел только их спины.- А почему тогда я их всё же видел? Это были те, кто не сильно боится?- Это были те, кто медленно бегает.- Бедняжки, - хихикнул Дракон, - А что насчёт тех мохнатых существ с такими страшными усами? С ними Принцесса справится?- Я тебе уже говорил, что мотыльки не опасны, - закатил глаза Рыцарь, - И уж тем более для тебя. Я до сих пор поверить не могу, что ты их боишься.Дракон смущённо потёр лапой нос.- Ты уверен?- На все сто.- Тогда может Принцесса сразится с этим новым Чудищем, о котором все говорят? - предложил Дракон, - Который живёт где-то в лесу у Странного Королевства.- Который именно? - заинтересовался Рыцарь, - Который, по слухам, кровь пьёт?- Он самый.- Нет, не пойдёт. Мы о нём не знаем ничего - что он умеет, чего боится? Как Принцесса будет с ним сражаться?Дракон задумчиво кивнул и повесил чайник над огнём.- Нужно будет слетать, посмотреть на него, - сказал он, - Ты же напишешь о нём в книге?- Если он окажется достаточно опасным, - кивнул Рыцарь, - Тогда обязательно. Назову его человек-комар.- А если это не человек?- Тогда будем думать. А пирог ещё остался?Дракон виновато развёл лапами.- Одуванчик добрался, - вздохнул он, - Я вечером ещё испеку.- То-то он дрыхнет весь день, - завистливо сказал Рыцарь, - Обжора. Ремень мой съел позавчера.- Новый купишь. Слушай, а может Принцессу отправить на этих, которые с разноцветными крылышками?- На Фей? Ты в своём уме, они же добрые!- Я про тех, что живут под землёй, - уточнил Дракон, - Они ведь тоже с разноцветными крылышками.- Они всё равно не настолько опасны, чтобы отправлять на них Принцессу, - покачал головой Рыцарь, - Пакостят, конечно, но вреда особого нет. Во всяком случае, непоправимого. А нам нужно именно настоящее злое Чудище - чтобы одолев его, Принцесса принесла пользу обществу.- Как насчёт того чудика с цепями?- Джек-в-цепях? - Рыцарь задумчиво почесал затылок, - А не слишком ли опасно для Принцессы? Более опытные воины пытались его одолеть, а он по-прежнему ходит да звенит.- Новичкам везёт, - подмигнул Дракон, - Зато представляешь, как она обрадуется? Она ведь принесёт пользу обществу, одолев этого Джека?- Несомненно.- Ну вот! Считай, что выбор сделан. Чай будешь? Сейчас полетим за Принцессой из Тихого Королевства - путь неблизкий, поужинаем, в лучшем случае, глубокой ночью.Рыцарь кивнул и, пока Дракон разливал чай по кружкам, нашёл в книге свои заметки о Джеке-в-цепях.- Я, всё же, сомневаюсь, - сказал он, посмотрев заметки, - А если не справится?- Так мы же рядом будем, - пожал плечами Дракон, - Как-никак Принцесса платит за наши услуги двадцать мешков золота. Если что - вмешаемся. Пей чай, пока не остыл. Булочку будешь?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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