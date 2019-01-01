Десять золотых

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:01 by

- Наконец-то! - Принцесса бросилась Рыцарю на шею, - Вы ведь пришли спасти меня из лап ужасного Дракона, правда?Рыцарь, глядя в её заплаканные, но полные надежд глаза, кивнул.- Разумеется, мадемуазель, - подмигнул он, - Что ещё делать Рыцарю в пещере Дракона, как не спасать прекрасную девушку?Принцесса зарделась и потупила глазки.- Чем я могу отблагодарить вас за своё спасение?Рыцарь посмотрел по сторонам и прошептал что-то Принцессе на ухо, отчего та покраснела ещё сильнее.- Как вы смеете, - пробормотала она, игриво хлопая ресницами, - Разве можно, прямо здесь… Вы, конечно, меня спасли, но… Так и быть, я согласна. Но только один раз!Рыцарь радостно кивнул и подставил щёку. Принцесса потянулась к ней губами и в последний момент Рыцарь повернул своё лицо к ней, поцеловав её в губы.- Хам! - воскликнула Принцесса, глупо улыбаясь, - Как вы посмели!- Прошу простить, - склонил голову Рыцарь, - Мне показалось, вы назвали моё имя.Принцесса рассмеялась и игриво стукнула его по плечу.- Вы мне его даже не назвали, негодник. Когда мы отправляемся в путь?Рыцарь не успел ответить, как в пещеру зашёл Дракон, держа в лапах шесть мешков золота.- Чего так долго? - спросил он, - Её ведь там ждут, пусть идёт. Выкуп я забрал.- Выкуп? - Принцесса недоумённо посмотрела на Рыцаря, - Разве вы не убили Дракона?Рыцарь улыбнулся и виновато развёл руками. Принцесса фыркнула и бросилась на него с кулаками.- Хам! Негодяй! Ты мной воспользовался! Я всё расскажу своему отцу, и он тебя казнит! Повесит! Отрубит голову!Дракон осторожно взял Принцессу в лапу и вынес наружу. Когда он вернулся, Рыцарь лежал на кровати, насвистывая песенку.- Ты правда ею воспользовался? - укоризненно спросил Дракон.- Чуть-чуть, - пожал плечами Рыцарь, - Должен же я как-то скрашивать своё пребывание здесь.- Принцессы должны возвращаться в том же виде, в каком были похищены.- Уверяю тебя, она осталась точно такой же. Это она для вида возмущалась.Дракон погрозил Рыцарю лапой и оглядел пещеру.- Ты пол помыл, как я велел?- Конечно, - соврал Рыцарь, - На два раза, как договаривались. Где, кстати, оплата моего труда?- А я тебе уже заплатил, - усмехнулся Дракон.- Не выдумывай! Когда это ты мне заплатил?- Я под ведром десять золотых монет оставил. Разве ты их не нашёл?Рыцарь покраснел, пробормотал себе что-то под нос и пошёл за шваброй. Под ведром он действительно нашёл десять золотых, которые сразу же бросил в свой мешок. Набрав в ведро из бочки воды, он окунул в него швабру и принялся мыть пол пещеры.- Другое дело, - похвалил его Дракон, когда с мытьём было покончено, - Самому ведь приятней, когда чисто, разве нет?- Очень, - ответил Рыцарь сквозь зубы, - Прям не нарадуюсь.- Не ворчи. Всё честно: я готовлю, ты моешь пол. Хочешь - поменяемся.- Я не умею готовить. Не мужское это дело.Дракон хрюкнул от смеха.- А пол мыть - мужское дело?Рыцарь не нашёлся, что ответить, покраснел и лёг на кровать, отвернувшись к стенке.- Не дуйся, - подмигнул ему Дракон, - Я скоро кабана на вертеле зажарю. Или даже двух. Будешь дуться - останешься голодным.- Я не дуюсь, - Рыцарь тут же спрыгнул с кровати, - Тебе показалось.- Вот и отлично. Сегодня, кстати, за новой Принцессой отправлюсь, полетишь со мной?- Нет. Ты меня опять в озеро сбросишь.- Да ладно тебе, - заулыбался Дракон, - Смешно же было, разве нет?- Ты знаешь - очень, - ответил Рыцарь, нахмурившись, - Очень смешно, когда ты падаешь в воду в доспехах весом под тридцать килограмм. Я просто ухахатывался, опускаясь на дно озера! Чуть не помер со смеху!Дракон задумчиво потёр лапой нос.- То есть тебе понравилось? Хочешь, ещё раз сброшу?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса выкуп не такая сказка

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