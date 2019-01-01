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Сказки

Десять золотых

- Наконец-то! - Принцесса бросилась Рыцарю на шею, - Вы ведь пришли спасти меня из лап ужасного Дракона, правда?

Рыцарь, глядя в её заплаканные, но полные надежд глаза, кивнул.

- Разумеется, мадемуазель, - подмигнул он, - Что ещё делать Рыцарю в пещере Дракона, как не спасать прекрасную девушку?

Принцесса зарделась и потупила глазки.

- Чем я могу отблагодарить вас за своё спасение?

Рыцарь посмотрел по сторонам и прошептал что-то Принцессе на ухо, отчего та покраснела ещё сильнее.

- Как вы смеете, - пробормотала она, игриво хлопая ресницами, - Разве можно, прямо здесь… Вы, конечно, меня спасли, но… Так и быть, я согласна. Но только один раз!

Рыцарь радостно кивнул и подставил щёку. Принцесса потянулась к ней губами и в последний момент Рыцарь повернул своё лицо к ней, поцеловав её в губы.

- Хам! - воскликнула Принцесса, глупо улыбаясь, - Как вы посмели!

- Прошу простить, - склонил голову Рыцарь, - Мне показалось, вы назвали моё имя.

Принцесса рассмеялась и игриво стукнула его по плечу.

- Вы мне его даже не назвали, негодник. Когда мы отправляемся в путь?

Рыцарь не успел ответить, как в пещеру зашёл Дракон, держа в лапах шесть мешков золота.

- Чего так долго? - спросил он, - Её ведь там ждут, пусть идёт. Выкуп я забрал.

- Выкуп? - Принцесса недоумённо посмотрела на Рыцаря, - Разве вы не убили Дракона?

Рыцарь улыбнулся и виновато развёл руками. Принцесса фыркнула и бросилась на него с кулаками.

- Хам! Негодяй! Ты мной воспользовался! Я всё расскажу своему отцу, и он тебя казнит! Повесит! Отрубит голову!

Дракон осторожно взял Принцессу в лапу и вынес наружу. Когда он вернулся, Рыцарь лежал на кровати, насвистывая песенку.

- Ты правда ею воспользовался? - укоризненно спросил Дракон.

- Чуть-чуть, - пожал плечами Рыцарь, - Должен же я как-то скрашивать своё пребывание здесь.

- Принцессы должны возвращаться в том же виде, в каком были похищены.

- Уверяю тебя, она осталась точно такой же. Это она для вида возмущалась.

Дракон погрозил Рыцарю лапой и оглядел пещеру.

- Ты пол помыл, как я велел?

- Конечно, - соврал Рыцарь, - На два раза, как договаривались. Где, кстати, оплата моего труда?

- А я тебе уже заплатил, - усмехнулся Дракон.

- Не выдумывай! Когда это ты мне заплатил?

- Я под ведром десять золотых монет оставил. Разве ты их не нашёл?

Рыцарь покраснел, пробормотал себе что-то под нос и пошёл за шваброй. Под ведром он действительно нашёл десять золотых, которые сразу же бросил в свой мешок. Набрав в ведро из бочки воды, он окунул в него швабру и принялся мыть пол пещеры.

- Другое дело, - похвалил его Дракон, когда с мытьём было покончено, - Самому ведь приятней, когда чисто, разве нет?

- Очень, - ответил Рыцарь сквозь зубы, - Прям не нарадуюсь.

- Не ворчи. Всё честно: я готовлю, ты моешь пол. Хочешь - поменяемся.

- Я не умею готовить. Не мужское это дело.

Дракон хрюкнул от смеха.

- А пол мыть - мужское дело?

Рыцарь не нашёлся, что ответить, покраснел и лёг на кровать, отвернувшись к стенке.

- Не дуйся, - подмигнул ему Дракон, - Я скоро кабана на вертеле зажарю. Или даже двух. Будешь дуться - останешься голодным.

- Я не дуюсь, - Рыцарь тут же спрыгнул с кровати, - Тебе показалось.

- Вот и отлично. Сегодня, кстати, за новой Принцессой отправлюсь, полетишь со мной?

- Нет. Ты меня опять в озеро сбросишь.

- Да ладно тебе, - заулыбался Дракон, - Смешно же было, разве нет?

- Ты знаешь - очень, - ответил Рыцарь, нахмурившись, - Очень смешно, когда ты падаешь в воду в доспехах весом под тридцать килограмм. Я просто ухахатывался, опускаясь на дно озера! Чуть не помер со смеху!

Дракон задумчиво потёр лапой нос.

- То есть тебе понравилось? Хочешь, ещё раз сброшу?


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 21:01 by ЛетягаПросмотров: 35Комментарии: 0
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Ключевые слова: Рыцарь дракон принцесса выкуп не такая сказка

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