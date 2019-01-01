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Сказки

Похитители Принцесс

- Ты можешь лететь ровно? - слабым голосом спросил Рыцарь, - Чего ты туда-сюда дёргаешься? Меня уже тошнит.

- Можешь сойти, если хочешь, - усмехнулся Дракон, - Лечу, как умею. Ты же раньше не жаловался, чего начал?

- Объелся. Последние четыре куска пирога были лишние.

Дракон засмеялся, но полетел ровнее.

- Завтра ещё такой сделаю, но с рыбой. Любишь рыбу?

- Сейчас - нет, - выдохнул Рыцарь, - Может отложим Принцессу на завтра? Что-то мне правда тяжело.

- Пройдёт, - фыркнул Дракон, - Да и там дел на пять минут, честное слово! Я бы и сам справился, но там окна нет, мне самому её не достать.

- А я как тогда её достану?

- Так там дверь есть. Слишком узкая, чтобы лапа пролезла.

- Принцесса что, не в башне? - удивился Рыцарь.

- Не в башне, - подтвердил Дракон, - Там пристройка есть справа от замка. Вот в ней она и живёт. А башни пыльные и в паутине, там никто не живёт.

- Чуднó.

- Может она высоты боится. Принцессы существа нежные.

- Солнечного света, видимо, тоже, - пробормотал Рыцарь, - Тогда лети быстрее, чтобы мы закончили с этим как можно скорее. Спать хочу.

Дракон кивнул и активнее замахал крыльями. Через десять минут он уже кружил над замком.

- Вот там, справа, - сказал он, - Видишь?

Рыцарь осторожно посмотрел вниз.

- Вижу. Рядом приземляйся, но осторожно. А то опять всё Королевство разбудишь.

- Один раз было-то, - возмутился Дракон, - Я же уже объяснял: я наступил на ежа. Тем более ничего страшного не случилось, улетели же.

- С тремя десятками стрел в твоём хвосте, - проворчал Рыцарь, - Могли и в меня попасть. Я-то не настолько живучий, мне бы и одной хватило.

Дракон аккуратно опустился в десяти метрах от пристройки.

- Доволен?

- Очень, - Рыцарь спрыгнул на землю, - Будь наготове, я быстро.

Он обошёл пристройку, очень осторожно открыл дверь и медленно, спиной вперёд зашёл внутрь, закрыв за собой дверь.

- Проснись, милая, - заговорил он, поворачиваясь, - Великий день…

На Рыцаря внимательно смотрели четыре десятка суровых глаз.

- А это, - севшим голосом пробормотал Рыцарь, забыв слова, - П… Принцессочная?

Люди в комнате переглянулись и покачали головами.

- А что тогда?

- Комната стражи, - ответил один из людей.

- Ясненько, - Рыцарь выдавил улыбку, - Ну, я тогда пойду, не буду отвлекать. Всего доброго.

- Стоять! - рявкнул самый здоровый Стражник, - Ты что, из этих, что ли? Из похитителей Принцесс?

- Ни в коем случае!

- Ты скоро там? - раздался голос за дверью, - Чего копаешься?

- А это кто? - прищурился Стражник, - Подельник?

- Кто? - наигранно удивился Рыцарь, - Где? За дверью-то? Не имею ни малейшего понятия, он же не со мной разговаривает.

- С тобой я разговариваю. Ты чего там возишься? Выводи Принцессу и полетели уже.

Стражники нахмурились и положили руки на рукояти мечей.

- Дракон! - завопил Рыцарь, указывая за их спины, - Берегитесь!

Стражники выхватили мечи и обернулись к стене. Рыцарь быстро открыл дверь и выбежал наружу.

- Взлетай!

- Уже бегаешь? - удивился Дракон, - А говорил тяжело. Где Принцесса-то?

- Мне полегчало буквально минуту назад, - Рыцарь забрался ему на спину, - Там полная комната Стражников и все с оружием. Полетели уже.

- А Принцесса?

- Ты знаешь, забыл спросить. Вон они как раз выбегают, спроси у них сам.

- Извините, - обратился Дракон, - А вы не подскажете нам, где…

- Да ты издеваешься, что ли? - зашипел Рыцарь, - Сарказм это! Взлетай!


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 10:29 by ЛетягаПросмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дракон рыцарь стражники не такая сказка

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