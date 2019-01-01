Похитители Принцесс

Летяга Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:29 by

- Ты можешь лететь ровно? - слабым голосом спросил Рыцарь, - Чего ты туда-сюда дёргаешься? Меня уже тошнит.- Можешь сойти, если хочешь, - усмехнулся Дракон, - Лечу, как умею. Ты же раньше не жаловался, чего начал?- Объелся. Последние четыре куска пирога были лишние.Дракон засмеялся, но полетел ровнее.- Завтра ещё такой сделаю, но с рыбой. Любишь рыбу?- Сейчас - нет, - выдохнул Рыцарь, - Может отложим Принцессу на завтра? Что-то мне правда тяжело.- Пройдёт, - фыркнул Дракон, - Да и там дел на пять минут, честное слово! Я бы и сам справился, но там окна нет, мне самому её не достать.- А я как тогда её достану?- Так там дверь есть. Слишком узкая, чтобы лапа пролезла.- Принцесса что, не в башне? - удивился Рыцарь.- Не в башне, - подтвердил Дракон, - Там пристройка есть справа от замка. Вот в ней она и живёт. А башни пыльные и в паутине, там никто не живёт.- Чуднó.- Может она высоты боится. Принцессы существа нежные.- Солнечного света, видимо, тоже, - пробормотал Рыцарь, - Тогда лети быстрее, чтобы мы закончили с этим как можно скорее. Спать хочу.Дракон кивнул и активнее замахал крыльями. Через десять минут он уже кружил над замком.- Вот там, справа, - сказал он, - Видишь?Рыцарь осторожно посмотрел вниз.- Вижу. Рядом приземляйся, но осторожно. А то опять всё Королевство разбудишь.- Один раз было-то, - возмутился Дракон, - Я же уже объяснял: я наступил на ежа. Тем более ничего страшного не случилось, улетели же.- С тремя десятками стрел в твоём хвосте, - проворчал Рыцарь, - Могли и в меня попасть. Я-то не настолько живучий, мне бы и одной хватило.Дракон аккуратно опустился в десяти метрах от пристройки.- Доволен?- Очень, - Рыцарь спрыгнул на землю, - Будь наготове, я быстро.Он обошёл пристройку, очень осторожно открыл дверь и медленно, спиной вперёд зашёл внутрь, закрыв за собой дверь.- Проснись, милая, - заговорил он, поворачиваясь, - Великий день…На Рыцаря внимательно смотрели четыре десятка суровых глаз.- А это, - севшим голосом пробормотал Рыцарь, забыв слова, - П… Принцессочная?Люди в комнате переглянулись и покачали головами.- А что тогда?- Комната стражи, - ответил один из людей.- Ясненько, - Рыцарь выдавил улыбку, - Ну, я тогда пойду, не буду отвлекать. Всего доброго.- Стоять! - рявкнул самый здоровый Стражник, - Ты что, из этих, что ли? Из похитителей Принцесс?- Ни в коем случае!- Ты скоро там? - раздался голос за дверью, - Чего копаешься?- А это кто? - прищурился Стражник, - Подельник?- Кто? - наигранно удивился Рыцарь, - Где? За дверью-то? Не имею ни малейшего понятия, он же не со мной разговаривает.- С тобой я разговариваю. Ты чего там возишься? Выводи Принцессу и полетели уже.Стражники нахмурились и положили руки на рукояти мечей.- Дракон! - завопил Рыцарь, указывая за их спины, - Берегитесь!Стражники выхватили мечи и обернулись к стене. Рыцарь быстро открыл дверь и выбежал наружу.- Взлетай!- Уже бегаешь? - удивился Дракон, - А говорил тяжело. Где Принцесса-то?- Мне полегчало буквально минуту назад, - Рыцарь забрался ему на спину, - Там полная комната Стражников и все с оружием. Полетели уже.- А Принцесса?- Ты знаешь, забыл спросить. Вон они как раз выбегают, спроси у них сам.- Извините, - обратился Дракон, - А вы не подскажете нам, где…- Да ты издеваешься, что ли? - зашипел Рыцарь, - Сарказм это! Взлетай!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь стражники не такая сказка

Другие, подобные истории: