Одуванчик

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 14:25 by

- Просыпайся! - Дракон возбуждённо тряс кровать со спящим на ней Рыцарем, - Смотри, что я нашёл!- Что там опять? - недовольно спросил Рыцарь из-под одеяла, - Мне это навредит?- Нет, с чего бы? Да посмотри ты наконец!Рыцарь осторожно выглянул.- Ну?- Вот! - радостно воскликнул Дракон и перевернул мешок, из которого выпало небольшое сморщенное создание.- Мать честная! - Рыцарь округлил глаза, - Это ещё что такое? Это что, Тролль?!Он завизжал неестественно тонким голосом и уже через секунду оказался на столе вместе с одеялом.- Зачем ты его сюда принёс? Где ты вообще его взял?- У леса нашёл, - Дракон был очень доволен собой, - Он, наверное, отстал от своих сородичей, поэтому я решил забрать его с собой.- Зачем?!- Как зачем? Солнце вот-вот должно было взойти.Дракон погладил Тролля по голове. Тот довольно заулыбался и чихнул.- Прелесть, правда?- Лучше бы ты ещё раз улей с пчёлами принёс, - проворчал Рыцарь, - Чего он такой маленький?- Возможно он ещё дитя, - пожал плечами Дракон, - Или вид такой, точно не знаю. Эй, а ну выплюнь!Тролль отпустил ногу спящей в углу Принцессы и потупил глазки. Дракон довольно подмигнул Рыцарю.- Смотри, какой послушный! Давай его оставим?- Чего?! - Рыцаря передёрнуло, - Чтобы он вырос и сожрал меня? Ты с ума сошёл?- Не будет он тебя жрать, - Дракон взял Тролля в лапы и поднял, - Ты же не будешь кушать нашего доброго Рыцаря, правда же?Тролль плотоядно облизнулся и кивнул.- Видишь, он не будет тебя кушать. Оставляем?- Ни в коем случае! У него, несмотря на его отвратительный вид, наверняка есть какие-то родители, которые будут его искать. К счастью для всех нас.- А если его бросили? - с грустью в голосе спросил Дракон, - Вдруг его оставили, потому что он такой маленький?Тролль пустил слезинку и кивнул.- А если нет, то сюда заявится толпа обычных пятиметровых Троллей, - фыркнул Рыцарь, - С большими дубинами и огромным желанием вернуть своего сородича.Тролль покачал головой.- Где твоя доброта и сострадание? - Дракон поставил Тролля на пол и осуждающе покачал головой, - Ты только посмотри, какой он несчастный.- Несчастными будем мы, когда здесь появится какая-нибудь Принцесса. Ты представляешь громкость того крика, который она будет издавать, увидев ЭТО?- Подумаешь. Привыкнет.Рыцарь закатил глаза и тяжело вздохнул.- Очень сомневаюсь. Я против.Тролль медленно встал, с грустью посмотрел на Дракона и, помахав ему рукой, направился к выходу из пещеры.- Ну вот смотри, что ты сделал! - возмутился Дракон, взяв его на лапы, - Довёл несчастное создание! Там ведь солнце! А ты не выходи из пещеры, пока я не разрешу, понял? И тебе запрещается кушать Рыцаря и Принцесс. Договорились?Тролль радостно кивнул и победно посмотрел на Рыцаря.- Мы ещё посмотрим, кто кого, - прищурился Рыцарь и спрыгнул со стола, - Если у тебя нет других новостей, я пошёл дальше спать. И проследи, чтобы твой новый друг не беспокоил меня или я за себя не отвечаю.- Одуванчик.- Чего?- Я решил назвать его Одуванчик, - пояснил Дракон, - Видишь, как у него волосы торчат в разные стороны? Правда ведь похоже?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль не такая сказка

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