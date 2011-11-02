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Сказки

Одуванчик

- Просыпайся! - Дракон возбуждённо тряс кровать со спящим на ней Рыцарем, - Смотри, что я нашёл!

- Что там опять? - недовольно спросил Рыцарь из-под одеяла, - Мне это навредит?

- Нет, с чего бы? Да посмотри ты наконец!

Рыцарь осторожно выглянул.

- Ну?

- Вот! - радостно воскликнул Дракон и перевернул мешок, из которого выпало небольшое сморщенное создание.

- Мать честная! - Рыцарь округлил глаза, - Это ещё что такое? Это что, Тролль?!

Он завизжал неестественно тонким голосом и уже через секунду оказался на столе вместе с одеялом.

- Зачем ты его сюда принёс? Где ты вообще его взял?

- У леса нашёл, - Дракон был очень доволен собой, - Он, наверное, отстал от своих сородичей, поэтому я решил забрать его с собой.

- Зачем?!

- Как зачем? Солнце вот-вот должно было взойти.

Дракон погладил Тролля по голове. Тот довольно заулыбался и чихнул.

- Прелесть, правда?

- Лучше бы ты ещё раз улей с пчёлами принёс, - проворчал Рыцарь, - Чего он такой маленький?

- Возможно он ещё дитя, - пожал плечами Дракон, - Или вид такой, точно не знаю. Эй, а ну выплюнь!

Тролль отпустил ногу спящей в углу Принцессы и потупил глазки. Дракон довольно подмигнул Рыцарю.

- Смотри, какой послушный! Давай его оставим?

- Чего?! - Рыцаря передёрнуло, - Чтобы он вырос и сожрал меня? Ты с ума сошёл?

- Не будет он тебя жрать, - Дракон взял Тролля в лапы и поднял, - Ты же не будешь кушать нашего доброго Рыцаря, правда же?

Тролль плотоядно облизнулся и кивнул.

- Видишь, он не будет тебя кушать. Оставляем?

- Ни в коем случае! У него, несмотря на его отвратительный вид, наверняка есть какие-то родители, которые будут его искать. К счастью для всех нас.

- А если его бросили? - с грустью в голосе спросил Дракон, - Вдруг его оставили, потому что он такой маленький?

Тролль пустил слезинку и кивнул.

- А если нет, то сюда заявится толпа обычных пятиметровых Троллей, - фыркнул Рыцарь, - С большими дубинами и огромным желанием вернуть своего сородича.

Тролль покачал головой.

- Где твоя доброта и сострадание? - Дракон поставил Тролля на пол и осуждающе покачал головой, - Ты только посмотри, какой он несчастный.

- Несчастными будем мы, когда здесь появится какая-нибудь Принцесса. Ты представляешь громкость того крика, который она будет издавать, увидев ЭТО?

- Подумаешь. Привыкнет.

Рыцарь закатил глаза и тяжело вздохнул.

- Очень сомневаюсь. Я против.

Тролль медленно встал, с грустью посмотрел на Дракона и, помахав ему рукой, направился к выходу из пещеры.

- Ну вот смотри, что ты сделал! - возмутился Дракон, взяв его на лапы, - Довёл несчастное создание! Там ведь солнце! А ты не выходи из пещеры, пока я не разрешу, понял? И тебе запрещается кушать Рыцаря и Принцесс. Договорились?

Тролль радостно кивнул и победно посмотрел на Рыцаря.

- Мы ещё посмотрим, кто кого, - прищурился Рыцарь и спрыгнул со стола, - Если у тебя нет других новостей, я пошёл дальше спать. И проследи, чтобы твой новый друг не беспокоил меня или я за себя не отвечаю.

- Одуванчик.

- Чего?

- Я решил назвать его Одуванчик, - пояснил Дракон, - Видишь, как у него волосы торчат в разные стороны? Правда ведь похоже?


Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 14:25 by ЛетягаПросмотров: 35Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Сегодня, 14:52
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Питомец в доме - это хорошо. Вырастет, подельником станет. Будут втроём на дело ходить. Расширяется ОПГ. Скоро из шайки в банду превратятся! stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 15:32
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как всегда супер)+
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#3 написал: зелёное яблочко
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#4 написал: Сделано_в_СССР
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smeh прикольный дракоша, принцу игрушку принёс от скуки.) +++
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#5 написал: Tigger power
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