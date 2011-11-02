Одуванчик- Просыпайся! - Дракон возбуждённо тряс кровать со спящим на ней Рыцарем, - Смотри, что я нашёл!
- Что там опять? - недовольно спросил Рыцарь из-под одеяла, - Мне это навредит?
- Нет, с чего бы? Да посмотри ты наконец!
Рыцарь осторожно выглянул.
- Ну?
- Вот! - радостно воскликнул Дракон и перевернул мешок, из которого выпало небольшое сморщенное создание.
- Мать честная! - Рыцарь округлил глаза, - Это ещё что такое? Это что, Тролль?!
Он завизжал неестественно тонким голосом и уже через секунду оказался на столе вместе с одеялом.
- Зачем ты его сюда принёс? Где ты вообще его взял?
- У леса нашёл, - Дракон был очень доволен собой, - Он, наверное, отстал от своих сородичей, поэтому я решил забрать его с собой.
- Зачем?!
- Как зачем? Солнце вот-вот должно было взойти.
Дракон погладил Тролля по голове. Тот довольно заулыбался и чихнул.
- Прелесть, правда?
- Лучше бы ты ещё раз улей с пчёлами принёс, - проворчал Рыцарь, - Чего он такой маленький?
- Возможно он ещё дитя, - пожал плечами Дракон, - Или вид такой, точно не знаю. Эй, а ну выплюнь!
Тролль отпустил ногу спящей в углу Принцессы и потупил глазки. Дракон довольно подмигнул Рыцарю.
- Смотри, какой послушный! Давай его оставим?
- Чего?! - Рыцаря передёрнуло, - Чтобы он вырос и сожрал меня? Ты с ума сошёл?
- Не будет он тебя жрать, - Дракон взял Тролля в лапы и поднял, - Ты же не будешь кушать нашего доброго Рыцаря, правда же?
Тролль плотоядно облизнулся и кивнул.
- Видишь, он не будет тебя кушать. Оставляем?
- Ни в коем случае! У него, несмотря на его отвратительный вид, наверняка есть какие-то родители, которые будут его искать. К счастью для всех нас.
- А если его бросили? - с грустью в голосе спросил Дракон, - Вдруг его оставили, потому что он такой маленький?
Тролль пустил слезинку и кивнул.
- А если нет, то сюда заявится толпа обычных пятиметровых Троллей, - фыркнул Рыцарь, - С большими дубинами и огромным желанием вернуть своего сородича.
Тролль покачал головой.
- Где твоя доброта и сострадание? - Дракон поставил Тролля на пол и осуждающе покачал головой, - Ты только посмотри, какой он несчастный.
- Несчастными будем мы, когда здесь появится какая-нибудь Принцесса. Ты представляешь громкость того крика, который она будет издавать, увидев ЭТО?
- Подумаешь. Привыкнет.
Рыцарь закатил глаза и тяжело вздохнул.
- Очень сомневаюсь. Я против.
Тролль медленно встал, с грустью посмотрел на Дракона и, помахав ему рукой, направился к выходу из пещеры.
- Ну вот смотри, что ты сделал! - возмутился Дракон, взяв его на лапы, - Довёл несчастное создание! Там ведь солнце! А ты не выходи из пещеры, пока я не разрешу, понял? И тебе запрещается кушать Рыцаря и Принцесс. Договорились?
Тролль радостно кивнул и победно посмотрел на Рыцаря.
- Мы ещё посмотрим, кто кого, - прищурился Рыцарь и спрыгнул со стола, - Если у тебя нет других новостей, я пошёл дальше спать. И проследи, чтобы твой новый друг не беспокоил меня или я за себя не отвечаю.
- Одуванчик.
- Чего?
- Я решил назвать его Одуванчик, - пояснил Дракон, - Видишь, как у него волосы торчат в разные стороны? Правда ведь похоже?
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:25 by ЛетягаПросмотров: 35Комментарии: 5
Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль не такая сказка