День Принцессы. Вечер

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:13 by

- Что там происходит? - Дракон кусал собственный хвост от любопытства, - Говори скорей!- Погоди, - Рыцарь лёг на землю, тяжело дыша, - Я не думал, что подъём будет таким сложным. Надо было купить лошадь.- Какую лошадь?! Что происходит в Королевстве?- Скандал.Дракон запрыгал на одном месте, заламывая лапы.- Ну?- Принцесса из Королевства у Озера закрыла дыру для камушков в ящике Принцессы из Золотого Королевства, - рассказал Рыцарь, - Все возмутились…- Ничего удивительного! - воскликнул Дракон, - Какая непозволительная наглость! Они подрались? Мне отсюда плохо видно и кроме музыки я ничего не слышу.- Нет, ко всеобщей радости. Хотя и были к этому близки. Всё оказалось интереснее…- Интереснее? Рассказывай скорее! У меня сейчас печёнка почернеет от любопытства!- А ты не перебивай, и печёнка чернеть перестанет! У нас вода есть?Дракон кивнул, аккуратно взял бутыль двумя пальцами и протянул Рыцарю, который тут же принялся жадно пить.- Рассказывай уже! - взмолился Дракон, - Что так долго пьёшь?- Я только три глотка сделал! - возмутился Рыцарь, - Что за нездоровый интерес? Успокойся, сейчас попью и всё расскажу.Те десять секунд, что Рыцарь пил, показались Дракону вечностью.- Ну?!- Никогда не видел, чтобы тебя так интересовала жизнь людей, - хмыкнул Рыцарь, - В общем оказалось, что Принцесса из Королевства у Озера не закрывала дыру для камушков - её подставила Принцесса из Дальнего Королевства.- Что ты говоришь! - в глазах Дракона заплясали огоньки, - Зачем она это сделала? У неё вражда с Принцессой из Королевства у Озера?- Нет, они даже не были знакомы до этого дня. Её об этом попросила Принцесса из Цветочного Королевства…- Зачем?!- …пообещав за это познакомить с Принцем из Королевства за морем, - Рыцарь вздохнул и сделал ещё глоток, - Видел я как-то его портрет - весьма хорош собой, в прекрасной форме. У его меча эфес выполнен в виде рыбы - страсть, как красиво, тоже такой хочу. Но у мастера, что может его сделать, заказов на годы вперёд…- Да погоди ты со своим мечом! - заорал Дракон, - Зачем Цветочная Принцесса попросила об этом? У неё зуб на Принцессу из Золотого Королевства? Или она просто хотела напакостить?- Можно сказать защищалась. Вернее, платила той же монетой.- Серьёзно? Принцесса из Золотого Королевства тоже закрыла дыру в её ящике для камушков?- Нет.- А-а-а-а-а! - Дракон обхватил лапами голову, - Ничего не понимаю! Она платила той же монетой, но не закрывала дыру в ящике?- Всё верно, - кивнул Рыцарь, - Её ввела в заблуждение Принцесса из Странного Королевства, сказав, будто Принцесса из Золотого хочет закрыть дыру для камушков в её ящике.- И зачем она это сказала?- Поди пойми. Не зря же их Королевство называется Странным, они там все немного того.- Чего?- Того, - Рыцарь покрутил пальцем у виска.- Понял! - радостно кивнул Дракон, - И чего теперь будут делать?- Как я и говорил - мечи в руки и на арену.- Серьёзно?- Нет, - хихикнул Рыцарь, - К сожалению. Это было бы интереснее, чем происходящее. Сейчас они пытаются выяснить, кто виноват…- Странная Принцесса, конечно! - фыркнул Дракон, - Кто ж ещё.- Там внизу мнения разделились, говорят, Цветочная Принцесса должна была понимать, кого она слушает и проверить информацию. И Принцесса из Золотого Королевства требует перевыборов, так как точно неизвестно, сколько времени в её ящике была закрыта дыра для камушков, но остальные от этого не восторге.- Дела! И что мы будем делать?- Ничего, - Рыцарь зевнул, - Пусть сами разбираются, остальное не наше дело.- Пусть, - согласился Дракон, - Значит спускайся обратно и как будут новости, сразу беги сюда и всё мне рассказывай. Обожаю этот праздник!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцать принцессы выборы не такая сказка

Другие, подобные истории: