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Сказки

День Принцессы. Вечер

- Что там происходит? - Дракон кусал собственный хвост от любопытства, - Говори скорей!

- Погоди, - Рыцарь лёг на землю, тяжело дыша, - Я не думал, что подъём будет таким сложным. Надо было купить лошадь.

- Какую лошадь?! Что происходит в Королевстве?

- Скандал.

Дракон запрыгал на одном месте, заламывая лапы.

- Ну?

- Принцесса из Королевства у Озера закрыла дыру для камушков в ящике Принцессы из Золотого Королевства, - рассказал Рыцарь, - Все возмутились…

- Ничего удивительного! - воскликнул Дракон, - Какая непозволительная наглость! Они подрались? Мне отсюда плохо видно и кроме музыки я ничего не слышу.

- Нет, ко всеобщей радости. Хотя и были к этому близки. Всё оказалось интереснее…

- Интереснее? Рассказывай скорее! У меня сейчас печёнка почернеет от любопытства!

- А ты не перебивай, и печёнка чернеть перестанет! У нас вода есть?

Дракон кивнул, аккуратно взял бутыль двумя пальцами и протянул Рыцарю, который тут же принялся жадно пить.

- Рассказывай уже! - взмолился Дракон, - Что так долго пьёшь?

- Я только три глотка сделал! - возмутился Рыцарь, - Что за нездоровый интерес? Успокойся, сейчас попью и всё расскажу.

Те десять секунд, что Рыцарь пил, показались Дракону вечностью.

- Ну?!

- Никогда не видел, чтобы тебя так интересовала жизнь людей, - хмыкнул Рыцарь, - В общем оказалось, что Принцесса из Королевства у Озера не закрывала дыру для камушков - её подставила Принцесса из Дальнего Королевства.

- Что ты говоришь! - в глазах Дракона заплясали огоньки, - Зачем она это сделала? У неё вражда с Принцессой из Королевства у Озера?

- Нет, они даже не были знакомы до этого дня. Её об этом попросила Принцесса из Цветочного Королевства…

- Зачем?!

- …пообещав за это познакомить с Принцем из Королевства за морем, - Рыцарь вздохнул и сделал ещё глоток, - Видел я как-то его портрет - весьма хорош собой, в прекрасной форме. У его меча эфес выполнен в виде рыбы - страсть, как красиво, тоже такой хочу. Но у мастера, что может его сделать, заказов на годы вперёд…

- Да погоди ты со своим мечом! - заорал Дракон, - Зачем Цветочная Принцесса попросила об этом? У неё зуб на Принцессу из Золотого Королевства? Или она просто хотела напакостить?

- Можно сказать защищалась. Вернее, платила той же монетой.

- Серьёзно? Принцесса из Золотого Королевства тоже закрыла дыру в её ящике для камушков?

- Нет.

- А-а-а-а-а! - Дракон обхватил лапами голову, - Ничего не понимаю! Она платила той же монетой, но не закрывала дыру в ящике?

- Всё верно, - кивнул Рыцарь, - Её ввела в заблуждение Принцесса из Странного Королевства, сказав, будто Принцесса из Золотого хочет закрыть дыру для камушков в её ящике.

- И зачем она это сказала?

- Поди пойми. Не зря же их Королевство называется Странным, они там все немного того.

- Чего?

- Того, - Рыцарь покрутил пальцем у виска.

- Понял! - радостно кивнул Дракон, - И чего теперь будут делать?

- Как я и говорил - мечи в руки и на арену.

- Серьёзно?

- Нет, - хихикнул Рыцарь, - К сожалению. Это было бы интереснее, чем происходящее. Сейчас они пытаются выяснить, кто виноват…

- Странная Принцесса, конечно! - фыркнул Дракон, - Кто ж ещё.

- Там внизу мнения разделились, говорят, Цветочная Принцесса должна была понимать, кого она слушает и проверить информацию. И Принцесса из Золотого Королевства требует перевыборов, так как точно неизвестно, сколько времени в её ящике была закрыта дыра для камушков, но остальные от этого не восторге.

- Дела! И что мы будем делать?

- Ничего, - Рыцарь зевнул, - Пусть сами разбираются, остальное не наше дело.

- Пусть, - согласился Дракон, - Значит спускайся обратно и как будут новости, сразу беги сюда и всё мне рассказывай. Обожаю этот праздник!


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:13 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Дракон рыцать принцессы выборы не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 14:40
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 152
Комментариев: 1 707
Неужели все так и не закончится дракой???
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:06
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2045|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 016
Конкурсы красоты нисколько не изменились с тех пор))) +++
Цитата: Estellan
Неужели все так и не закончится дракой???

Кто-то обязательно повыдергает кому-то космы)
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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