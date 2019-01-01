Как Дракон Рыцаря похитил- Может, ты всё же покушаешь? - заботливо спросил Дракон, - Три дня ведь ничего не ешь, а так нельзя.
Рыцарь с презрением посмотрел на тарелку.
- Не буду я это есть. У меня этот, как его?..
- Протест, я помню. Но кушать-то нужно. Кому ты сделаешь хуже, отказавшись от жарко́го?
Рыцарь сглотнул слюну.
- Жаркого?
- Да, - гордо кивнул Дракон, - Из кролика. Я сам приготовил.
- Давай сюда, - Рыцарь выхватил тарелку, - Но учти, что мой протест продолжается.
- Само собой.
- Просто поем, чтобы были силы протестовать дальше.
- Конечно. Ты кушай, остынет.
- Я даже всё съедать не буду, чтобы ты не подумал чего.
- Как тебе угодно.
Рыцарь жадно съел жаркое, облизал ложку и с грустью посмотрел на пустую тарелку.
- Добавки? - подмигнул Дракон.
- Нет, благодарю, - Рыцарь ещё раз облизал ложку, - У меня же этот, как там его?..
- Протест.
Рыцарь кивнул, облизал ложку и положил её в пустую тарелку.
- И чем мне тут заниматься? Что обычно делают те, кого ты похищаешь?
- Вышивают, - ответил Дракон, - Вяжут, иногда рисуют. Ой, одна иноземная Царевна плела такие красивые венки из цветов, ты бы видел! Ты умеешь плести венки?
- Не умею, - поморщился Рыцарь, - А какие-нибудь мужские занятия есть?
- Не-а. Я же раньше только девушек похищал. А почему тебе не нравится рисование? Может быть, ты любишь танцевать? Я довольно неплохо играю на флейте…
- Рыцари не танцуют, - нахмурился Рыцарь.
- Из-за доспехов? - предположил Дракон, - Понимаю, неудобно. Но сейчас ты ведь без них. Хочешь, научу?
Рыцарь фыркнул. Дракон вздохнул.
- Зачем ты меня похитил? Я же не девушка.
- Я случайно. Все мужчины, которых я видел раньше, всегда были в доспехах. А ты-то без них был.
- Потому что была ночь, - вздохнул Рыцарь, - Я проснулся, вышел на улицу по важному делу. А тут ты. Верни меня обратно, а?
- Так нельзя, - ответил Дракон, - Тебя должны освободить. Положено так.
- Издеваешься? И кто за мной придёт, по-твоему? Другой Рыцарь? Или может сам прекрасный Принц явится?
Дракон почесал лапой за ухом и кивнул.
- Ну да. Так всегда всё и происходит. Всех, кого я похищал, всегда приходили освобождать.
- Такой большой, а такой глупый, - хмыкнул Рыцарь, - Освобождать приходят Принцесс, Царевен, разных красавиц. Знаешь, что между ними общего?
- Что?
- Они девушки! Никто не похищает мужчин, потому что никто не пойдёт их освобождать! Никто не будет с тобой сражаться за меня.
- Сражаться? - удивился Дракон, - Я не сражаюсь с людьми, какой в этом смысл? Я больше и сильнее. Я выкуп требую.
- И сколько ты хочешь за меня? - поинтересовался Рыцарь.
Дракон задумчиво посчитал что-то на пальцах.
- Десять мешков золота, - объявил он, - Это больше, чем я требую за самых красивых Принцесс, потому что ты первый похищенный Драконом мужчина. Ты рад?
- Несказанно, - вздохнул Рыцарь, - Приятно, конечно, быть первым, но не в этом случае.
- Почему? - расстроился Дракон, - Я думал ты будешь горд тем, что за тебя просят такой большой выкуп. Это же значит, что ты очень важен.
- Нет, это значит, что я до конца жизни просижу в твоей пещере. Никто за меня столько не заплатит. Ты точно не можешь меня просто отпустить?
Дракон виновато развёл лапами.
- Не могу.
- Тогда давай поступим так, - предложил Рыцарь, - Я буду помогать тебе в твоих делах, а ты мне за это будешь платить. И когда я наберу десять мешков золота, я тебе их отдам в качестве выкупа за самого себя. Идёт?
- Дай слово Рыцаря, что не сбежишь, тогда я соглашусь, - хитро улыбнулся Дракон.
Рыцарь тяжело вздохнул.
- Умный какой, - проворчал он, - Даю слово Рыцаря, что не сбегу. Доволен?
- Очень.
- Отлично, - Рыцарь облизнулся, - Будем считать, что мой протест завершён. Можно мне ещё жаркого?
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 20:46 by ЛетягаПросмотров: 39Комментарии: 0
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