Как Дракон Рыцаря похитил

Летяга Просмотров: 39 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:46 by

- Может, ты всё же покушаешь? - заботливо спросил Дракон, - Три дня ведь ничего не ешь, а так нельзя.Рыцарь с презрением посмотрел на тарелку.- Не буду я это есть. У меня этот, как его?..- Протест, я помню. Но кушать-то нужно. Кому ты сделаешь хуже, отказавшись от жарко́го?Рыцарь сглотнул слюну.- Жаркого?- Да, - гордо кивнул Дракон, - Из кролика. Я сам приготовил.- Давай сюда, - Рыцарь выхватил тарелку, - Но учти, что мой протест продолжается.- Само собой.- Просто поем, чтобы были силы протестовать дальше.- Конечно. Ты кушай, остынет.- Я даже всё съедать не буду, чтобы ты не подумал чего.- Как тебе угодно.Рыцарь жадно съел жаркое, облизал ложку и с грустью посмотрел на пустую тарелку.- Добавки? - подмигнул Дракон.- Нет, благодарю, - Рыцарь ещё раз облизал ложку, - У меня же этот, как там его?..- Протест.Рыцарь кивнул, облизал ложку и положил её в пустую тарелку.- И чем мне тут заниматься? Что обычно делают те, кого ты похищаешь?- Вышивают, - ответил Дракон, - Вяжут, иногда рисуют. Ой, одна иноземная Царевна плела такие красивые венки из цветов, ты бы видел! Ты умеешь плести венки?- Не умею, - поморщился Рыцарь, - А какие-нибудь мужские занятия есть?- Не-а. Я же раньше только девушек похищал. А почему тебе не нравится рисование? Может быть, ты любишь танцевать? Я довольно неплохо играю на флейте…- Рыцари не танцуют, - нахмурился Рыцарь.- Из-за доспехов? - предположил Дракон, - Понимаю, неудобно. Но сейчас ты ведь без них. Хочешь, научу?Рыцарь фыркнул. Дракон вздохнул.- Зачем ты меня похитил? Я же не девушка.- Я случайно. Все мужчины, которых я видел раньше, всегда были в доспехах. А ты-то без них был.- Потому что была ночь, - вздохнул Рыцарь, - Я проснулся, вышел на улицу по важному делу. А тут ты. Верни меня обратно, а?- Так нельзя, - ответил Дракон, - Тебя должны освободить. Положено так.- Издеваешься? И кто за мной придёт, по-твоему? Другой Рыцарь? Или может сам прекрасный Принц явится?Дракон почесал лапой за ухом и кивнул.- Ну да. Так всегда всё и происходит. Всех, кого я похищал, всегда приходили освобождать.- Такой большой, а такой глупый, - хмыкнул Рыцарь, - Освобождать приходят Принцесс, Царевен, разных красавиц. Знаешь, что между ними общего?- Что?- Они девушки! Никто не похищает мужчин, потому что никто не пойдёт их освобождать! Никто не будет с тобой сражаться за меня.- Сражаться? - удивился Дракон, - Я не сражаюсь с людьми, какой в этом смысл? Я больше и сильнее. Я выкуп требую.- И сколько ты хочешь за меня? - поинтересовался Рыцарь.Дракон задумчиво посчитал что-то на пальцах.- Десять мешков золота, - объявил он, - Это больше, чем я требую за самых красивых Принцесс, потому что ты первый похищенный Драконом мужчина. Ты рад?- Несказанно, - вздохнул Рыцарь, - Приятно, конечно, быть первым, но не в этом случае.- Почему? - расстроился Дракон, - Я думал ты будешь горд тем, что за тебя просят такой большой выкуп. Это же значит, что ты очень важен.- Нет, это значит, что я до конца жизни просижу в твоей пещере. Никто за меня столько не заплатит. Ты точно не можешь меня просто отпустить?Дракон виновато развёл лапами.- Не могу.- Тогда давай поступим так, - предложил Рыцарь, - Я буду помогать тебе в твоих делах, а ты мне за это будешь платить. И когда я наберу десять мешков золота, я тебе их отдам в качестве выкупа за самого себя. Идёт?- Дай слово Рыцаря, что не сбежишь, тогда я соглашусь, - хитро улыбнулся Дракон.Рыцарь тяжело вздохнул.- Умный какой, - проворчал он, - Даю слово Рыцаря, что не сбегу. Доволен?- Очень.- Отлично, - Рыцарь облизнулся, - Будем считать, что мой протест завершён. Можно мне ещё жаркого?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Рыцарь дракон похищение протест выкуп не такая сказка

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