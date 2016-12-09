Похищенный Рыцарь: Новые впечатления

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 5 +6 Вчера, 18:38 by

- Не подходи! - испуганно закричала Принцесса, - Зачем оно меня нюхает? Хочет меня съесть?- Он, - поправил Дракон, погладив Тролля по голове, - Одуванчик не такой, он не ест Принцесс. Правда же?Тролль, мило улыбаясь, кивнул и смущённо поковырял ножкой землю.- А что ему тогда от меня нужно?- Вероятнее всего, вы ему понравились, Ваше Высочество. Тебе понравилась Принцесса, Одуванчик?Лицо Тролля налилось краской.- Жрать, - кивнул он, пряча лицо в ладонях, - Жрать-жрать!- А-а-а! - заверещала Принцесса, прячась за хвостом Дракона, - Вот! Он сам сказал - хочет сожрать!Тролль обеспокоенно замахал руками и посмотрел на Дракона.- Одуванчик не говорит ничего, кроме слова “жрать”, - сказал Дракон, - По буквам может повторить, что угодно, а целиком говорит только его. Но это не всегда значит, что он хочет жрать. Ты хочешь скушать Принцессу, Одуванчик?Тролль помотал головой и побежал в угол пещеры к сундукам, откуда вернулся с небольшим жёлтым камнем, который протянул Принцессе.- Как мило, - Принцесса аккуратно взяла камень, - Спасибо, Одуванчик.Тролль довольно заулыбался.- А чего изумруд не подарил? - усмехнулся Рыцарь, отложив книгу, - Принцесса не настолько понравилась, чтобы дарить ей самое вкусное?Тролль повернулся к Рыцарю, нахмурился и показал язык.- Почему вкусное? - спросила Принцесса, - Он что, ест камни?- Драгоценные, - со вздохом кивнул Дракон, - От обычных, правда, тоже не откажется. А ты, вообще-то, должен был следить, чтобы он кушал нормальную пищу.- Будто он меня слушает, - пожал плечами Рыцарь, - Я ему говорю: брось! А он ухмыляется и жуёт. Понимает, что мне сил не хватит отобрать. Прикидывается только дурачком.Тролль ещё раз показал ему язык и подмигнул.- Так что будет дальше? - Принцесса посмотрела по сторонам, - Вы посадите меня в клетку или свяжете, да?- Свяжем? - удивился Дракон, - Зачем бы нам это делать?- Я не знаю. Просто в историях про похитителей, они всегда связывают похищенных, чтобы те не сбежали.- Вы сами захотели быть похищенной, стало быть, и убегать не станете.- Логично, - кивнула Принцесса, - А других связываете?- Обычно - нет, - улыбнулся Дракон, - Они всё равно не знают, куда бежать... А чего там Гномы притихли? Второй обед?- Для него ещё рано, - Рыцарь встал с кровати и потянулся, - Пойду посмотрю.- Почему он называет себя “похищенным рыцарем”? - шёпотом спросила Принцесса, когда тот скрылся за мешками с золотом, - Вы его правда похитили?- Правда, - кивнул Дракон, - Однажды я расскажу вам эту историю.- Почему именно его? Можно было найти кого-нибудь поумнее.- Он довольно умён, зря вы так.- Ничего подобного! - засмеялась Принцесса, - Он считает, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг неё, представляете?- И что? - улыбнулся Дракон, - Это же не делает его глупым. Вы до вчерашнего дня считали, что Драконов не существует, выходит, вы тоже глупая?- Это другое! Я ведь никогда раньше не видела Драконов!- Вот и он просто не видел, что Земля круглая. Увидит и будет знать.- Всё равно он дурак, - фыркнула Принцесса.- Вот оно что! - захохотал Дракон, - Он вам понравился?Принцесса покраснела и помотала головой.- Как вы могли такое подумать, - пробормотала она, - Он же… Он…- Дурак?- Да!- У них время для шестого чаепития, - сообщил Рыцарь, выходя из-за мешков, - Говорят, что сразу будет седьмое, чтобы не отвлекаться. Вы чего красная, Ваше Высочество?- Ничего, - буркнула Принцесса, - Одуванчик, любишь играть?- Жрать! - радостно кивнул Тролль.Он схватил Принцессу за руку и повёл её на другую сторону пещеры, победно посмотрев на Рыцаря.- Ничего, так ничего, - Рыцарь почесал затылок и посмотрел на Дракона, - Чего это с ней?- Подрастёшь - поймёшь, - подмигнул Дракон, - А не приготовить ли нам жаркое?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль принцесса не такая сказка

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