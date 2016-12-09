Похищенный Рыцарь: Новые впечатления- Не подходи! - испуганно закричала Принцесса, - Зачем оно меня нюхает? Хочет меня съесть?
- Он, - поправил Дракон, погладив Тролля по голове, - Одуванчик не такой, он не ест Принцесс. Правда же?
Тролль, мило улыбаясь, кивнул и смущённо поковырял ножкой землю.
- А что ему тогда от меня нужно?
- Вероятнее всего, вы ему понравились, Ваше Высочество. Тебе понравилась Принцесса, Одуванчик?
Лицо Тролля налилось краской.
- Жрать, - кивнул он, пряча лицо в ладонях, - Жрать-жрать!
- А-а-а! - заверещала Принцесса, прячась за хвостом Дракона, - Вот! Он сам сказал - хочет сожрать!
Тролль обеспокоенно замахал руками и посмотрел на Дракона.
- Одуванчик не говорит ничего, кроме слова “жрать”, - сказал Дракон, - По буквам может повторить, что угодно, а целиком говорит только его. Но это не всегда значит, что он хочет жрать. Ты хочешь скушать Принцессу, Одуванчик?
Тролль помотал головой и побежал в угол пещеры к сундукам, откуда вернулся с небольшим жёлтым камнем, который протянул Принцессе.
- Как мило, - Принцесса аккуратно взяла камень, - Спасибо, Одуванчик.
Тролль довольно заулыбался.
- А чего изумруд не подарил? - усмехнулся Рыцарь, отложив книгу, - Принцесса не настолько понравилась, чтобы дарить ей самое вкусное?
Тролль повернулся к Рыцарю, нахмурился и показал язык.
- Почему вкусное? - спросила Принцесса, - Он что, ест камни?
- Драгоценные, - со вздохом кивнул Дракон, - От обычных, правда, тоже не откажется. А ты, вообще-то, должен был следить, чтобы он кушал нормальную пищу.
- Будто он меня слушает, - пожал плечами Рыцарь, - Я ему говорю: брось! А он ухмыляется и жуёт. Понимает, что мне сил не хватит отобрать. Прикидывается только дурачком.
Тролль ещё раз показал ему язык и подмигнул.
- Так что будет дальше? - Принцесса посмотрела по сторонам, - Вы посадите меня в клетку или свяжете, да?
- Свяжем? - удивился Дракон, - Зачем бы нам это делать?
- Я не знаю. Просто в историях про похитителей, они всегда связывают похищенных, чтобы те не сбежали.
- Вы сами захотели быть похищенной, стало быть, и убегать не станете.
- Логично, - кивнула Принцесса, - А других связываете?
- Обычно - нет, - улыбнулся Дракон, - Они всё равно не знают, куда бежать... А чего там Гномы притихли? Второй обед?
- Для него ещё рано, - Рыцарь встал с кровати и потянулся, - Пойду посмотрю.
- Почему он называет себя “похищенным рыцарем”? - шёпотом спросила Принцесса, когда тот скрылся за мешками с золотом, - Вы его правда похитили?
- Правда, - кивнул Дракон, - Однажды я расскажу вам эту историю.
- Почему именно его? Можно было найти кого-нибудь поумнее.
- Он довольно умён, зря вы так.
- Ничего подобного! - засмеялась Принцесса, - Он считает, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг неё, представляете?
- И что? - улыбнулся Дракон, - Это же не делает его глупым. Вы до вчерашнего дня считали, что Драконов не существует, выходит, вы тоже глупая?
- Это другое! Я ведь никогда раньше не видела Драконов!
- Вот и он просто не видел, что Земля круглая. Увидит и будет знать.
- Всё равно он дурак, - фыркнула Принцесса.
- Вот оно что! - захохотал Дракон, - Он вам понравился?
Принцесса покраснела и помотала головой.
- Как вы могли такое подумать, - пробормотала она, - Он же… Он…
- Дурак?
- Да!
- У них время для шестого чаепития, - сообщил Рыцарь, выходя из-за мешков, - Говорят, что сразу будет седьмое, чтобы не отвлекаться. Вы чего красная, Ваше Высочество?
- Ничего, - буркнула Принцесса, - Одуванчик, любишь играть?
- Жрать! - радостно кивнул Тролль.
Он схватил Принцессу за руку и повёл её на другую сторону пещеры, победно посмотрев на Рыцаря.
- Ничего, так ничего, - Рыцарь почесал затылок и посмотрел на Дракона, - Чего это с ней?
- Подрастёшь - поймёшь, - подмигнул Дракон, - А не приготовить ли нам жаркое?
Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 18:38 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 5
Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль принцесса не такая сказка