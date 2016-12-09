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Сказки

Похищенный Рыцарь: Новые впечатления

- Не подходи! - испуганно закричала Принцесса, - Зачем оно меня нюхает? Хочет меня съесть?

- Он, - поправил Дракон, погладив Тролля по голове, - Одуванчик не такой, он не ест Принцесс. Правда же?

Тролль, мило улыбаясь, кивнул и смущённо поковырял ножкой землю.

- А что ему тогда от меня нужно?

- Вероятнее всего, вы ему понравились, Ваше Высочество. Тебе понравилась Принцесса, Одуванчик?

Лицо Тролля налилось краской.

- Жрать, - кивнул он, пряча лицо в ладонях, - Жрать-жрать!

- А-а-а! - заверещала Принцесса, прячась за хвостом Дракона, - Вот! Он сам сказал - хочет сожрать!

Тролль обеспокоенно замахал руками и посмотрел на Дракона.

- Одуванчик не говорит ничего, кроме слова “жрать”, - сказал Дракон, - По буквам может повторить, что угодно, а целиком говорит только его. Но это не всегда значит, что он хочет жрать. Ты хочешь скушать Принцессу, Одуванчик?

Тролль помотал головой и побежал в угол пещеры к сундукам, откуда вернулся с небольшим жёлтым камнем, который протянул Принцессе.

- Как мило, - Принцесса аккуратно взяла камень, - Спасибо, Одуванчик.

Тролль довольно заулыбался.

- А чего изумруд не подарил? - усмехнулся Рыцарь, отложив книгу, - Принцесса не настолько понравилась, чтобы дарить ей самое вкусное?

Тролль повернулся к Рыцарю, нахмурился и показал язык.

- Почему вкусное? - спросила Принцесса, - Он что, ест камни?

- Драгоценные, - со вздохом кивнул Дракон, - От обычных, правда, тоже не откажется. А ты, вообще-то, должен был следить, чтобы он кушал нормальную пищу.

- Будто он меня слушает, - пожал плечами Рыцарь, - Я ему говорю: брось! А он ухмыляется и жуёт. Понимает, что мне сил не хватит отобрать. Прикидывается только дурачком.

Тролль ещё раз показал ему язык и подмигнул.

- Так что будет дальше? - Принцесса посмотрела по сторонам, - Вы посадите меня в клетку или свяжете, да?

- Свяжем? - удивился Дракон, - Зачем бы нам это делать?

- Я не знаю. Просто в историях про похитителей, они всегда связывают похищенных, чтобы те не сбежали.

- Вы сами захотели быть похищенной, стало быть, и убегать не станете.

- Логично, - кивнула Принцесса, - А других связываете?

- Обычно - нет, - улыбнулся Дракон, - Они всё равно не знают, куда бежать... А чего там Гномы притихли? Второй обед?

- Для него ещё рано, - Рыцарь встал с кровати и потянулся, - Пойду посмотрю.

- Почему он называет себя “похищенным рыцарем”? - шёпотом спросила Принцесса, когда тот скрылся за мешками с золотом, - Вы его правда похитили?

- Правда, - кивнул Дракон, - Однажды я расскажу вам эту историю.

- Почему именно его? Можно было найти кого-нибудь поумнее.

- Он довольно умён, зря вы так.

- Ничего подобного! - засмеялась Принцесса, - Он считает, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг неё, представляете?

- И что? - улыбнулся Дракон, - Это же не делает его глупым. Вы до вчерашнего дня считали, что Драконов не существует, выходит, вы тоже глупая?

- Это другое! Я ведь никогда раньше не видела Драконов!

- Вот и он просто не видел, что Земля круглая. Увидит и будет знать.

- Всё равно он дурак, - фыркнула Принцесса.

- Вот оно что! - захохотал Дракон, - Он вам понравился?

Принцесса покраснела и помотала головой.

- Как вы могли такое подумать, - пробормотала она, - Он же… Он…

- Дурак?

- Да!

- У них время для шестого чаепития, - сообщил Рыцарь, выходя из-за мешков, - Говорят, что сразу будет седьмое, чтобы не отвлекаться. Вы чего красная, Ваше Высочество?

- Ничего, - буркнула Принцесса, - Одуванчик, любишь играть?

- Жрать! - радостно кивнул Тролль.

Он схватил Принцессу за руку и повёл её на другую сторону пещеры, победно посмотрев на Рыцаря.

- Ничего, так ничего, - Рыцарь почесал затылок и посмотрел на Дракона, - Чего это с ней?

- Подрастёшь - поймёшь, - подмигнул Дракон, - А не приготовить ли нам жаркое?



Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 18:38 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Дракон рыцарь тролль принцесса не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:44
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 052
Амурная история наклевывается) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:02
+3
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Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 451
Комментариев: 9 311
Даже Одуванчик, наевшись драгоценных камней, не прочь поиграть с Принцессой.))) +++
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#3 написал: Spirit Forester
Вчера, 21:24
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Комментариев: 1 418
как всегда отлично)
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#4 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:06
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Репутация: (2464|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 740
Цитата: Tigger power
Амурная история наклевывается) +++

Я надеялась на воинственную принцессу, а Уильям её увёл! +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#5 написал: Tigger power
Вчера, 23:22
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 052
Цитата: Серебряная пуля
Цитата: Tigger power
Амурная история наклевывается) +++

Я надеялась на воинственную принцессу, а Уильям её увёл! +++

Я тоже за нее, но она скорее дружбаном его будет)) а вообще, им опять нужно царевну стырить)
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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