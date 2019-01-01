Похищенный Рыцарь: Королевство на краю Земли

Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:09 by

- Не говорите глупостей! - воскликнула Принцесса, вздёрнув нос, - Драконов не существует! Это всё детские сказки!- Конечно! - насмешливо кивнул Рыцарь, - А Земля круглая и вращается вокруг Солнца!Принцесса внимательно посмотрела на Рыцаря, пытаясь понять, шутит он или нет.- Вообще-то, так и есть.Рыцарь снисходительно улыбнулся.- Продолжайте заблуждаться, Ваше Высочество. Так вы выгляните в окно или нет?- И не подумаю! - Принцесса спряталась под одеялом, - Уходите немедленно или я позову стражу!- Которая вас не услышит, - усмехнулся Рыцарь, - Вы не первая Принцесса в башне, которую я похищаю. Со мной эти фокусы не пройдут.Одеяло возмущённо фыркнуло.- Какое варварство! И скольких вы похитили?- Многих.- И что вы с ними сделали? - Принцесса засмеялась, - Скормили своему Дракону?- Нет, - ответил Рыцарь, - Но вас я бы скормил ему с огромной радостью. Ваше счастье, что он не ест людей.- Да вы ещё и с фантазией - придумали доброго Дракона. А ещё он, наверное, с людьми не сражается?- Верно! А откуда вы знаете? Всё-таки слышали о нас, я прав?- Не льстите себе, - вздохнула Принцесса, выбираясь из-под одеяла, - Догадалась. Просто это так же глупо звучит, как и то, что он не ест людей.Рыцарь тоже вздохнул и сел на стул.- Скажите мне, Ваше Высочество, - задумчиво заговорил он, - А сколько вы уже сидите в этой башне?- Сколько я себя помню. Если бы вы действительно похитили много Принцесс, то вам было бы известно, что Принцесса не покидает своей башни, пока не выйдет замуж.- Ошибаетесь, - Рыцарь покачал головой, - Возможно, так поступают в вашем Королевстве, но в остальных такого правила нет.- Что? - Принцесса захлопала ресницами, - В каких остальных? Есть ещё Королевства?- Относительно рядом с вами - ещё десять, но, полагаю, это не все. Я и про ваше-то не знал, никогда не бывал здесь раньше. Вероятнее, оно находится совсем рядом с краем Земли.Принцесса недоверчиво перевела взгляд с Рыцаря на окно.- И вы прилетели на Драконе?- Верно.- И он остался снаружи?- Ага. У него лапа в окна не пролезает.Принцесса хмыкнула, прошла через комнату к окну и осторожно выглянула.- Привет! - Дракон помахал лапой, широко улыбаясь, - Вы там скоро?Принцесса побледнела, отскочив от окна и посмотрела на Рыцаря широко открытыми глазами.- Там, там…- Дракон, - Рыцарь зевнул, - Самый настоящий. В мире, Ваше Высочество, полно всяких необычных созданий. Не знаю, хорошо это для вас или плохо, но они существуют не только на страницах книг.- Легче мне не стало, - Принцесса, с опаской поглядывая на окно, села на кровать, - Что вы со мной сделаете?- Вообще - ничего. Обычно мы похищаем Принцессу и она несколько дней живёт с нами в пещере, пока за неё не принесут выкуп - несколько мешков золота. Но я передумал насчёт вас.- Передумали?- Да. Вы всю свою жизнь провели в башне, ничего не зная о том, что творится за её стенами. Лучше пусть всё так и остаётся, не будем травмировать вашу психику.- Ну уж нет! - возмутилась Принцесса, - Раз уж вы здесь, то извольте меня похитить, благородный Рыцарь! Я должна лично убедиться, что всё то, о чём вы рассказываете - правда!- Как пожелаете, - пожал плечами Рыцарь, направляясь к окну, - Потом не жалуйтесь. Кстати, у нас в пещере что-то вроде ремонта, поэтому там немного пыльно и шумно. Эй!- А? - Дракон поднял голову, - Готовы?- Готовы, давай лапу. Прыгайте в окно, Ваше Высочество.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

Другие, подобные истории: