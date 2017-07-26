Царевна

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:43 by

- Вот это да! - восторженно прошептал Рыцарь, - Откуда она? Я в жизни не видел Принцессы красивее!- А это и не Принцесса, - гордо ответил Дракон, - Это Царевна.Он осторожно поставил Царевну на пол. Рыцарь обошёл её кругом, не переставая восхищённо улыбаться.- Самая настоящая Царевна? Из Тридевятого Царства?- Именно оттуда, - кивнул Дракон.Царевна зевнула, прикрыв рот ладошкой, и посмотрела по сторонам.- Ваше Высочество! - Рыцарь склонился в поклоне, - Позвольте выразить вам…Царевна ещё раз зевнула и не спеша зашагала по пещере, разглядывая стоящие вдоль стены сундуки.- Я что-то не так сказал?- Наверное, - пожал плечами Дракон, - Ты же к ней, как к Принцессе обратился. А она-то Царевна.Рыцарь прищурился, сделав задумчивое лицо.- Сударыня! - заорал он на всю пещеру, - Позвольте выразить вам своё восхищение!Царевна вздрогнула, обернулась и покрутила пальцем у виска.- Чего опять не так? - прошептал Рыцарь, - Так тоже неправильно?- Может и правильно, - улыбнулся Дракон, - Только она тебя всё равно не понимает.Рыцарь покраснел и показал Дракону язык.- Сколько золота мы за неё попросим?- Сто мешков.- Сколько?! - выпучил глаза Рыцарь, - Сто мешков?! Не многовато ли?- А ты посмотри на неё ещё раз и скажи, многовато или нет.Рыцарь послушно посмотрел на Царевну и глупо заулыбался.- Будем считать, что не многовато, - усмехнулся Дракон.Царевна, заметив сверлящего её взглядом Рыцаря, поморщилась и, повернувшись к Дракону, что-то сказала.- Что она говорит?- Спрашивает, когда я верну её домой, - ответил Дракон, - Завари свежего чаю, а я пока объясню ей, что к чему.Рыцарь кивнул и направился к очагу. Царевна внимательно выслушала Дракона, зевнула и принялась дальше разглядывать содержимое пещеры.- Сто мешков, - бормотал Рыцарь, засыпая заварку, - Слушай, а почему бы нам не перестать похищать Принцесс и начать похищать Царевен? Выгоднее ведь получается.- Я тоже об этом подумал, - признался Дракон, - Летать правда далеко, но, в целом, оно того стоит.Царевна, заметив чайник, что-то сказала.- Ей тоже налей, - выслушав, велел Дракон, - Только не в эту чашку. Возьми из шкафа ту голубенькую с блюдечком.Рыцарь взял нужную чашку, налил в неё чай и осторожно понёс Царевне. Та с лёгким поклоном приняла чашку и ослепительно улыбнулась.- Когда задумаю жениться, невесту себе буду искать в Тридевятом Царстве, - сказал Рыцарь, не переставая глупо улыбаться.- Ты так же про Королевство у озера говорил, - засмеялся Дракон и прислушался, - Кто-то идёт. Должно быть гонец от её отца-Царя. Быстро он!Через минуту в пещеру вошёл молодой человек со светлыми волосами и голубыми глазами. Царевна, увидев его, радостно помахала рукой.- Ого, какой здоровый, - удивлённо пробормотал Рыцарь, - Больше меня раза в три будет.Богатырь оценивающе посмотрел на Дракона, поплевал на руки и, взяв его за хвост, потащил к выходу.- Э-э-э! - заорал Дракон, - Это как? Да что ты себе позволяешь? Да я, знаешь ли…Рыцарь стоял на месте с чашкой чая в руке, не в силах пошевелиться от страха и удивления.Через пять минут Богатырь вернулся, волоча Дракона за переднюю лапу. Бросив его посреди пещеры, он взял Царевну за руку и направился к выходу.- Ты как? - осторожно спросил Рыцарь, - Больно было?- Я тут подумал, - заговорил Дракон, не открывая глаз, - Пожалуй, мы не будем похищать Царевен. Во-первых - летать далеко, а во-вторых - очень уж эти Богатыри убедительные.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь царевна богатырь не такая сказка

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