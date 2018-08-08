С первого взгляда

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:37 by

- Ты спишь? - Рыцарь похлопал Дракона по носу, - Эй? Спишь?- Чего тебе? - Дракон открыл глаза, - Что такого случилось, что ты мешаешь мне спать?- Я же не знал, что ты спишь.- А что я, по-твоему, обычно делаю, когда лежу ночью с закрытыми глазами?- Спишь, - уверенно ответил Рыцарь.- Тогда как так вышло, что сегодня ты вдруг не знал, что я сплю? - Дракон зевнул и махнул лапой, - Ладно, я проснулся. Рассказывай, что случилось?Рыцарь повернулся и посмотрел на Принцессу. Принцесса сжала кулачки и кивнула.- Серьёзно? - Дракон закатил глаза, - Опять?- Всё не так, как в прошлый раз, - забормотал Рыцарь, - Она сказала, что влюбилась в меня с первого взгляда, как только ты принёс её в пещеру.- И чем тогда этот раз отличается от прошлого?- Как чем? В этот раз Принцесса не врёт.- Откуда ты знаешь?- Она сама так сказала.Дракон ещё раз закатил глаза.- Давай-ка я тебе напомню, чем мы тут занимаемся, - вздохнул он, - Я похищаю Принцесс и требую за них выкуп. Получаю выкуп - отпускаю Принцессу.Рыцарь повернулся к Принцессе и послал ей воздушный поцелуй. Принцесса смущённо улыбнулась и показала пальцами сердечко.- Ты меня слушаешь? - нахмурился Дракон.- Конечно, - кивнул Рыцарь, - Ты отпускаешь Принцессу. Спасибо тебе за это, я знал, что ты меня поймёшь.- Я её пока не отпускаю. Я говорю о том, что обычно отпускаю Принцесс, когда получаю за них выкуп.- Но ты же её отпустишь? Я влюблён, пойми. Я не могу смотреть, как моя любимая томится в плену.- Ага. Также, как и в прошлый раз, - вздохнул Дракон, - Не нужен ты Принцессе. Она просто хочет отсюда выбраться. Обычно выкуп за Принцесс приносят через два-три дня после похищения. А она у нас вторую неделю сидит.- Бедняжка.- За три дня Принцессы не успевают осознать своё положение, а потом отправляются домой. А эта Принцесса поняла, что с выкупом за неё не торопятся и решила взять свою судьбу в свои руки.- Что ты хочешь сказать? - прищурился Рыцарь, - По-твоему, она врёт? Я требую извинений за оскорбление моей любимой!- Будешь кричать - останешься без ужина! - пригрозил Дракон, - Дай угадаю: Принцесса подошла к тебе пару дней назад и рассказала, что влюбилась в тебя с первого взгляда. Верно?- Верно.- Потом она начала говорить о том, как боится, что скоро за неё принесут выкуп и вам придётся расстаться. Так?- Так.- А вчера она пожаловалась, как её тонкая натура страдает в толстых стенах этой пещеры? - усмехнулся Дракон, - Но ради тебя она будет терпеть все тяготы. Но если она всё же выберется, обязательно пришлёт шесть мешков золота, чтобы ты мог освободиться и жить с ней долго и счастливо.- Как ты узнал? - Рыцарь удивлённо хлопал глазами, - Ты… Ты подслушивал! Ну точно! Как же ещё ты мог об этом узнать? Знаешь, я думаю, что ты просто завидуешь тому, что я нашёл своё счастье. И ты боишься, что я уйду и тебе придётся мыть пол самому. Потому и наговариваешь на мою любимую. Признай это.- Принцесса, - позвал Дракон, - За тебя выкуп принесли, ты свободна.Принцесса подняла юбки и побежала прочь из пещеры, ни разу не обернувшись.- Так что ты там говорил? - ехидно спросил Дракон.- А говорила, что не врёт, - чуть не плача пробормотал Рыцарь, - Всё с этими Принцессами понятно. Им только одного и надо.- Именно так. Помни об этом, потому что она далеко не последняя, кто будет рассказывать тебе о любви с первого взгляда. На что только не пойдут, чтобы выбраться отсюда! Ну да ладно, я буду спать. Ты долго не страдай, тоже ложись. Завтра тяжёлый день.Дракон опустил голову на лапы и уже через минуту захрапел. Рыцарь тяжело вздохнул и пошёл к своей кровати, как неожиданно услышал странный шорох, доносившийся от входа в пещеру . Повернувшись на звук, он увидел Принцессу, которая тихонько вышла на свет факела, показала ему пальцами сердечко и, улыбнувшись, скрылась в темноте.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон выкуп рыцарь принцесса не такая сказка

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