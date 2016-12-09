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Сказки

Похищенный Рыцарь: Принцесса с большой буквы

Дракон зашёл в пещеру и поставил на пол мешки с золотом.

- За меня? - спросила Принцесса.

- Нет, - покачал головой Дракон, - За другую Принцессу, из Золотого Королевства. Да не переживайте так, Ваше Высочество, и за вас выкуп принесут. Просто ваше Королевство и правда почти на краю Земли - долго добираться.

- Я об этом не переживаю. Просто книгу ещё не дочитала.

- Ну-ну.

- “Ну-ну”? - Принцесса вскинула бровь, - Что значит ваше “ну-ну”?

- Вы знаете, - Дракон погладил по голове спящего Тролля, - Он хорошо себя вёл?

- Да. Мы немного поиграли, потом я пыталась научить его новому слову - от “жрать” у меня уже голова кругом - потом он пытался съесть одного из Гномов, по…

- Съесть Гнома?! А куда смотрел Рыцарь? Где он вообще?

- Ушёл, - Принцесса сделала недовольное лицо, - Сказал, будто у вас договорённость с жителями на похищение девиц. Придумал же! Мог бы и не объяснять, мне абсолютно всё равно.

- Он правду сказал, - Дракон почесал нос, - Мы действительно должны похищать девиц.

- Серьёзно? Никогда бы не подумала. Тогда, это, конечно, правильно, что он пошёл. Но мне его дела, конечно же, абсолютно неинтересны.

Дракон загадочно усмехнулся и прислушался.

- Гномы опять чаи гоняют? - проворчал он, - Неделя уже прошла, а сделано всего ничего. Пойду-ка я напомню, кто их заказчик.

Он перелез через мешки с золотом, что-то бормоча себе под нос, и пошёл к Гномам.

- Стресс у них, видите ли, - возмущался Дракон, перелезая через мешки обратно, - Тролля они, видите ли, испугались. Оплату бы им теперь повысить! Все дни не боялись, а теперь, смотрите-ка!

Он оглянулся по сторонам и наклонил голову.

- Вы знаете, что такое “стресс”?

- Знаю, - кивнула Принцесса, - А они только думают, что знают. Позволите мне с ними побеседовать? Всё равно заняться нечем.

- Пожалуйста, - махнул лапой Дракон, - Только юбки поднимите, там очень грязно.

Принцесса фыркнула и полезла через мешки. Дракон ещё раз почесал нос, чихнул и полез следом.

- Добрый день, любезные, - поздоровалась Принцесса, подойдя к Гномам, - Отдыхать изволите?

- После тяжкого труда грех не отдохнуть, - засмеялся рыжебородый Гном, - Верно я говорю?

Остальные согласно закивали. Принцесса недобро прищурилась.

- Тяжкого труда? Я за весь день два удара киркой услышала.

- Услышала бы больше, если бы ваша животина сожрать нас не пыталась.

- Животина? - в глазах Принцессы на секунду мелькнул огонёк, - Потрудитесь не называть так Одуванчика.

- Не нравится - гуляй обратно, - хмыкнул Гном, - Верно я говорю?

Принцесса посмотрела на смеющихся Гномов и тяжело вздохнула.

- Тогда давайте так, - Принцесса выпрямилась, её взгляд стал надменным, а голос - железным, - А ну встать, когда разговариваешь с Принцессой!

Гном поперхнулся чаем. У остальных сползли улыбки с лиц.

- Так я же в шутку…

- Молчать! - голос Принцессы окатил всех ледяной волной, - Говорить будешь только тогда, когда тебя спрашивают! Нечего на них смотреть - они тебе не помогут!

Гном испуганно посмотрел на Дракона. Дракон испуганно развёл лапами.

- Ты меня понял?

- Да, - кивнул Гном.

- Ваше Высочество, - подсказал Дракон.

- Да, Ваше Высочество.

- А теперь я тебя внимательно слушаю, - продолжила Принцесса, - Почему работа стоит?

- Так мы это, - Гном растерянно развёл руками, - Мы недопоняли немного, Ваше Высочество.

- Что недопоняли?

- На кого работаем. Если бы мы знали, так давно бы уже закончили. Верно я говорю?

Остальные Гномы согласно закивали, с опаской глядя на Принцессу.

- Неделя вам, - в голосе Принцессы было всё больше льда, - Хоть на минуту задержитесь - я вас своими руками скормлю Троллю! Ты меня понял?

- Понял, - Гном вытер намокший лоб, - Очень хорошо объяснили, Ваше Высочество. Сделаем в лучшем виде.

- Время пошло.

Гномы побросали кружки и побежали за инструментом. Принцесса развернулась и пошла обратно. Дракон хихикнул и пошёл следом.

- Вот уж не думала, что мамины уроки мне когда-нибудь пригодятся, - сказала Принцесса, перелезая через мешки, - И уж тем более, что у меня получится. Но вроде подействовало, да?

- Мягко сказано, - засмеялся Дракон, - Если бы вы им сказали руками рыть - я уверен, они бы всё равно за неделю справились. Из вас получится отличная Королева, Ваше Высочество.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 15:22 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дракон принцесса гномы не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 17:13
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 058
Из вас получится отличная Королева, Ваше Высочество.
и жена laughing +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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