Похищенный Рыцарь: Принцесса с большой буквы

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:22 by

Дракон зашёл в пещеру и поставил на пол мешки с золотом.- За меня? - спросила Принцесса.- Нет, - покачал головой Дракон, - За другую Принцессу, из Золотого Королевства. Да не переживайте так, Ваше Высочество, и за вас выкуп принесут. Просто ваше Королевство и правда почти на краю Земли - долго добираться.- Я об этом не переживаю. Просто книгу ещё не дочитала.- Ну-ну.- “Ну-ну”? - Принцесса вскинула бровь, - Что значит ваше “ну-ну”?- Вы знаете, - Дракон погладил по голове спящего Тролля, - Он хорошо себя вёл?- Да. Мы немного поиграли, потом я пыталась научить его новому слову - от “жрать” у меня уже голова кругом - потом он пытался съесть одного из Гномов, по…- Съесть Гнома?! А куда смотрел Рыцарь? Где он вообще?- Ушёл, - Принцесса сделала недовольное лицо, - Сказал, будто у вас договорённость с жителями на похищение девиц. Придумал же! Мог бы и не объяснять, мне абсолютно всё равно.- Он правду сказал, - Дракон почесал нос, - Мы действительно должны похищать девиц.- Серьёзно? Никогда бы не подумала. Тогда, это, конечно, правильно, что он пошёл. Но мне его дела, конечно же, абсолютно неинтересны.Дракон загадочно усмехнулся и прислушался.- Гномы опять чаи гоняют? - проворчал он, - Неделя уже прошла, а сделано всего ничего. Пойду-ка я напомню, кто их заказчик.Он перелез через мешки с золотом, что-то бормоча себе под нос, и пошёл к Гномам.- Стресс у них, видите ли, - возмущался Дракон, перелезая через мешки обратно, - Тролля они, видите ли, испугались. Оплату бы им теперь повысить! Все дни не боялись, а теперь, смотрите-ка!Он оглянулся по сторонам и наклонил голову.- Вы знаете, что такое “стресс”?- Знаю, - кивнула Принцесса, - А они только думают, что знают. Позволите мне с ними побеседовать? Всё равно заняться нечем.- Пожалуйста, - махнул лапой Дракон, - Только юбки поднимите, там очень грязно.Принцесса фыркнула и полезла через мешки. Дракон ещё раз почесал нос, чихнул и полез следом.- Добрый день, любезные, - поздоровалась Принцесса, подойдя к Гномам, - Отдыхать изволите?- После тяжкого труда грех не отдохнуть, - засмеялся рыжебородый Гном, - Верно я говорю?Остальные согласно закивали. Принцесса недобро прищурилась.- Тяжкого труда? Я за весь день два удара киркой услышала.- Услышала бы больше, если бы ваша животина сожрать нас не пыталась.- Животина? - в глазах Принцессы на секунду мелькнул огонёк, - Потрудитесь не называть так Одуванчика.- Не нравится - гуляй обратно, - хмыкнул Гном, - Верно я говорю?Принцесса посмотрела на смеющихся Гномов и тяжело вздохнула.- Тогда давайте так, - Принцесса выпрямилась, её взгляд стал надменным, а голос - железным, - А ну встать, когда разговариваешь с Принцессой!Гном поперхнулся чаем. У остальных сползли улыбки с лиц.- Так я же в шутку…- Молчать! - голос Принцессы окатил всех ледяной волной, - Говорить будешь только тогда, когда тебя спрашивают! Нечего на них смотреть - они тебе не помогут!Гном испуганно посмотрел на Дракона. Дракон испуганно развёл лапами.- Ты меня понял?- Да, - кивнул Гном.- Ваше Высочество, - подсказал Дракон.- Да, Ваше Высочество.- А теперь я тебя внимательно слушаю, - продолжила Принцесса, - Почему работа стоит?- Так мы это, - Гном растерянно развёл руками, - Мы недопоняли немного, Ваше Высочество.- Что недопоняли?- На кого работаем. Если бы мы знали, так давно бы уже закончили. Верно я говорю?Остальные Гномы согласно закивали, с опаской глядя на Принцессу.- Неделя вам, - в голосе Принцессы было всё больше льда, - Хоть на минуту задержитесь - я вас своими руками скормлю Троллю! Ты меня понял?- Понял, - Гном вытер намокший лоб, - Очень хорошо объяснили, Ваше Высочество. Сделаем в лучшем виде.- Время пошло.Гномы побросали кружки и побежали за инструментом. Принцесса развернулась и пошла обратно. Дракон хихикнул и пошёл следом.- Вот уж не думала, что мамины уроки мне когда-нибудь пригодятся, - сказала Принцесса, перелезая через мешки, - И уж тем более, что у меня получится. Но вроде подействовало, да?- Мягко сказано, - засмеялся Дракон, - Если бы вы им сказали руками рыть - я уверен, они бы всё равно за неделю справились. Из вас получится отличная Королева, Ваше Высочество.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон принцесса гномы не такая сказка

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