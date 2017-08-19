Похищенный Рыцарь. Вся правда о празднике

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:56 by

- Невероятно! - восхищённо воскликнула Принцесса, - Самая настоящая пещера Дракона!- И Рыцаря, вообще-то, - буркнул Рыцарь, - Пусть и временно.Принцесса, не обращая на него никакого внимания, прошла в дальнюю часть пещеры к сокровищам.- И это всё ваше?- Моё, - ответил Дракон, насмешливо посмотрев на важно кивающего Рыцаря.Принцесса огляделась и направилась к самому большому сундуку.- А здесь что? Драгоценные камни? - спросила она, откидывая крышку, - Ух ты! Что это?- Тролль, - с улыбкой ответил Дракон, - А раньше там и правда были драгоценные камни. Одуванчик их очень любит.- Одуванчик? - хихикнула Принцесса, потрогав Тролля за ухо, - Подумать только! Самый настоящий Тролль! А на картинках они совсем другие. А там что?Она показала пальцем на рамку, за стеклом которой лежала одна золотая монета.- Может хватит вопросов? - недовольно спросил Рыцарь, - Вообще-то ты здесь для того, чтобы научиться сражаться.- Пусть тебе будет стыдно, - усмехнулся Дракон, - Чтобы лучше помнил. Видите ли, Ваше Высочество, эта монета - напоминание о том, что тайное всегда становится явным. Как я понимаю, вас на празднике не было?- Вы про День Принцессы? Конечно нет!- И вы не знаете, что там было и кто победил?- Хотела бы я не знать, но мои сёстры все уши прожужжали, - поморщилась Принцесса, - Во-первых о том, что победить должна была одна из них, потому что “Принцессы из Дальнего Королевства самые красивые”. А во-вторых о том, что Принцесса из Старого Королевства гораздо красивее Цветочной. А потому ваш выбор их несколько удивил.- Дело вкуса, - пробормотал Рыцарь, - Каждому своё.Дракон взял с верхней полки два листа бумаги и протянул их Принцессе.- Свой выбор я сделал на основе этих рисунков.- Какой кошмар! - рассмеялась Принцесса, - Кто же решил вас так обдурить?Дракон показал на Рыцаря. Рыцарь покраснел и опустил голову.- Тебе настолько понравилась Принцесса из Цветочного Королевства, что ты решил обмануть Дракона?Рыцарь покраснел ещё сильнее.- Его подкупили, - пояснил Дракон, - В тот день подкупили многих, чтобы они отдали свой голос за Цветочную Принцессу - именно так она победила на общем голосовании. А когда на перевыборах победила Принцесса из Старого Королевства, семья Цветочной Принцессы занервничала.- И они обратились к Рыцарю? - догадалась Принцесса, - Чтобы он обманул вас?- Не обманул, а помог повлиять на результат, - проворчал Рыцарь, - Это разные вещи.- Как ты это не называй, сути оно не меняет, - сказал Дракон, - В общем сначала он предложил людям оставить последний выбор за мной, а потом принёс мне вот эти самые рисунки. Зная, что рисует он очень хорошо, я без особых раздумий выбрал Цветочную Принцессу.- Надеюсь, вы отшлёпали его как следует, - засмеялась Принцесса, - И как вы узнали про его обман?- Во многом благодаря семье Цветочной Принцессы, - Дракон подмигнул погрустневшему Рыцарю, - Они так обрадовались и загордились победой, что тут же отправились следом за нами, чтобы заплатить выкуп. Совершенно забыв про важную часть праздника - добровольный сбор пожертвований от всех жителей Десяти Королевств на выкуп Принцессы. Как объяснял мне Рыцарь - это символизирует сплочённость людей перед общей бедой и как они сообща с ней справляются. Поэтому, когда Королевская семья прибыла к моей пещере, выяснилось, что у них осталась всего одна золотая монета.- Та самая? - спросила Принцесса, показывая на стену.- Именно. Когда гонец протянул мне её, я подумал, что это такая шутка, но он был вполне серьёзен. Но правила есть правила - я уже было пошёл за Принцессой, как гонец сказал что-то вроде “в следующий раз обязательно возьмут больше золота, не думали, что столько потратят”. Пришлось на него надавить - в прямом смысле, лапой - он всё и рассказал. Принцессу я, конечно, им отдал, а вот с Рыцарем у нас был долгий и тяжёлый разговор. И теперь монета висит на стене в качестве напоминания.- Я и так не забуду, - вздохнул Рыцарь, - Подумаешь, хотел немного заработать, что такого?- Вот теперь и будешь немного зарабатывать, - смеясь, ответил Дракон, - Всё, как ты и хотел. Теперь беритесь за мечи и отправляйтесь тренироваться. А я - за Принцессой.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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