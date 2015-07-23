Самая обычная Принцесса- И зачем она нам? - ворчал Рыцарь, жуя пирог, - Завтра праздник, вечером же ещё Принцессу принесём.
- Так ненадолго же, - развёл лапами Дракон, - За праздничную выкуп-то заплатят сразу, как доберутся до пещеры.
- А если дождь польёт? Они тогда неделю до нас ехать будут. Мы с ума сойдём в одной пещере с тремя Принцессами.
- Спящую-то в расчёт не бери.
Рыцарь проглотил последний кусок пирога и шумно выдохнул.
- Вкусно, - сказал он, - Не брать её в расчёт нельзя хотя бы потому, что она занимает одно спальное место, не говоря уже о том, что она может проснуться.
- Не проснётся, - отмахнулся Дракон, - И хватит ворчать, она уже тут и относить её обратно я не собираюсь. Может за ней вообще завтра уже придут. Сейчас проснётся, узнаем, откуда она, слетаю, оставлю записку, где искать. Доволен?
- Нет.
- Вот и славно. Много написал сегодня?
- Не особо, - Рыцарь кивнул на рисунки, - Сначала пытался нарисовать Одуванчика, но его не заставишь посидеть на месте дольше двух минут.
- Всё равно хорошо получилось, - похвалил Дракон, разглядывая рисунки, - Очень похоже.
- А ещё я пытался выяснить, что он больше всего любит из еды.
- И что же?
- Всё, - Рыцарь потёр затылок, - Даже деревья и камни. Причём он с одинаковым аппетитом ест и камень, и жареную утку.
- Камни? - ужаснулся Дракон, - А ему не стало плохо?
- Нет, с чего бы? Вон он спит себе спокойно под столом и даже не ворочается, как обычно.
Дракон осторожно погладил Тролля по голове. Тот довольно заулыбался и задёргал ножкой.
- Но ты всё равно не корми его больше камнями, - попросил Дракон, - Раз на раз не приходится, знаешь ли.
- Больше и не нужно, - кивнул Рыцарь, - Его страница уже написана.
- Вот и замечательно. Я, пожалуй, посплю часок-другой, если ты не против. Устал жутко. Если Принцесса раньше проснётся, сам ей всё объясни, меня не буди.
- Если бы. Орать же будет, как и остальные. Вот и проснёшься.
Дракон со вздохом кивнул, опустил голову на лапы и захрапел. Но уже спустя десять минут проснулся от возмущённого шипения Рыцаря.
- Ну чего тебе? - проворчал Дракон, - Я же просил не будить.
- Ты кого притащил, а? - нахмурился Рыцарь, - Ты куда смотрел вообще?
- Когда летел? Перед собой, конечно же.
- Ты где взял эту Принцессу?
- По полю гуляла, недалеко от Королевства за лесом. Что не так-то?
- А ты приглядись хорошенько.
Дракон нехотя поднялся на лапы и посмотрел на Принцессу.
- Самая обычная Принцесса, - заключил он, - Платье, туфли, борода. Чего ты возмущаешься-то?
- У Принцесс не бывает бороды! - прошипел Рыцарь, - Ты что!
- Как не бывает? Вон же она у неё на лице, сам не видишь, что ли? Хватит бить себя по лбу! Объясни лучше.
- Борода растёт только у мужчин. У меня, например. У девушек, коими являются Принцессы, её быть не может! Нет, конечно, бывают исключения: я однажды был в цирке и там была…
- Погоди, - Дракон нахмурился, - То есть это не Принцесса?
- Наконец-то, - закатил глаза Рыцарь, - Ну разумеется нет!
Дракон поднял лже-Принцессу за платье и потряс.
- Я не сплю, - тут же сказал нежданный гость.
- Ты чего в девичье платье вырядился, негодник?
- Чтобы быть похищенным, как ваш Рыцарь! Второй, как говорится, не первый, но ведь, в то же время и не третий, верно я говорю?
- Ишь, чего удумал, - усмехнулся Рыцарь, - Выкинь его куда-нибудь подальше отсюда.
- Так ведь это, - Дракон виновато пожал плечами, - Не положено ведь. Его должны освободить, внеся за него выкуп.
- Его за меня, кстати сказать, не внесут, - развёл руками нежданный гость, - Так что придётся мне остаться и зарабатывать себе на освобождение.
- Может сделаешь исключение? - взмолился Рыцарь, - Если про него узнают, знаешь сколько таких умных будет в платьях по полям разгуливать?
- А если его выгнать, то он всем расскажет, что я нарушаю собственные принципы, - парировал Дракон, - Тут надо действовать умнее.
Он повернулся к нежданному гостю и подмигнул.
- Значит, захотел славы и богатства?
- А почему бы и нет? - пожал плечами нежданный гость, кивая в сторону Рыцаря, - Для него же есть, значит и для меня немного найдётся.
- Прославишься, не то слово, - кивнул Дракон, - Начинай зарабатывать себе на выкуп: возьми лопату и обойди пещеру, там найдёшь нужник, который нужно вычистить.
- Думаешь, напугал? От меня так просто не отделаешься.
- От тебя никто и не думает отделываться, наоборот, будешь очень полезен. А как с ним закончишь, возвращайся, получишь первую награду.
Когда нежданный гость, насвистывая, ушёл, Рыцарь осуждающе посмотрел на Дракона.
- И что же в этом такого умного, а?
- То, что мы его никогда больше не увидим, - засмеялся Дракон, - Сам я его выгнать не могу, но я совсем не против, если он от меня сбежит. Тому нужнику почти двести лет. Знаешь, как эта бородатая Принцесса будет оттуда бежать?
- А если не убежит? - засомневался Рыцарь, - Выглядел он достаточно уверенным.
- То мы всё равно его не увидим. Чтобы всё вычистить, ему понадобиться примерно сто лет, плюс-минус двадцать. Да не зеленей ты так, тоже мне неженка.
Автор: Роман Седов.
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Вчера, 20:15 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 1
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