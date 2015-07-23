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Сказки

Самая обычная Принцесса

- И зачем она нам? - ворчал Рыцарь, жуя пирог, - Завтра праздник, вечером же ещё Принцессу принесём.

- Так ненадолго же, - развёл лапами Дракон, - За праздничную выкуп-то заплатят сразу, как доберутся до пещеры.

- А если дождь польёт? Они тогда неделю до нас ехать будут. Мы с ума сойдём в одной пещере с тремя Принцессами.

- Спящую-то в расчёт не бери.

Рыцарь проглотил последний кусок пирога и шумно выдохнул.

- Вкусно, - сказал он, - Не брать её в расчёт нельзя хотя бы потому, что она занимает одно спальное место, не говоря уже о том, что она может проснуться.

- Не проснётся, - отмахнулся Дракон, - И хватит ворчать, она уже тут и относить её обратно я не собираюсь. Может за ней вообще завтра уже придут. Сейчас проснётся, узнаем, откуда она, слетаю, оставлю записку, где искать. Доволен?

- Нет.

- Вот и славно. Много написал сегодня?

- Не особо, - Рыцарь кивнул на рисунки, - Сначала пытался нарисовать Одуванчика, но его не заставишь посидеть на месте дольше двух минут.

- Всё равно хорошо получилось, - похвалил Дракон, разглядывая рисунки, - Очень похоже.

- А ещё я пытался выяснить, что он больше всего любит из еды.

- И что же?

- Всё, - Рыцарь потёр затылок, - Даже деревья и камни. Причём он с одинаковым аппетитом ест и камень, и жареную утку.

- Камни? - ужаснулся Дракон, - А ему не стало плохо?

- Нет, с чего бы? Вон он спит себе спокойно под столом и даже не ворочается, как обычно.

Дракон осторожно погладил Тролля по голове. Тот довольно заулыбался и задёргал ножкой.

- Но ты всё равно не корми его больше камнями, - попросил Дракон, - Раз на раз не приходится, знаешь ли.

- Больше и не нужно, - кивнул Рыцарь, - Его страница уже написана.

- Вот и замечательно. Я, пожалуй, посплю часок-другой, если ты не против. Устал жутко. Если Принцесса раньше проснётся, сам ей всё объясни, меня не буди.

- Если бы. Орать же будет, как и остальные. Вот и проснёшься.

Дракон со вздохом кивнул, опустил голову на лапы и захрапел. Но уже спустя десять минут проснулся от возмущённого шипения Рыцаря.

- Ну чего тебе? - проворчал Дракон, - Я же просил не будить.

- Ты кого притащил, а? - нахмурился Рыцарь, - Ты куда смотрел вообще?

- Когда летел? Перед собой, конечно же.

- Ты где взял эту Принцессу?

- По полю гуляла, недалеко от Королевства за лесом. Что не так-то?

- А ты приглядись хорошенько.

Дракон нехотя поднялся на лапы и посмотрел на Принцессу.

- Самая обычная Принцесса, - заключил он, - Платье, туфли, борода. Чего ты возмущаешься-то?

- У Принцесс не бывает бороды! - прошипел Рыцарь, - Ты что!

- Как не бывает? Вон же она у неё на лице, сам не видишь, что ли? Хватит бить себя по лбу! Объясни лучше.

- Борода растёт только у мужчин. У меня, например. У девушек, коими являются Принцессы, её быть не может! Нет, конечно, бывают исключения: я однажды был в цирке и там была…

- Погоди, - Дракон нахмурился, - То есть это не Принцесса?

- Наконец-то, - закатил глаза Рыцарь, - Ну разумеется нет!

Дракон поднял лже-Принцессу за платье и потряс.

- Я не сплю, - тут же сказал нежданный гость.

- Ты чего в девичье платье вырядился, негодник?

- Чтобы быть похищенным, как ваш Рыцарь! Второй, как говорится, не первый, но ведь, в то же время и не третий, верно я говорю?

- Ишь, чего удумал, - усмехнулся Рыцарь, - Выкинь его куда-нибудь подальше отсюда.

- Так ведь это, - Дракон виновато пожал плечами, - Не положено ведь. Его должны освободить, внеся за него выкуп.

- Его за меня, кстати сказать, не внесут, - развёл руками нежданный гость, - Так что придётся мне остаться и зарабатывать себе на освобождение.

- Может сделаешь исключение? - взмолился Рыцарь, - Если про него узнают, знаешь сколько таких умных будет в платьях по полям разгуливать?

- А если его выгнать, то он всем расскажет, что я нарушаю собственные принципы, - парировал Дракон, - Тут надо действовать умнее.

Он повернулся к нежданному гостю и подмигнул.

- Значит, захотел славы и богатства?

- А почему бы и нет? - пожал плечами нежданный гость, кивая в сторону Рыцаря, - Для него же есть, значит и для меня немного найдётся.

- Прославишься, не то слово, - кивнул Дракон, - Начинай зарабатывать себе на выкуп: возьми лопату и обойди пещеру, там найдёшь нужник, который нужно вычистить.

- Думаешь, напугал? От меня так просто не отделаешься.

- От тебя никто и не думает отделываться, наоборот, будешь очень полезен. А как с ним закончишь, возвращайся, получишь первую награду.

Когда нежданный гость, насвистывая, ушёл, Рыцарь осуждающе посмотрел на Дракона.

- И что же в этом такого умного, а?

- То, что мы его никогда больше не увидим, - засмеялся Дракон, - Сам я его выгнать не могу, но я совсем не против, если он от меня сбежит. Тому нужнику почти двести лет. Знаешь, как эта бородатая Принцесса будет оттуда бежать?

- А если не убежит? - засомневался Рыцарь, - Выглядел он достаточно уверенным.

- То мы всё равно его не увидим. Чтобы всё вычистить, ему понадобиться примерно сто лет, плюс-минус двадцать. Да не зеленей ты так, тоже мне неженка.


Автор: Роман Седов.
Источник.
Вчера, 20:15 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Дракон рыцарь самозванец борода не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 00:00
+2
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Комментариев: 1 704
У принцесс не бывает бороды. smeh Какой старомодный лыцарь. Ему бы реалии нашего телевизора.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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