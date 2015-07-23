Самая обычная Принцесса

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 1 +4 Вчера, 20:15 by

- И зачем она нам? - ворчал Рыцарь, жуя пирог, - Завтра праздник, вечером же ещё Принцессу принесём.- Так ненадолго же, - развёл лапами Дракон, - За праздничную выкуп-то заплатят сразу, как доберутся до пещеры.- А если дождь польёт? Они тогда неделю до нас ехать будут. Мы с ума сойдём в одной пещере с тремя Принцессами.- Спящую-то в расчёт не бери.Рыцарь проглотил последний кусок пирога и шумно выдохнул.- Вкусно, - сказал он, - Не брать её в расчёт нельзя хотя бы потому, что она занимает одно спальное место, не говоря уже о том, что она может проснуться.- Не проснётся, - отмахнулся Дракон, - И хватит ворчать, она уже тут и относить её обратно я не собираюсь. Может за ней вообще завтра уже придут. Сейчас проснётся, узнаем, откуда она, слетаю, оставлю записку, где искать. Доволен?- Нет.- Вот и славно. Много написал сегодня?- Не особо, - Рыцарь кивнул на рисунки, - Сначала пытался нарисовать Одуванчика, но его не заставишь посидеть на месте дольше двух минут.- Всё равно хорошо получилось, - похвалил Дракон, разглядывая рисунки, - Очень похоже.- А ещё я пытался выяснить, что он больше всего любит из еды.- И что же?- Всё, - Рыцарь потёр затылок, - Даже деревья и камни. Причём он с одинаковым аппетитом ест и камень, и жареную утку.- Камни? - ужаснулся Дракон, - А ему не стало плохо?- Нет, с чего бы? Вон он спит себе спокойно под столом и даже не ворочается, как обычно.Дракон осторожно погладил Тролля по голове. Тот довольно заулыбался и задёргал ножкой.- Но ты всё равно не корми его больше камнями, - попросил Дракон, - Раз на раз не приходится, знаешь ли.- Больше и не нужно, - кивнул Рыцарь, - Его страница уже написана.- Вот и замечательно. Я, пожалуй, посплю часок-другой, если ты не против. Устал жутко. Если Принцесса раньше проснётся, сам ей всё объясни, меня не буди.- Если бы. Орать же будет, как и остальные. Вот и проснёшься.Дракон со вздохом кивнул, опустил голову на лапы и захрапел. Но уже спустя десять минут проснулся от возмущённого шипения Рыцаря.- Ну чего тебе? - проворчал Дракон, - Я же просил не будить.- Ты кого притащил, а? - нахмурился Рыцарь, - Ты куда смотрел вообще?- Когда летел? Перед собой, конечно же.- Ты где взял эту Принцессу?- По полю гуляла, недалеко от Королевства за лесом. Что не так-то?- А ты приглядись хорошенько.Дракон нехотя поднялся на лапы и посмотрел на Принцессу.- Самая обычная Принцесса, - заключил он, - Платье, туфли, борода. Чего ты возмущаешься-то?- У Принцесс не бывает бороды! - прошипел Рыцарь, - Ты что!- Как не бывает? Вон же она у неё на лице, сам не видишь, что ли? Хватит бить себя по лбу! Объясни лучше.- Борода растёт только у мужчин. У меня, например. У девушек, коими являются Принцессы, её быть не может! Нет, конечно, бывают исключения: я однажды был в цирке и там была…- Погоди, - Дракон нахмурился, - То есть это не Принцесса?- Наконец-то, - закатил глаза Рыцарь, - Ну разумеется нет!Дракон поднял лже-Принцессу за платье и потряс.- Я не сплю, - тут же сказал нежданный гость.- Ты чего в девичье платье вырядился, негодник?- Чтобы быть похищенным, как ваш Рыцарь! Второй, как говорится, не первый, но ведь, в то же время и не третий, верно я говорю?- Ишь, чего удумал, - усмехнулся Рыцарь, - Выкинь его куда-нибудь подальше отсюда.- Так ведь это, - Дракон виновато пожал плечами, - Не положено ведь. Его должны освободить, внеся за него выкуп.- Его за меня, кстати сказать, не внесут, - развёл руками нежданный гость, - Так что придётся мне остаться и зарабатывать себе на освобождение.- Может сделаешь исключение? - взмолился Рыцарь, - Если про него узнают, знаешь сколько таких умных будет в платьях по полям разгуливать?- А если его выгнать, то он всем расскажет, что я нарушаю собственные принципы, - парировал Дракон, - Тут надо действовать умнее.Он повернулся к нежданному гостю и подмигнул.- Значит, захотел славы и богатства?- А почему бы и нет? - пожал плечами нежданный гость, кивая в сторону Рыцаря, - Для него же есть, значит и для меня немного найдётся.- Прославишься, не то слово, - кивнул Дракон, - Начинай зарабатывать себе на выкуп: возьми лопату и обойди пещеру, там найдёшь нужник, который нужно вычистить.- Думаешь, напугал? От меня так просто не отделаешься.- От тебя никто и не думает отделываться, наоборот, будешь очень полезен. А как с ним закончишь, возвращайся, получишь первую награду.Когда нежданный гость, насвистывая, ушёл, Рыцарь осуждающе посмотрел на Дракона.- И что же в этом такого умного, а?- То, что мы его никогда больше не увидим, - засмеялся Дракон, - Сам я его выгнать не могу, но я совсем не против, если он от меня сбежит. Тому нужнику почти двести лет. Знаешь, как эта бородатая Принцесса будет оттуда бежать?- А если не убежит? - засомневался Рыцарь, - Выглядел он достаточно уверенным.- То мы всё равно его не увидим. Чтобы всё вычистить, ему понадобиться примерно сто лет, плюс-минус двадцать. Да не зеленей ты так, тоже мне неженка.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь самозванец борода не такая сказка

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