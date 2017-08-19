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Сказки

Похищенный Рыцарь. Исполняющий мечты

- Обходи со спины, - посоветовал Дракон, - Хватай и неси ко мне.

- Да ну её, - Рыцарь задыхался от усталости, - Она меня опять подсвечником ударит.

- Не ударит.

- Ударю, - подтвердила Принцесса.

- Как вам не стыдно, Ваше Высочество, - укоризненно сказал Дракон, - Где ваши манеры?

- При самообороне некогда думать о манерах. А, ну, не подходи!

Рыцарь не успел отпрыгнуть и получил подсвечником.

- Я же говорил! - захныкал он, потирая ушибленный лоб, - Ну её, полетели домой! У меня уже вся голова в шишках!

- То ли ещё будет! - пригрозила Принцесса, - Это я ещё до меча не добралась. Так что убирайтесь, подобру-поздорову!

- Как интересно, - в окне показался глаз Дракона, с любопытством разглядывающий Принцессу, - А откуда у вас меч?

- Стащила в придворной кузнице.

- Что вы говорите! А к чему такие сложности, вы же Принцесса?

- Это из-за моего отца, - ответила Принцесса, - Он запретил всем оружейникам нашего Королевства отдавать или продавать мне мечи и любое другое оружие.

- И правильно, - проворчал Рыцарь, - Жаль заодно не запретил подсвечники.

- Честным людям подсвечники не страшны!

- Это кого ты тут назвала нечестным человеком?!

- А ты догадайся!

- Молчать! - зашипел Дракон, - Так, всё, отойди пока от неё в другой угол…

- С радостью, - язвительно сказал Рыцарь.

- Цыц! Пофыркай мне тут! Ваше Высочество, можете пока опустить подсвечник. Расскажите подробнее про запрет вашего отца - это связано с каким-то проклятьем, верно? Я как-то слышал про одну Принцессу, которой было суждено уколоть палец о какое-то устройство и умереть. У вас что-то похожее?

Принцесса подошла к своей кровати и вытащила из-под перины простой одноручный меч.

- Всё гораздо проще, - с улыбкой сказала она, - Просто мне нравятся мечи. Когда я была маленькой, я мечтала стать Рыцарем и сражаться со страшными Чудищами, спасая от них простых жителей. Пока я была ребёнком, к моим детским играм с мечами относились спокойно, но когда я стала старше, оказалось, что я должна интересоваться совсем другими вещами: платьями, балами, сплетнями и слухами. И, конечно же, прекрасными Принцами.

- Вам не нравятся прекрасные Принцы? - удивился Дракон.

- Что вы! - Принцесса покраснела, - Очень нравятся! Но я не готова выйти замуж и до конца дней сидеть в замке, слушая и читая про чужие приключения и подвиги.

- Тогда почему вы не сбежите?

- Куда? Да и что я буду делать? Моих умений владения мечом не хватит, чтобы одолеть Чудище. А мой отец строго-настрого запретил меня учить.

Принцесса вздохнула и убрала меч обратно под перину.

- Так что мои мечты о приключениях останутся мечтами, - с грустью сказала она, - Выйти замуж и сидеть в замке - вот моя судьба.

- Заранее не узнаешь, - усмехнулся Дракон, - Может вам повезёт и вы выйдете замуж за Принца-искателя приключений. А вообще… Ваше Высочество, киньте в Рыцаря подсвечником - он, кажется, уснул.

- Ничего я не уснул, - фыркнул Рыцарь, - Выжидаю момент.

- Иди сюда, поговорить, нужно.

Рыцарь послушно прошёл к окну и спрыгнул в лапу Дракона. Принцесса осторожно подошла поближе.

- С ума сошёл? - шипел Рыцарь, - Да она меня проткнёт при первой же возможности!

- Так деревянными мечами же, - говорил Дракон, - Ничего не случится.

- Она и деревянным проткнёт. Ты её глаза видел? Она же сумасшедшая!

- Нормальные у неё глаза.

- Я против!

- А за мешок золотых?

Рыцарь довольно заулыбался. Дракон вновь заглянул в окно.

- Ваше Высочество. Мы вас научим.

- Научите? - не поняла Принцесса, - Чему?

- Сражаться, конечно! - влез Рыцарь, - Научу, покажу, расскажу. А как научишься - отправишься сражаться с самым настоящим Чудищем. Если не испугаешься, конечно.

- А что взамен?

- Всего ничего, - улыбнулся Дракон, - Двадцать мешков золота.

- А мне один?!

- Я согласна! - закивала Принцесса, - Когда начинаем?

- Завтрашней ночью. Так что постарайтесь хорошенько выспаться днём. Я прилечу за вами после захода солнца.

Попрощавшись с визжащей от радости Принцессой, Дракон посадил Рыцаря на спину и полетел обратно в пещеру.

- Осталось табличку над входом повесить, - ворчал Рыцарь, - “Исполним вашу мечту за двадцать мешков золота”. И ты, кстати, так и не ответил: почему мне-то всего один?


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 07:46 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:47
+1
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smeh снова дракон на высоте))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:01
0
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Расширение спектра услуг - мудро) +++
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