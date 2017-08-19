Похищенный Рыцарь. Исполняющий мечты

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:46 by

- Обходи со спины, - посоветовал Дракон, - Хватай и неси ко мне.- Да ну её, - Рыцарь задыхался от усталости, - Она меня опять подсвечником ударит.- Не ударит.- Ударю, - подтвердила Принцесса.- Как вам не стыдно, Ваше Высочество, - укоризненно сказал Дракон, - Где ваши манеры?- При самообороне некогда думать о манерах. А, ну, не подходи!Рыцарь не успел отпрыгнуть и получил подсвечником.- Я же говорил! - захныкал он, потирая ушибленный лоб, - Ну её, полетели домой! У меня уже вся голова в шишках!- То ли ещё будет! - пригрозила Принцесса, - Это я ещё до меча не добралась. Так что убирайтесь, подобру-поздорову!- Как интересно, - в окне показался глаз Дракона, с любопытством разглядывающий Принцессу, - А откуда у вас меч?- Стащила в придворной кузнице.- Что вы говорите! А к чему такие сложности, вы же Принцесса?- Это из-за моего отца, - ответила Принцесса, - Он запретил всем оружейникам нашего Королевства отдавать или продавать мне мечи и любое другое оружие.- И правильно, - проворчал Рыцарь, - Жаль заодно не запретил подсвечники.- Честным людям подсвечники не страшны!- Это кого ты тут назвала нечестным человеком?!- А ты догадайся!- Молчать! - зашипел Дракон, - Так, всё, отойди пока от неё в другой угол…- С радостью, - язвительно сказал Рыцарь.- Цыц! Пофыркай мне тут! Ваше Высочество, можете пока опустить подсвечник. Расскажите подробнее про запрет вашего отца - это связано с каким-то проклятьем, верно? Я как-то слышал про одну Принцессу, которой было суждено уколоть палец о какое-то устройство и умереть. У вас что-то похожее?Принцесса подошла к своей кровати и вытащила из-под перины простой одноручный меч.- Всё гораздо проще, - с улыбкой сказала она, - Просто мне нравятся мечи. Когда я была маленькой, я мечтала стать Рыцарем и сражаться со страшными Чудищами, спасая от них простых жителей. Пока я была ребёнком, к моим детским играм с мечами относились спокойно, но когда я стала старше, оказалось, что я должна интересоваться совсем другими вещами: платьями, балами, сплетнями и слухами. И, конечно же, прекрасными Принцами.- Вам не нравятся прекрасные Принцы? - удивился Дракон.- Что вы! - Принцесса покраснела, - Очень нравятся! Но я не готова выйти замуж и до конца дней сидеть в замке, слушая и читая про чужие приключения и подвиги.- Тогда почему вы не сбежите?- Куда? Да и что я буду делать? Моих умений владения мечом не хватит, чтобы одолеть Чудище. А мой отец строго-настрого запретил меня учить.Принцесса вздохнула и убрала меч обратно под перину.- Так что мои мечты о приключениях останутся мечтами, - с грустью сказала она, - Выйти замуж и сидеть в замке - вот моя судьба.- Заранее не узнаешь, - усмехнулся Дракон, - Может вам повезёт и вы выйдете замуж за Принца-искателя приключений. А вообще… Ваше Высочество, киньте в Рыцаря подсвечником - он, кажется, уснул.- Ничего я не уснул, - фыркнул Рыцарь, - Выжидаю момент.- Иди сюда, поговорить, нужно.Рыцарь послушно прошёл к окну и спрыгнул в лапу Дракона. Принцесса осторожно подошла поближе.- С ума сошёл? - шипел Рыцарь, - Да она меня проткнёт при первой же возможности!- Так деревянными мечами же, - говорил Дракон, - Ничего не случится.- Она и деревянным проткнёт. Ты её глаза видел? Она же сумасшедшая!- Нормальные у неё глаза.- Я против!- А за мешок золотых?Рыцарь довольно заулыбался. Дракон вновь заглянул в окно.- Ваше Высочество. Мы вас научим.- Научите? - не поняла Принцесса, - Чему?- Сражаться, конечно! - влез Рыцарь, - Научу, покажу, расскажу. А как научишься - отправишься сражаться с самым настоящим Чудищем. Если не испугаешься, конечно.- А что взамен?- Всего ничего, - улыбнулся Дракон, - Двадцать мешков золота.- А мне один?!- Я согласна! - закивала Принцесса, - Когда начинаем?- Завтрашней ночью. Так что постарайтесь хорошенько выспаться днём. Я прилечу за вами после захода солнца.Попрощавшись с визжащей от радости Принцессой, Дракон посадил Рыцаря на спину и полетел обратно в пещеру.- Осталось табличку над входом повесить, - ворчал Рыцарь, - “Исполним вашу мечту за двадцать мешков золота”. И ты, кстати, так и не ответил: почему мне-то всего один?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса не такая сказка

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