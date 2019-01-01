Как Принцессу спасали

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 12:29 by

- У меня в роду все обладали невероятным чувством юмора, - сказал Дракон, повернув голову к сидящему на его спине Рыцарю, - Особенно мой дядя.- Ты это к чему? - не понял Рыцарь, - Перед собой лучше смотри, пока опять в дерево не врезались.- Не врежемся. Просто мимо горы сейчас пролетали, я и вспомнил.- Что вспомнил-то?- Как дядя пошутил, - Дракон засмеялся, - Он однажды взял и занял гору, в которой жил какой-то народ, представляешь? Ой, не могу!- Ничего не понимаю, - нахмурился Рыцарь, - Что здесь смешного-то?- Как что? Ну ты представляешь, они возвращаются домой, а там Дракон! Ой, не могу!Дракона затрясло от хохота, и Рыцарь чуть не свалился вниз, успев схватиться за шипы.- Принцессу не вырони, шутник.- На месте Принцесса, что ей сделается. Да и какой из меня шутник? То ли дело мой дядя!Рыцарь промолчал, продолжая крепко держаться за шипы. Дракон, продолжая хихикать, плавно опустился у входа в пещеру и поставил Принцессу на землю.- Ваши методы доставки оставляют желать лучшего! - возмутилась она, - Где это видано, чтобы благороднейшую особу держали в лапе? На вашей спине, что, недостаточно места?- Места достаточно, - ответил Рыцарь, спрыгивая с Дракона, - Это мера предосторожности: пару недель назад мы унесли Принцессу, и она спрыгнула вниз во время полёта.- Бедняжка! - ахнула Принцесса, - Как же ей не хотелось быть похищенной, что она предпочла мучительную смерть!- Если бы предпочла мучительную смерть, то не стала бы дожидаться, пока будем пролетать над озером, - усмехнулся Дракон, - Хорошенько приложилась лицом о водную гладь, ну и промокла, конечно. А в целом она жива-здорова и уже давно возвращена своему отцу. Сюда, Ваше Высочество.Принцесса кивнула, подобрала юбки и пошла в пещеру.- Спать вы будете здесь, - сказал Дракон, указав на пышную кровать, - Если хотите проявить гордыню, в углу есть куча старой соломы…- Прекрасная кровать, - перебила его Принцесса, - Но давайте перейдём к делу. У меня к вам есть предложение.- Мы вас отпустим, а вы нам потом пришлёте необходимое количество золота за ваш выкуп и даже поклянётесь в искренности намерений короной своего отца? - предположил Рыцарь.- Что? - удивилась Принцесса, - Да какой дурак поверит в этот жалкий бред?Дракон хихикнул.- Она была очень убедительной, - лицо Рыцаря стало красным, - Так о каком предложении вы говорили?- Сколько золота вы потребуете за меня?Дракон посмотрел на Рыцаря.- Восемь?- Восемь.- Я предлагаю вам потребовать за меня тридцать мешков, - заявила Принцесса, - Десять мешков оставите себе, а за остальными я приеду через неделю после возвращения домой. И не сомневайтесь, мой отец без проблем выдаст нужное количество золота.- Как вам не стыдно, Ваше Величество, - фыркнул Дракон, - Отец вас так любит, а вы хотите его обмануть? Или… Погодите-ка, а зачем такие сложности? Разве вы не можете просто попросить у него двадцать мешков золота?- Могу, - кивнула Принцесса, - Но он потребует объяснений, на что мне столько золота. Не могу же я ему сказать, что собираюсь сбежать от него!- А зачем вам сбегать от своего отца? - удивился Рыцарь.- Чтобы не выходить замуж за Принца из соседнего Королевства. Отцу этот союз очень выгоден, а меня, как водится, не спрашивают. Потому-то он и заплатит за меня любую сумму.- Позвольте, Ваше Величество, но вы ведь не первая Принцесса, которая выходит замуж не по любви, - мягко сказал Дракон, - Таковы порядки и правила людей. Другие же живут и ничего.- Да чёрт бы с ней, с любовью, - вздохнула Принцесса, - Тому Принцу семьдесят три года. Поможете мне?Дракон поморщился и повернулся к Рыцарю.- Иди встречай королевского гонца, - велел он, - Скажи, что мы требуем тридцать мешков золота и ни монетой меньше.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Дракон рыцарь принцесса выкуп не такая сказка

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